14:50 19 июня
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Госдеп предостерёг РФ и Дамаск от односторонних действий на юге Сирии. А то что?

Госдепартамент США распространяет заявление о том, что Вашингтон выступает за полное прекращение боевых действий на юге Сирии – в провинциях Дараа и Кунейтра. Заявлено, что в ходе недавних переговоров главы внешнеполитического ведомства США Майка Помпео с российским коллегой Сергеем Лавровым поднималась эта тема. Помпео заявил, что предостерёг «силы режима Асада и их российских союзников от односторонних действий».

Примечательно, что эти заявления от Госдепа прозвучали в тот самый день, когда боевики группировок, аффилированных с «Аль-Каидой» (*запрещена в России), попытались осуществить прорыв позиций сирийской правительственной армии в районе Голанских высот. При этом становится ясно, что целью террористов был не столько прорыв как таковой, сколько желание вынудить САА совершить обстрел, который мог бы как-то затронуть сопредельные израильские территории. Боевики прекрасно знают, что в случае попадания любого боеприпаса САА на израильскую территорию (даже если принадлежность этой территории оспаривается Дамаском) израильские войска обязательно нанесут удар – и именно по позициям САА.

В Госдепе заявили, что с озабоченностью наблюдают за тем, как сирийские войска перебрасывают на юг страны новую и новую военную технику. Речь идёт об артиллерийских орудиях, многие из которых устанавливаются в кузовах грузовиков, о танках Т-72, пикапах, вооружённых крупнокалиберными пулемётами или зенитными установками.


Госдеп предостерёг РФ и Дамаск от односторонних действий на юге Сирии. А то что?


Почему-то Госдеп США не выражал озабоченностей, когда террористы в своё время были близки к тому, чтобы полностью взять Дамаск.

Кстати, в Госдепе не ответили на вопрос о том, какие меры собираются предпринять США в случае начала САА операции в Дараа и Кунейтре.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 15

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  1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 14:26
    Опять скажут, что это не наш самолёт.
    Тогда нужно ответить, что это не мы сбивали.
    Неплохой
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:29
      Опять скажут что это не наш самолёт.


      это самолет Виталия?

      Грузин: А то что?
      Русский: Держи Гоги непризнанные территории

      -

      Украинец: А то что?
      Русский: Лови референдум украинец

      -

      Игила: А то что?
      Русский: И где теперь твой халифат болезный?

      -

      Американец: Сила в деньгах
      Русский: Держи карман шире
      консерватор
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 14:31
        Цитата: консерватор
        Опять скажут что это не наш самолёт.


        это самолет Виталия?

        Грузин: А то что?
        Русский: Держи Гоги непризнанные территории

        Украинец: А то что?
        Русский: Лови референдум украинец

        Игила: А то что?
        Русский: И где теперь твой халифат?

        Покрайней мере они на днях так заявляли.
        Неплохой
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:32
          это был еврейский потому что. Это для нас они все на одно лицо. Между собой они в своем междусобойчике ролями то определились.

          А со стороны то пи.. нетрадиционный на нетрадиционным и погоняют друг друга
          консерватор
          1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 14:35
            Ясно, наши партнёры видно нашли место для языка.
            Неплохой
  2. Александр War (Александр) Сегодня, 14:33
    Госдеп предостерёг РФ и Дамаск от односторонних действий на юге Сирии. А то что? А то полетят опять самые умные томагавки
    Александр War
  3. rruvim (Роман) Сегодня, 14:34
    На границе Голланами боевики ССА как прослойка. Непонятно почему наши еврейские братья их "холят и лелеют"...
    rruvim
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:35
      заметили что игила на территории израиля не проповедуют халифат и не убивают иноверцев? wassat

      Хотя там весь смысл в убийстве иноверцев. Или обращении их в свою веру.

      Ну т.е христиан и мусульман они в расход пускают не задумываясь и с особым цинизмом ( В Ираке, САР, Иордании, Египте), а вот в израиле же другая религия, им их трогать походу своя вера не позволяет

      Это так неполживо. Подлечились в израиле и пошли дальше резать христиан и мусульман в соседние страны

      причем резать можно начинать как только пересекаешь границу ну и на границе тусоваться, пополнять боезапас, бинты и кровь

      Интересно, местные евреи как нибудь же обосновали это зло у себя в голове (мол нам надо управлять игилой, потому что они делают за нас нашу работу), а в клетках жгут конечно людей ну и ладно, это же христиане и мусульмане, а не наши единоверцы)
      консерватор
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 14:38
        Давно заметил. Но при этом рвуться быть гражданами Израиля и называют Хезболлу террористами. Какие то странные арабы... winked
        rruvim
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:39
          авно заметил. Но при этом рвуться быть гражданами Израиля и называют Хезболлу террористами. Какие то странные арабы... winked


          сейчас не местные или бывшие местные, которые гусских не обманывают - расскажут классную историю как они ведут борьбу со злом в лице офтальмолога, который ест детей шиитов, суннитов, алавитов (тут кто как сможет обосновать)
          консерватор
    2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 14:38
      Цитата: rruvim
      На границе Голланами боевики ССА как прослойка. Непонятно почему наши еврейские братья их "холят и лелеют"...

      Потому что Голаны отдавать не хотят, наверное laughing
      Doliva63
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 14:44
        По 497 -й резолюции ООН Голаны и так сирийские. Просто появились арабы, которые мало того, что не признают Асада, они не признают и Палестинскую автономию. И скучковались на границе с Израилем. Что это за арабы такие? За которых готов воевать Израиль.
        rruvim
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:47
          Что это за арабы такие? За которых готов воевать Израиль.


          Эллиот Шимон сейчас улыбнулся где то там

          А по сути арабы да евреи - поставь их рядом, побрей и сделай одинаковые прически - не отличишь.

          Это как мы с католиками с западной украины. Вроде вера разная. А рядом поставь... Хотя йододефицит отражен в лицах, так что скорее отличишь западенца и русского, чем еврея или другого симита


          консерватор
  4. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 14:35
    Ну и что?...там все(страны-участники этой "клоунады"-"траги-фарса" в Сирии) друг друга "предупреждают" и гадят друг-дружке из под тишка.... Фи....скучно и неинтересно....
    Улиточник N9
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 14:45
    Очень странная идея и заголовок. Всегда американцы и К бомбят, и без всякой "ответки".
    samarin1969
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