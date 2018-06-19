Госдеп предостерёг РФ и Дамаск от односторонних действий на юге Сирии. А то что?

Госдепартамент США распространяет заявление о том, что Вашингтон выступает за полное прекращение боевых действий на юге Сирии – в провинциях Дараа и Кунейтра. Заявлено, что в ходе недавних переговоров главы внешнеполитического ведомства США Майка Помпео с российским коллегой Сергеем Лавровым поднималась эта тема. Помпео заявил, что предостерёг «силы режима Асада и их российских союзников от односторонних действий».Примечательно, что эти заявления от Госдепа прозвучали в тот самый день, когда боевики группировок, аффилированных с «Аль-Каидой» (*запрещена в России), попытались осуществить прорыв позиций сирийской правительственной армии в районе Голанских высот. При этом становится ясно, что целью террористов был не столько прорыв как таковой, сколько желание вынудить САА совершить обстрел, который мог бы как-то затронуть сопредельные израильские территории. Боевики прекрасно знают, что в случае попадания любого боеприпаса САА на израильскую территорию (даже если принадлежность этой территории оспаривается Дамаском) израильские войска обязательно нанесут удар – и именно по позициям САА.В Госдепе заявили, что с озабоченностью наблюдают за тем, как сирийские войска перебрасывают на юг страны новую и новую военную технику. Речь идёт об артиллерийских орудиях, многие из которых устанавливаются в кузовах грузовиков, о танках Т-72, пикапах, вооружённых крупнокалиберными пулемётами или зенитными установками.Почему-то Госдеп США не выражал озабоченностей, когда террористы в своё время были близки к тому, чтобы полностью взять Дамаск.Кстати, в Госдепе не ответили на вопрос о том, какие меры собираются предпринять США в случае начала САА операции в Дараа и Кунейтре.