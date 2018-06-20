07:52 20 июня

Срок царь-батюшка скостит, проценты останутся!

Ну что, сидим? Проигрываем? Кто в футбол, кто в пенсию. Но нервы жжем примерно одинаково.

А я вот продолжаю восхищаться нашей властью.

Я только одного не понял: кто команду «Фас!» дал, что все буквально с цепи сорвались? Но аплодировать тянет все сильнее.


Красивый розыгрыш стандарта по очередному ограблению. Да, народец шумит, волнуется, петиции какие-то пошел подписывать… Правда, Песков всем уже объяснил, где они эти петиции видали. Некогда им заниматься всякой фигней. Продолжайте подписывать.

А все между тем идет по плану.


Источник фото: kremlin.ru


Никого, кстати, не удивляет, что наше правительство вдруг выбрало самый жесткий вариант с пенсионным возрастом, нет? А вот зря не удивляетесь. Очередной кроличий развод, если что.

И да, давайте уже договоримся называть вещи своими именами. Правительство – Путина. Путин назначил и Медведева в очередной раз, и всех прочих оставил. Сказочка о добром царе-батюшке и злом премьер-министре уходит в ватерклозет для использования по назначению. Кому такой расклад не по душе, тот идет колотиться головой в пол под огромным портретом Путина, с остальными продолжаем рассуждать как взрослые люди. Не зомбированные пока.

Итак, наше правительство (ну его же назначил наш президент – значит, наше) выбрало самый поганый для нас вариант реформы из трех имеющихся: увеличить срок без права УДО мужчинам/женщинам: 5/8 лет. Были варианты 5/3 и даже 5/0.

Но самый скандальный вариант был выбран не просто так. Народец орет, петиции подмахивает, но… не больше. А больше пока нельзя. Да и не нужно. Главное – впереди.

Не буду говорить о тех, кто истерично повизгивает, поддерживая очередной ХПП. Это либо едросы при кабинетах, либо «разведённые кролики». Но и не цитировать нельзя.

А потому прошу на сцену госпожу Матвиенко. Почему ее? Ну не Пескова же звать…

«Предложенный правительством вариант повышения пенсионного возраста — «мягкий». Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать».

Времени действительно маловато. На разграбление, видимо, всего шесть лет дано. Да, надо спешить. Урвать по полной, а там видно будет.

Госпожа Матвиенко заверила, что дискуссии будут продолжаться, и после внесения законопроектов в Госдуму они будут направлены на отзывы в регионы. «И в каждом субъекте должны организовать обсуждение, а главное — разъяснение людям, как будет происходить реформа, кого она затронет».

Вот уж точно пойду. Мне интересно, как мне будут рассказывать про то, как меня будут грабить. Мастер-класс. Верх цинизма.

Самый мягкий сценарий, по мнению госпожи Матвиенко. Очаровательно, а вот интересно: какой был бы самым жестким? Дустом с самолетов по городам или на гусеницы танков Росгвардии наматывать?

Я искренне желаю, чтобы не опускающая рук и ног госпожа Матвиенко в итоге не попала на операционный стол к 63-летнему хирургу-геронтологу. Подслеповатому и с трясущимися руками.

На самом деле, конечно же желаю. Всем. От Киселева до самого Путина. Желаю чтобы вас лечили те, кого вы так.

Пока власть уверенно делает вид, что все идет во благо народа, идет как надо, главный, как всегда, молчит. Как там сказала говорящая голова?.. «Президент РФ Владимир Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, поэтому апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы, преждевременно».

Ах, красавцы. Оба причем.

Да, Путину действительно рано еще появляться перед своими холопами. Пусть еще слегка покипят страсти. Пусть до каждого хомяка наконец дойдет, что он просто обязан помереть на рабочем месте, но сэкономить своему царю-батюшке денежек. Они ему, батюшке, и его опричникам нужнее.

Замечание: если у хомячка это рабочее место в 64 года будет. У нас, правда, чиновники в телевизоре говорят, что никаких проблем с трудоустройством после 50-ти нет, но мало ли что в телевизоре говорят. Не всему же можно верить!

Я так думаю, что умные дяденьки в АП зорко мониторят градус народной любви. И в нужный момент, ни раньше, ни позже, царь-батюшка выйдет на лобное место и провозгласит народу свою волю.

Дескать, не дам свой народ в обиду этому Медведеву и его опричникам (и кто только его ко власти допустил, негодяя!). Не будет повышения! Точнее, такого не будет. А будет по пять лет на хобот, вне зависимости от пола!

Рискну даже предсказать, что Путин своим «волевым» решением может даже пока отменить/приостановить эту подлую реформу. Возможно и такое. Слишком много будет желающих (я в первых рядах, не скрою), кто станет тыкать царю-батюшке в лицо его же высказыванием насчет этого дела.

А что, собственно, это не я, а Путин в 2005 г. на такой же "Прямой линии" сказал: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет".

И вот да, по господинчику Пескову, год 2018-й, так что на сказанное в 2005-м плевать? Но Путин-то – президент…

А президент, который лжет своему народу, – это как бы не совсем уже президент. Это лгун во власти. А таких в мире не очень любят как бы. Таких в мире сливают обычно. И достаточно примеров уже, когда не очень красиво диктаторы заканчивали свой век. Да и не диктаторы тоже.

Так что, думаю, появление рыцаря в белых доспехах нам обеспечено. Можно отложить сей проект в «не очень долгий» ящик, до 2024 года. А там уже следующий президент, которого за ручку приведет Путин, спокойненько все это замутит. Он же ничего не обещал, не так ли?

А Владимир Владимирович продолжит купаться и нежиться в обожании и криках «Благодетель! Отец родной! Вы наша последняя надежда!», постапющих от павших на колени народных масс.

Рейтинги снова пробьют крышу. На какое-то время.

К чему я это так подробно? А вот к чему.

Пенсионный срок скостят или заморозят. А вот 2 проц. пункта к НДС останутся. И бешеные цены на бензин останутся. И вызванный топливным беспределом рост цен, который уже начался в городах российских, тоже останется. И выросшее ОСАГО останется.

Но кто сказал, что на этом угомонятся погонщики кроликов и хомячков?

А как насчет 20%-ного налога на покупки в Интернете? Нормально?

Федеральная таможенная служба тоже решила, что команда «Фас!» касается ее. И таможенные деятели предложили начать взимать пошлину в 20% со всех зарубежных площадок интернет-торговли.

А что? Это еще 25 миллиардов рублей в бюджет ежегодно. Мелочь, конечно, по сравнению с 600 миллиардами от добавки 2 п. п. к НДС, но приятно же!

Рискну процитировать одного персонажа детского мультфильма: «За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки: за обыкновенный дождь — 100 лир; за проливной дождь — 200 лир; с громом и молнией — 300 лир!»

А можно подкинуть идею налога на цитирование. Процитировал того же Чиполлино – заплати государству.

А ведь еще столько незадействованных методов! «Платон» увеличить, платных участков побольше и подороже, налог на осадки тот же… Почему нет? Грабить – так по полной!

Во-первых, все-таки надо ограбить пенсионеров, у которых все равно нет работы. И которые балласт на шее государства. Здесь смысл не в том, чтобы заставить их работать еще несколько лет. Абсолютно не в этом.

Здесь смысл в том, чтобы не платить. Желательно – вообще.

Дай бог, не потерять каждому свое место работы. От души желаю. Плевать, что вы еще на 5 лет перекроете кислород молодым, которые будут дышать вам в спину. Плевать, что вы не сможете в 80% случаев нормально выполнять свои обязанности.

Главное – государство не будет на вас тратиться. А взятые с вас налоги пойдут в распоряжение правительства на хотелки, хочунчики и домики на Рублевке и в Барвихе.

Я еще рискну напомнить, что в 2014 г. власти с пенсии в рублях перешли на пенсии, вычисляемые в баллах. Идиотская и непонятная вещь, необходимая для отмены реальных пенсионных гарантий граждан России в ходе так называемой валоризации пенсии. Эффекта от лишения нас твердых гарантий хватило на два с небольшим года. Сейчас будет то же самое, только жестче.

Мы слишком долго живем. В этом наша вина. И вина проклятого советского прошлого, когда нас лечили, кормили и отдыхали. И у нас слишком много денег. Деньги нам не нужны, они нужны Путину и компании на (смотри выше). Поэтому грабить надо. Под любым предлогом.

Так что готовимся платить, платить и еще раз платить. И никуда не деться от этого, зато и бюджет пополнится, и олигархам нашим поможем, и на очередную хотелку мирового масштаба хватит. Так что успокаиваемся, дорогие кандидаты в пенсионеры.

Никаких изменений в лучшую сторону нет и не будет, как мы были нищими, так ими и останемся. Главное – умереть вовремя, на рабочем месте. Не введя в расход государство ни на копейку.

Есть, конечно, определенная надежда на то, что мировое сообщество нам поможет. И не даст больше проводить ни мировых чемпионатов, ни олимпийских игр, ни всего остального. Может, проскочим.

А так – все, повторюсь, по плану. Власть – дворянам и опричникам, заводы и недра – олигархам, про пенсию (кто ее вообще выдумал, небось, клятые коммунисты) либо забыть совсем, либо повысить до 80 лет всем (хватит, у нас равноправие по миру шагает) без исключения.

Ну и, естественно, найти где-нибудь в закромах миллиард рублей на рекламную кампанию. Деньги грантами выдать соответствующим СМИ и наиболее проверенным блогерам, чтобы объяснили всем, что те, кто против пенсионной реформы, повышения НДС, ОСАГО, цен на топливо и сдачи левой почки в Фонд благосостояния России, — хотят как на Украине и вообще нехорошие люди. Проплаченные Западом.

Паспорт на стол, чемодан, вокзал, Европа или что-то подобное.

А что, вполне себе нормальный путь развития событий. Опробованный (и весьма успешно) на Украине.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 24

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  1. Vard Сегодня, 05:42
    Путин сидит последний срок и поэтому будет заниматься зачисткой. Проводит все то на что раньше не решался... Мы надеялись что он будет бороться с либералами и олигархами... А все наоборот...
    Vard
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:55

      И кверху чепчики бросали !
      Uncle Lee
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:38
        Роман,уважаемый...Вы написали интересную статью...А вот позвольте спросить Вас как гражданина...Вы за кого голосовали?За эту власть?Я например нет,испортил бюллетень.Я это просто к чему спрашиваю.В последнее время у Вас резко поменялся тон статей,да я поддерживаю Вашу точку зрения.Правительствунадо искать деньги в других местах.Снижение расходов на госаппарат итд...В настоящее время данное правительство могут поддерживать только "кролики".
        210окв
    2. bandabas (bandabas) Сегодня, 06:37
      Ну чего то рано в начале нового срока для зачистки. Так, пока еще пробные шары. Но потом уже точно будет по полной программе.
      bandabas
    3. Гардамир Сегодня, 07:07
      Мы надеялись
      Извините за хамский вопрос, а что дало вам повод надеяться?
      Гардамир
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:50
    Жёстко. Но справедливо !
    И еще что нибудь придумают, как и где облапошить народонаселение.
    Uncle Lee
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:38
      да такое "терпеливое и покорное" народонаселение не облапошивать просто грех...
      kepmor
  3. hunn (Леонид) Сегодня, 06:07
    Народная мудрость гласит: "Весна покажет, кто где на..ал". Ждем появления следующих "подснежников".
    hunn
  4. Ecilop (Алексей) Сегодня, 06:09
    "Мы слишком долго живем"
    Кто,Роман?
    Я конечно понимаю, что вы хотели сказать.
    Но большинство воспринимают пенсию не как отдых, а как прибавок к зарплате. Увы. И продолжают трудится до упора. А что делать?
    Тем более, что завод, где я уже лет 12 дает 2 полных зарплаты на похороны. Ну если ласты склеил будучи "относительно работоспособным"
    Ну ктож уйдет?
    У мну есть небольшая пенсия, уже 12 лет как (мне 51)
    Но, тружусь и особо не ворчу.
    Но!
    Еще раз!
    Пенсия у нас это не обеспеченная старость, а добавка к зарплате. Отсюда и все страсти.
    А как бы хотелось послать все и всех и выращивать цветы на даче...
    Но увы, жить в эту пору прекрасную....
    Ecilop
    1. Vard Сегодня, 06:14
      Цветы на даче... Это круто... У нас сажают картоху...
      Vard
      1. Smol79 (Александр) Сегодня, 06:29
        Что ж так, все кому не лень разжигают ненависть лично к путину? Он против повышения пенсионного возраста. Хотите жить хорошо поднимайте тему о замене тех кто такие законопроекты разрабатывает и предлагает и защищает.
        Smol79
      2. Ecilop (Алексей) Сегодня, 06:30
        Цитата: Vard
        Цветы на даче... Это круто... У нас сажают картоху...

        laughing
        Да ладно, для цветочков всегда место найдется.
        А на урале картоху проще купить чем вырастить. wassat
        Но чуть есть. Только для молодой, с малосольными огурчиками, под водочку побаловаться.
        А для продбезопасности - все с рынка.
        Ecilop
    2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:20
      У мну есть небольшая пенсия, уже 12 лет как (мне 51)
      Но, тружусь и особо не ворчу.

      А мне 49 лет.Зарплаты наши +- где то схожие.Вот только прибавку к зарплате я не получаю ,и когда получу тоже вопрос.Я правда ворчу не много но тружусь.Как думаете, много таких как я?
      Владивосток1969
  5. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 06:24
    Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать».
    Такая фраза в стиле Брюса Уилиса, уместна в случае, когда к Земле летит, например, метеорит. Тут да, действительно, времени нет. Но в данном случае весь предыдущий срок эти деятели своим бездействием вели нас к этому позорному решению, а теперь жалуются, что времени-то и не осталось.
    ШУРУМ -БУРУМ
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:24
    Дмитрий Анатолич оказались правдивым человеком: "Денег - нет..."(дальше не важно).
    Подозрительно тихо прошло сокращение сокращение вложений в штатовские "трэшериз". "Вдруг" перестали быть актуальные слова Эльвиры Сахибзадовны о "безальтернативности" вложений в "казначейки". Главный вопрос - куда перевели эти миллиарды?
    Список "реформ" автора не особо удивляет - ожидалось уже 4 года назад, когда на ВО за слово "ХПП" можно было схлопотать возмущенные минуса. Удивляет скорость и активность "небожителей".
    Когда капитан и его помощники носятся по судну и не обращают внимания на "экипаж" - это симптоматично. Один рыжеусый "боцман" продолжает "свистеть". wassat
    samarin1969
    1. Гардамир Сегодня, 07:12
      Подозрительно тихо прошло сокращение сокращение вложений в штатовские "трэшериз".
      Хотелосьбы к этому добавить, чтобпремудрые пескари не вздумали кричать, что правительство начало бороться с Омеригой. Доходность трежерис упала.
      Гардамир
  7. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 06:40
    Увеличение пенсионного возраста равнозначно отмене пенсии, что совсем не удивительно: денег в стране нет и не будет. И откуда им взяться, если все недра принадлежат крупным компаниям, как собственно и сами предприятия , прибыли вывозятся за запад, как и все необъятные зарплаты топ менеджеров. Государство в лице чиновников частично существует за счет налогов с производства, а в большей мере от налогов и прочих поборов с населения. А люди всего лишь ресурс, обязанный приносить доход. У капитализма нет ни границ, ни человеческого лица: все ради наживы.
    olimpiada15
  8. sxfRipper (Александр) Сегодня, 06:51
    Плевать, что вы еще на 5 лет перекроете кислород молодым, которые будут дышать вам в спину
    А если в спину не дышат. От слова совсем? Это я про себя. Мне 61 год и никто в спину не дышит - не идёт молодёжь. Да, я не подсобник у золоторя, я администратор Федеральной базы данных.
    Плевать, что вы не сможете в 80% случаев нормально выполнять свои обязанности
    Я и в 70 смогу, а вот подсобник золоторя действительно чисто физически может не справиться. Таки полагаю, что наверху не сидят и список "горячих" профессий никто не отменял.
    ЗЫ - а сама статья явно заказная, чересчур пафосная, сборник лозунгов...
    sxfRipper
  9. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 06:54
    Короче всё ясно с вами laughing Если Путин одобрит повышение пенсионного возраста,то он плохой.Если он это отменит,то он тоже плохой,потому что он это сделал специально для того,чтоб рейтинг поднять.Логика железная. winked
    Xscorpion
    1. Smol79 (Александр) Сегодня, 06:59
      Голосую за отставку всех пропагандистов повышения пенсионного возраста
      Smol79
    2. Комментарий был удален.
  10. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:30
      читайте по рукам а не крикамс! за действиями и руками следите реально! что РУКИ ДЕЛАЮТ а не язык!))

      А что собственно РУКИ сделали и продолжают делать?Я понял -клюшкой шайбы забивают.Вот дела! laughing
      Владивосток1969
  11. Гардамир Сегодня, 07:04
    то-то утром навеяло. Из личного...
    О, Дивный Новый Мир. не О. Хаксли.
    20 июня, 6:49
    Граждане всё ещё имеющие совесть, обязаны сдать её (совесть), в муниципальные органы для последующей утилизации.
    Право на честь и достоинство имеют только члены правящей партии, правительства и депутаты.
    Право на правду имеет только высшее руководство страны, ибо остальные всё равно не знают всей правды.
    Забота одетях и стариках является уголовным преступлением. Детей обязаны сдавать в органы толерантности. Старики выработавшие свой ресурс, обязаны самостоятельно отправиться в органы дожития, где ждать своей утилизации.
    Работники имеют право,отдать половину своей зарплаты государству, ибо внешний враг силён и на борьбу с ним нужны средства. Поддержка государства это почётный долг каждого гражданина. Граждан неиспользовавших права поддержки государства приравнивают к террористам. Национальная Гвардия имеет право доставлять террористов в бессрочные трудовые лагеря, где террористы будут трудиться на благо преданной ими Родины.
    Граждане должны понимать, что пока силён внешний враг в стране два закона. Закон для свободных граждан и закон для правительства, которое не имеет никаких прав. Правительство вынуждено покупать в странах врагов. Отправлять своихдетей на учёбу. И даже рискуя собственной лечиться в странах врагов. Граждане должны понимать, то всё это для блага Родины!
    .
    Гардамир
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 07:12
    Судя по тону автора статьи он тоже понимает, что альтернативы социализму уже нет. И что еще пара шагов наших правителей и даже плохой социализм СССР, в котором просто не было на всех джинсов и колбасы, заиграет новыми и уже привлекательными красками. Вчера наш уважаемый режиссер Владимир Меньшов обратился с обращением к президенту прекратить грабить людей во имя олигархов. Курс на ликвидацию России стал виден невооруженным глазом. Неужели 76%-ый царь хочет разделить судьбу Чаушеску или Каддафи? А судя по его ухмылкам он явно этого добивается. Насчет протестов, то протестовать надо жестко и не только по пенсиям, а вообще по всем пунктам. Они оборзели вкрай.
    Altona
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 07:14
    Цитата: Nitarius
    автора охота послать ...да ведать он там был! чего панику подняли .. оно понятно что под этот шум еще что то протащать! и навальный платный хомяк!

    ------------------------
    Навальный - это провокатор Кремля, с которым Кремль "успешно" борется. Не надо поддерживать акции Навального, надо объединяться вокруг других людей, хотя бы КПРФ.
    Altona
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 07:15
    Цитата: Xscorpion
    Если Путин одобрит повышение пенсионного возраста,то он плохой.Если он это отменит,то он тоже плохой,потому что он это сделал специально для того,чтоб рейтинг поднять.Логика железная.

    ------------------------
    Он был плохой и им останется.
    Altona
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