16:53 19 июня
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В Самаре планируют восстановить производство ракетных двигателей

Компания «С7 Космические транспортные системы» (S7 Space входит в S7 Group) объявила о планах строительства Самаре завода по производству ракетных двигателей НК-33, передает РИА Новости.

В Самаре планируют восстановить производство ракетных двигателей


С этой целью предприятие намерено выкупить у «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) всю необходимую для производства документацию и оснастку.


Мы хотели бы купить у государства известные во всем мире двигатели НК-33 и НК-43, произведенные ранее самарским заводом "Кузнецов", а также документацию, оснастку, технический задел,
сказал гендиректор S7 Space Сергей Попов.

По его словам, компания планирует восстановить производство двигателей, построив для этого в Самаре новый завод. В настоящее время предложение S7 Space обсуждается в правительстве. Параллельно ведутся переговоры с ОДК.

Он сообщил, что суммарные затраты на возобновление производства оцениваются в $300 млн. В эту сумму входит не только производство ракетных двигателей, но и системы управления, которые компания намерена делать самостоятельно.

На строительство завода должно уйти около 6 лет. В этот период времени планируется использовать НК-33 и НК-43, находящиеся на хранении. Их общее количество – 36 единиц.

Напомним, в 2016 году S7 Group купила проект «Морской старт» – пусковую платформу Odyssey, командное судно и наземную инфраструктуру в американском порту Лонг Бич. С платформы возможен запуск ракет «Зенит», а в дальнейшем – новой ракеты «Союз-5». При этом компания неоднократно критиковала проект «Союз-5» за применение устаревших технологий и продвигала идею создания многоразового носителя. Согласно заявлениям представителей S7 Group, компания планирует за 15 лет совершить до 70 пусков.

НК-33 и НК-43 – это модернизированные двигатели от советской сверхтяжелой ракеты Н-1. В настоящее время их используют в составе первый ступени легкой ракеты «Союз-2.1в». Произведенные ранее двигатели теперь хранятся на ПАО «Кузнецов».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 15

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  1. AID.S Сегодня, 14:46
    купила проект «Морской старт» – пусковую платформу Odyssey, командное судно и наземную инфраструктуру в американском порту Лонг Бич.

    Это отчего-то напрягает.
    AID.S
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:55
      НК-33 разработан в 60-ые... Разговоры о возобновлении его производства на СНТК им. Кузнецова шли постоянно последние лет 10 и пока собирались возобновить, пришли к тому что опоздали, и это уже не возможно. Теперь думают о новом заводе. Как то странно и уныло все это выглядит. Морской старт с судном обеспечения стоит где у берегов Америки, и каждый год мы платим за аренду, а матрасы нам за вывод космонавтов на МКС, все в паритете...
      Окончательный расчет между «Энергией» и S7 намечен на июнь 2017 года — до этой даты командное судно и пусковая платформа будут перерегистрированы из Калифорнии в Либерию

      и еще из заявления компании:
      S7 надеется выполнить первый пуск уже в 2017 году
       мы (они) пока соберемся все проржавеет до дыр.
      maxim947
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:05
        Очень хотелось бы, чтобы проект удался, чтобы он был полностью российским и платформа с судами дислоцировалась у нас.
        maxim947
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:40
          Вопрос: Где эту платформу у нас базировать? "Здесь вам не равнина, здесь климат иной и тут лавина одна за одной..."
          Гаргантюа
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:51
            Где у вас лавина, я не знаю. И не думаю, что у нас в стране места не найдется. Есть проблема с расстоянием, но можно к примеру в Гвиане поставить, или еще где нибудь, где по-дружелюбней. Больше того, ходят разговоры, что и ракету (Зенит) будут в штатах собирать, из наших и украинских частей, пока Союз-5 не сделают. Так вот - не много ли им счастья от всего этого...
            maxim947
    2. AwaZ (Walery) Сегодня, 16:50
      чо напрягает то ?. Это платформа так то изначально российская была , ну совместная .. Потом много раз ее перепродавали и осела она в конце концов в порту Лонг Бич, когда от нее все отказались. Властям бы поддержать порыв Филева ( если я не ошибаюсь с фамилией владельца) Как тому же Маску бы американцы , тоже передать часть технологий бесплатно . Хруничев все равно развалится в конце концов. А он людям бы этим и работу дал... Все бы на пользу
      AwaZ
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:47
    Чувствуется не без вмешательства Дм.Рогозина зашевелилась S7 Space.
    Теренин
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:50
    Новость просто отличная. С 7 перспективная частная компания.
    Грибок
    1. Irokez (Сергей) Сегодня, 15:41
      Даёш Российского Илона Маска. Хотя как знать может и Королёв новый получится.
      Irokez
  4. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 14:56
    Мои молитвы услышаны, хоть одна позитивная новость про космос. Главное, чтоб не заглохло как обычно.
    YarSer88
  5. abc_alex (Алексей) Сегодня, 15:34
    Боюсь я за S-7 этот двигатель идёт только на Союз-2.1. А "Морской старт" очень сильно заточен под "Зенит". Если с покупкой украинских ракет ещё какая-то экономика проекта проглядывается, то при использовании новой ракеты всё куда сложнее.
    abc_alex
  6. Const (Константин) Сегодня, 15:56
    S7 вообще кто? Частник! Сколько таких частников из России в лАндОн укатили? Очередная приватизация перспективных госактивов, всё по чубайсу/гайдару. Что происходит?
    Const
    1. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 16:14
      Ну Филёв(владелец S7) всякими Лондонами и прочей фигнёй не занимается, да и от бюджета никак не зависит, делает реальное дело уже более 20 лет. Думаю и здесь толково получится.
      Сармат Саныч
  7. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:26
    Ну и хорошо, с богом!
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. комДив (Юрий) Сегодня, 16:44
    а не думаете, что это обычный повод заиметь документацию на двигатели. А потом удачно пристроить ее, тому кто больше заплатит.
    комДив
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