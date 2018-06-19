В Самаре планируют восстановить производство ракетных двигателей

Мы хотели бы купить у государства известные во всем мире двигатели НК-33 и НК-43, произведенные ранее самарским заводом "Кузнецов", а также документацию, оснастку, технический задел,

Компания «С7 Космические транспортные системы» (S7 Space входит в S7 Group) объявила о планах строительства Самаре завода по производству ракетных двигателей НК-33, передает РИА Новости С этой целью предприятие намерено выкупить у «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) всю необходимую для производства документацию и оснастку.сказал гендиректор S7 Space Сергей Попов.По его словам, компания планирует восстановить производство двигателей, построив для этого в Самаре новый завод. В настоящее время предложение S7 Space обсуждается в правительстве. Параллельно ведутся переговоры с ОДК.Он сообщил, что суммарные затраты на возобновление производства оцениваются в $300 млн. В эту сумму входит не только производство ракетных двигателей, но и системы управления, которые компания намерена делать самостоятельно.На строительство завода должно уйти около 6 лет. В этот период времени планируется использовать НК-33 и НК-43, находящиеся на хранении. Их общее количество – 36 единиц.Напомним, в 2016 году S7 Group купила проект «Морской старт» – пусковую платформу Odyssey, командное судно и наземную инфраструктуру в американском порту Лонг Бич. С платформы возможен запуск ракет «Зенит», а в дальнейшем – новой ракеты «Союз-5». При этом компания неоднократно критиковала проект «Союз-5» за применение устаревших технологий и продвигала идею создания многоразового носителя. Согласно заявлениям представителей S7 Group, компания планирует за 15 лет совершить до 70 пусков.НК-33 и НК-43 – это модернизированные двигатели от советской сверхтяжелой ракеты Н-1. В настоящее время их используют в составе первый ступени легкой ракеты «Союз-2.1в». Произведенные ранее двигатели теперь хранятся на ПАО «Кузнецов».