Киргизия изучает вопрос поставки в республику российских ЗРК и вертолетов

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Кыргызстан Нурлан Чомоев во время заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между киргизским Верховным Советом и Федеральным собранием РФ, заявил, что Киргизия намерена рассмотреть вопрос возможности поставок из России зенитно-ракетных комплексов и вертолетов.В своем заявлении он сказал, что основную часть территории республики занимают горы, и в связи с этим Киргизия нуждается в современных системах ПВО и вертолетах. Для решения задач, поставленных перед киргизской армией в рамках ОДКБ, необходима поставка российских ЗРК "Бук-М1" в количестве двух систем и боевых вертолетов также российского производства, как наиболее приспособленных к полетам в условиях высокогорья. Чомоев отметил, что вопрос поставки ЗРК и вертолетов в республику в настоящее время прорабатывается, но не уточнил, будет ли Киргизия покупать российское вооружение или ждет поставки в рамках межправительственного соглашения.Необходимо напомнить, что в рамках межправительственного соглашения, подписанного в 2012 году, Россия за шесть лет на безвозмездной основе предоставила Киргизии различной военной техники и вооружений почти на 126 млн. долларов. В поставки входили стрелковое оружие, бронетехника и военно-транспортная авиация.Россия и Киргизия входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности, в рамках которой в киргизском городе Канте с 2003 года размещена авиабаза РФ.