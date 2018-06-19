16:50 19 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Киргизия изучает вопрос поставки в республику российских ЗРК и вертолетов

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Кыргызстан Нурлан Чомоев во время заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между киргизским Верховным Советом и Федеральным собранием РФ, заявил, что Киргизия намерена рассмотреть вопрос возможности поставок из России зенитно-ракетных комплексов и вертолетов.

Киргизия изучает вопрос поставки в республику российских ЗРК и вертолетов


В своем заявлении он сказал, что основную часть территории республики занимают горы, и в связи с этим Киргизия нуждается в современных системах ПВО и вертолетах. Для решения задач, поставленных перед киргизской армией в рамках ОДКБ, необходима поставка российских ЗРК "Бук-М1" в количестве двух систем и боевых вертолетов также российского производства, как наиболее приспособленных к полетам в условиях высокогорья. Чомоев отметил, что вопрос поставки ЗРК и вертолетов в республику в настоящее время прорабатывается, но не уточнил, будет ли Киргизия покупать российское вооружение или ждет поставки в рамках межправительственного соглашения.


Необходимо напомнить, что в рамках межправительственного соглашения, подписанного в 2012 году, Россия за шесть лет на безвозмездной основе предоставила Киргизии различной военной техники и вооружений почти на 126 млн. долларов. В поставки входили стрелковое оружие, бронетехника и военно-транспортная авиация.

Россия и Киргизия входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности, в рамках которой в киргизском городе Канте с 2003 года размещена авиабаза РФ.

Использованы фотографии: © ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА КР
10

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:46
    Берите, нечего изучать.
    Rusland
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:55
      Что это за количество"две системы"?А насчёт "берите"..так нужен ответный ход.Мы то дадим,а что взамен?Обдолбанные гастеры в такси едущие на тротуар?
      Цитата: Rusland
      Берите, нечего изучать.
      210окв
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:12
        Цитата: 210окв
        Что это за количество"две системы"?

        По серьезному там и они не нужны. Так, что бы было...
        MPN
    2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:56
      Цитата: Rusland
      Берите, нечего изучать.

      Привет, Виталя. hi Действительно, какое может быть изучение если Россия и Киргизия входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности yes
      Теренин
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:00
        Приветствую, Гена hi drinks Просто я к тому, что с кем поведешься, от того и наберёшься. И нечего пузыри из носа надувать. smile
        Rusland
        1. Касым (Даурен) Сегодня, 15:46
          4 вертолета, которые РФ подарила Киргизии, предыдущий президен хотел передать в аренду Уганде. Причем деньги должны были перечисляться в Дубаи...
          Вообще-то там со сменой власти опять идет "война" старых и новых элит. Старое правительство либо сидит в ожидании судов, либо в бегах. hi
          Касым
    3. SSR (Roman) Сегодня, 15:50
      Цитата: Rusland
      Берите, нечего изучать.

      Просто взять?
      Нужны спецы ПВО, которых там уже лет 30 нет, нужны лётчики вертолётчики и обслуживающий персонал, которых на пальцах пересчитать можно.
      Некоторые так вообще сходу тельники на себе рвут.)))
      Цитата: Дилетант
      То есть Россия им должна подарить, но они еще подумают, брать или не брать?

      Хороший у вас ник, соответствующий.))
      ПС
      Во время Баткенских событий, прилетело две вертушки, одна просто пугала, оружие давно снято было а пилоты русские 50-ти
      летние мужики были.
      Вместе после Баткена в Москву на поезде ехали.
      SSR
    4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:16
      Цитата: Rusland
      Берите

      ПОКУПАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Василенко Владимир
  2. Витас (Витас) Сегодня, 14:49
    2 системы, это 2 дивизиона? А вертолетов поди 10-к.... А мы Вам трудовые ресурсы взамен. М-да...
    Витас
  3. Шалтай (Александр) Сегодня, 15:20
    Платить Киргизия точно не будет . Во первых по привычке , во вторых нечем . Брад возврат денег по кредитам требует.
    Брад иногда и натурой берет - территориями . Месторождениями тоже могут брать. Но сейчас как раньше территорией расплачиваться , для властей неприемлемо , могут выгнать .
    Вертолеты нужны как воздух . Россия добрая , как брад ничего вещественного взамен кредитов и др. помощи не требует .
    Шалтай
  4. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:22
    То есть Россия им должна подарить, но они еще подумают, брать или не брать?
    Дилетант
  5. turcom (turcom) Сегодня, 15:45
    Ну они-то и не просят С300, или Бук м2, а заменяемые Бук м1. Все таки нужно создавать общую систему ПВО на южных границах, да и авиабаза российская стоит в Канте в 20 км от базы ПВО Киргизии. А том стоят вот такие системы , ,
    turcom
  6. Шалтай (Александр) Сегодня, 16:36
    Цитата: turcom
    да и авиабаза российская стоит в Канте в 20 км от базы ПВО Киргизии

    В 25-ти км . Российской базе не помешала-бы ПВО , на всякий случай .
    Шалтай
  7. Грац (Грац) Сегодня, 16:42
    бесплатное никто не ценит и вскорости начинают привыкать что так и должно быть, а потом когда халява заканчивается жутко обижаются

    сколько раз наступала Россия на эти грабли и всё так ничему наше руководство не научится
    Грац
Картина дня