16:50 19 июня
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Экономисты посчитали деньги россиян. О разрыве между богатыми и бедными

В средствах массовой информации опубликованы данные о том, насколько разнятся доходы 10% самых бедных и 10% самых богатых граждан России. РБК цитирует выступившую на профильной конференции в Москве Елену Анисимову - эксперта группы суверенных рейтингов. По данным, представленным экспертом, десятая часть население РФ, относящаяся к наиболее богатому слою, имеет доходы примерно в 15 раз выше, чем те 10%, которые считаются самым экономически бедным слоем населения.

Другие эксперты отмечают, что это государственная статистика, которая на самом деле не отражает суровых реалий. В Высшей школе экономики говорят о том, что уровень дифференциации доходов между богатыми и бедными в России достигает 26 раз.

Экономисты посчитали деньги россиян. О разрыве между богатыми и бедными



Также обсуждалась и тема, связанная с наличием в России так называемого среднего класса. Один из затронутых вопросов касался того, сколько должен ежемесячно зарабатывать гражданин РФ, чтобы его можно было отнести к среднему классу. Так, по оценке экспертной группы АКРА, к среднему классу в мире относятся люди, которые не испытывают проблем с покупкой необходимых (с их точки зрения) товаров, с выездом за границу, с оплатой счетов, с выплатами по взятыми кредитам, включая кредит на автомобиль или жильё. Чаще всего, в среднем классе люди с высшим образованием.

Если говорить о численном выражении дохода, относящего гражданина к представителям среднего класса, то он должен составлять примерно от 60 до 72 тыс. рублей в месяц. Это в среднем по стране. Для Москвы, например, уровень дохода в данном случае определяется планкой в 121 тыс. рублей. На Чукотке – около 96 тысяч.

Далее приводятся данные Росстата. Оказывается, эта служба определила среднюю заработную плату в России на апрель 2018 года на уровне 41,4 тыс. рублей.

При этом число россиян, которых можно отнести к среднему классу, составляет около 27%.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 64

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 15:07
    Мне б так жить, как Росстат глаголет...
    MPN
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:09
      Лживая конторка.
      Андрей Смирновский
      1. Logall (Александр) Сегодня, 15:10
        приводятся данные Росстата. Оказывается, эта служба определила среднюю заработную плату в России на апрель 2018 года на уровне 41,4 тыс. рублей.
        Цитата: Андрей Смирновский
        Лживая конторка.

        Росстат - именно этой службе отдали все официальные социследования! Потому, как нужно подогнать цифры для общественного мнения...
        С тех пор, как этими вопросами занимается Росстат, население РФ стало жить лучше, дольше и счастливее! Только эти "счастливые" Россияне всё думают: «живут же люди! А у нас что-то не так? Наверное мало работаю? Но это ничего, будет и на моей улице праздник...»
        А не будет! Ведь о России думает Димон...
        Logall
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:16
          Через мою мясорубку пропустить их буковки и циферки, а фарш пустить по ветру.
          Rusland
          1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:23
            Не надо портить экологию выхлопом праха МДМ...проще сжечь напалмом.
            Андрей Смирновский
          2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:50
            Далее приводятся данные Росстата. Оказывается, эта служба определила среднюю заработную плату в России на апрель 2018 года на уровне 41,4 тыс. рублей.
            Песню в студию laughing
            Наблюдатель2014
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:39
              Самое смешное, что возмущаются те кто обалдевал вот от таких песенок laughing :

              Вот и дождались перемен!!! wassat laughing laughing
              Жуйте жвачку, носите джинсы, смотрите на колбасу!!! tongue
              НасРать
        2. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:22
          Козёл этот МДМ, по которому плачет гильотина.
          Андрей Смирновский
          1. Weyland (Константин) Сегодня, 15:35
            Цитата: Андрей Смирновский
            по которому плачет гильотина.

            лучше виселица. И не абы какая - а установленная на берегу океана, и чтобы петля свисала над водой. А сабж с петлей на шее ставится на плоту во время прилива...
            Weyland
            1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:44
              По барабану по какой причине МДМ склеит свои ласты -главное положительный результат.
              Андрей Смирновский
              1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 16:04
                Премьер ДАМ только верхушка айсберга и зицпредседатель. Убрав одного, поставят второго зицпредседателя, был айфон. будет айпад, смысл не поменяется. ситема разворовывания РФ гораздо глубже и серъёзнее, тут под А.Чубайса сначало надо копать, а там и остальные полезут, более прикрытые...
                Vladimir 5
        3. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 15:34
          "По статистике, один из четырех человек в нашей стране психически неуравновешен. Вспомни о трех своих близких друзьях. Если с ними все в порядке, значит, это ты."
          Александр!Мое почтение! hi
          Соломон Кейн
          1. Logall (Александр) Сегодня, 15:44
            Цитата: Соломон Кейн
            "По статистике, один из четырех человек в нашей стране психически неуравновешен. Вспомни о трех своих близких друзьях.

            hi Костя, представляешь, я других не имею! Да и не хочу... Ищу друзей себе под стать. wink С тобой, к примеру, хорошо общаюсь! lol drinks
            Logall
            1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 16:00
              Взаимно... hi
              Соломон Кейн
            2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 16:02
              Моё почтение soldier
              А у меня зарплата чутка за среднюю!
              Так шо я нормальным должон считаться?
              И почему ж я так всем недовольный и критикую, критикую, радетелей за "счастье народное"?
              Наверно считаю свою зарплату не в спичках, а в заправках до полного бака, загрузках холодильника до последней камеры (своего и МАМЫ) и в чём то таком подобном .... и тогда она, зарплата не кажется такой уж средней. потому как и счета за коммуналку, страховку и прочую медицину, не дают мне задуматься за тёплые пляжи с лазурным океяном!
              Так что если собираете компанию ненормальных, я к вам!
              rocket757
              1. Logall (Александр) Сегодня, 16:15
                Цитата: rocket757
                собираете компанию ненормальных, я к вам!

                Товарищ, как же без тебя!? Моя зарплата, также, выше средней... Но и проблемы те же!
                Logall
        4. Iline (Сергей) Сегодня, 16:40
          Цитата: Logall
          С тех пор, как этими вопросами занимается Росстат, население РФ стало жить лучше, дольше и счастливее!

          С тех пор, как Росстат из относительно независимой организации стала "филиалом МинЭкономРазвития, мы стали жить гораздо лучше по их исследованиям. А зачем, собственно, Орешкину, который свою недолгую деятельность до назначения на пост по развитию экономики страны посвятил финансовым спекуляциям (извините, иначе назвать не могу ту ситуацию, которая сложилась у нас в финансовом секторе), сильно напрягаться с этой самой экономикой? Дал пинка под зад Росстату и вот оно всеобщее благоденствие.
          Iline
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 16:01
      Да когда его не было финансового разделения. В любую эпоху одно и тоже.
      Венд
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:10
        Венд (Анатолий)
        Да когда его не было финансового разделения. В любую эпоху одно и тоже.
        При СССР например.Во всяком случае пропасти не было.
        Наблюдатель2014
    3. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 16:08
      Врут, минимальная зарплата с 1 мая 2018 11163 руб. в месяц , минималка у богатых минимум 1 000 000 руб. в месяц и это разница в 90 раз. З/П Миллера в 2017 была около 58 000 000 руб. в месяц, годовой доход Чубайса по данным за 2017 более 1 000 000 000 руб....
      лаврентий павлович
  2. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:07
    Ох уж мне эти эХсперды...
    Андрей Смирновский
  3. Леший1975 Сегодня, 15:17
    "Далее приводятся данные Росстата. Оказывается, эта служба определила среднюю заработную плату в России на апрель 2018 года на уровне 41,4 тыс. рублей.".
    Все, что нужно знать о стат. данных: "если я на обед съел курицу, а ты ничего, то мы оба съели по пол курицы."
    Леший1975
  4. rruvim (Роман) Сегодня, 15:18
    Полный бред по поводу среднего класса. По своему опыту знаю. 60-72 тыс. в месяц, если у тебя есть семья, то это только как-то существовать, что-бы с голода не помереть, и что-бы в квартиру не пришли судебные приставы. Совершенный минимум. Какой средний класс? У нас нет среднего класса. Хотя бы по понятиям Маркса и Энгельса.
    rruvim
    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 15:30
      Кто это пишет(имею в виду статистов) - Маркса и Энгельса не изучали............
      Соломон Кейн
  5. Wedmak (Денис) Сегодня, 15:20
    Оказывается, эта служба определила среднюю заработную плату в России на апрель 2018 года на уровне 41,4 тыс. рублей.

    Ну да... Депутатов с министрами тоже поди считали?
    В центральных областях люди получают 100-200, а кое-кто и по 300, в глубинке дай бог 10...В среднем 41,4... арифметика жеж!!!
    Wedmak
    1. частное лицо Сегодня, 15:42
      Было бы где заработать эти в глубинке дай бог 10. Работы нет .
      частное лицо
  6. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 15:23
    По данным, представленным экспертом, десятая часть население РФ, относящаяся к наиболее богатому слою, имеет доходы примерно в 15 раз выше, чем те 10%, которые считаются самым экономически бедным слоем населения

    Калькулятор кручу-верчу, посчитать не могу.
    Примем условно прожиточный минимум (водораздел между бедными и нищими) за 12 тыс. руб. МРОТ у нас равен прожиточному минимуму. Умножаем 12 тыс. на 15 получаем 180 тыс. Это чтобы войти в 10% богатых надо получать от 180 тыс. руб. в месяц?! Они в своем уме, они там не рехнулись?
    Выйдите на улицу, товарищи счетоводы, вы в своем маня-мирке совсем уже чувство реальности потеряли.
    Я еще готов очень сильно приукрасить ситуацию и включить в 10% самых богатых тех, кто зарабатывает 180 тыс. руб. в день, а не в месяц (но положа руку на сердце не уверен в этом), но тогда разрыв между богатыми и бедными составляет не 15 раз, а 300.
    сорок восьмой
    1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 16:32
      Считали же по официальным данным, а кто у нас официально больше 100 000 зарабатывает? Даже директора заводов официально имеют около 100 000, но домик на Рублёвке за 60 000 000 как-то покупают (50 лет зарабатывают, видимо lol *это сарказм*) Реальные доходы никакая статистика не знает, разве что взять "среднепотолочные" данные - имущество человека (которое в Форбс том же светится) разделить на весь его трудовой возраст (с 18 лет и до наших дней), получив эдакий усредненный его доход. Хоть подход и кривой, но более-менее правдоподобные данные получатся, в отличие от официальных цифр.
      YarSer88
  7. rruvim (Роман) Сегодня, 15:25
    Если верить этой статье, то прав Грудинин (я за него голосовал), когда утверждал, что НДФЛ не надо брать (вообще) с физического лица если его доход до 150 000 р. в месяц, а 13% брать только с лиц 150000 - 500000 в месяц. Дальше по нарастающей, вплоть до 80% с топ менеджеров, получающих больше лимона. Но этот вопрос в нынешнем составе либерального правительства даже не стоит....
    rruvim
    1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 16:28
      Цитата: rruvim
      Если верить этой статье, то прав Грудинин (я за него голосовал), когда утверждал, что НДФЛ не надо брать (вообще) с физического лица если его доход до 150 000 р. в месяц, а 13% брать только с лиц 150000 - 500000 в месяц. Дальше по нарастающей, вплоть до 80% с топ менеджеров, получающих больше лимона. Но этот вопрос в нынешнем составе либерального правительства даже не стоит....

      То есть, на топ-менеджера этот миллион валится с неба, так получается? У нас даже с выигрыша в лотерею 30% берут, а там - чистая случайность, а вы предлагаете с заработанных денег 80% забирать. Сами-то согласны 80% дохода отдавать государству?
      YarSer88
  8. Nix1986 (Никита) Сегодня, 15:27
    Коллега приехал с коммандировки из области, далее с его слов "Наше население хоть в 0 будeт бум бум, они все равно будут за ВВП голосовать. Вернулся вчера из области, там одни путиноиды, реально как зомбоапоклипсис . Живут по уши в дерьме, спилось 70%, без работы, но люто ненавидят американцев, Путин наш спаситель, пенсионный возраст поднял не он, а Медведев и деньги украл и увел в оффшоры не Путин, а Порошенко laughing
    Nix1986
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 15:41
      "Каждый народ достоин своего правителя." Но я честно не знаю ни одного человека, который голосовал за Бригадира. Имея ввиду знакомых и родственников.
      rruvim
      1. Nix1986 (Никита) Сегодня, 15:53
        Ну я в принципе ему поверю, если с утра уже 0,5 потом вечерком РТР + Соловьев то уже готов диагноз - патриотизм головного мозга с манией ВВП.
        Nix1986
    2. частное лицо Сегодня, 15:48
      Эта так называемая область живёт за счёт пенсий своих родителей, работы нет. Только не надо говорить про сельское хозяйство чтоб его содержать нужны деньги а их на селе негде взять.Вот и пьют люди с горя всё что горит, и им всё равно за кого голосовать.
      частное лицо
  9. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 15:31
    Кстати, любимая "шарманка" на РБК - это про рост доходов, который обгоняет рост производительности труда. Современный бизнес смотрит на средний класс, как на капризный перекормленный скот. В существующей политической системе РФии средний класс невозможен.
    samarin1969
  10. rruvim (Роман) Сегодня, 15:36
    Это вообще полный бред нашей социологической науки. Поручают "девочкам", которые сидят на телефонах за "прожиточный" минимум выбрать случайный список респондентов. Во всех регионах номеров аж 5 тысяч. Звонят и спрашивают:"Как Вы считаете, какая заработная плата Вас бы устраивала?" Естественно ответят: "тысяч 70-т". Не потому, что-бы она устраивала, а потому, что люди получают, 20-25-ть и радуются, а необходимо 70-т. Вот и вся статистика. В слове необходимо.
    rruvim
  11. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 15:43
    Чешуя. Нет никакого среднего класса. Есть те, кто на подсосе у тех, кто пользуясь связями во власти, тупо ворует. Это касается всех видов бизнеса. Может, всё же вернёмся к нормальной жизни? Ну, чтобы не воровать и другим не потакать.
    Doliva63
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 15:55
      Цитата: Doliva63
      Нет никакого среднего класса. Есть те, кто на подсосе у тех, кто пользуясь связями во власти, тупо ворует. Это касается всех видов бизнеса

      Сами понимаете, что ерунду пишете?
      Работаю на компанию, торгово-производственную.
      Никаких "связей во власти", никто ниче не ворует... народ живет и дает жить другим. Мне, например.
      Голован Джек
      1. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 16:12
        Но все равно - торговля. Купить - накинуть маржу - продать. Посредничество. Производителей товаров с высокой добавленной стоимостью - по пальцам. Есть в словах Doliva63 толк. Совсем не ерунда.
        zapfen
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:17
          Цитата: zapfen
          Но все равно - торговля. Купить - накинуть маржу - продать

          Ну, не совсем так все просто...
          Цитата: zapfen
          Посредничество

          И уж точно совсем не так...
          Цитата: zapfen
          Производителей товаров с высокой добавленной стоимостью - по пальцам

          Что, по-Вашему, есть "товар с высокой добавленной стоимостью"? Ну, пару примеров, из жизни, не надо про самолеты-пароходы пока...
          Голован Джек
          1. Иван-Туча Сегодня, 16:37
            Например черника которую в СПб продают по 350-500 за кило, в то время как у местных, например Новгородцев, покупают её максимум по 130-140. Малину забирают ещё дешевле, да при этом требуют ягодку перебранную,да не мятую.. А иди-ка ты её пособирай ! Упреешь. Вот вам и пример товара с высокой добавленной стоимостью. Далеко ходить не надо. На рынок зайдите. В Турции черешня 1,5 евро,а у нас в пересчёте 5+-.
            Иван-Туча
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:44
              Цитата: Иван-Туча
              Вот вам и пример товара с высокой добавленной стоимостью

              Это не пример товара с высокой добавленной стоимостью. Вам в гуглю за уточнением, что есть высокая добавленная стоимость.
              ЗЫ: вопрос не к Вам был, кстати stop
              Голован Джек
      2. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 16:16
        Вы, как и прочие, опять попали в ловушку подмены понятий.
        Та группа, о которой твердят хитромудрые статистики - это лица со средним уровнем дохода, а никакой не средний класс. Средним доходом могут похвастаться и мелкие собственники, и наёмные работники, вроде Вас, но на классовую принадлежность это не влияет. То, что любят насчитывать разные "анализаторы" - это, возможно, слой или страта, но уж точно не класс.
        kakvastam
      3. rruvim (Роман) Сегодня, 16:22
        Значит не допускают до "информации". Работайте до... 65 лет.
        rruvim
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:48
          Цитата: rruvim
          Значит не допускают до "информации"

          Я айтишник, обеспечиваю почти все "учетное", что есть в компании. Ко всему прочему имею "доступ на чтение". Такая технология, понимаете ли.
          Знаю всех контрагентов, все операции, все, вплоть до зарплаты гендира.
          Компания, кста, работает "вбелую", если Вам это что-то говорит.
          Цитата: rruvim
          Работайте до... 65 лет

          Я бы и дольше поработал, проблема - дожить бы laughing
          Голован Джек
      4. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 16:31
        Цитата: Голован Джек
        Цитата: Doliva63
        Нет никакого среднего класса. Есть те, кто на подсосе у тех, кто пользуясь связями во власти, тупо ворует. Это касается всех видов бизнеса

        Сами понимаете, что ерунду пишете?
        Работаю на компанию, торгово-производственную.
        Никаких "связей во власти", никто ниче не ворует... народ живет и дает жить другим. Мне, например.

        Пишу, что знаю из жизни. Без "лапы" в местных властях никто не работает. Ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Уж не говорю про всякие управляющие компании и пр. Так что засуньте свою ерунду, куда вам нравится, но ко мне это - не по адресу. "Старый воин - мудрый воин!" laughing drinks
        Doliva63
    2. rruvim (Роман) Сегодня, 16:05
      Ну вот чётко было описано у КПРФ, у Грудинина. Несколько пунктов экономической программы. Я не сторонник коммунистической идеи, но вся "вывеска ком.партия рф" - это для антуража. Но под всеми пунктами предвыборной программы Грудинина я был согласен. Остальные "допущенные" даже этого не сделали, уже не говоря о Единой России.
      Привожу для "энтереса":
      http://igor-shibalkin.ru/predvybornaya-programma-
      grudinina.html
      rruvim
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:18
        Цитата: rruvim
        Ну вот чётко было описано у КПРФ, у Грудинина. Несколько пунктов экономической программы

        Ответили Вам (и не только Вам. И не раз уже): нет там программы. Есть набор обещаний. Все хорошее, и ничего плохого.
        Программисты, блин negative
        Голован Джек
        1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:24
          Да в том то и дело, что-бы что-то поменять. вначале нужны понятия. Ну вот первое понятие, как вопрос: "Зачем нужен ЦБ?"
          rruvim
  12. sxfRipper (Александр) Сегодня, 15:54
    Если говорить о численном выражении дохода, относящего гражданина к представителям среднего класса, то он должен составлять примерно от 60 до 72 тыс. рублей в месяц.
    Гражданин получает 70 тыр, его можно вписать в средний класс. А он взял и женился, да ещё и ребёнка захотели! 70 тыр делим на трёх человек. Это уже нищета назывется, а не средний класс.
    При этом число россиян, которых можно отнести к среднему классу, составляет около 27%.
    Даже в число россиян, зарабатывающих такие деньги, верится с трудом. Или он - средний класс, а жена/дети - кто???
    sxfRipper
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:15
      А у меня четверо. Делим... recourse
      rruvim
    2. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 16:23
      То, что здесь обсуждается, к среднему классу отношения не имеет, речь идёт о среднем уровне душевого дохода. Согласитесь, условное разделение на основании неких циферок на полноценную классификацию никак не тянет.
      Лиц со средним уровнем душевого дохода стали называть средним классом исключительно для того, чтобы польстить высокооплачиваемым наёмным работникам, создавая у них ощущение кардинального отличия от таких же, но чуть менее обеспеченных.
      kakvastam
  13. Михаил Зубков (Михаил Зубков) Сегодня, 15:56
    Все прибрехивают, начиная с Росстата и всяких "докладчиков. Но всякие прочие опросы выяснили картину. В РФ 4% богатых, 17% - т.н. "средний класс" (от 80 тыр в месяц), остальные 69% до "средних" не дотягивают. Но кто тогда "средний"? Тот, кто получает в месяц 40 тыр? Нам важно понять здесь, в ВО, сколько нужно платить офицерам и контрактникам, чтобы они жили-служили нормально и были довольны службой и государством. По моим прикидкам, это з/п от 40 тыр контрактник, от 50 тыр лейтенант, от 60 тыр капитан, от 70 тыр майор, от 80 - п/полковник, от 90 - полковник, от 100 тыр - генерал. Плюс всякие надбавки-командировочные, полевые и т.п. Боевые - минимум втрое. Имеем сейчас такие жалования?
    Михаил Зубков
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 16:35
      Цитата: Михаил Зубков
      Все прибрехивают, начиная с Росстата и всяких "докладчиков. Но всякие прочие опросы выяснили картину. В РФ 4% богатых, 17% - т.н. "средний класс" (от 80 тыр в месяц), остальные 69% до "средних" не дотягивают. Но кто тогда "средний"? Тот, кто получает в месяц 40 тыр? Нам важно понять здесь, в ВО, сколько нужно платить офицерам и контрактникам, чтобы они жили-служили нормально и были довольны службой и государством. По моим прикидкам, это з/п от 40 тыр контрактник, от 50 тыр лейтенант, от 60 тыр капитан, от 70 тыр майор, от 80 - п/полковник, от 90 - полковник, от 100 тыр - генерал. Плюс всякие надбавки-командировочные, полевые и т.п. Боевые - минимум втрое. Имеем сейчас такие жалования?

      Отставные МВДшники и ГУФСИНовцы меньше 300 тыр. в месяц не хотят. Почему бы?
      Doliva63
  14. anjey (Андрей) Сегодня, 15:56
    Другие эксперты отмечают, что это государственная статистика, которая на самом деле не отражает суровых реалий. В Высшей школе экономики говорят о том, что уровень дифференциации доходов между богатыми и бедными в России достигает 26 раз.
    Отдельные категории граждан и в 100 раз разрыв в легкую сделают, ясно как день , только непопулярный у власти дифференциальный налог на прибыли сверхбогатых граждан России вытянет бюджет а не бедные пенсионеры.....
    anjey
  15. senima56 (Николай) Сегодня, 16:07
    "Нужно делиться!" Богатые - отдайте часть украденного вами в 90-х "народного имущества", в виде "прогрессивного налога НДФЛ" ! Чтобы не ждать, когда народ возьмётся за вилы и заберёт у вас всё!
    senima56
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:18
      Да они отдают. Например у Захарченко изъяли 150 лямов. Но потом они пропали... fellow
      rruvim
  16. Vard Сегодня, 16:14
    Есть лож... Есть наглая лож... И статистика... Но вот что интересно если они не вру... Извиняюсь... Не ошибаются... То сколько у нас получают на верху что такая средняя зарплата выходит... И еще... Когда доллар был по тридцать я получал тысячу баксов... А потом стал получать пятьсот... Это я из среднего класса не вставая со стула переполз в бедняки?
    Vard
  17. RainTNT (Марат) Сегодня, 16:28
    Средняя зарплата по стране 41,4 тыс. рублей минус 13% подоходного налога (всегда вычитайте его из официальных цифр Росстата). = 36 018 рублей. Это средняя на 70 млн. трудоспособным гражданам из них 30 млн. в тени по ним нет данных их просто вычитают получается из 40 млн. граждан страны.
    Да и не это главное. Рассмотрим молодую семью из троих человек (муж получает среднею по стране, жена в декрете, ребенку 1,5 года). Из этого получается что в среднем семьи в России решившиеся завести ребенка становятся автоматически нищими, их совокупных доход на троих ниже прожиточного минимума, они не живут, они умирают и это ни кого не колышет, страна второй год -700 тыс. населения ежегодно. Куда только смотрят комиссии по правам человека. Это позор власти, росстата, писать такие жалкие цифры и гордится этим.
    RainTNT
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:33
      Но ведь за эту власть вышли голосовать 68%, и 76% проголосовали за это либеральное правительство (Путин предложил Думе это правительство). Либо наш народ тупой, либо голосовали по-другому. Но наш народ не тупой...
      rruvim
      1. RainTNT (Марат) Сегодня, 16:37
        Вы помните процент явки? Я напомню 69%. В стране 60 млн. пенсионеров, 10% сверхбогатых, 27% средний класс, плюс, учителя, врачи, военные. Кто голосовал?
        RainTNT
        1. rruvim (Роман) Сегодня, 16:43
          Судя по моему участку, Подмосковье (я был наблюдателем) большинство было пенсионеров. Средний возраст практически отсутствовал. Молодёжи не было принципиально. Я ушёл (вернее меня "попросили") за час до закрытия. Журнал был заполнен меньше чем на 25%. Утром узнал, что пришло 43%.... В соседней школе 47%
          rruvim
  18. Старый военрук Сегодня, 16:42
    Росстат превосходно определил Марк Твен. А в русском фольклоре существует выражение - "чудеса в решете". Власти успешно подтверждают свой антинародный характер и это не требует доказательств.
    Старый военрук
  19. TAMBU (tambu) Сегодня, 16:45
    ну так капитализм...чего вы хотели? сказки 90-ых закончились и началась реальность) а вообще следует считать реальную ЗП а не номинальную...вот когда веселье начнется...
    TAMBU
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