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Экономисты посчитали деньги россиян. О разрыве между богатыми и бедными
В средствах массовой информации опубликованы данные о том, насколько разнятся доходы 10% самых бедных и 10% самых богатых граждан России. РБК цитирует выступившую на профильной конференции в Москве Елену Анисимову - эксперта группы суверенных рейтингов. По данным, представленным экспертом, десятая часть население РФ, относящаяся к наиболее богатому слою, имеет доходы примерно в 15 раз выше, чем те 10%, которые считаются самым экономически бедным слоем населения.
Другие эксперты отмечают, что это государственная статистика, которая на самом деле не отражает суровых реалий. В Высшей школе экономики говорят о том, что уровень дифференциации доходов между богатыми и бедными в России достигает 26 раз.
Также обсуждалась и тема, связанная с наличием в России так называемого среднего класса. Один из затронутых вопросов касался того, сколько должен ежемесячно зарабатывать гражданин РФ, чтобы его можно было отнести к среднему классу. Так, по оценке экспертной группы АКРА, к среднему классу в мире относятся люди, которые не испытывают проблем с покупкой необходимых (с их точки зрения) товаров, с выездом за границу, с оплатой счетов, с выплатами по взятыми кредитам, включая кредит на автомобиль или жильё. Чаще всего, в среднем классе люди с высшим образованием.
Если говорить о численном выражении дохода, относящего гражданина к представителям среднего класса, то он должен составлять примерно от 60 до 72 тыс. рублей в месяц. Это в среднем по стране. Для Москвы, например, уровень дохода в данном случае определяется планкой в 121 тыс. рублей. На Чукотке – около 96 тысяч.
Далее приводятся данные Росстата. Оказывается, эта служба определила среднюю заработную плату в России на апрель 2018 года на уровне 41,4 тыс. рублей.
При этом число россиян, которых можно отнести к среднему классу, составляет около 27%.
Другие эксперты отмечают, что это государственная статистика, которая на самом деле не отражает суровых реалий. В Высшей школе экономики говорят о том, что уровень дифференциации доходов между богатыми и бедными в России достигает 26 раз.
Также обсуждалась и тема, связанная с наличием в России так называемого среднего класса. Один из затронутых вопросов касался того, сколько должен ежемесячно зарабатывать гражданин РФ, чтобы его можно было отнести к среднему классу. Так, по оценке экспертной группы АКРА, к среднему классу в мире относятся люди, которые не испытывают проблем с покупкой необходимых (с их точки зрения) товаров, с выездом за границу, с оплатой счетов, с выплатами по взятыми кредитам, включая кредит на автомобиль или жильё. Чаще всего, в среднем классе люди с высшим образованием.
Если говорить о численном выражении дохода, относящего гражданина к представителям среднего класса, то он должен составлять примерно от 60 до 72 тыс. рублей в месяц. Это в среднем по стране. Для Москвы, например, уровень дохода в данном случае определяется планкой в 121 тыс. рублей. На Чукотке – около 96 тысяч.
Далее приводятся данные Росстата. Оказывается, эта служба определила среднюю заработную плату в России на апрель 2018 года на уровне 41,4 тыс. рублей.
При этом число россиян, которых можно отнести к среднему классу, составляет около 27%.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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