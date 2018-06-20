Проект «Тачанка-Б»: «Армата» станет роботом
Согласно последним сообщениям отечественных средств массовой информации, российская оборонная промышленность начала разработку очередного образца боевой машины на основе унифицированной гусеничной платформы «Армата». На этот раз проект представляет особый интерес, поскольку относится к совершенно новому классу. На базе имеющейся платформы создается некий безэкипажный танк. Как сообщается, его рабочее название – «Тачанка-Б».
О начале разработки тяжелой бронемашины, способной работать без людей на борту, 19 июня сообщило РИА Новости. Информагентство утверждает, что ему удалось получить в свое распоряжение текст доклада, подготовленного 3-м Центральным научно-исследовательским институтом министерства обороны России. В этом докладе упоминается дальнейшее развитие платформы «Армата» с использованием самых современных идей и технологий.
По данным РИА Новости, в настоящее время ведется разработка перспективного проекта с шифром «Тачанка-Б». На данный момент речь идет только об аванпроекте новой боевой машины. Утверждается, что целью этого проекта является создание тяжелой ударной платформы, на основе которой могут создаваться разные образцы бронетанковой техники нового поколения. Основой для платформы «Тачанка-Б», согласно опубликованным данным, является существующее шасси «Армата».
К сожалению, пока это все данные о перспективном проекте. Если в докладе 3-го ЦНИИ Минобороны и присутствовали иные сведения о нем, то РИА Новости не стало их публиковать. Впрочем, весьма вероятно, что недавно стартовавший проект пока остается на самых ранних стадиях, вследствие чего достаточный объем данных еще не был накоплен. Не стоит забывать и о режиме секретности.
Необходимо отметить, что идея преобразования унифицированной платформы «Армата» в робототехнический комплекс не является чем-то новым или неожиданным. Первые заявления о подобных возможностях нового проекта появились еще несколько лет назад, чуть ли не до первого официального показа техники на базе платформы. О возможности разработки роботизированных боевых машин семейства «Армата» говорили как представители организации-разработчика, так и потенциальные эксплуатанты в лице командования сухопутных войск. Тем не менее, пока подобные разработки оставались на уровне разговоров и общих обсуждений.
Согласно последним данным, российская оборонная промышленность все же начала разработку полноценного проекта принципиально новой категории. На базе уже созданной «Арматы» теперь разрабатывается «Тачанка-Б». Доступные отрывочные данные позволяют установить некоторые особенности этого проекта. А кроме того, появляется повод использовать аналитические способности и фантазию, чтобы представить возможный облик будущей техники и оценить ее потенциал.
Согласно сообщению РИА Новости, программа «Тачанка-Б» пока находится на стадии разработки аванпроекта. Это может означать, что работы стартовали совсем недавно. За прошедшее время заказчик и разработчик могли успеть сформировать общие требования к проекту и приступить к поиску общих решений. Таким образом, о первых реальных результатах проекта удастся узнать не слишком скоро. Вполне возможно, что подробные данные по новой «Тачанке-Б» появятся только к 2019-2020 годам или даже позже.
Какая организация занимается разработкой проекта – неизвестно. Более того, в отличие от некоторых других случаев, ее крайне трудно вычислить по известным данным. Вполне возможно, что в проекте «Тачанка-Б» участвует научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», но очевидно, что она сотрудничает с другими организациями и даже может играть не ведущую роль. Дело в том, что в последние годы тематикой робототехнических комплексов занимаются несколько отечественных организаций, и уже создан ряд проектов, в том числе и весьма известных. Ряд новых образцов был создан на базе имеющихся платформ, но разработчики последних далеко не всегда были главными в таких проектах.
Что касается технического облика новой платформы, то в этой сфере пока есть место лишь для прогнозов и фантазий. Единственное, о чем можно говорить с достаточной уверенностью, – широкое использование наработок и узлов платформы «Армата», ставшей основой для «Тачанки-Б». Это может обеспечить определенное сходство двух образцов, но полное совпадение их обликов исключается.
Вполне возможно, что новая тяжелая робототехническая платформа будет иметь броневой корпус с развитыми системами защиты, как собственными, так и дополнительными. Все эти средства можно заимствовать у «Арматы». Характерной чертой робота является отсутствие необходимости в бронекапсуле для экипажа. Освободившиеся объемы можно использовать для перевозки дополнительных боеприпасов, топлива или специальной аппаратуры. Кроме того, за счет удаления кабины можно будет уменьшить размеры, а вместе с ними и вес машины.
Платформа «Армата» оснащается многотопливным двигателем 12Н360 мощностью до 1500 л.с., сблокированным с трансмиссией на основе автоматической коробки передач. Имеющееся силовое отделение отличается высокими характеристиками и вполне может перейти к «Тачанке-Б» без существенных изменений. Имеет смысл сохранение существующей ходовой части, построенной на основе активной подвески. При этом сокращение габаритов корпуса позволяет уменьшить число опорных катков.
Главный вопрос в контексте нового проекта – вооружение. Самым очевидным ответом на него является применение готовой необитаемой башни, уже разработанной для основного боевого танка Т-14. Боевой модуль с орудием-пусковой установкой калибра 125 мм, парой пулеметов и некоторыми средствами защиты может быть полезен не только на танке с экипажем. Его можно использовать и на безэкипажной платформе. Можно предположить, что адаптация существующей башни к «Тачанке-Б» не будет связана с серьезными трудностями и должна будет затронуть лишь электронные системы, которые теперь будут связываться с оператором не напрямую по проводам, а по радиоканалу.
Следует напомнить, что на основе платформы «Армата» создаются сразу несколько боевых бронированных машин разных классов. Уже существует тяжелая боевая машина пехоты Т-15, а также предлагаются новая артиллерийская самоходка, огнеметная система с транспортно-заряжающей машиной, боевая машина огневой поддержки, инженерная машина, мостоукладчик, минный заградитель и т.д. Если создание безэкипажной БМП выглядит сомнительно, то во всех прочих классах дистанционно управляемая робототехническая платформа может оказаться полезной.
Робототехнические комплексы с функциями танков, САУ, ТОС, БМОП, инженерных машин и т.д. могут представлять большой интерес для армии. Все эти образцы предназначаются для работы на переднем крае, связанной с серьезными рисками для экипажа. Разместив людей за автоматизированными рабочими местами на удалении от техники и переднего края, можно получить известные преимущества при сохранении желаемых боевых качеств.
Впрочем, беспилотные и безэкипажные комплексы, использующие дистанционное управление, имеют не только преимущества, но и недостатки. Двусторонняя связь между оператором и машиной осуществляется по радиоканалу, который, несмотря на все имеющиеся и используемые технологии, может быть подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в определенных ситуациях возможно ухудшение ситуационной осведомленности, поскольку экипаж не имеет возможности банально выглянуть из люка.
Не так давно в свободном доступе появился доклад 3-го ЦНИИ Минобороны, посвященный эксплуатации современных робототехнических комплексов в ходе сирийской операции. В условиях реального конфликта было установлено, что на практике характеристики техники оказываются ниже расчетных. В частности, в условиях городской застройки неоднократно обрывалась связь с машинами.
Так или иначе, текущий проект с шифром «Тачанка-Б» представляет большой интерес как для промышленности, так и для армии. Российские предприятия достаточно давно начали создавать сухопутные безэкипажные машины разного назначения, а армия успела освоить ряд таких образцов. В подобных обстоятельствах появление тяжелой «танковой» робототехнической платформы было лишь делом времени. Как следует из последних сообщений, это время пришло, и стартовали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Однако не следует смотреть в будущее с чрезмерным оптимизмом. Пока не стоит исключать негативные варианты развития событий, при которых новый образец техники не сможет дойти до армии и повлиять на ее возможности. Также возможен и «нейтральный» итог, при котором изделие «Тачанка-Б» само не поступит на вооружение, но самым прямым образом поспособствует появлению неких новых образцов.
Согласно доступным данным, в настоящее время программа «Тачанка-Б» находится на стадии разработки аванпроекта. Продолжается формирование общего облика техники и ведется поиск отдельных решений. Разработка полноценного проекта, не говоря уже о строительстве и испытаниях опытной техники, пока остается делом будущего. И в течение ближайшего времени заказчик и разработчик должны будут определить реальные перспективы нового проекта. Если они придут к положительным выводам – проект будет продолжен. Если же будут выявлены серьезные недостатки, то «Тачанка-Б» потеряет шансы попасть в войска.
Какими будут результаты текущего проекта под шифром «Тачанка-Б», а также когда с ними ознакомят широкую общественность – пока остается только гадать. Однако уже сам факт существования этого проекта говорит о многом и сам по себе может быть поводом для оптимизма. В первую очередь, он показывает, что российские военные и ученые продолжают развитие вооружений и техники, в том числе и с освоением новых для себя направлений и ниш.
Если новый проект завершится успехом и даст самые лучшие результаты, наша армия сможет получить не только принципиально новую технику, но и совершенно новые возможности. На поле боя смогут выйти различные образцы военной техники, управляемые из собственных кабин и с удаленных пультов, что расширит круг решаемых задач, упростит их выполнение и снизит риски для людей. Впрочем, до этого еще далеко. Пока предприятиям оборонной отрасли необходимо завершить аванпроект изделия «Тачанка-Б».
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://uvz.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
О начале разработки тяжелой бронемашины, способной работать без людей на борту, 19 июня сообщило РИА Новости. Информагентство утверждает, что ему удалось получить в свое распоряжение текст доклада, подготовленного 3-м Центральным научно-исследовательским институтом министерства обороны России. В этом докладе упоминается дальнейшее развитие платформы «Армата» с использованием самых современных идей и технологий.
По данным РИА Новости, в настоящее время ведется разработка перспективного проекта с шифром «Тачанка-Б». На данный момент речь идет только об аванпроекте новой боевой машины. Утверждается, что целью этого проекта является создание тяжелой ударной платформы, на основе которой могут создаваться разные образцы бронетанковой техники нового поколения. Основой для платформы «Тачанка-Б», согласно опубликованным данным, является существующее шасси «Армата».
К сожалению, пока это все данные о перспективном проекте. Если в докладе 3-го ЦНИИ Минобороны и присутствовали иные сведения о нем, то РИА Новости не стало их публиковать. Впрочем, весьма вероятно, что недавно стартовавший проект пока остается на самых ранних стадиях, вследствие чего достаточный объем данных еще не был накоплен. Не стоит забывать и о режиме секретности.
Необходимо отметить, что идея преобразования унифицированной платформы «Армата» в робототехнический комплекс не является чем-то новым или неожиданным. Первые заявления о подобных возможностях нового проекта появились еще несколько лет назад, чуть ли не до первого официального показа техники на базе платформы. О возможности разработки роботизированных боевых машин семейства «Армата» говорили как представители организации-разработчика, так и потенциальные эксплуатанты в лице командования сухопутных войск. Тем не менее, пока подобные разработки оставались на уровне разговоров и общих обсуждений.
Согласно последним данным, российская оборонная промышленность все же начала разработку полноценного проекта принципиально новой категории. На базе уже созданной «Арматы» теперь разрабатывается «Тачанка-Б». Доступные отрывочные данные позволяют установить некоторые особенности этого проекта. А кроме того, появляется повод использовать аналитические способности и фантазию, чтобы представить возможный облик будущей техники и оценить ее потенциал.
Согласно сообщению РИА Новости, программа «Тачанка-Б» пока находится на стадии разработки аванпроекта. Это может означать, что работы стартовали совсем недавно. За прошедшее время заказчик и разработчик могли успеть сформировать общие требования к проекту и приступить к поиску общих решений. Таким образом, о первых реальных результатах проекта удастся узнать не слишком скоро. Вполне возможно, что подробные данные по новой «Тачанке-Б» появятся только к 2019-2020 годам или даже позже.
Какая организация занимается разработкой проекта – неизвестно. Более того, в отличие от некоторых других случаев, ее крайне трудно вычислить по известным данным. Вполне возможно, что в проекте «Тачанка-Б» участвует научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», но очевидно, что она сотрудничает с другими организациями и даже может играть не ведущую роль. Дело в том, что в последние годы тематикой робототехнических комплексов занимаются несколько отечественных организаций, и уже создан ряд проектов, в том числе и весьма известных. Ряд новых образцов был создан на базе имеющихся платформ, но разработчики последних далеко не всегда были главными в таких проектах.
Что касается технического облика новой платформы, то в этой сфере пока есть место лишь для прогнозов и фантазий. Единственное, о чем можно говорить с достаточной уверенностью, – широкое использование наработок и узлов платформы «Армата», ставшей основой для «Тачанки-Б». Это может обеспечить определенное сходство двух образцов, но полное совпадение их обликов исключается.
Вполне возможно, что новая тяжелая робототехническая платформа будет иметь броневой корпус с развитыми системами защиты, как собственными, так и дополнительными. Все эти средства можно заимствовать у «Арматы». Характерной чертой робота является отсутствие необходимости в бронекапсуле для экипажа. Освободившиеся объемы можно использовать для перевозки дополнительных боеприпасов, топлива или специальной аппаратуры. Кроме того, за счет удаления кабины можно будет уменьшить размеры, а вместе с ними и вес машины.
Платформа «Армата» оснащается многотопливным двигателем 12Н360 мощностью до 1500 л.с., сблокированным с трансмиссией на основе автоматической коробки передач. Имеющееся силовое отделение отличается высокими характеристиками и вполне может перейти к «Тачанке-Б» без существенных изменений. Имеет смысл сохранение существующей ходовой части, построенной на основе активной подвески. При этом сокращение габаритов корпуса позволяет уменьшить число опорных катков.
Главный вопрос в контексте нового проекта – вооружение. Самым очевидным ответом на него является применение готовой необитаемой башни, уже разработанной для основного боевого танка Т-14. Боевой модуль с орудием-пусковой установкой калибра 125 мм, парой пулеметов и некоторыми средствами защиты может быть полезен не только на танке с экипажем. Его можно использовать и на безэкипажной платформе. Можно предположить, что адаптация существующей башни к «Тачанке-Б» не будет связана с серьезными трудностями и должна будет затронуть лишь электронные системы, которые теперь будут связываться с оператором не напрямую по проводам, а по радиоканалу.
Следует напомнить, что на основе платформы «Армата» создаются сразу несколько боевых бронированных машин разных классов. Уже существует тяжелая боевая машина пехоты Т-15, а также предлагаются новая артиллерийская самоходка, огнеметная система с транспортно-заряжающей машиной, боевая машина огневой поддержки, инженерная машина, мостоукладчик, минный заградитель и т.д. Если создание безэкипажной БМП выглядит сомнительно, то во всех прочих классах дистанционно управляемая робототехническая платформа может оказаться полезной.
Робототехнические комплексы с функциями танков, САУ, ТОС, БМОП, инженерных машин и т.д. могут представлять большой интерес для армии. Все эти образцы предназначаются для работы на переднем крае, связанной с серьезными рисками для экипажа. Разместив людей за автоматизированными рабочими местами на удалении от техники и переднего края, можно получить известные преимущества при сохранении желаемых боевых качеств.
Впрочем, беспилотные и безэкипажные комплексы, использующие дистанционное управление, имеют не только преимущества, но и недостатки. Двусторонняя связь между оператором и машиной осуществляется по радиоканалу, который, несмотря на все имеющиеся и используемые технологии, может быть подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в определенных ситуациях возможно ухудшение ситуационной осведомленности, поскольку экипаж не имеет возможности банально выглянуть из люка.
Не так давно в свободном доступе появился доклад 3-го ЦНИИ Минобороны, посвященный эксплуатации современных робототехнических комплексов в ходе сирийской операции. В условиях реального конфликта было установлено, что на практике характеристики техники оказываются ниже расчетных. В частности, в условиях городской застройки неоднократно обрывалась связь с машинами.
Так или иначе, текущий проект с шифром «Тачанка-Б» представляет большой интерес как для промышленности, так и для армии. Российские предприятия достаточно давно начали создавать сухопутные безэкипажные машины разного назначения, а армия успела освоить ряд таких образцов. В подобных обстоятельствах появление тяжелой «танковой» робототехнической платформы было лишь делом времени. Как следует из последних сообщений, это время пришло, и стартовали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Однако не следует смотреть в будущее с чрезмерным оптимизмом. Пока не стоит исключать негативные варианты развития событий, при которых новый образец техники не сможет дойти до армии и повлиять на ее возможности. Также возможен и «нейтральный» итог, при котором изделие «Тачанка-Б» само не поступит на вооружение, но самым прямым образом поспособствует появлению неких новых образцов.
Согласно доступным данным, в настоящее время программа «Тачанка-Б» находится на стадии разработки аванпроекта. Продолжается формирование общего облика техники и ведется поиск отдельных решений. Разработка полноценного проекта, не говоря уже о строительстве и испытаниях опытной техники, пока остается делом будущего. И в течение ближайшего времени заказчик и разработчик должны будут определить реальные перспективы нового проекта. Если они придут к положительным выводам – проект будет продолжен. Если же будут выявлены серьезные недостатки, то «Тачанка-Б» потеряет шансы попасть в войска.
Какими будут результаты текущего проекта под шифром «Тачанка-Б», а также когда с ними ознакомят широкую общественность – пока остается только гадать. Однако уже сам факт существования этого проекта говорит о многом и сам по себе может быть поводом для оптимизма. В первую очередь, он показывает, что российские военные и ученые продолжают развитие вооружений и техники, в том числе и с освоением новых для себя направлений и ниш.
Если новый проект завершится успехом и даст самые лучшие результаты, наша армия сможет получить не только принципиально новую технику, но и совершенно новые возможности. На поле боя смогут выйти различные образцы военной техники, управляемые из собственных кабин и с удаленных пультов, что расширит круг решаемых задач, упростит их выполнение и снизит риски для людей. Впрочем, до этого еще далеко. Пока предприятиям оборонной отрасли необходимо завершить аванпроект изделия «Тачанка-Б».
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://uvz.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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