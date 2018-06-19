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Трамп выходит на новый виток торговой войны с Китаем
Президент США Дональд Трамп поручил в понедельник своему представителю на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру подготовить список товаров из КНР на общую сумму $200 млрд. для введения дополнительных пошлин в размере 10%, передает ТАСС.
Он отметил, что новые пошлины вступят в силу после «завершения законодательного процесса» и в случае, если Пекин откажется менять свой подход к вопросам торговли и приступит к реализации своих недавних угроз по введению дополнительных пошлин на американские товары.
Президент напомнил, что в пятницу принял решение о введении с 6 июля 25-процентных таможенных пошлин на 50-миллиардный объем товаров из Китая. По его словам, эти меры принимаются с целью побудить Пекин изменить несправедливую практику (ведения торговли) в сфере технологий и инноваций. Кроме того, новые тарифы являются первым шагом к обеспечению баланса в торговых отношениях с КНР.
В ответ Пекин ввел равнозначные пошлины на 659 товаров, поступающих из США.
К сожалению, в Китае решили предпринять аналогичные меры, по-видимому, там не собираются менять «несправедливую практику, связанную с получением американской интеллектуальной собственности и технологий», добавил он.
По словам Трампа, действия Китая удерживают США «в несправедливом и невыгодном положении», что нашло отражение в торговом дефиците, размер которого достиг $376 млрд.
В Пекине заявление американского президента о вводе новых пошлин назвали шантажом и пообещали принять дополнительные ответные меры.
Он отметил, что новые пошлины вступят в силу после «завершения законодательного процесса» и в случае, если Пекин откажется менять свой подход к вопросам торговли и приступит к реализации своих недавних угроз по введению дополнительных пошлин на американские товары.
Президент напомнил, что в пятницу принял решение о введении с 6 июля 25-процентных таможенных пошлин на 50-миллиардный объем товаров из Китая. По его словам, эти меры принимаются с целью побудить Пекин изменить несправедливую практику (ведения торговли) в сфере технологий и инноваций. Кроме того, новые тарифы являются первым шагом к обеспечению баланса в торговых отношениях с КНР.
В ответ Пекин ввел равнозначные пошлины на 659 товаров, поступающих из США.
К сожалению, в Китае решили предпринять аналогичные меры, по-видимому, там не собираются менять «несправедливую практику, связанную с получением американской интеллектуальной собственности и технологий», добавил он.
По словам Трампа, действия Китая удерживают США «в несправедливом и невыгодном положении», что нашло отражение в торговом дефиците, размер которого достиг $376 млрд.
В Пекине заявление американского президента о вводе новых пошлин назвали шантажом и пообещали принять дополнительные ответные меры.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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