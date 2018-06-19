16:52 19 июня
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Трамп выходит на новый виток торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп поручил в понедельник своему представителю на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру подготовить список товаров из КНР на общую сумму $200 млрд. для введения дополнительных пошлин в размере 10%, передает ТАСС.



Он отметил, что новые пошлины вступят в силу после «завершения законодательного процесса» и в случае, если Пекин откажется менять свой подход к вопросам торговли и приступит к реализации своих недавних угроз по введению дополнительных пошлин на американские товары.


Президент напомнил, что в пятницу принял решение о введении с 6 июля 25-процентных таможенных пошлин на 50-миллиардный объем товаров из Китая. По его словам, эти меры принимаются с целью побудить Пекин изменить несправедливую практику (ведения торговли) в сфере технологий и инноваций. Кроме того, новые тарифы являются первым шагом к обеспечению баланса в торговых отношениях с КНР.

В ответ Пекин ввел равнозначные пошлины на 659 товаров, поступающих из США.

К сожалению, в Китае решили предпринять аналогичные меры, по-видимому, там не собираются менять «несправедливую практику, связанную с получением американской интеллектуальной собственности и технологий», добавил он.

По словам Трампа, действия Китая удерживают США «в несправедливом и невыгодном положении», что нашло отражение в торговом дефиците, размер которого достиг $376 млрд.

В Пекине заявление американского президента о вводе новых пошлин назвали шантажом и пообещали принять дополнительные ответные меры.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:47
    Последовательный мужик этот Трамп, обещал, сделал. Может после этой встряски у Китая мозги включатся.
    Rusland
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 16:00
      Штаты уже приземлили китайскую ZTE, которая за последние дни подешевела на 50%.
      dorz
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:09
        Цитата: dorz
        Штаты уже приземлили китайскую ZTE, которая за последние дни подешевела на 50%.

        Все от результатов... как подешевела так и подорожает при другом раскладе..
        MPN
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:10
      Цитата: Rusland
      Последовательный мужик этот Трамп, обещал, сделал. Может после этой встряски у Китая мозги включатся.

      И что они сделают?
      Арон Заави
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:13
        Цитата: Арон Заави
        И что они сделают?

        Пока ответка прилетит в виде пошлин. А там видно будет по развитию ситуации
        Александр романов
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:15
        Не судите, Арон, по себе, Китай под американцев не ляжет, конечно будут компромиссы, но не более.
        ul_vitalii
    3. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 16:17
      Цитата: Rusland
      Последовательный мужик этот Трамп, обещал, сделал. Может после этой встряски у Китая мозги включатся.

      Какой мужик? Трамп -самодур. Китай не спешит обрушивать доллар, только из за большой суммы долгов сша. Если что Китай экономически задушит полосатиков.
      лаврентий павлович
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 16:27
        Цитата: лаврентий павлович
        Китай не спешит обрушивать доллар, только из за большой суммы долгов сша.

        В Пекине заявление американского президента о вводе новых пошлин назвали шантажоми пообещали принять дополнительные ответные меры.
        И примут на следующий день после штатовского очередного "ввода". Без долгих "тёрок" в парламенте, как у нас.
        dsk
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:29
        Да хоть трижды самодур, а дело сделано.
        ul_vitalii
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:50
    Китаю надо скинуть на лярдов 300 американских бумажек. А потом можно будет и с Трампом поговорить
    Александр романов
    1. Старый булка Сегодня, 15:53
      Тогда уже не с Трампом. А с кем-то вместо него.
      Старый булка
    2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:59
      Цитата: Александр романов
      Китаю надо скинуть на лярдов 300 американских бумажек. А потом можно будет и с Трампом поговорить

      Китаю нужно перестать покупать лес, газ, сою у США - тогда Трампа вынесут из белого дома вперед ногами... wassat Одно слово - сырьевой придаток Китая...
      НасРать
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:02
        Цитата: НасРать
        итаю нужно перестать покупать лес, газ, сою у США

        А потом ввести воиска в Сирию wassat Ну это так ,контрольный в тупую американскую голову
        Александр романов
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 16:00
    Трамп рубит сук, на котором сидит доллар. А так как долларовая масса огромна, его падение будет таким, что ударная волна обойдёт мир не по одному разу.
    Yrec
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:00
    Я думаю, Китай согласится... какие-то патенты и лицензии
    начнет покупать. А какие-то секреты и технологии продолжит воровать.
    И Штаты уберут часть пошлин. И Трамп и китайский генсек - прагматики.
    Не будут обрушивать зависящие друг от друга гигантские экономики
    двух сверхдержав.
    voyaka uh
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:06
      Цитата: voyaka uh
      Штаты уберут часть пошлин.

      А тебе не кажется,что Трамп слишком много вводит пошлин,при чем против всех подряд. Можно подавится
      Александр романов
  5. Галеон (Андрей) Сегодня, 16:03
    Не пора ли китайским товарищам взять за "здесь" этого рыжего и скинуть гособлигаций ярдов на 500? Приедет с новыми предложениями добра и спляшет танец с саблями как миленький!.
    О! Тут уже есть такое предложение - значит место действительно чувствительное
    Галеон
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 16:25
      Мы скинули половину облиг на 50 млрд. Ничего не произошло. Никто бы и не заметил, если бы не отчет на сайте штатовского минфина.
      сорок восьмой
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:36
        Цитата: сорок восьмой
        Мы скинули половину облиг на 50 млрд. Ничего не произошло

        Это очень не существенная сумма
        Александр романов
        1. dzvero (Иво) Сегодня, 16:52
          Встречал мнение, что сумма близка к максимуму возможности рынка переварить такой сброс без потрясений.
          dzvero
  6. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 16:08
    Не знаю, как Китай, а наши нефтяники точно руки потирают, доллар с евро попёрли достаточно бодро "на север".
    YarSer88
  7. GibSoN Сегодня, 16:13
    Из всех тут присутствующих, ни кто и 10й части не знает из того, что знает тот же Трамп.. Просто так, они не стал бы рисковать. Ну и в общем то не совсем понятна радость многих присутствующих. Если ни чего не делать, Китай в самой ближайшей перспективе станет доминирующей сначала страной, потом и нацией.. Много тут желающих, что бы их внуки в обязательном порядке изучали Китайский язык в школе? В США не так глупы как могут казаться. РФ конечно пытается дружить с Китаем, но это не остановит Китай и не поможет РФ в будущем. Американские капиталисты плохие? Вы ещё по Китайской идеологии не пробовали))
    GibSoN
    1. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 16:36
      Если Китай на полном серьёзе "предложит" учить в обязательном порядке китайский язык в школе и предпримет для этого соответствующие масштабные действия - то будет стёрт нами с лица Земли минут за 25. Причём сам Китай ввиду значительно более отсталых СЯС даже не успеет нанести серьезный контрудар. Так что бдительность важна, но и возвеличивать китайскую угрозу тоже не стоит. А то на всех интернетресурсах уже пару десятилетий по этой теме одна байка фантастичней другой, а у нас меж тем китайцев тыщ 200 на всю страну гастрбайтеров, даже белорусов в России раза в 4 больше работает, а хохлов уже мнл 5.
      Сармат Саныч
    2. dsk (Сергей) Сегодня, 16:38
      Китай "добро" российское ещё помнит, Штаты - напрочь забыли.
      Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet заявила, что после завершения холодной войны российское государство полностью открылось для западных стран, а они обманули его. (РБК 02:32 19/06/18)
      Повторив слова Владимира Владимировича.
      dsk
  8. rruvim (Роман) Сегодня, 16:20
    Молодец Трамп! Вот, как говорил перед выборами, так и исполнил. В отличие от "майских указов" некоторого...
    rruvim
  9. Лесс Сегодня, 16:21
    К сожалению, в Китае решили предпринять аналогичные меры,
    Вот этот момент мне особенно понравился.
    Лесс
  10. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 16:23
    Агент Трампов получил новые указания из Центра по подрыву китайской и европейской экономики laughing
    Сармат Саныч
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