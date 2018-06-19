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Армия Словакии вооружилась модернизированными БМП-1

Словацкая армия получила на вооружение модернизированные боевые машины пехоты и боевые разведывательные машины, сообщает пресс-служба Минобороны Словакии. Из поставленных машин 11 выполнены в варианте боевых разведывательных машин (БРМ) BPsVI, а 10 остальных являются модернизированными БМП-1, обозначенными как BVP-M.

Армия Словакии вооружилась модернизированными БМП-1


Согласно информации, представленной разработчиком, BPsVI и BVP-M являются модернизированными БМП-1 и БМП-2. На боевые машины установлен необитаемый боевой модуль Turra 30, вооруженный 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, а также пусковыми установками ПТУР 9М113 "Конкурс" в количестве двух штук. Кроме этого на модернизированных БМП установлена новая аппаратура связи и навигационная аппаратура, датчик погоды. На БРМ BPsVI, кроме этого устанавливается комплект разведывательного оборудования. Экипаж модернизированной разведывательной машины составляет шесть человек. На модернизированных машинах оставлен двигатель УТД-20. По итогам модернизации масса обоих машин возросла, но плавучесть была сохранена путем установки дополнительных поплавков на бортах.


В дальнейшем планируется заменить разведывательные модернизированные машины на перспективный вариант колесного броневика, переставив на него всю разведывательную аппаратуру, а сами БРМ переделать в BVP-M и оставить в рядах вооруженных сил Словакии как боевую машину пехоты.

Использованы фотографии: Министерство обороны Словакии
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Комментарии 8

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:55
    "Старый, но полезный" - терминатор Т-800.
    Yrec
  2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 16:04
    Первый раз БМП-1 увидел в 69-м, вроде. Тогда ещё просто БМП, без "1". Отец ночью в парк МСП водил, бойцы стягивали тент, "посмотри, какая красавица!". До сих пор служит. Ей бы на борт набить - Сделано в СССР.
    Doliva63
  3. Александр War (Александр) Сегодня, 16:18
    Словакия в НАТО а все на Советских БМП-1 smile стандарты НАТО)
    Александр War
  4. Александр War (Александр) Сегодня, 16:20
    Новые поставки? Покупка БМП-1 у чехов через Кипр.Много букафф. но по факту закупили 30 штук (плюс 93 у поляко-чехов?)

    ПОЛЬСКАЯ ПОСТАВКА: Документы Госслужбы экспортного контроля, в которых обозначена цена за башни (слева) и шасси (справа) БМП-1, закупаемые Укроборонпромом у польской Wtorplast. Сумма в документах указана за 93 единицы товара, что в пересчете дает стоимость одной башни и одного шасси $ 66 тыс. и $ 99 тыс. соответственно

    КИПРСКИЙ КОНТРАКТ:
    1. Контракт между чешской Real Trade и кипрской PetraLink (цена в кронах, эквивалентна цене одного БМП в $154 тыс.)
    2. Документ Госслужбы экспортного контроля, где указана общая сумма контракта между Минобороны и PetraLink
    (по нему Украина закупает эти БМП по $176,7 тыс. за единицу)
    3. Документ, подписанный министром обороны Степаном Полтораком, о закупке БМП-1 на Кипре.
    Александр War
    1. san4es Сегодня, 16:46
      hiSakal-бронированная боевая машина пехоты (IFV), основанная на оригинальном технологическом демонстраторе BVP-M2 SKCZ, созданном в сотрудничестве с другими чешскими и словацкими компаниями оборонной промышленности, чтобы показать потенциал модернизации старого семейства машин BMP. БВП-м2 СКЦЗ-модернизированная версия БВП-2, местного производства российского производства БМП-2.
      июл. 2015 г
      Чех-тюнинг soldier июл. 2012 г.
      san4es
  5. Романенко (Сергей) Сегодня, 16:30
    Башни у них похоже клепаные, как у старых чехословацких танков LT vz 35?
    Дань традициям, или понты такие?



    Да и общий стиль тоже, похоже, оттуда взят.
    Романенко
  6. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 16:32
    Наверное, лучший вариант модернизации, если верить тех данным. Молодцы словаки.
    Вождь краснокожих
  7. Грац (Грац) Сегодня, 16:34
    что то словаки не торопятся покупать боксеры или патрии)
    Грац
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