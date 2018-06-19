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Армия Словакии вооружилась модернизированными БМП-1
Словацкая армия получила на вооружение модернизированные боевые машины пехоты и боевые разведывательные машины, сообщает пресс-служба Минобороны Словакии. Из поставленных машин 11 выполнены в варианте боевых разведывательных машин (БРМ) BPsVI, а 10 остальных являются модернизированными БМП-1, обозначенными как BVP-M.
Согласно информации, представленной разработчиком, BPsVI и BVP-M являются модернизированными БМП-1 и БМП-2. На боевые машины установлен необитаемый боевой модуль Turra 30, вооруженный 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, а также пусковыми установками ПТУР 9М113 "Конкурс" в количестве двух штук. Кроме этого на модернизированных БМП установлена новая аппаратура связи и навигационная аппаратура, датчик погоды. На БРМ BPsVI, кроме этого устанавливается комплект разведывательного оборудования. Экипаж модернизированной разведывательной машины составляет шесть человек. На модернизированных машинах оставлен двигатель УТД-20. По итогам модернизации масса обоих машин возросла, но плавучесть была сохранена путем установки дополнительных поплавков на бортах.
В дальнейшем планируется заменить разведывательные модернизированные машины на перспективный вариант колесного броневика, переставив на него всю разведывательную аппаратуру, а сами БРМ переделать в BVP-M и оставить в рядах вооруженных сил Словакии как боевую машину пехоты.
Согласно информации, представленной разработчиком, BPsVI и BVP-M являются модернизированными БМП-1 и БМП-2. На боевые машины установлен необитаемый боевой модуль Turra 30, вооруженный 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, а также пусковыми установками ПТУР 9М113 "Конкурс" в количестве двух штук. Кроме этого на модернизированных БМП установлена новая аппаратура связи и навигационная аппаратура, датчик погоды. На БРМ BPsVI, кроме этого устанавливается комплект разведывательного оборудования. Экипаж модернизированной разведывательной машины составляет шесть человек. На модернизированных машинах оставлен двигатель УТД-20. По итогам модернизации масса обоих машин возросла, но плавучесть была сохранена путем установки дополнительных поплавков на бортах.
В дальнейшем планируется заменить разведывательные модернизированные машины на перспективный вариант колесного броневика, переставив на него всю разведывательную аппаратуру, а сами БРМ переделать в BVP-M и оставить в рядах вооруженных сил Словакии как боевую машину пехоты.
Использованы фотографии: Министерство обороны Словакии
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