Армия Словакии вооружилась модернизированными БМП-1

Словацкая армия получила на вооружение модернизированные боевые машины пехоты и боевые разведывательные машины, сообщает пресс-служба Минобороны Словакии. Из поставленных машин 11 выполнены в варианте боевых разведывательных машин (БРМ) BPsVI, а 10 остальных являются модернизированными БМП-1, обозначенными как BVP-M.Согласно информации, представленной разработчиком, BPsVI и BVP-M являются модернизированными БМП-1 и БМП-2. На боевые машины установлен необитаемый боевой модуль Turra 30, вооруженный 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ, а также пусковыми установками ПТУР 9М113 "Конкурс" в количестве двух штук. Кроме этого на модернизированных БМП установлена новая аппаратура связи и навигационная аппаратура, датчик погоды. На БРМ BPsVI, кроме этого устанавливается комплект разведывательного оборудования. Экипаж модернизированной разведывательной машины составляет шесть человек. На модернизированных машинах оставлен двигатель УТД-20. По итогам модернизации масса обоих машин возросла, но плавучесть была сохранена путем установки дополнительных поплавков на бортах.В дальнейшем планируется заменить разведывательные модернизированные машины на перспективный вариант колесного броневика, переставив на него всю разведывательную аппаратуру, а сами БРМ переделать в BVP-M и оставить в рядах вооруженных сил Словакии как боевую машину пехоты.