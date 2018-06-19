16:52 19 июня
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Варшава: Если Брюссель не даст денег на оборонку - виноват Мацеревич

В польской прессе продолжают появляться материалы, в которых говорится о «провальной политике Антони Мацеревича в должности министра обороны Польши». Издание Rzeczpospolita выходит с публикацией обозревателя Збигнева Лентовича, в которой тот обвиняет Мацеревича в «продолжительном уничтожении польской оборонки».

В материале заявлено, что была ликвидирована польская группа, занимавшаяся вопросами вооружений и оборонных заказов. Также заявлено, что во время нахождения Мацеревича в руководстве главного военного ведомства произошёл разрыв связей между польскими производителями и европейскими коллегами.

Варшава: Если Брюссель не даст денег на оборонку - виноват Мацеревич



В статье говорится о том, что Мацеревич фактически лишил польские компании, занимающиеся производством радиостанций, боевых дронов и другой техники, связей с европейскими партнёрами. Политика Мацеревича была направлена на поддержку закупок техники за рубежом.

Теперь в польской экспертной среде отмечают, что сделанное Мацеревичем в скором времени начнёт громко аукаться с нынешним положением дел в польской оборонке. Так, отмечено, что Брюссель мобилизует силы и средства для того, чтобы придать импульс развитию европейских компаний, производящих вооружения и военную технику. Для этого выделяется около 13 млрд евро. Варшава хотела бы получить часть этих средств на развитие собственной оборонной сферы, но будут ли ставить европейцы на Польшу, которая сама фактически разорвала связи по военно-технической линии? - задаётся вопросом польский автор.

Посыл, судя по всему, такой: если Польше не дадут денег на оборонку, то виноватым запишут бывшего министра обороны Мацеревича.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 8

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:22
    Проголодались, начали жрать друг друга.
    Чудаки, кто же сейчас даст бабло на развитие производства, тем более польского.
    ul_vitalii
    1. Logall (Александр) Сегодня, 16:25
      Цитата: ul_vitalii
      Проголодались, начали жрать друг друга.
      если Польше не дадут денег на оборонку, то виноватым запишут бывшего министра обороны Мацеревича.
      Не его нужно винить, но политику Польши! Надо ж было так лечь под янки, чтоб наплевать на собственные интересы в сфере производства... Европейцы то смотрят в рот США, но и о собственной выгоде не забывают, о перспективах... Зачем им недальновидные попутчики, которые могут слить начинания во благо кураторов?
      Logall
      1. Kasandra Сегодня, 16:41
        Цитата: Logall
        Не его нужно винить, но политику Польши!

        Польша села в лужу ..Трамп отказался там создавать военную базу и оставил их один на один со "злобными русскими" ..А Россия все помнит и пока зловеще ухмылется пшеки ! bully
        Kasandra
  2. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 16:26
    Да и Мацеревич личность подходящая под расход.
    Livonetc
  3. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 16:28
    Цитата: Logall
    Цитата: ul_vitalii
    Проголодались, начали жрать друг друга.
    если Польше не дадут денег на оборонку, то виноватым запишут бывшего министра обороны Мацеревича.
    Неее, политика Польши! Надо ж было так лечь под янки, чтоб наплевать на собственные интересы в сфере производства... Европейцы то смотрят в рот США, но и о собственной выгоде не забывают, о перспективах... Зачем им недальновидные попутчики, которые могут слить начинания во благо кураторов?

    Не так плохо дела у Польши обстоят.
    На 2017 год население Польши составляет — 38,634 млн. чел, территория – 312 679 км2, плотность населения – 123 чел/км2.

    Номинальное ВВП – 509,955 млрд $, на человека — $13 429. ВВП по ППС — 1110 млрд $, на человека — $29 250. Рост ВВП – 3,1% (2016) и 3,3% (2017), прогноз роста ВВП — 3,2% (2018), 3,2% (2019). Распределение ВВП по секторам экономике выглядит так: agriculture – 2,6%; industry — 38.5%; services — 58.9% (2016). Инфляция – 1,8% (CPI, 2017).
    Livonetc
    1. Logall (Александр) Сегодня, 16:34
      Кто же говорит о плачевном состоянии Польши? Мы говорим о вливаниях Брюсселя на оборонку... А зачем им полагаться на производство того, кто упор делает на импорт? Об этом статья!
      Logall
  4. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:29
    Сердюкова забирайте
    bogart047
  5. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 16:44
    Цитата: Logall
    Кто же говорит о плачевном состоянии Польши? Мы говорим о вливаниях Брюсселя на оборонку... А зачем им полагаться на производство того, кто упор делает на импорт? Об этом статья!

    На самом деле и военная промышленность имеет место быть, в разных ипостасях.
    Да и военный экспорт растет, за 17 год 470 млн евро.
    Не самые выдающиеся цифры, однако растут.
    Импорт технологий и предприятия совместного производства с США, Израилем и другими конечно есть.
    Однако импорт технологий развивает и собственный ВПК.
    Livonetc
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