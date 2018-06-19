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Варшава: Если Брюссель не даст денег на оборонку - виноват Мацеревич
В польской прессе продолжают появляться материалы, в которых говорится о «провальной политике Антони Мацеревича в должности министра обороны Польши». Издание Rzeczpospolita выходит с публикацией обозревателя Збигнева Лентовича, в которой тот обвиняет Мацеревича в «продолжительном уничтожении польской оборонки».
В материале заявлено, что была ликвидирована польская группа, занимавшаяся вопросами вооружений и оборонных заказов. Также заявлено, что во время нахождения Мацеревича в руководстве главного военного ведомства произошёл разрыв связей между польскими производителями и европейскими коллегами.
В статье говорится о том, что Мацеревич фактически лишил польские компании, занимающиеся производством радиостанций, боевых дронов и другой техники, связей с европейскими партнёрами. Политика Мацеревича была направлена на поддержку закупок техники за рубежом.
Теперь в польской экспертной среде отмечают, что сделанное Мацеревичем в скором времени начнёт громко аукаться с нынешним положением дел в польской оборонке. Так, отмечено, что Брюссель мобилизует силы и средства для того, чтобы придать импульс развитию европейских компаний, производящих вооружения и военную технику. Для этого выделяется около 13 млрд евро. Варшава хотела бы получить часть этих средств на развитие собственной оборонной сферы, но будут ли ставить европейцы на Польшу, которая сама фактически разорвала связи по военно-технической линии? - задаётся вопросом польский автор.
Посыл, судя по всему, такой: если Польше не дадут денег на оборонку, то виноватым запишут бывшего министра обороны Мацеревича.
В материале заявлено, что была ликвидирована польская группа, занимавшаяся вопросами вооружений и оборонных заказов. Также заявлено, что во время нахождения Мацеревича в руководстве главного военного ведомства произошёл разрыв связей между польскими производителями и европейскими коллегами.
В статье говорится о том, что Мацеревич фактически лишил польские компании, занимающиеся производством радиостанций, боевых дронов и другой техники, связей с европейскими партнёрами. Политика Мацеревича была направлена на поддержку закупок техники за рубежом.
Теперь в польской экспертной среде отмечают, что сделанное Мацеревичем в скором времени начнёт громко аукаться с нынешним положением дел в польской оборонке. Так, отмечено, что Брюссель мобилизует силы и средства для того, чтобы придать импульс развитию европейских компаний, производящих вооружения и военную технику. Для этого выделяется около 13 млрд евро. Варшава хотела бы получить часть этих средств на развитие собственной оборонной сферы, но будут ли ставить европейцы на Польшу, которая сама фактически разорвала связи по военно-технической линии? - задаётся вопросом польский автор.
Посыл, судя по всему, такой: если Польше не дадут денег на оборонку, то виноватым запишут бывшего министра обороны Мацеревича.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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