18:51 19 июня
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По приказу Пекина: Мальдивское правительство сокращает сотрудничество с Индией

Правительство Мальдивских островов приняло решение не продлевать соглашение об эксплуатации двух вертолетов HAL Dhruv, переданных Индией военному ведомству страны, а также отказало в продлении визы шести индийским летчикам, выполнявшим на них полеты, и двенадцати техникам, занимавшихся обслуживанием этим машин, сообщает журнал Jane.



Были также аннулированы соглашения с индийской стороной о строительстве в Мале (столица Мальдив) полицейской академии и предоставлении островному государству базового патрульного самолета HAL Dornier 228.


По словам индийских дипломатов, правительство Мальдив, возглавляемое Абдуллой Яменом, намерено «сократить» все договора с Нью-Дели, касающиеся сферы безопасности. Всё это происходит якобы по «приказу» из Пекина, который недавно подписал с Мале свое соглашение о безопасности и заключил ряд коммерческих контрактов.

До последнего времени Национальные силы обороны Мальдив, и в первую очередь входящая в их состав береговая охрана, находились и полностью на индийском попечении, получая от Нью-Дели на безвозмездной или льготной основе военную технику и осуществляя обучение военнослужащих.

Как пишет издание, не так давно на Мальдивах была осуществлена за счет китайского финансирования реконструкция международного аэропорта в Мале (индийские предложения были отвергнуты). Кроме того китайские компании, скорее всего, одержат победу в конкурсе на строительство морского порта Uthuru Thila Falhu к северо-западу от столицы.

Журнал напоминает, что в конце прошлого года Китай заключил с Мальдивами 12 соглашений и меморандумов, в том числе для продвижения инициативы «Один пояс и один путь», направленный на расширение стратегических и экономических связей в регионе.

Использованы фотографии: Национальные силы обороны Мальдив
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Комментарии 9

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  1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:49
    кто платит тот и танцует. у нас в жизни так же.
    консерватор
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:58
      Скорее уж "кто смел - тот и съел" . Нахрапистость китайцев приносит свои плоды . Эти не будут бесконечные пляски устраивать .
      bouncyhunter
      1. Kasandra (Русский) Сегодня, 17:02
        Цитата: bouncyhunter
        Нахрапистость китайцев приносит свои плоды

        Паша ты очень точно подметил .. good Индусы какие то мутные вечно и тем и этим ..Так им и надо !
        Kasandra
  2. demo (Ван) Сегодня, 16:51
    Китай и Индия - вечные соперники, а иногда и враги.
    Так что если индусы где-то что-то прошляпили, то китайцы мимо не пройдут.
    И подберут, и почистят, и в дело пустят.
    demo
  3. Неплохой (Виталий) Сегодня, 16:57
    Всё правильно, бестолковых нужно наставлять на путь истинный.
    Неплохой
    1. BlackMokona Сегодня, 17:20
      Как бы нас так из Казахстана не выгнали
      BlackMokona
  4. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 17:34
    Это лишний повод задуматься для индейцев. Иметь китайскую базу у себя в тылу - удовольствие весьма сомнительное.
    ТермиНахТер
  5. san4es Сегодня, 18:00
    Правительство Мальдивских островов приняло решение не продлевать соглашение об эксплуатации двух вертолетов HAL Dhruv

    Производство индийских многоцелевых вертолётов HAL Dhruv производилось в следующих вариантах:
    HAL Dhruv Mk.1 – базовый военный производственный вариант вертолёта;
    HAL Dhruv Mk.2 – улучшенный аналог версии HAL Dhruv Mk.2;
    HAL Dhruv Mk.3 – модификация оборудованная авиадвигателями марки Shakti, применяемый для ведения радиоэлектронной борьбы;
    HAL Dhruv Mk.4 – боевой вариант летательного аппарата;
    HAL Dhruv C – гражданский 12-местный вариант вертолёта;
    HAL Dhruv CFW – улучшенный аналог версии HAL Dhruv C;
    HAL Dhruv CS – улучшенный аналог версии HAL Dhruv С;
    HAL Garuda Vasudha – специальный вариант гражданского вертолёта.
    Экипаж: 2 человек (В зависимости от модификации);
    Вместимость: 14 человек (В зависимости от модификации);
    Длина вертолёта: 15,87 м. (В зависимости от модификации);
    Высота вертолёта: 4,98 м. (В зависимости от модификации);
    Диаметр несущего винта: 13,2 м. (В зависимости от модификации);
    Масса пустого вертолёта: 2500 кг. (В зависимости от модификации);
    Максимальный взлётный вес: 5500 кг. (В зависимости от модификации);
    Крейсерская скорость: 260 км\ч. (В зависимости от модификации);
    Максимальная скорость полёта: 290 км\ч. (В зависимости от модификации);
    Максимальная дальность полёта: 830 км. (В зависимости от модификации);
    Максимальная высота полёта: 6100 м.;
    Силовая установка: 2 x Turbomeca TM 333-2B2 (В зависимости от модификации);
    Мощность: 2 x 1000 л.с. (В зависимости от модификации).
    Подробнее на: http://avia.pro/blog/vertolyot-hal-dhruv-tehniche
    skie-harakteristiki-foto
    san4es
  6. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 18:29
    На Мальдивах - мусульманских островах - несколько лет назад тоже пришли к власти исламисты.
    Я еще успел там понежиться на курортах с семьей до "обострения".
    А потом у властей там "моча в голову ударила".
    На месте Индии я бы послал туда роту сикхов спецназа (пока не поздно), и разогнал
    этих при-д-у-рк-ов.
    voyaka uh
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