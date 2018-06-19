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По приказу Пекина: Мальдивское правительство сокращает сотрудничество с Индией
Правительство Мальдивских островов приняло решение не продлевать соглашение об эксплуатации двух вертолетов HAL Dhruv, переданных Индией военному ведомству страны, а также отказало в продлении визы шести индийским летчикам, выполнявшим на них полеты, и двенадцати техникам, занимавшихся обслуживанием этим машин, сообщает журнал Jane.
Были также аннулированы соглашения с индийской стороной о строительстве в Мале (столица Мальдив) полицейской академии и предоставлении островному государству базового патрульного самолета HAL Dornier 228.
По словам индийских дипломатов, правительство Мальдив, возглавляемое Абдуллой Яменом, намерено «сократить» все договора с Нью-Дели, касающиеся сферы безопасности. Всё это происходит якобы по «приказу» из Пекина, который недавно подписал с Мале свое соглашение о безопасности и заключил ряд коммерческих контрактов.
До последнего времени Национальные силы обороны Мальдив, и в первую очередь входящая в их состав береговая охрана, находились и полностью на индийском попечении, получая от Нью-Дели на безвозмездной или льготной основе военную технику и осуществляя обучение военнослужащих.
Как пишет издание, не так давно на Мальдивах была осуществлена за счет китайского финансирования реконструкция международного аэропорта в Мале (индийские предложения были отвергнуты). Кроме того китайские компании, скорее всего, одержат победу в конкурсе на строительство морского порта Uthuru Thila Falhu к северо-западу от столицы.
Журнал напоминает, что в конце прошлого года Китай заключил с Мальдивами 12 соглашений и меморандумов, в том числе для продвижения инициативы «Один пояс и один путь», направленный на расширение стратегических и экономических связей в регионе.
Были также аннулированы соглашения с индийской стороной о строительстве в Мале (столица Мальдив) полицейской академии и предоставлении островному государству базового патрульного самолета HAL Dornier 228.
По словам индийских дипломатов, правительство Мальдив, возглавляемое Абдуллой Яменом, намерено «сократить» все договора с Нью-Дели, касающиеся сферы безопасности. Всё это происходит якобы по «приказу» из Пекина, который недавно подписал с Мале свое соглашение о безопасности и заключил ряд коммерческих контрактов.
До последнего времени Национальные силы обороны Мальдив, и в первую очередь входящая в их состав береговая охрана, находились и полностью на индийском попечении, получая от Нью-Дели на безвозмездной или льготной основе военную технику и осуществляя обучение военнослужащих.
Как пишет издание, не так давно на Мальдивах была осуществлена за счет китайского финансирования реконструкция международного аэропорта в Мале (индийские предложения были отвергнуты). Кроме того китайские компании, скорее всего, одержат победу в конкурсе на строительство морского порта Uthuru Thila Falhu к северо-западу от столицы.
Журнал напоминает, что в конце прошлого года Китай заключил с Мальдивами 12 соглашений и меморандумов, в том числе для продвижения инициативы «Один пояс и один путь», направленный на расширение стратегических и экономических связей в регионе.
Использованы фотографии: Национальные силы обороны Мальдив
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