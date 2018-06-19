18:53 19 июня
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Суд Херсона даёт право капитану российского "Норда" вернуться в Крым

Городской суд Херсона отклонил ходатайство прокуратуры о том, чтобы фактически продлить арест капитану российского рыболовецкого судна «Норд». Речь идёт о гражданине России Владимире Горбенко, который продолжает томиться в застенках украинских спецслужб после фактически пиратского захвата украинскими пограничниками того самого судна.

Таким образом, Владимиру Горбенко судом разрешён выезд на территорию полуострова Крым. Кстати, именно запрета на посещение Крыма для Владимира Горбенко и просила у суда прокуратура, а также необходимости постоянно отмечаться в правоохранительных органах Украины.

В решение суда говорится о том, что прокуратура должна подавать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении обязательств, возложенных на Горбенко.


Важный факт: решение Херсонского суда обжалованию не подлежит.

В местных газетах заявили, что именно «ошибка прокурора позволяет Горбенко сбежать в Крым».

Суд Херсона даёт право капитану российского "Норда" вернуться в Крым


На самом деле, решение Херсонского суда вовсе не означает, что российский гражданин уже завтра вернётся на Родину. Ведь Владимир Горбенко находится под пристальным внимание Службы безопасности Украины. А потому с выездом в РФ у россиянина могут возникнуть серьёзные проблемы. В любом случае, надеемся на то, что капитан российского рыболовецкого судна, захваченного Украиной, всё же сможет вернуться домой. Правовая база для этого создана судом Херсона.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 24

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  1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 16:49
    Ведь Владимир Горбенко находится под пристальным внимание Службы безопасности Украины.

    Так в чём проблема? Януковича на вертолёте вывезли, схема уже отработана. Ведь, Янукович даже не был гражданином РФ.
    Конечно, капитан Горбенко не президент, но в свете событий не вижу проблем с разработкой соответствующей схемы эвакуации.
    Тем более, суд разрешил вернуться Крым. Их спецслужбы нужно обыграть.
    Sharky
    1. Kasandra (Русский) Сегодня, 16:55
      Эх Россия добрая душа , мы украинцев привечаем у себя даже бандеровцы тут у нас частенько ошиваются..Пару тысяч могли бы набрать на обмен..! Но на это хунта именно и расчитывает ,чтобы воем привлечь к себе внимание . Ответите потом по полной "братья" ..
      Kasandra
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:08
        Цитата: Kasandra
        Но на это хунта именно и расчитывает ,чтобы воем привлечь к себе внимани

        Хорошо привлекла,Азовское море стало русским
        Александр романов
      2. Evgeniy667b (Евгений) Сегодня, 18:37
        Вызволение экипажа "Норда" для ВВП-дело чести. Обычным бла-бла он тут уже не отделается. Все смотрят на него и ждут действий!
        Evgeniy667b
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:58
      Цитата: Sharky
      Тем более, суд разрешил вернуться Крым

      Ну во первых суд не разрешил прилета нашего вертолета, а любая попытка сделать такое может просто закончится очень печально, уж очень большая там концентрация войск и вооружений, с обеих сторон. И во вторых , а оставшийся экипаж бросим в нашем посольстве?
      svp67
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 17:07
        svp67 (Сергей) hi
        а оставшийся экипаж бросим в нашем посольстве?
        Так он (экипаж) уже с месяц если не больше назад как вроде дома.
        Наблюдатель2014
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:11
          Цитата: Наблюдатель2014
          Так он (экипаж) уже с месяц если не больше назад как вроде дома.

          А вот это интересно. Помнится два члена экипажа смогли через прикордонников проскочить, а остальных завернули. Это когда остальные то успели домой уехать?
          svp67
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 17:15
            svp67 (Сергей)
            Помнится два члена экипажа смогли через прикордонников проскочить, а остальных завернули. Это когда остальные то успели домой уехать?
            Да Бог его знает.Так что получается не все домой уехали? И почему наши власти молчат?Если не весь экипаж вернулся.
            Наблюдатель2014
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:25
              Цитата: Наблюдатель2014
              И почему наши власти молчат?

              Как почему, не хотят праздник омрачать...у нас же "мундиаль". К сожалению, для нас это обычная практика
              svp67
              1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:43
                Цитата: svp67
                К сожалению, для нас это обычная практика

                В начале июня экипаж "Норда", а именно семеро моряков по-прежнему находились в Украине, двоим удалось выехать.
                По состоянию на 12.00 субботы 2 июня самое большое число вопросов из Крыма, поступившее на прямой эфир с Владимиром Путиным, связано с удержанием на территории Украины экипажа керченского сейнера «Норд». Жители города-героя Керчь спрашивали Президента РФ, когда вызволят российских рыбаков и наши люди наконец-то смогут вернуться домой. Семьи, родственники, друзья надеются, что смогут прорваться в эфир национального телевидения 7 июня. Они звонят и посылают свои вопросы Путину о судьбе команды и капитана Владимира Горбенко, которому грозит до пяти лет лишения свободы.

                Родственники моряков надеются посредством прямого эфира донести до Президента сложившуюся ситуацию, о которой, как они считают, уже позабыли.

                Источник: http://www.kerch.com.ru/articleview.aspx?id=74390
                © KERCH.COM.RU
                Аристарх Людвигович
            2. Kasandra (Русский) Сегодня, 18:49
              Цитата: Наблюдатель2014
              И почему наши власти молчат?Если не весь экипаж вернулся.

              Возможно, простой экономический и юридический расчет..Чем дольше удерживают , тем больше компенсация будет за моральный и т.д. ущерб ! Ведь это обыкновенная провокация ,расчитанная на грубую ответку России ..Адвокаты будут решать все это..Владелец этого корыта , вполне возможно танкер сможет купить на компенсацию ))))
              Kasandra
        2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:42
          Цитата: Наблюдатель2014
          Так он (экипаж) уже с месяц если не больше назад как вроде дома.

          2 выехали, 6- в консульстве тусовались, капитан - под арестом.
          Думаю, что всех отпустят- хвост прищемили
          Silvestr
      2. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 17:12
        а любая попытка сделать такое может просто закончится очень печально,

        Приветсвую.
        Ну почему же печально? Януковича тоже вели их спецслужбы, вроде как уже порешать планировали. Тем не менее, увезли на вертолёте. Ведь, такие операции не дураки планируют. По Украине капитану можно перемещаться, но не во всех местах этой страны концентрация вооружений зашкаливает.
        Sharky
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:26
          hi
          Цитата: Sharky
          По Украине капитану можно перемещаться, но не во всех местах этой страны концентрация вооружений зашкаливает.
          Но увы, жо тех мест наши вертолеты просто так не долетят.
          svp67
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:30
      Ну, не может решение украинского суда общей юрисдикции "создавать правовую базу", в Украине никогда не было и нет прецедентного права. Неграмотность щелкоперов - недоучек, порой, просто зашкаливает. winked
      сибиралт
      1. farcop (Far Cop) Сегодня, 17:37
        Цитата: сибиралт
        Ну, не может решение украинского суда общей юрисдикции "создавать правовую базу"
        Тем более, что могут привлечь за что то другое, было бы тело ...
        farcop
    4. Николай Грек (Николай) Сегодня, 18:27
      Цитата: Sharky
      Так в чём проблема? Януковича на вертолёте вывезли, схема уже отработана. Ведь, Янукович даже не был гражданином РФ.

      recourse recourse а теперь опишите вашу спецоперацию, как наши самолеты вывозят капитана Норда с хохлятской территории!!! fool what what what
      Николай Грек
  2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 16:49
    Так мы и поверили. Очередные межведомственные тягомотины запустили.
    Хотели бы, то без лишних условий освободили.
    Неплохой
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:02
      Правовая база для этого создана судом Херсона.

      Какая , к чертям , правовая база в бандитской стране ? Правая рука не знает что делает левая , а уж карманные нацбаты удельных олигархов сами себе указ . Не удивлюсь если уже завтра (а то и сегодня) решение суда признают незаконным или что-нибудь в этом роде . negative
      bouncyhunter
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 17:28
        А могут и судьи до дома не дойти hi .
        Неплохой
  3. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 17:02
    Вот судьи какие плохие!
    ВСУ трудятся не покладая рук, задерживают заложников, а суд их отпускает!
    Ретвизан 8
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:08
    А что ему помешает? Опять игры с паспортами начнутся? Так скакунам уже показали, кто хозяин в Азовском море.
    Неужели захотят продолжать?
    Горный стрелок
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 18:18
      Именно они и начнуться. Именно они и помешали выехать оставшемся членам экипажа.
      alexmach
  5. Shuttle (Дмитрий) Сегодня, 17:54
    Херс-ним, Херс-ону +1 в карму.
    Но СБУ, .... вы еще за "Норд" ответите!
    Shuttle
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