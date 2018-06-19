Суд Херсона даёт право капитану российского "Норда" вернуться в Крым

Городской суд Херсона отклонил ходатайство прокуратуры о том, чтобы фактически продлить арест капитану российского рыболовецкого судна «Норд». Речь идёт о гражданине России Владимире Горбенко, который продолжает томиться в застенках украинских спецслужб после фактически пиратского захвата украинскими пограничниками того самого судна.Таким образом, Владимиру Горбенко судом разрешён выезд на территорию полуострова Крым. Кстати, именно запрета на посещение Крыма для Владимира Горбенко и просила у суда прокуратура, а также необходимости постоянно отмечаться в правоохранительных органах Украины.В решение суда говорится о том, что прокуратура должна подавать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении обязательств, возложенных на Горбенко.Важный факт: решение Херсонского суда обжалованию не подлежит.В местных газетах заявили, что именно «ошибка прокурора позволяет Горбенко сбежать в Крым».На самом деле, решение Херсонского суда вовсе не означает, что российский гражданин уже завтра вернётся на Родину. Ведь Владимир Горбенко находится под пристальным внимание Службы безопасности Украины. А потому с выездом в РФ у россиянина могут возникнуть серьёзные проблемы. В любом случае, надеемся на то, что капитан российского рыболовецкого судна, захваченного Украиной, всё же сможет вернуться домой. Правовая база для этого создана судом Херсона.