18:55 19 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Сборка первого "европейского" F-35A для ВВС Нидерландов началась в Италии

На предприятии FACO в итальянском Камери состоялась торжественная церемония начала сборки первого "европейского" F-35A для ВВС Нидерландов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны этой страны. Ожидается, что сборка нового истребителя пятого поколения будет завершена в феврале 2019 года и до конца года он пополнит ряды ВВС страны тюльпанов. Первым боевым подразделением, оснащенным истребителями F-35А, станет 322-я истребительная эскадрилья ВВС Нидерландов, размещенная на авиабазе Леуварден.

Сборка первого "европейского" F-35A для ВВС Нидерландов началась в Италии

первый F-35A, собранный в Италии


Нидерланды являются одним из основных партнеров в рамках программы разработки истребителя пятого поколения F-35 и с 2002 года инвестировали в создание самолета около 800 млн. евро. В настоящее время для ВВС этой страны произведено на территории США два F-35, которые проходят тестирование в штате Калифорния. Всего же Нидерланды планировали приобрести 85 самолетов F-35, но из-за возросшей цены на него, решили приобрести всего 37 машин для замены стоящих на вооружении F-16 «Файтинг Фалкон».


Предприятие FACO в Камери, на котором производится сборка "европейских" самолетов F-35, не только собирает сами самолеты, но также производит крылья для них. Согласно информации, предприятие принадлежит Министерству обороны Италии и создавалось для сборки самолетов с обычным взлетом и посадкой F-35A и варианта F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Всего же на заводе предполагается сборка 30 F-35B и 60 F-35A для ВВС Италии, а также 29 F-35A для ВВС Нидерландов. Еще восемь самолетов для ВВС Нидерландов будут произведены на территории Соединенных Штатов, передает ЦАМТО.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
3

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Kasandra (Русский) Сегодня, 17:14
    Ладно Нинерланды , учтем все это в настящем и будущем ..С кем собрались воевать ???
    Kasandra
    1. BlackMokona Сегодня, 17:18
      Нидерланды входят в НАТО
      BlackMokona
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:22
        Поправлю Вас, НАТО "входит" в Нидерланды...
        Владыка Ситх
    2. donavi49 Сегодня, 17:31
      Со всеми. Королевские ВВС - воюют в Афганистане например. Причем включая главный калибр Фоккер Ф-16.


      Королевский флот - выполняет существенную роль в встрече и сопровождении кораблей ВМФ РФ. С зоной ответственности от датских проливов до Атлантики.
      donavi49
  2. anjey (Андрей) Сегодня, 17:30
    Тюльпаносексонаркострана сыров и та записалась в боевые стелсавиаряды - воины однако, или американский "ненавязчивый" маркетинг сделал свое коммерческоаферное дело???
    anjey
    1. donavi49 Сегодня, 17:42
      Нидерланды одна из немногих стран - которая привезла в Афганистан усиленный контингент, включающий свои самолеты (Фоккер Ф-16), свои вертолеты, свои танки, свои панцергаубицы2000.
      Она вроде стала 3 страной (после Британии и США) - которая в Афганистане имела полноценный контингент.


      Потом у них было жесткое антивоенное правительство в 10-х годах. Когда они танки свои списали, кучу вооружений списали, из Чада и Афганистана ушли. Но это было скорее исключение.
      donavi49
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:52
    Америкосы продуманные. Всем сбагривают свой недоделанный самолёт. Естественно не без давления.
    Грибок
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 18:02
      Цитата: Грибок
      Америкосы продуманные. Всем сбагривают свой недоделанный самолёт. Естественно не без давления.

      Кто вам мешает? Давите.
      Арон Заави
      1. Андрей158 (Андрей) Сегодня, 18:13
        Конечно Ф-35 далеко не такой плахой как о нем тут говорят , но США правда имеют возможность сбагривать очень много военной техники своим союзникам, хорошей и не очень. На это есть 2 причины : 1) США имеют огромные рычаги влияния на своих союзников как экономические , так и политические , Россия на данный момент не может оказывать такого же влияния на своих союзников по объективным причинам и 2) Союзники США в большинстве случаев могут сполна заплатить за американскую технику , а союзники РФ в большинстве случаев берут в кредит при таком раскладе много не сбагришь
        Андрей158
        1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 18:49
          Цитата: Андрей158
          США имеют огромные рычаги влияния на своих союзников как экономические , так и политические

          А где же эти "рычаги влияния" были в случае с северным потоком? А где в случае с Ираном? Или (уже экономические) с ввозными пошлинами на сталь и алюминий? Правильно - "рычаги" существуют только в вашем воображении.
          Цитата: Андрей158
          а союзники РФ в большинстве случаев берут в кредит при таком раскладе много не сбагришь

          90% стран которым РФ поставляет оружие находятся под американскими санкциями и оружие американцы сами себе запретили им поставлять hi
          Вендиго
  4. Цой (Влад) Сегодня, 18:20
    В настоящее время для ВВС этой страны произведено на территории США два F-35, которые проходят тестирование в штате Калифорния.


    Как-то неточно. Видео от 26 мая 2016 г. Прибытие 2-х F-35 на авиабазу Леуварден.


    Цой
Картина дня