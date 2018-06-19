Сборка первого "европейского" F-35A для ВВС Нидерландов началась в Италии

первый F-35A, собранный в Италии

На предприятии FACO в итальянском Камери состоялась торжественная церемония начала сборки первого "европейского" F-35A для ВВС Нидерландов, сообщили в пресс-службе Министерства обороны этой страны. Ожидается, что сборка нового истребителя пятого поколения будет завершена в феврале 2019 года и до конца года он пополнит ряды ВВС страны тюльпанов. Первым боевым подразделением, оснащенным истребителями F-35А, станет 322-я истребительная эскадрилья ВВС Нидерландов, размещенная на авиабазе Леуварден.Нидерланды являются одним из основных партнеров в рамках программы разработки истребителя пятого поколения F-35 и с 2002 года инвестировали в создание самолета около 800 млн. евро. В настоящее время для ВВС этой страны произведено на территории США два F-35, которые проходят тестирование в штате Калифорния. Всего же Нидерланды планировали приобрести 85 самолетов F-35, но из-за возросшей цены на него, решили приобрести всего 37 машин для замены стоящих на вооружении F-16 «Файтинг Фалкон».Предприятие FACO в Камери, на котором производится сборка "европейских" самолетов F-35, не только собирает сами самолеты, но также производит крылья для них. Согласно информации, предприятие принадлежит Министерству обороны Италии и создавалось для сборки самолетов с обычным взлетом и посадкой F-35A и варианта F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Всего же на заводе предполагается сборка 30 F-35B и 60 F-35A для ВВС Италии, а также 29 F-35A для ВВС Нидерландов. Еще восемь самолетов для ВВС Нидерландов будут произведены на территории Соединенных Штатов, передает ЦАМТО.