18:53 19 июня
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Россия вводит ответные пошлины в отношении американских товаров

Россия намерена в ближайшее время ввести дополнительные импортные пошлины на американские товары в ответ на пошлины США на сталь и алюминий, заявили в Минэкономразвития РФ.

Россия вводит ответные пошлины в отношении американских товаров


Глава министерства Максим Орешкин заявил, что США продолжают применять защитные меры в виде введения дополнительных пошлин на российскую сталь и алюминий, а также никак не реагируют на запросы России компенсировать финансовые потери. В ответ на действия США в ближайшее время, Россия воспользовавшись своим правом в рамках ВТО, введет ответные меры в отношении американских товаров. При этом ограничительные меры будут введены в отношении только тех товаров, которые имеют аналоги в России. О возможном введении дополнительных пошлин в отношении США, Россия уведомила ВТО еще в конце мая 2018 года.


Напомним, что в конце марта Соединенные Штаты ввели дополнительные пошлины на ввозимые в США сталь и алюминий, обосновав это соображениями национальной безопасности. При этом пошлины на сталь выросли на 25%, а на алюминий на 10%. По правилам ВТО, Россия может ввести ограничения на сумму, потерянную из-за действий США, в отношении товаров из США в течение 30 дней после уведомления. Предполагаемая сумма потерь России составляет 537,6 млн долларов. Введенные Россией ответные пошлины, согласно тем же правилам ВТО, могут действовать до того момента, когда США отменят свои ввозные пошлины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 17:58
    очень интересно на список конкретных товаров посмотреть, мы у них почти ничего и не покупаем, а то что покупаем (машины и оборудование) так это больше нам надо чем им
    Импорт России из США в 2017 году:
    Машины, оборудование и транспортные средства - 44,38% от всего объема импорта России из США (в 2016 году – 43,38%);
    Продукция химической промышленности - 16,64% от всего объема импорта России из США (в 2016 году – 16,31%);
    Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё - 3,70% от всего объема импорта России из США (в 2016 году – 4,34%);
    Металлы и изделия из них - 3,31% от всего объема импорта России из США (в 2016 году – 4,18%);
    Текстиль и обувь - 0,77% от всего объема импорта России из США (в 2016 году – 1,09%).
    _Ugene_
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:59
      Печеньки от Госдепа-вот и весь товар..."Ножки Буша"почили в бозе..
      Цитата: _Ugene_
      очень интересно на список конкретных товаров посмотреть, мы у них почти ничего и не покупаем
      210окв
      1. Logall (Александр) Сегодня, 18:01
        Нужно начать с их СМИ! Обложить налогами так, чтоб... Тоже ведь товар... И аналоги имеются...
        А вообще давно пора, но мы же правильные, нам же всех уведомить нужно... А тем временем они ещё что-то задумают и в действие произведут. И пофигу им правила... Они их (правила) сами писали, причём для других, а не для себя!
        Logall
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 18:04
          Цитата: _Ugene_
          очень интересно на список конкретных товаров посмотреть, мы у них почти ничего и не покупаем


          ПО, фильмы
          bulvas
          1. ltc35 (Алексей) Сегодня, 18:35
            Точно! А я пытался вспомнить: что же мы в штатах покупаем? Ничего, кроме айфона и киношки на ум не пришло. Налог надо сделать отдельный на пепси и Макдональдс!
            ltc35
        2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:18
          Цитата: Logall
          Обложить налогами так, чтоб... Тоже ведь товар... И аналоги имеются...

          Запретите доллары ввозить. Российский аналог уже давно есть!
          Аристарх Людвигович
      2. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 18:04
        Запретить Айфоны laughing Все равно бесполезная и дорогая игрушка
        Bad_Santa
    2. Чертков Олег (Олег) Сегодня, 18:04
      Это мы медленные или китайцы быстрые? Как долго ещё думать будем? Китай- США уже подали заявку на второй тур, а мы с первым не определились.
      Чертков Олег
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:09
        Цитата: Чертков Олег
        Китай- США уже подали заявку на второй тур, а мы с первым не определились.

        У нас противоречие с США в несколько иной плоскости,чуть до воины не доходит временами
        Александр романов
    3. Касым (Даурен) Сегодня, 18:14
      Ugene, отправьте их на батутах прыгать. Удар по престижу для такого шоумена, как Трамп будет серьезный. hi
      Касым
      1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 18:21
        так мы на этом деньги зарабатываем, а они сейчас роскосмосу ой как нужны, тут получится - назло маме уши отморожу
        _Ugene_
        1. Касым (Даурен) Сегодня, 18:33
          20 млн. за одного астронавта при бюджете 150млрд. рублей Роскосмоса - меньше одного процента от него. Так понятно, что будут потери - а как иначе?! Например,КНР сразу ответила на санкции США - вот так и надо было с самого начала действовать, а не проглатывать все эти санкции hi
          Касым
          1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 18:46
            разные весовые категории, КНР и США здесь могут на равных бодаться, мы с США на равных бодаться не можем, не тот масштаб, мы в принципе никакими санкциями им особо повредить не можем, а они мало того что сами могут так ещё и Европу заставили
            _Ugene_
  2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 17:59
    Опять будут не ответные меры, а сплошные недоразумения.
    dorz
  3. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:03
    сша сами открыли этот ящик.Вот она обратная сторона глобализации.Теперь надеюсь все страны займутся своими проблемами.Нужно уходить от прямой зависимости одних стран от других или минимизировать по максимуму.Тогда сам механизм санкционный не будет работать в полной мере.
    Heterocapsa
  4. Гардамир Сегодня, 18:04
    Господа захватившие Кремль,вы ведь ещё недавно исповедовали идеологию, "производить ничего не надо,всё купим за нефть". Какие ответные санкции? Если вы забыли про своё импортозамещение и на полках один импорт. Ну пошлины,и чЁ? Всё опять подорожает.
    Ответные меры,это развитие своего производства!
    Гардамир
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:08
      Цитата: Гардамир
      Господа захватившие Кремль

      Тебе ли это писать большивичок
      Цитата: Гардамир
      Ответные меры,это развитие своего производства!

      Отвтные меры вводим плохо,не вводим тоже плохо. Тебе че надо вообще
      Александр романов
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 18:05
    Операционные системы-Windows, Android? Газированные напитки, такие как Кока-Кола и Pepsi? Чипсы? Бытовая химия? belay
    Altona
    1. Ростовчанин (Дмитрий) Сегодня, 18:14
      А Кока-Кола, пепси и чипсы, это разве не бытовая химия? laughing
      Ростовчанин
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:18
        Цитата: Ростовчанин
        А Кока-Кола, пепси и чипсы, это разве не бытовая химия?

        У нас из под крана течет бытовая химия,именно поэтому все понаставили фильтры
        Александр романов
    2. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 18:22
      Газированные напитки, такие как Кока-Кола и Pepsi? Чипсы? Бытовая химия?
      это все давно у нас производят или в соседних странах хоть и под их брендами, из США это не возят
      _Ugene_
    3. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 18:24
      Кока Кола и Пепси уже давно в России производятся, Windows - США только правообладатель, продают в России франчайзи, то есть - русские компании. Продукция Apple тоже не из США ввозится, а из Тайваня. Так что, прямого импорта из США не так и много.

      И, да, Андроид разве не на базе Линукса сделан? Он не в открытом доступе?
      YarSer88
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:35
        Да, кстати... Все уже украдено, и нечего таки даже пошлиной обложить. Ну, что вы, это американское, западное, зачем вам оно? Или уже не западное. Ну, поздравляю с ассимиляцией...
        Shahno
  6. Опер (Игорь) Сегодня, 18:47
    Россия уже уведомила ВТО о введении ответных мер на более чем пол млрд $США. По правилам ВТО через несколько дней Россия уже может повысить пошлины на некоторые товары США. Эта сумма компенсирует затраты российских компаний и будет отменена только после отмены повышения пошлин со стороны США! На, что скорее всего введут повышение пошлин-машины, оборудование, аппаратура. Так же США поставляют на российский рыное сладости-сиропы, порошки, желе... Табак, алкоголь. Скажу вам, что ничего нового в этой связи для нас нет. Мы это уже проходили при введении продовольственного эмбарго с ЕС! Мало того мы с вами уже знаем, что эта ситуация стимулирует открытие новых производств! Естественно эти меры поддержат непосредственно текомпании, которые заденут американские меры! Хочу так же успокоить здесь Гардамира и его несчастных друзей. Судя по их комментариям в любой теме они уже влачат жалкое существование и сладостей американских не едят, айфонами не пользуются, курят Беломор или Дымок и уж точно не пьют американский алкоголь ну а уж если и не ходят пешком то передвигаются исключительно на самокатах! Для всех остальных могу сказать-всего этого добра хватает и у нас и вокруг нас. Проблемы в заокеанских мерах не вижу абсолютно!
    Опер
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