Россия вводит ответные пошлины в отношении американских товаров

Россия намерена в ближайшее время ввести дополнительные импортные пошлины на американские товары в ответ на пошлины США на сталь и алюминий, заявили в Минэкономразвития РФ.Глава министерства Максим Орешкин заявил, что США продолжают применять защитные меры в виде введения дополнительных пошлин на российскую сталь и алюминий, а также никак не реагируют на запросы России компенсировать финансовые потери. В ответ на действия США в ближайшее время, Россия воспользовавшись своим правом в рамках ВТО, введет ответные меры в отношении американских товаров. При этом ограничительные меры будут введены в отношении только тех товаров, которые имеют аналоги в России. О возможном введении дополнительных пошлин в отношении США, Россия уведомила ВТО еще в конце мая 2018 года.Напомним, что в конце марта Соединенные Штаты ввели дополнительные пошлины на ввозимые в США сталь и алюминий, обосновав это соображениями национальной безопасности. При этом пошлины на сталь выросли на 25%, а на алюминий на 10%. По правилам ВТО, Россия может ввести ограничения на сумму, потерянную из-за действий США, в отношении товаров из США в течение 30 дней после уведомления. Предполагаемая сумма потерь России составляет 537,6 млн долларов. Введенные Россией ответные пошлины, согласно тем же правилам ВТО, могут действовать до того момента, когда США отменят свои ввозные пошлины.