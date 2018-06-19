Решение Лондонского суда: Замораживать активы "Газпрома" можно и нужно

Коммерческий суд Лондона вынес решение о заморозке активов российской компании «Газпром». Соответствующее ходатайство, напомним, направлял НАК «Нафтогаз». При этом известно, что лондонский суд разрешил проводить процедуру ареста газпромовского имущества на британской территории. О том, на какую сумму у «Газпрома» имущества в Британии и на подчинённых ей территориях, пока не сообщается.Напомним, что несколько дней назад апелляционный суд шведского округа Свеа принял решение удовлетворить апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража, который присудил выплатить «Нафтогазу» 4,7 млрд долларов по так называемому транзитному контракту и разрешить арест имущества «Газпрома» за рубежом. Апелляционный суд Свеа фактически отменил решение Стокгольмского арбитража по аресту газпромовских активов за пределами России. Однако коммерческий суд Лондона принял иное решение: а почему бы и не заморозить...Стоит напомнить, что компания «Газпром» является одним из основных спонсоров Чемпионата мира по футболу FIFA в России. На этом турнире участие принимает и сборная Англии. Таким образом, лондонский суд собирается нанести удар по собственной футбольной сборной, участие которой наряду с другими командами в финальной стадии ЧМ-2018 не обходится без спонсорской помощи со стороны российского газового гиганта?