18:53 19 июня
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Решение Лондонского суда: Замораживать активы "Газпрома" можно и нужно

Коммерческий суд Лондона вынес решение о заморозке активов российской компании «Газпром». Соответствующее ходатайство, напомним, направлял НАК «Нафтогаз». При этом известно, что лондонский суд разрешил проводить процедуру ареста газпромовского имущества на британской территории. О том, на какую сумму у «Газпрома» имущества в Британии и на подчинённых ей территориях, пока не сообщается.

Напомним, что несколько дней назад апелляционный суд шведского округа Свеа принял решение удовлетворить апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража, который присудил выплатить «Нафтогазу» 4,7 млрд долларов по так называемому транзитному контракту и разрешить арест имущества «Газпрома» за рубежом. Апелляционный суд Свеа фактически отменил решение Стокгольмского арбитража по аресту газпромовских активов за пределами России. Однако коммерческий суд Лондона принял иное решение: а почему бы и не заморозить...

Решение Лондонского суда: Замораживать активы "Газпрома" можно и нужно



Стоит напомнить, что компания «Газпром» является одним из основных спонсоров Чемпионата мира по футболу FIFA в России. На этом турнире участие принимает и сборная Англии. Таким образом, лондонский суд собирается нанести удар по собственной футбольной сборной, участие которой наряду с другими командами в финальной стадии ЧМ-2018 не обходится без спонсорской помощи со стороны российского газового гиганта?

Использованы фотографии: Газпром
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Комментарии 25

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  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:04
    Умные люди,после решения суда Стокгольма уже вывели бабло от туда. Неужели в Лондоне еще есть бабло Газпрома. Если есть,то Миллер ЛОХ!
    Александр романов
    1. Касым (Даурен) Сегодня, 18:06
      Заморозить все поставки Газпрома на остров. hi
      Касым
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:09
        И какие активы Газпрома нашли в Лондоне? Еще весной этого года там располагался самый крупный офис «Газпрома» за рубежом. Всего в Лондоне на «Газпром» работала тысяча человек, что составляло половину от общего числа персонала в зарубежных офисах монополии.
        Аристарх Людвигович
      2. Грац (Грац) Сегодня, 18:22
        Цитата: Касым
        Заморозить все поставки Газпрома на остров. hi

        есть активы бипи в РФ если не путаю, вот их и тоже конфисковать
        Грац
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:40
          Одно слово гопники блин...
          MPN
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 18:09
      Цитата: Александр романов
      Умные люди,после решения суда Стокгольма уже вывели бабло от туда. Неужели в Лондоне еще есть бабло Газпрома. Если есть,то Миллер ЛОХ!

      Денег может и нет, а вот недвижимость осталась. Её так сразу не продашь.
      Венд
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 18:44
        там кроме этого еще газовые хранилища и трубы с газом до жилых домов .
        они это могут конфисковать .
        ну и пускай . тогда газпрому некуда будет возить свой газ . а чей газ ему на замену саксы возьмут , вот это тайна покрытая мраком .
        может у каклов пeрдячий газ закупать будут .
        просто экспл
    3. ПалБор (Павел) Сегодня, 18:10
      Цитата: Александр романов
      Умные люди,после решения суда Стокгольма уже вывели бабло от туда. Неужели в Лондоне еще есть бабло Газпрома. Если есть,то Миллер ЛОХ!

      Просто Миллеру пох, государство компенсирует.
      ПалБор
      1. Касым (Даурен) Сегодня, 18:23
        Вообще-то, если Англия в ЧМ-18 пройдет далеко, то стоит ждать визит Терезы. Ее Трамп отшил на Джи-7, Брекзит сужает ее контакты в ЕС. Она уж точно не хочет остаться скраю - будет стремится хоть с ВВП наладить отношения, который в принципе не против.
        Но самое интересное будет после встречи с Трампом. Вся ЕС на "измену" присядет - что там эти двое решили, может весь мир поделили и нам даже кусочка не оставили. Потянется Европа с визитами к ВВП - а без "подарочков" Москва может и не принять. Затем на этом фоне Пекин появится. Он с ЕС сильно зависит от ресурсов. "Володя, ну что ты там с Рыжим и Евросворой решил, не расскажешь?". hi
        Касым
    4. Николай Грек (Николай) Сегодня, 18:18
      Цитата: Александр романов
      Умные люди,после решения суда Стокгольма уже вывели бабло от туда. Неужели в Лондоне еще есть бабло Газпрома. Если есть,то Миллер ЛОХ!

      не всё так просто, как вам кажется!! request request
      Николай Грек
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:19
        Цитата: Николай Грек
        е всё так просто, как вам кажется!!

        Возможно,я просто не знаю,где и чего у Газпрома
        Александр романов
        1. Николай Грек (Николай) Сегодня, 18:25
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Николай Грек
          е всё так просто, как вам кажется!!

          Возможно,я просто не знаю,где и чего у Газпрома

          если бы свою деятельность Газпром мог вести, держа все активы в России, то они так бы и делали!!! request request но в реальности в пагубной мировой экономике всё куда хуже!! negative negative negative
          Николай Грек
    5. Kasandra (Русский) Сегодня, 18:33
      Цитата: Александр романов
      Умные люди,после решения суда Стокгольма уже вывели бабло от туда. Неужели в Лондоне еще есть бабло Газпрома. Если есть,то Миллер ЛОХ!

      Ну ты Санек и грубиян ! Выводить активы , при любом шухере это верх трусости а русские не такие ..Газпром это не Березовские и Аббрамовичи всякие ..)))
      Пусть попробуют , а там видно будет hi
      Kasandra
    6. частное лицо Сегодня, 18:43
      "Газпром" "достояние народа" следовательно Миллер ни чего не теряет , теряет народ(повышение тарифов для своего народа).
      частное лицо
  2. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 18:05
    Регистрируйте и дальше капитал в Великобритании, что можно тут сказать... Сколько раз жареный петух должен клюнуть, чтобы уже поняли, что надёжнее всего деньги хранить в Испании или нейтральных странах вроде Швейцарии и Люксембурга?
    YarSer88
    1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 18:39
      Цитата: YarSer88
      Сколько раз жареный петух должен клюнуть, чтобы уже поняли, что надёжнее всего деньги хранить в Испании или нейтральных странах вроде Швейцарии и Люксембурга?

      Деньги надо хранить в РОССИИ! Потому что если левая пятка первого секретаря вашингтонского обкома захочет, то и Испания и Люксембург со Швейцарией нагнуться живенько во все необходимые позы... Вон как оперативно счета Муаммурчика Каддафи заморозили.
      Albert1988
      1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 18:44
        В России потерять деньги шанс куда выше, чем в Испании. В России хорошо деньги зарабатывать, а вот хранить опасно. В любой момент можно попасть в немилость, и тогда разденут как липку. Слишком много зависит от того, как власть имущие к вам относятся. В Испании всем на ваш капитал плевать, лишь бы инвестиции шли, что всех вполне устраивает.

        Вон, в соседней ветке, как раз, обсуждали, что у топ-менеджеров (а руководитель организации - это тоже топ-менеджер), надо налог на доходы 80% сделать. Куда там Вашингтону, они до такого долго не додумаются.
        YarSer88
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 18:41
      каддафи хранил свои деньги в нейтральной швейцарии . сильно помогло ?
      просто экспл
  3. kefan (kefan) Сегодня, 18:07
    Ну а что еще можно ожидать от суда супостата?
    kefan
  4. morpogr (юрий) Сегодня, 18:09
    Хоть тушкой хоть чучелом . Одно слово анличанка гадит. И главное небратья знали к кому обратиться. Главное праздник футбола испортить. angry ничего бумеранг вернётся.
    morpogr
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:10
    Стоит напомнить, что компания «Газпром» является одним из основных спонсоров Чемпионата мира по футболу FIFA в России. На этом турнире участие принимает и сборная Англии. Таким образом, лондонский суд собирается нанести удар по собственной футбольной сборной, участие которой наряду с другими командами в финальной стадии ЧМ-2018 не обходится без спонсорской помощи со стороны российского газового гиганта?
    Ой, уже смешно... Когда это проблемы России волновали Англию? Она будет только рада нашим проблемам
    svp67
  6. анатолич83 (евгений) Сегодня, 18:18
    газпрому боятся нечего, на кройняк газ (у нас) подорожает рублей на пять и компенсируют себе всё
    анатолич83
  7. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 18:20
    лондонский суд собирается нанести удар по собственной футбольной сборной, участие которой наряду с другими командами в финальной стадии ЧМ-2018 не обходится без спонсорской помощи со стороны российского газового гиганта?

    Это что? Тонкий намек на намерение "Газпрома" в ответ на заморозку активов заморозить всех игроков сборной GB на ЧМ-2018. Зря британцы про заморозку заикнулись. У "Газпрома" окромя СПГ и жидкий азот найдется.
    Вежливый Лось
  8. 1536 (Евгений) Сегодня, 18:24
    Значит, надо "заморозить" в России британские активы и перестать качать газ в Британию. Пора преподать обнаглевшим островитянам урок этики и "эстетики".
    1536
  9. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 18:39
    Последний абзац меня вообще убил... Вот английская сборная заплачет то!....
    Вождь краснокожих
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