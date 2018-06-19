«Советский монстр», ввергший Пентагон в панику

Конец 60-х годов прошлого века. В штаб-квартире ЦРУ легкая паника. Американский спутник-шпион сделал фотографии, которые поставила на уши силовые ведомства США. На них была изображена гигантская машина, сверху похожая на самолет. Однако это был не истребитель и не бомбардировщик. Крылатый гигант несся над водной гладью Каспийского моря. Сотрудники ЦРУ тут же окрестили его «каспийским монстром».



Теряясь в догадках, эксперты ЦРУ и Пентагона решили подключить к исследованиям специалистов из НАСА. Изучив снимки, они пришли к выводу, что это всего лишь блеф, какая-то уловка и на самом деле никакого «монстра» нет и быть не может.



Исходя из данных, полученных спутником-шпионом, гигантский аппарат был около 100 метров в длину, а размах его крыльев превышал 39 метров. Он передвигался с невероятной скоростью – более 500 км/ч, буквально паря над самой водой. Только спустя несколько лет американские военные разгадали загадку советских конструкторов.











