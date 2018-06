Американское подполье. В годы холодной войны СССР мог разрушать США изнутри

Во время холодной войны противостояние США и СССР разворачивалось, что называется, по всем фронтам. С помощью радиостанций, вещавших на русском и других языках народов СССР, Запад вел непрекращающуюся информационную войну против Советского Союза. В Азии, Африке и Латинской Америке просоветские и проамериканские политические силы вступали в прямое вооруженное противоборство, часто перераставшее в затяжные и кровопролитные войны. США и их союзники всячески спонсировали и поддерживали оппозиционные силы на территории СССР и стран «социалистического лагеря».Но советская страна, вкладывая огромные средства и силы, включая отправку солдат и офицеров, в развивающиеся страны, оставалась практически безразличной к подрыву устоев политических систем в самих странах Запада. Возможно, если бы СССР поддерживал не столько партизан Мозамбика или революционное правительство Эфиопии, сколько близкие по идеологии левые и леворадикальные движения в США и Западной Европе, финал холодной войны был бы иным.США с конца 1950-х годов представляли собой прекрасное поле для развертывания подрывных действий против Вашингтона. Послевоенное американское общество испытывало множество проблем, было наполнено самыми разными и сложными противоречиями. Пожалуй, наиболее остро в послевоенных США стояла проблема социального и политического положения темнокожих американцев. Именно суровые военные годы дали афроамериканцам все основания требовать тех же прав, коими обладали белые американцы.Темнокожие американцы не понимали, почему они, прошедшие всю войну, сражавшиеся с японцами, германцами, итальянцами, лишены элементарных гражданских прав. Кроме того, на афроамериканцев очень ободряюще действовал подъем антиколониального движения на Африканском континенте. Казалось странным, что в Гане или Кении африканцы получают все политические права, а в Соединенных Штатах остаются людьми второго сорта.В США началось массовое движение против сегрегации, от которого вскоре стали отделяться менее многочисленные, но зато более активные и радикальные афроамериканские политические группировки. Они были недовольны «соглашательской», по их мнению, позицией лидеров движения против сегрегации и считали, что афроамериканцам нужно действовать более решительно, брать пример с собратьев во вчерашних африканских колониях.«Черные» радикалы предлагали полностью обособиться от белых американцев, сохранять и развивать африканскую идентичность.Многие из них столь негативно относились к «белой цивилизации», что даже отказывались от христианства, которое считали религией белых американцев, и переходили в ислам. С начала 1960-х гг. значительно набрало популярность религиозно-политическое движение черных мусульман «Нация ислама», к которой присоединились многие знаковые фигуры афроамериканской общины, включая неистового Малкольма Литтла, получившего известность как Малкольм Икс и принявшего мусульманское имя эль-Хадж Малик эш-Шабаз.В 1965 году Малкольм Икс был убит, что привело к созданию едва ли не самой известной афроамериканской радикальной организации «Черные пантеры». Ее создали 30-летний Бобби (Роберт) Сил – бывший контрактник ВВС США, работавший впоследствии резчиком по металлу, а затем учившийся на политолога, и 24-летний Хью Перси Ньютон, который с юных лет участвовал в молодежных бандах, но при этом умудрялся учиться в школе права.Партия самозащиты «Черные пантеры» довольно быстро эволюционировала в левую сторону, отказавшись от концепции «черного расизма» и перейдя к социалистической фразеологии. Впрочем, когда белые студенты обратились к революционно настроенным афроамериканцам с вопросом, чем они могли бы помочь, «Черные пантеры» ответили однозначно – создайте свои «Белые пантеры». И организация с таким названием действительно была создана, правда ей не удалось стать ни столь многочисленной, ни столь влиятельной и опасной, как старший афроамериканский прототип.Если бы в свое время советские спецслужбы приступили бы к оказанию всесторонней поддержки этой организации, Москва получила бы беспрецедентную возможность влиять на настроения широких масс афроамериканского населения. Однако Советский Союз предпочел оказывать моральную и информационную поддержку более мягкому, интеграционистскому течению в афроамериканском движении, которое представляли последователи Мартина Лютера Кинга. Но интеграционисты не стремились к изменению американского политического строя и не представляли, по большому счету, опасности для Вашингтона. Более того, интеграция афроамериканцев становилась препятствием для дальнейшего влияния на протестные настроения, поскольку получая гражданские права, многие из них успокаивались и более не имели претензий к Вашингтону.Справедливости ради, стоит отметить, что и сами «Черные пантеры» не тяготели к советской модели социализма. Их политические взгляды представляли собой кипучую смесь из афроамериканского национализма и маоизма. В те годы именно маоистский Китай как пример развивающейся страны, вчерашней полуколонии, превратившейся в самостоятельную державу, вдохновлял многих революционеров в Африке, Азии и Америке. Так что «Черные пантеры» не были исключением. Они пытались сформировать структуры параллельной власти в «черных» кварталах американских городов. Роберт Сил стал председателем и премьер-министром «Черных пантер», и Хью Ньютон – министром обороны, возглавив вооруженные отряды, создававшиеся партией из афроамериканской молодежи. Если бы в свое время «Черные пантеры» получили бы достаточное количество оружия и организационной помощи, они могли бы разжечь неплохой пожар на территории Соединенных Штатов. Из социалистических стран помощь «Черным пантерам» оказывала только Куба. Именно на «острове Свободы» скрылся Хью Ньютон, когда его обвинили в убийстве.Лишенная серьезной поддержки извне, партия «Черные пантеры» в конечном итоге скатилась в криминал. В 1982 году она прекратила свое существование, а образовавшиеся на ее основе группы представляли собой скорее криминальные, чем политические группировки. Передел сфер влияния в афроамериканских кварталах, наркоторговля, рэкет стали интересовать их куда больше, чем политическая борьба. Тем более, что и сама расовая проблема в США теряла свою остроту.Кроме «Черных пантер», Советский Союз в 1960-е – 1970-е годы мог гипотетически оказать помощь еще целому ряду американских движений и организаций. Так, в начале 1960-х гг. в США развернулось массовое молодежное и антивоенное движение. Оно имело сразу несколько направлений – от контркультурных хиппи, субкультура которых охватила значительную часть молодых американцев и распространилась по всему миру, и до очень многочисленного движения «Студенты за демократическое общество» (СДО). Именно СДО организовывало огромные демонстрации против войны во Вьетнаме, мобилизуя молодых американцев против политики Вашингтона. В рамках движения, бывшего скорее конгломератом самых разнообразных и разнородных групп и кружков, а также отдельных лиц, господствовал подлинный идейный плюрализм, что создавало вполне реальную перспективу превращения СДО в массовую левую структуру.Помимо обычных молодых либералов, недовольных военной политикой США и сегрегацией, выступавших за большую свободу в университетах, в СДО входили и многочисленные леваки, которых можно было направить в нужную сторону. Но над этим советские спецслужбы не работали. Более того, в СССР к американским (и европейским) молодым радикалам относились весьма неоднозначно. Их обвиняли в левачестве, ревизионизме, посмеивались над внешним видом хиппующих студентов и их образом жизни. То есть, вместо того, чтобы превратить западных «новых левых» в потенциальных союзников, Москва устойчиво формировала из них образ если не врагов, то, по крайней мере, несерьезных «мелкобуржуазных» людей, с которыми нет смысла сотрудничать.Если СССР не поддерживал СДО и «Черных пантер», то что говорить о менее значительных, но не менее радикальных американских организаций, а ведь таких было в те годы хоть отбавляй. Например, в 1969 году появились знаменитые «Везермены» («Метеорологи») - Weather Underground Organization, возникшая на основе радикальной части СДО и просуществовавшая почти десятилетие, до 1977 года. Название этой интересной организации было взято из строки «You don’t need a weatherman to know which way the wind blows» (Вам не нужен синоптик, чтобы знать, куда дует ветер) из песни Боба Дилана «Subterranean Homesick Blues». Лидерами «Везерменов» были известные деятели студенческого и контркультурного движения – Билли Эйерс (род.1944) и Бернардин Дорн (род.1942).При всей своей контркультурности, «Везермены» провели несколько очень крутых, как сказали бы сейчас, акций. В 1970 году профессор Тимоти Лири, которого называют «отцом психоделической революции», был осужден на 38 лет за хранение марихуаны. Его сторонники связались с «Везерменами» и те организовали побег профессора и его переправку в Алжир, где в то время находилась часть руководителей партии «Черные пантеры». Второй известной акцией «Везерменов» стал взрыв 1 марта 1971 года в здании Капитолия, а 19 мая 1972 года, в день рождения вьетнамского лидера Хо Ши Мина, взрыв прогремел в цитадели американской военщины – Пентагоне. Диверсия вызвала затопление помещений американского министерства обороны и пропажу части секретных данных, которые хранились на пленках в затопленных помещениях.После прекращения войны во Вьетнаме «Везермены» прекратили свое существование. Билли Эйерс сосредоточился на преподавательской работе, был профессором в Колледже образования в Университете штата Иллинойс в Чикаго. Бернардин Дорн, его супруга, которая непосредственно руководила боевыми операциями «метеорологов», три года оставалась в числе самых разыскиваемых преступников США. Затем, в 1980 году, пара легализовалась и Бернардин Дорн сделала неплохую карьеру юриста, работая в известных юридических фирмах страны, а затем, с 1991 по 2013 гг. – доцентом права в Центре правосудия по делам семьи и детей юридического факультета Северо-западного университета США. То есть, лидеры «Везерменов» были вполне образованными людьми, которые при определенном стечении обстоятельств могли стать основой для формирования левой американской элиты.Для «разложения» американского общества и подрывных действий против Вашингтона вполне могли подойти и йиппи – Международная молодежная партия, основанная контркультурными деятелями Джерри Рубином, Эбби Хоффманом и Полом Красснером в 1967 году. Хотя йиппи изначально были сугубо контркультурным движением, которое больше интересовал протест в сфере искусства и образа жизни, чем политика, и это популярное движение тоже можно было использовать. Тем более, что йиппи активно участвовали в демонстрациях против войны во Вьетнаме, поддерживали тесные связи с «Черными пантерами» и другими радикальными организациями.Самой известной акцией йиппи стало, пожалуй, выдвижение свиньи по кличке Пегасус кандидатом на пост президента США, что должно было продемонстрировать американскому обществу абсурд президентских выборов. Джерри Рубину и Эбби Хоффману чуть было не дали пять лет тюрьмы, однако затем лидерам йиппи все же удалось остаться на свободе.Вместо того, чтобы стимулировать протестное движение, разжигать антиправительственный пожар в университетских кампусах и афроамериканских кварталах, СССР устранился от серьезной поддержки американских левых. Были упущены очень серьезные возможности дестабилизации политической системы США и ее разрушения изнутри, силами самих недовольных американцев.Совсем иначе действовали американские спецслужбы, которые стремились поддерживать и поощрять любое общественное движение, будь то кружки интеллигентов – диссидентов, прибалтийские или украинские националисты, неформальная молодежь или желающие выехать в Израиль евреи. В стратегии разжигания и стимулирования протестных настроений США преуспели куда больше Советского Союза. В определенный момент Москва просто не смогла и не захотела противостоять натиску американской пропаганды, тем более, что и в советской верхушке происходило кадровое замещение, к власти приходили люди, настроенные на изменение политической системы.