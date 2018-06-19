Вместо Ленинской комнаты... Уголок Порошенко выставили на учениях ВСУ

Ещё бюста Ленина и красного знамени не хватает.

Подразделения и службы материально-технического поддерживали жизнедеятельность бригады в полевых условиях. Зенитные ракетные дивизионы отрабатывали перемещения на запасные позиции, выполняли воздушное прикрытие группировок войск, обнаруживали, сопровождали и уничтожали условные воздушные цели, организовывали и осуществляли наземную оборону подразделений на полевых позициях. Также были отработаны выход дивизионов на запасные позиции в ночное время. При осуществлении ночного марша личный состав действовал уверенно, умело и профессионально. На запасных позициях были также развернуты специальные помещения, где личный состав получал оперативную информацию о ситуации в стране и в мире.

Пресс-центр украинского командования ВВС «Юг» опубликовал данные с командно-штабного учения военно-воздушных сил Украины. За текстом и многочисленными фото, повествующими о том, что подразделения отрабатывали практически занятия по отражению нападения диверсионных групп, оказанию медицинской помощи пострадавшим и действиям во время техногенной катастрофы, внимание на себя обратила фотография импровизированного полевого «красного уголка».На фото можно видеть украинского военнослужащего, делающего вид, будто бы изучает информацию на стенде, закреплённом на автомобиле ГАЗ-66. На стенде – портрет верховного главнокомандующего ВСУ, руководителей Минобороны и ВВС Украины. Также на «красный уголок», который в украинском сегменте соцсетей с иронией окрестили «порошенковским», прикреплены информационные плакаты о деятельности войск.В соцсети Фейсбук:Примечательно, что буквально через несколько минут после публикации этого фото на сайте министерства обороны, оно было удалено.Однако уже успело разойтись по страницам социальных сетей украинских пользователей, которые задаются вопросом: создание таких «агит-уголков» также стыкуется со стандартами НАТО, к которым семимильными шагами идёт Украина.А это из сообщения пресс-службы ВВС Украины по поводу КШУ:Видимо, плакат на «шишиге» и относится к такому «информированию».