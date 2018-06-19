20:57 19 июня
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Вместо Ленинской комнаты... Уголок Порошенко выставили на учениях ВСУ

Пресс-центр украинского командования ВВС «Юг» опубликовал данные с командно-штабного учения военно-воздушных сил Украины. За текстом и многочисленными фото, повествующими о том, что подразделения отрабатывали практически занятия по отражению нападения диверсионных групп, оказанию медицинской помощи пострадавшим и действиям во время техногенной катастрофы, внимание на себя обратила фотография импровизированного полевого «красного уголка».

Вместо Ленинской комнаты... Уголок Порошенко выставили на учениях ВСУ


На фото можно видеть украинского военнослужащего, делающего вид, будто бы изучает информацию на стенде, закреплённом на автомобиле ГАЗ-66. На стенде – портрет верховного главнокомандующего ВСУ, руководителей Минобороны и ВВС Украины. Также на «красный уголок», который в украинском сегменте соцсетей с иронией окрестили «порошенковским», прикреплены информационные плакаты о деятельности войск.


В соцсети Фейсбук:
Ещё бюста Ленина и красного знамени не хватает.


Примечательно, что буквально через несколько минут после публикации этого фото на сайте министерства обороны, оно было удалено.
Однако уже успело разойтись по страницам социальных сетей украинских пользователей, которые задаются вопросом: создание таких «агит-уголков» также стыкуется со стандартами НАТО, к которым семимильными шагами идёт Украина.

А это из сообщения пресс-службы ВВС Украины по поводу КШУ:
Подразделения и службы материально-технического поддерживали жизнедеятельность бригады в полевых условиях. Зенитные ракетные дивизионы отрабатывали перемещения на запасные позиции, выполняли воздушное прикрытие группировок войск, обнаруживали, сопровождали и уничтожали условные воздушные цели, организовывали и осуществляли наземную оборону подразделений на полевых позициях. Также были отработаны выход дивизионов на запасные позиции в ночное время. При осуществлении ночного марша личный состав действовал уверенно, умело и профессионально. На запасных позициях были также развернуты специальные помещения, где личный состав получал оперативную информацию о ситуации в стране и в мире.


Видимо, плакат на «шишиге» и относится к такому «информированию».

Использованы фотографии: http://www.mil.gov.ua
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Комментарии 20

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  1. Kasandra (Русский) Сегодня, 19:08
    Многие подумали их бы в качестве мишений на стрельбище..Все зачет бы сразу получили . уверен !!! soldier Народ украины в такой тупик загнали эти черти ..А потом сбегут и уже начали .
    Kasandra
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 19:32
      Замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары, но эти слова из песни не про них и не для них.
      Отсюда и агитки неуклюжие, даже пришлось информацию удалять.
      Rusland
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:19
        Забавно. Пытаются изжить "ленинизм", а как жить иначе - не знают.
        Зато как наворовать - изучили прекрасно. И воруют втрое - и "как при социализме", и "бандитизме", и "капитализме".
        Shurik70
    2. Николай Грек (Николай) Сегодня, 20:52
      Цитата: Kasandra
      Многие подумали их бы в качестве мишений на стрельбище..Все зачет бы сразу получили . уверен !!! soldier Народ украины в такой тупик загнали эти черти ..А потом сбегут и уже начали .

      вот тока вину с народа украины снимать не надо!!! negative negative negative
      Николай Грек
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:13
    Все правильно. Всех поганцев укрошумерии должны лицезреть воочию. wassat
    Egorovich
    1. Kasandra (Русский) Сегодня, 19:21
      Цитата: Egorovich
      Все правильно. Всех поганцев укрошумерии должны лицезреть воочию. wassat

      Таки да ...И они это чуют !

      Много положил народу кровавый петя вальцман..Зато активы свои в разы увеличил на крови..

      За это очень хорошо платят на западе и прочим...Эх петруха
      Kasandra
      1. mad (Алексей) Сегодня, 20:21
        Цитата: Kasandra
        За это очень хорошо платят на западе и прочим...Эх петруха

        Второй тренд - гейпарад.. Почему ВСУшников не порадовали изображением верховного в кожаном белье с хорошим дилдо в дупе? wassat
        mad
  3. Slon_on (Пётр) Сегодня, 19:20
    А "шишига" - советский армейский походный автоклуб ПАК 65-70. Ничего нового шумеры не придумали.
    Slon_on
    1. Kasandra (Русский) Сегодня, 19:28
      Цитата: Slon_on
      А "шишига" - советский армейский походный автоклуб ПАК 65-70. Ничего нового шумеры не придумали.

      Увы да, хамеры видать вышли из строя и прочии западные "подарочки " ..Одна советская техника на ходу , уже какое десятилетие.. soldier
      Kasandra
  4. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 19:24
    Укробойцу для красного уголка:
    Сармат Саныч
    1. Пленник (Айрат) Сегодня, 19:50
      Ну этот уголок у них скорее желтый.
      Пленник
      1. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 20:02
        Всё по заветам нацлидера wassat
        Сармат Саныч
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:44
      Этот плакат у них весит в туалете.
      Вадим237
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:29
    за четыре года европеизации так далеко и не ушли,типичный совок...
    taiga2018
  6. polpot (Andru) Сегодня, 19:32
    Осталось вывесить биографии Тимощенко ,Парубия и Яценюка с Гройсманом , что бы эти лохи поняли что в Украине лучше всех живут воры а не защитники ойчизны
    polpot
  7. Fighter Сегодня, 19:48
    А что Вы смеетесь? В нашей армии такие же уголки на каждом шагу.
    Fighter
  8. BrIg (игорь) Сегодня, 19:56
    походный алтарь?
    BrIg
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:46
      Странно, на плакате идола незалежности нет - Бандеры.
      Вадим237
  9. собаковод Сегодня, 20:01
    Чёт как-то надоело про политику. Может, всё-таки, военное обозрение, анализ данных техники и вооружения? Не?
    собаковод
  10. faterdom (Андрей) Сегодня, 20:20
    Надо еще памятников побольше. От Ленина постаменты пооставались. Вакантные.
    faterdom
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