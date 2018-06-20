Комплекс активной защиты бронетехники NORINCO GL-5 Raptor (Китай)
Одним из средств повышения живучести современного танка или иной бронемашины является комплекс активной защиты. Подобные системы разрабатываются разными странами, но далеко не все из них смогли дойти до принятия на вооружение. Не так давно к условному клубу создателей КАЗ присоединилась Китайская Народная Республика. В прошлом году корпорация NORINCO представила новый проект системы активной защиты под названием GL-5 Raptor.
Перспективная китайская разработка была впервые представлена в июне прошлого года. Корпорация NORINCO тогда стала одним из участников выставки в Нанкине, посвященной радиоэлектронным технологиям. На тот момент организация-разработчик могла представить только рекламные материалы по проекту. Макеты или полноценные образцы комплекса, насколько известно, на выставке отсутствовали. Тем не менее, и представленные материалы позволяют рассмотреть интересную разработку и даже сделать некоторые выводы.
Основной боевой танк с КАЗ GL-5 Raptor
По информации разработчика, новый комплекс под названием GL-5 «Раптор» предназначается для установки на военную технику разных классов и типов. Прежде всего, его носителями должны стать боевые бронированные машины, вынужденные работать на переднем крае в условиях повышенных рисков. После установки сравнительно компактных дополнительных устройств машина-носитель получает защиту от различных угроз, характерных для нынешнего поля боя.
Как утверждается, танк или иная машина с КАЗ GL-5 оказывается защищена от разных средств поражения. Комплекс способен перехватывать реактивные противотанковые гранаты ручных гранатометов и современные управляемые противотанковые ракеты наземных комплексов. Также целями этой системы могут стать авиационные противотанковые ракеты, запускаемые ударными вертолетами или беспилотными летательными аппаратами. Таким образом, собственная броня боевой машины дополняется новым средством, способным справиться едва ли не со всеми основными угрозами.
Китайские конструкторы, разрабатывавшие новый комплекс активной защиты, использовали некоторые уже известные идеи и решения. При этом определенные элементы комплекса основываются на не слишком популярных идеях. В итоге получившийся «Раптор» заметным образом отличается от зарубежных разработок. Как бы странно это ни выглядело, если сравнивать китайский КАЗ с иными образцами, то оказывается, что он больше похож не на большинство систем активной защиты, а на зенитные ракетные комплексы.
На машине-носителе предлагается устанавливать модуль / модули изделия GL-5, объединяющий в себе средства обнаружения, обработки данных и уничтожения подлетающей ракеты. Несмотря на такое оснащение, модуль КАЗ имеет сравнительно небольшие размеры и, в целом, не должен оказывать негативное влияние на общие габариты или какие-либо характеристики боевой машины. Конструкция модуля позволяет монтировать его на доступные поверхности достаточных размеров, в том числе с применением кронштейнов. Устройства внешнего размещения должны присоединяться к общей электрической системе машины-носителя. Кроме того, внутри нее должен находиться пульт управления.
Основание модуля Raptor выполнено в виде броневого агрегата из нескольких крупных панелей. Такой корпус имеет восемь граней отличающейся формы. На половине поверхностей имеются крупные окна, на которых закрепляются выступающие крышки антенн радиолокационной станции. Сверху на корпусе присутствует невысокая цилиндрическая платформа, выполняющая функции основания пусковой установки.
Как следует из имеющихся данных, каждый модуль КАЗ GL-5 оснащается четырьмя антеннами радиолокационной станции слежения. Они располагаются на разных сторонах корпуса, а их сектора обзора образуют сплошную круговую зону наблюдения. За счет наклонной установки антенны обеспечивают обзор сектора от -5° до +90° по углу места. Таким образом, под контролем «Раптора» оказывается вся верхняя полусфера. В зависимости от способа крепления комплекса на носителе, она может частично перекрываться теми или иными агрегатами последнего.
По открытым данным, в составе комплекса GL-5 используется микроволновая РЛС, работающая в Ka-диапазоне. Такая станция способна находить подлетающие объекты на дистанциях до нескольких сотен метров, в зависимости от их типа. Так, сравнительно компактная реактивная граната засекается на дальности не менее 50 м. Для более крупных противотанковых ракет, в том числе авиационных, этот параметр превышает 400 м. Высота зоны обнаружения РЛС – 250 м.
На верхней платформе корпуса предлагается монтировать необычную пусковую установку для защитных боеприпасов. Именно это устройство придает всему комплексу Raptor сходство с зенитными ракетными системами. По неким причинам, инженеры из NORINCO решили использовать не самый привычный способ перехвата подлетающего объекта, напоминающий методики ПВО.
На основном корпусе устанавливается опорно-поворотное устройство с возможностью круговой горизонтальной наводки. На нем, в свою очередь, располагается качающаяся часть с набором специального оснащения. По бокам от крепления расположены по два пусковых устройства для защитных боеприпасов. По-видимому, используются транспортно-пусковые контейнеры, закрепляемые на своих местах при помощи хомутов.
Между пусковыми контейнерами, по центру качающегося агрегата, находится некий объектив. Вероятно, КАЗ GL-5 имеет не только радиолокационные, но и оптико-электронные средства вооружения. Это позволяет предполагать, что РЛС самостоятельно осуществляет первоначальное обнаружение цели и отвечает за целеуказание. После доворота пусковой установки в сторону подлетающего объекта в работу включается оптико-электронная система.
По информации разработчика, комплекс GL-5 использует необычные защитные боеприпасы. Большинство современных КАЗ используют специальные боеприпасы, отстреливаемые из неподвижных пусковых установок. Китайские инженеры не стали применять эту идею и нашли другое решение. В состав «Раптора» входят некие малоразмерные ракеты-перехватчики со сверхмалой дальностью полета. К сожалению, точные сведения о конструкции таких ракет отсутствуют.
Модуль комплекса
Можно предполагать, что речь идет о компактных боеприпасах с собственным реактивным двигателем и осколочной боевой частью. Очевидно, что в компактный боеприпас калибром не более 80-100 мм невозможно поместить полноценные системы управления и, по всей видимости, защитные боеприпасы для GL-5 являются обычными реактивными снарядами, возможно, с заданным временем подрыва. Такая ракета-перехватчик мгновенно набирает максимальную скорость, и в расчетное время выходит в точку перехвата цели.
Время реакции комплекса определено в 300 мс. При этом от момента обнаружения угрозы до подрыва ракеты-перехватчика может уходить немного больше времени – в зависимости от скорости цели. Дальность перехвата – всего 15 м от машины-носителя.
Опубликованные данные позволяют представить методики работы перспективного китайского КАЗ. После включения РЛС комплекса «Раптор» постоянно отслеживает обстановку в окружающем пространстве в зоне радиусом несколько сотен метров. При обнаружении малоразмерного объекта, приближающегося к защищаемой машине со скоростью 120-400 м/с, запускаются алгоритмы перехвата. Пока опасный объект продолжает полет, комплекс разворачивает пусковые направляющие в нужную сторону. В определенный момент, с учетом скорости цели, осуществляется запуск ракеты-перехватчика. В расчетной точке пространства происходит подрыв боевой части последней, и подлетающий объект уничтожается.
Компания-разработчик утверждает, что новый комплекс активной защиты может использоваться на самых разных носителях. Благодаря этому можно повысить живучесть не только танков, но и другой техники, в том числе неожиданных классов. В рекламных материалах по проекту NORINCO GL-5 Raptor приводилось сразу шесть вариантов использования КАЗ на тех или иных образцах техники.
Прежде всего, в материалах по проекту фигурировал основной боевой танк, оснащенный КАЗ нового типа. Нарисованную машину «защитили» при помощи двух модулей «Раптора». Их разместили на бортах башни на несложных кронштейнах. При этом их корпуса оказались на уровне купола башни, что привело к некоторым ограничениям по углам обзора. Впрочем, пара комплексов, размещенных на двух бортах, вполне способна обеспечить круговой обзор и обстрел целей в любом направлении.
Второй носитель – армейский грузовик со специальным оборудованием. В его случае используется единственный модуль КАЗ, установленный прямо на крыше кабины. Третьим образцом стала колесная боевая машина с пушечно-пулеметным вооружением, подозрительно похожая на канадско-американскую LAV-25. Ее «оснастили» парой модулей, размещенных на бортах башни, – примерно так же, как и на танке.
Еще один вариант установки КАЗ показали при помощи нарисованного бронетранспортера семейства «Тип 92» / WZ 551. На этот раз активная защита разместилась на боках низкопрофильной башни. Следующий пример – гусеничная бронемашина с крупной кормовой надстройкой. Командно-штабную или санитарную машину тоже можно оснастить КАЗ, установив его на крышу кормового отделения.
Таким образом, прежде всего разработчик предлагает оснащать комплексами активной защиты технику, работающую на переднем крае. Однако был приведен еще один любопытный пример, предлагающий необычное применение таких систем. Изделиями типа «Раптор» предлагается комплектовать подвижные грунтовые ракетные комплексы. В тех или иных обстоятельствах мобильная пусковая установка может попасть под обстрел, и в таком случае КАЗ способен внести определенный вклад в боевую живучесть машины.
Материалы по проекту NORINCO GL-5 Raptor были впервые показаны в прошлом году, и на тот момент готовый образец или хотя бы макет не демонстрировался. С того времени прошел год, и новые сведения об этом проекте пока не появлялись. Вполне возможно, что корпорация-разработчик продолжает развитие проекта и готовится к очередной военно-технической выставке, на которой состоится очередной показ перспективной разработки. Комплексы активной защиты сейчас представляют особый интерес для разных армий, и потому вряд ли стоит ожидать, что китайские конструкторы успели отказаться от своего проекта.
Доступные сведения о новом китайском КАЗ «Раптор» раскрывают основные его особенности и расчетные характеристики. Тем не менее, опубликованные официальные данные, как нередко случается, не в полной мере раскрывают имеющуюся картину, и могут оставаться определенные вопросы. Стоит надеяться, что в будущем появятся желаемые ответы на эти вопросы.
В первую очередь, большой интерес представляет компоновка нового комплекса. В составе изделия GL-5 имеются радиолокационная станция и пусковая установка, но, в отличие от ряда других КАЗ, они выполнены в виде единого модуля. Вероятно, такое размещение приборов в некоторой мере упрощает расчеты, необходимые для поражения цели. Кроме того, подобная архитектура заметным образом облегчает оснащение техники новыми системами.
Варианты использования комплекса "Раптор" на различной военной технике
Разработчиком заявлена возможность поражения подлетающих объектов со скоростями от 120 до 400 м/с. Нетрудно заметить, что в такие рамки попадает подавляющее большинство современных противотанковых средств, как ручных или переносных, так и применяемых в авиации. Также были заявлены весьма характеристики РЛС. Крупная ракета может быть обнаружена на дистанции 400 м, что оставляет достаточно времени для реакции. При этом ее поражение производится на расстоянии всего 15 м от защищаемого объекта. В целом, такие характеристики выглядят неплохо и сами по себе не могут быть поводом для критики.
Впрочем, изделие GL-5 не лишено существенных недостатков. Некоторые из них характерны для всего класса комплексов активной защиты, тогда как другие свойственны только китайской разработке. В первую очередь необходимо отметить сравнительно слабую защиту РЛС и пусковой установки. Пули, осколки или малокалиберные снаряды могут, как минимум, повредить ключевые элементы комплекса и помешать его работе. Возможны и более серьезные проблемы.
КАЗ Raptor оснащен подвижной пусковой установкой с наведением в двух плоскостях. Опорно-поворотное устройство и его приводы, по определению не имеющие мощной защиты, на практике будут отличаться особой уязвимостью. Даже легкие повреждения этих агрегатов могут вывести комплекс из боя с понятными последствиями для бронемашины-носителя.
Неоднозначной чертой GL-5 приходится считать малый боекомплект. Один модуль этого типа имеет всего четыре ракеты-перехватчика. Представленный в рекламных материалах танк несет два модуля и, соответственно, восемь ракет. Это означает, что танк сможет отразить всего несколько атак, после чего ему придется полагаться исключительно на броню и накладные средства защиты. Для увеличения боекомплекта КАЗ требуется установка дополнительных модулей либо подвеска нескольких новых контейнеров с защитными боеприпасами.
Новый китайский комплекс активной защиты был представлен около года назад, но с того времени новые сведения о нем не появлялись. Скорее всего, этот проект получил развитие, и новые его результаты будут показаны на одной из следующих военно-технических выставок. Причем на этот раз корпорация NORINCO может представить не только рекламные материалы, но и макет комплекса, либо его полноценный опытный образец. Китай еще не успел прославиться в качестве создателя КАЗ, и потому любые новости о проекте GL-5 Raptor представляют большой интерес.
Пo материалам сайтов:
https://defence.ru/
http://warspot.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
https://dambiev.livejournal.com/
Перспективная китайская разработка была впервые представлена в июне прошлого года. Корпорация NORINCO тогда стала одним из участников выставки в Нанкине, посвященной радиоэлектронным технологиям. На тот момент организация-разработчик могла представить только рекламные материалы по проекту. Макеты или полноценные образцы комплекса, насколько известно, на выставке отсутствовали. Тем не менее, и представленные материалы позволяют рассмотреть интересную разработку и даже сделать некоторые выводы.
Основной боевой танк с КАЗ GL-5 Raptor
По информации разработчика, новый комплекс под названием GL-5 «Раптор» предназначается для установки на военную технику разных классов и типов. Прежде всего, его носителями должны стать боевые бронированные машины, вынужденные работать на переднем крае в условиях повышенных рисков. После установки сравнительно компактных дополнительных устройств машина-носитель получает защиту от различных угроз, характерных для нынешнего поля боя.
Как утверждается, танк или иная машина с КАЗ GL-5 оказывается защищена от разных средств поражения. Комплекс способен перехватывать реактивные противотанковые гранаты ручных гранатометов и современные управляемые противотанковые ракеты наземных комплексов. Также целями этой системы могут стать авиационные противотанковые ракеты, запускаемые ударными вертолетами или беспилотными летательными аппаратами. Таким образом, собственная броня боевой машины дополняется новым средством, способным справиться едва ли не со всеми основными угрозами.
Китайские конструкторы, разрабатывавшие новый комплекс активной защиты, использовали некоторые уже известные идеи и решения. При этом определенные элементы комплекса основываются на не слишком популярных идеях. В итоге получившийся «Раптор» заметным образом отличается от зарубежных разработок. Как бы странно это ни выглядело, если сравнивать китайский КАЗ с иными образцами, то оказывается, что он больше похож не на большинство систем активной защиты, а на зенитные ракетные комплексы.
На машине-носителе предлагается устанавливать модуль / модули изделия GL-5, объединяющий в себе средства обнаружения, обработки данных и уничтожения подлетающей ракеты. Несмотря на такое оснащение, модуль КАЗ имеет сравнительно небольшие размеры и, в целом, не должен оказывать негативное влияние на общие габариты или какие-либо характеристики боевой машины. Конструкция модуля позволяет монтировать его на доступные поверхности достаточных размеров, в том числе с применением кронштейнов. Устройства внешнего размещения должны присоединяться к общей электрической системе машины-носителя. Кроме того, внутри нее должен находиться пульт управления.
Основание модуля Raptor выполнено в виде броневого агрегата из нескольких крупных панелей. Такой корпус имеет восемь граней отличающейся формы. На половине поверхностей имеются крупные окна, на которых закрепляются выступающие крышки антенн радиолокационной станции. Сверху на корпусе присутствует невысокая цилиндрическая платформа, выполняющая функции основания пусковой установки.
Как следует из имеющихся данных, каждый модуль КАЗ GL-5 оснащается четырьмя антеннами радиолокационной станции слежения. Они располагаются на разных сторонах корпуса, а их сектора обзора образуют сплошную круговую зону наблюдения. За счет наклонной установки антенны обеспечивают обзор сектора от -5° до +90° по углу места. Таким образом, под контролем «Раптора» оказывается вся верхняя полусфера. В зависимости от способа крепления комплекса на носителе, она может частично перекрываться теми или иными агрегатами последнего.
По открытым данным, в составе комплекса GL-5 используется микроволновая РЛС, работающая в Ka-диапазоне. Такая станция способна находить подлетающие объекты на дистанциях до нескольких сотен метров, в зависимости от их типа. Так, сравнительно компактная реактивная граната засекается на дальности не менее 50 м. Для более крупных противотанковых ракет, в том числе авиационных, этот параметр превышает 400 м. Высота зоны обнаружения РЛС – 250 м.
На верхней платформе корпуса предлагается монтировать необычную пусковую установку для защитных боеприпасов. Именно это устройство придает всему комплексу Raptor сходство с зенитными ракетными системами. По неким причинам, инженеры из NORINCO решили использовать не самый привычный способ перехвата подлетающего объекта, напоминающий методики ПВО.
На основном корпусе устанавливается опорно-поворотное устройство с возможностью круговой горизонтальной наводки. На нем, в свою очередь, располагается качающаяся часть с набором специального оснащения. По бокам от крепления расположены по два пусковых устройства для защитных боеприпасов. По-видимому, используются транспортно-пусковые контейнеры, закрепляемые на своих местах при помощи хомутов.
Между пусковыми контейнерами, по центру качающегося агрегата, находится некий объектив. Вероятно, КАЗ GL-5 имеет не только радиолокационные, но и оптико-электронные средства вооружения. Это позволяет предполагать, что РЛС самостоятельно осуществляет первоначальное обнаружение цели и отвечает за целеуказание. После доворота пусковой установки в сторону подлетающего объекта в работу включается оптико-электронная система.
По информации разработчика, комплекс GL-5 использует необычные защитные боеприпасы. Большинство современных КАЗ используют специальные боеприпасы, отстреливаемые из неподвижных пусковых установок. Китайские инженеры не стали применять эту идею и нашли другое решение. В состав «Раптора» входят некие малоразмерные ракеты-перехватчики со сверхмалой дальностью полета. К сожалению, точные сведения о конструкции таких ракет отсутствуют.
Модуль комплекса
Можно предполагать, что речь идет о компактных боеприпасах с собственным реактивным двигателем и осколочной боевой частью. Очевидно, что в компактный боеприпас калибром не более 80-100 мм невозможно поместить полноценные системы управления и, по всей видимости, защитные боеприпасы для GL-5 являются обычными реактивными снарядами, возможно, с заданным временем подрыва. Такая ракета-перехватчик мгновенно набирает максимальную скорость, и в расчетное время выходит в точку перехвата цели.
Время реакции комплекса определено в 300 мс. При этом от момента обнаружения угрозы до подрыва ракеты-перехватчика может уходить немного больше времени – в зависимости от скорости цели. Дальность перехвата – всего 15 м от машины-носителя.
Опубликованные данные позволяют представить методики работы перспективного китайского КАЗ. После включения РЛС комплекса «Раптор» постоянно отслеживает обстановку в окружающем пространстве в зоне радиусом несколько сотен метров. При обнаружении малоразмерного объекта, приближающегося к защищаемой машине со скоростью 120-400 м/с, запускаются алгоритмы перехвата. Пока опасный объект продолжает полет, комплекс разворачивает пусковые направляющие в нужную сторону. В определенный момент, с учетом скорости цели, осуществляется запуск ракеты-перехватчика. В расчетной точке пространства происходит подрыв боевой части последней, и подлетающий объект уничтожается.
Компания-разработчик утверждает, что новый комплекс активной защиты может использоваться на самых разных носителях. Благодаря этому можно повысить живучесть не только танков, но и другой техники, в том числе неожиданных классов. В рекламных материалах по проекту NORINCO GL-5 Raptor приводилось сразу шесть вариантов использования КАЗ на тех или иных образцах техники.
Прежде всего, в материалах по проекту фигурировал основной боевой танк, оснащенный КАЗ нового типа. Нарисованную машину «защитили» при помощи двух модулей «Раптора». Их разместили на бортах башни на несложных кронштейнах. При этом их корпуса оказались на уровне купола башни, что привело к некоторым ограничениям по углам обзора. Впрочем, пара комплексов, размещенных на двух бортах, вполне способна обеспечить круговой обзор и обстрел целей в любом направлении.
Второй носитель – армейский грузовик со специальным оборудованием. В его случае используется единственный модуль КАЗ, установленный прямо на крыше кабины. Третьим образцом стала колесная боевая машина с пушечно-пулеметным вооружением, подозрительно похожая на канадско-американскую LAV-25. Ее «оснастили» парой модулей, размещенных на бортах башни, – примерно так же, как и на танке.
Еще один вариант установки КАЗ показали при помощи нарисованного бронетранспортера семейства «Тип 92» / WZ 551. На этот раз активная защита разместилась на боках низкопрофильной башни. Следующий пример – гусеничная бронемашина с крупной кормовой надстройкой. Командно-штабную или санитарную машину тоже можно оснастить КАЗ, установив его на крышу кормового отделения.
Таким образом, прежде всего разработчик предлагает оснащать комплексами активной защиты технику, работающую на переднем крае. Однако был приведен еще один любопытный пример, предлагающий необычное применение таких систем. Изделиями типа «Раптор» предлагается комплектовать подвижные грунтовые ракетные комплексы. В тех или иных обстоятельствах мобильная пусковая установка может попасть под обстрел, и в таком случае КАЗ способен внести определенный вклад в боевую живучесть машины.
Материалы по проекту NORINCO GL-5 Raptor были впервые показаны в прошлом году, и на тот момент готовый образец или хотя бы макет не демонстрировался. С того времени прошел год, и новые сведения об этом проекте пока не появлялись. Вполне возможно, что корпорация-разработчик продолжает развитие проекта и готовится к очередной военно-технической выставке, на которой состоится очередной показ перспективной разработки. Комплексы активной защиты сейчас представляют особый интерес для разных армий, и потому вряд ли стоит ожидать, что китайские конструкторы успели отказаться от своего проекта.
Доступные сведения о новом китайском КАЗ «Раптор» раскрывают основные его особенности и расчетные характеристики. Тем не менее, опубликованные официальные данные, как нередко случается, не в полной мере раскрывают имеющуюся картину, и могут оставаться определенные вопросы. Стоит надеяться, что в будущем появятся желаемые ответы на эти вопросы.
В первую очередь, большой интерес представляет компоновка нового комплекса. В составе изделия GL-5 имеются радиолокационная станция и пусковая установка, но, в отличие от ряда других КАЗ, они выполнены в виде единого модуля. Вероятно, такое размещение приборов в некоторой мере упрощает расчеты, необходимые для поражения цели. Кроме того, подобная архитектура заметным образом облегчает оснащение техники новыми системами.
Варианты использования комплекса "Раптор" на различной военной технике
Разработчиком заявлена возможность поражения подлетающих объектов со скоростями от 120 до 400 м/с. Нетрудно заметить, что в такие рамки попадает подавляющее большинство современных противотанковых средств, как ручных или переносных, так и применяемых в авиации. Также были заявлены весьма характеристики РЛС. Крупная ракета может быть обнаружена на дистанции 400 м, что оставляет достаточно времени для реакции. При этом ее поражение производится на расстоянии всего 15 м от защищаемого объекта. В целом, такие характеристики выглядят неплохо и сами по себе не могут быть поводом для критики.
Впрочем, изделие GL-5 не лишено существенных недостатков. Некоторые из них характерны для всего класса комплексов активной защиты, тогда как другие свойственны только китайской разработке. В первую очередь необходимо отметить сравнительно слабую защиту РЛС и пусковой установки. Пули, осколки или малокалиберные снаряды могут, как минимум, повредить ключевые элементы комплекса и помешать его работе. Возможны и более серьезные проблемы.
КАЗ Raptor оснащен подвижной пусковой установкой с наведением в двух плоскостях. Опорно-поворотное устройство и его приводы, по определению не имеющие мощной защиты, на практике будут отличаться особой уязвимостью. Даже легкие повреждения этих агрегатов могут вывести комплекс из боя с понятными последствиями для бронемашины-носителя.
Неоднозначной чертой GL-5 приходится считать малый боекомплект. Один модуль этого типа имеет всего четыре ракеты-перехватчика. Представленный в рекламных материалах танк несет два модуля и, соответственно, восемь ракет. Это означает, что танк сможет отразить всего несколько атак, после чего ему придется полагаться исключительно на броню и накладные средства защиты. Для увеличения боекомплекта КАЗ требуется установка дополнительных модулей либо подвеска нескольких новых контейнеров с защитными боеприпасами.
Новый китайский комплекс активной защиты был представлен около года назад, но с того времени новые сведения о нем не появлялись. Скорее всего, этот проект получил развитие, и новые его результаты будут показаны на одной из следующих военно-технических выставок. Причем на этот раз корпорация NORINCO может представить не только рекламные материалы, но и макет комплекса, либо его полноценный опытный образец. Китай еще не успел прославиться в качестве создателя КАЗ, и потому любые новости о проекте GL-5 Raptor представляют большой интерес.
Пo материалам сайтов:
https://defence.ru/
http://warspot.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
https://dambiev.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Bmpd.livejournal.com, Defence.ru
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