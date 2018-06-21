День кинолога. Как в российской полиции появились служебные собаки

21 июня в России отмечается День кинологических подразделений МВД России. Многие профессиональные собаководы, даже не имеющие отношения к полицейской службе, считают этот праздник своим и называют просто Днем кинолога. Его отмечают люди, для которых собака – не только друг человека, а верный напарник и внимательный ученик, профессия и даже смысл жизни.День кинологических подразделений МВД России относится к наиболее молодым знаменательным датам. Соответствующий приказ был опубликован МВД РФ 18 июня 2004 года. Дату 21 июня выбрали неспроста. Именно в этот день в 1909 году, сто девять лет назад, в Санкт-Петербурге открылся первый в Российской империи специальный питомник полицейских сыскных собак. Хотя в отдельных полицейских подразделениях сыскные собаки использовались и до 1909 года, именно открытие питомника можно считать отправной точкой в истории централизации полицейской кинологической службы.Если говорить об истории полицейской кинологии в нашей стране, то можно выделить несколько основных ее этапов. Первый этап – это начало пути служебного собаководства в его современном виде, которое приходится на вторую половину XIX века. Второй этап – развитие служебного собаководства в 1909-1917 гг. Третий этап охватывает довоенный период истории советской кинологии, четвертый этап – послевоенный период в истории советской кинологии. После распада СССР и масштабных политических и социальных изменений в стране наступил пятый этап в истории служебного собаководства.Начиная со второй половины XIX века собак для караульной службы использовали российские войска на Кавказе, а затем и в Средней Азии. Именно в Туркестане собак (среднеазиатских овчарок) начали использовать не только для охраны расположения войск, но и для решения других задач, например – для подноски боеприпасов. К началу русско-японской войны 1904-1905 гг. собаки уже очень широко использовались в российской армии – и для доставки донесений, и для поиска и спасения раненых, и для караульной службы. В плане применения служебных собак полицейское ведомство заметно отставало от армии. Лишь в начале ХХ века, ориентируясь на передовой опыт европейских стран, отечественная полиция стала использовать специальных собак – ищеек. Для этого эмиссары российских полицейских управлений отправились в страны Европы, прежде всего в Германию, Австро-Венгрию и Францию – перенимать опыт и приобрести несколько специально обученных собак.Одна из первых страниц в истории полицейской кинологии в России была открыта в Киеве в 1905 году. 17 января 1905 года в Печерский полицейский участок сообщили об убийстве женщины. На место преступления выдвинулись городовой и специальный агент, который шел с собакой Гексе. Две немецкие овчарки Гексе и Ферри не столь давно были привезены из Германии для нужд Киевского городского полицейского управления. Гексе обошла всех собравшихся возле места преступления людей, но так и не смогла никого опознать. Лишь в полицейском участке она уверенно бросилась к одному из приведенных в участок задержанных. Это было одно из первых преступлений, раскрытых с помощью служебной собаки.В 1907 году началась в полицейском ведомстве началась подготовка к созданию специальной службы, которая бы отвечала за применение собак для раскрытия преступлений и поиска преступников. Ключевую роль в становлении отечественной полицейской кинологии сыграл Василий Иванович Лебедев (1868-1930), служивший чиновником для особых поручений в Департаменте полиции МВД Российской империи. За плечами Василия Лебедева до того, как он пришел в полицию, были учеба в Киевском юнкерском училище и шесть лет службы офицером в пехотном полку. В 1893 году Лебедев был назначен младшим помощником пристава, а уже через семь лет, в 1900 году, возглавил сыскную полицию.Настоящий профессионал сыскного дела, Василий Иванович Лебедев всегда стремился использовать самые инновационные, как сказали бы сейчас, технологии и методы расследования преступлений. Использование служебных собак для нужд полиции в то время считалось очень передовым направлением деятельности. Для ознакомления с опытом европейских полиций Лебедев отправился в специальную командировку. В бельгийском городе Гент Василий Лебедев посетил уникальное для того времени учреждение – специальную полицейскую псарню, где находились не менее сорока собак. Четвероногие помощники полиции были обучены розыскной и сторожевой службе, их тренировали охранять общественный порядок, в том числе – разгонять демонстрации и прочие массовые скопления людей с сомнительными целями, что было очень актуально в тот период отечественной истории. Владимир Лебедев приобрел в Генте двух восьмимесячных щенков.11 января 1908 года было создано Российское общество поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе, входящее в состав Департамента полиции МВД Российской империи. Общество издавало журнал «Полицейская и сторожевая собака», выпуск которого прервался только с началом Первой мировой войны. Таким образом, в 1907-1908 гг. началась централизация полицейской кинологической службы. В территориальные подразделения МВД были разосланы запросы о количестве используемых собак, наличии опытных сотрудников. Оказалось, что служебные собаки в 1908 году использовались в полициях всего трех российских городов – в Киеве, Екатеринославе и Малоярославце (Калужская губерния). Но и эти собаки практически не несли розыскную и сторожевую службу, а проходили подготовку.Сложность подготовки усугублялась отсутствием опыта собаководства и дрессировки собак у сотрудников полиции. Поэтому руководством Департамента полиции было принято решение приобрести за рубежом уже обученных полицейских собак, чтобы не тратить время и средства на подготовку. Благодаря приобретению собак за рубежом они появились в полицейских управлениях целого ряда российских городов. Одновременно кинологическую подготовку прошли и сотрудники полиции, решившие стать дрессировщиками служебных собак.В начале 1909 года градоначальник Санкт-Петербурга по просьбе Российского общества поощрения применения собак к полицейской и сторожевой службе выделил земельный участок (5,5 десятин) для строительства специального питомника собак. 21 июня 1909 года состоялось торжественное открытие и освящение первой в Российской империи школы – питомника служебных собак. Лекции по основам сыска и дрессировки читал в школе, несмотря на занятость по основному месту службы, сам Василий Лебедев. Курсантами школы были полицейские служащие и их четвероногие питомцы. 25 октября 1909 года состоялся первый выпуск школы – питомника.Лучшим учеником школы был признан околоточный надзиратель Владимир Дмитриев из Москвы и его помощник – 11-месячный доберман-пинчер Треф. Выпускники школы со своими собаками разъехались служить в полицейские управления Российской империи – в Минск, Полтаву, Тверь, Владикавказ и другие города. В течение первых трех лет работы школе удалось подготовить 300 дрессировщиков и более 400 служебных собак. Кстати, доберман Треф околоточного надзирателя Дмитриева, который был признан лучшим выпускником школы, за годы своей службы в полиции раскрыл более полутора тысяч преступлений. Например, в январе 1910 года Треф помог Дмитриеву раскрыть за один день сразу две кражи в Николаевском сиротском женском училище. Там пропала очень крупная по тем временам сумма – 400 рублей, которые хранились у постояльца училища казначея Емельянова. Если бы не доберман Треф, то преступление возможно и осталось бы нераскрытым. Но четвероногий полицейский уверенно взял след и вскоре украденные деньги были обнаружены в комнате, где жил истопник училища Жуков.Громкое дело о кражах в Николаевском училище – лишь эпизод в послужном списке пса Трефа и его хозяина околоточного надзирателя Дмитриева. Вскоре о «чудесной» собаке-ищейке и дрессировщике Дмитриеве стали писать газеты и журналы, а полицейские управления Российской империи начали приглашать их в командировки, чтобы помочь в расследовании местных сложных дел. Например, Дмитриев и Треф участвовали в поимке группы опасных террористов – анархистов, действовавшей в Брянской и Орловской губерниях.Успех служебного собаководства привел к тому, что в 1911 году полицейские собаки служили уже в 48 губерниях и 3 областях России. Всего на службе в полиции состояли 367 полицейских дрессировщиков и 629 собак. Самой распространенной породой была овчарка – 341 собака, затем по степени распространенности шел доберман (самая известная и популярная в Европе полицейская собака) – 243 собаки, а замыкал список эрдельтерьер – всего 39 собак.К началу Первой мировой войны служебные собаки стали неотъемлемым атрибутом полицейской службы. Помимо розыска преступников собаки использовались для ночного патрулирования городовых, задержания подозрительных лиц, несли караульную службу по охране важных объектов, конвоировали и охраняли заключенных, искали взрывные устройства. Постепенно совершенствовались и методы обучения дрессировщиков и служебных собак. Менее чем за десятилетие российское служебное собаководство сделало колоссальный рывок вперед. Если в начале ХХ века служебного собаководства в стране не было как такового, то к 1913 году в Российскую империю уже приезжали для ознакомления с опытом полицейские дрессировщики из других европейских стран. Наша страна стала одним из мировых центров кинологии, удерживая эту позицию вплоть до настоящих дней.Еще более стремительное развитие служебного собаководства для нужд уголовного розыска и охраны общественного порядка началось после Октябрьской революции. В первые десятилетия советской власти не только сохранялись и развивались прежние методики служебного собаководства, но и происходило дальнейшее совершенствование службы по всем направлениям.На данном этапе развития отечественного собаководства очень важную роль сыграл кинолог Всеволод Васильевич Языков, работавший с марта 1918 года начальником Петроградского питомника собак-ищеек уголовного розыска. Он разработал основные методики подготовки служебных собак для нужд ОГПУ – НКВД СССР. Так, были созданы методики служебная собака конвойной службы; служебная собака-телохранитель; служебная собака МРС (минно-розыскной службы); служебная собака ЗКС (защитно-караульной службы); служебная собака розыскной службы для ГУКРМ (рабоче-крестьянская милиция) и ГУПВО (пограничные войска). В 1921 году В.В. Языков предложил организовать Центральный питомник – школу служебно-розыскного собаководства и аналогичные школы – питомники в регионах страны. Руководство уголовного розыска страны согласилось с аргументами Языкова и вскоре он сам возглавил Центральный питомник. В 1930-е годы в Советском Союзе в качестве основной породы служебных собак, используемых для нужд милицейской службы, окончательно закрепились немецкие овчарки. С этого времени именно эта порода стала «лицом» отечественной кинологии.В годы Великой Отечественной войны служебные собаки повсеместно использовались на фронте – для доставки донесений, разминирования, поиска и эвакуации раненых, охраны пленных и складов. Не менее важной была роль служебных собак и в тылу, где им предстояло оказывать помощь милиции и органам безопасности в борьбе с уголовной преступностью, шпионами и диверсантами. После войны развитие служебного собаководства в интересах советской милиции продолжалось. Собственными кинологами обзавелись практически все территориальные подразделения органов внутренних дел, вплоть до районного уровня. Одновременно совершенствовалась и система подготовки как самих служебных собак, так и их инструкторов – людей, которым предстояло вести четвероногих стражей порядка «в бой».Современная российская полицейская кинология прямо наследует те традиции и методики, которые формировались в послевоенном Советском Союзе. В настоящее время подготовка специалистов – кинологов для нужд МВД России осуществляется в Ростовской школе служебно-розыскного собаководства МВД РФ (Ростов-на-Дону) и Уфимской школе по подготовке специалистов-кинологов МВД РФ (Уфа, Башкортостан). Кроме того, в Пермском военном институте войск национальной гвардии действует специальный кинологический факультет, который готовит офицеров – кинологов – специалистов с высшим образованием. Можно с уверенностью назвать российские учебные заведения, готовящие кинологов для нужд правоохранительной службы, уникальными, представляющими большую ценность и для кинологии, и для национальной безопасности в целом.В День кинологических подразделений МВД России «Военное обозрение» поздравляет всех специалистов и ветеранов - кинологов, всех, кто работает и работал со служебными собаками или каким-либо образом причастен к этой службе, с профессиональным праздником. Счастья, здоровья и мирной службы вам и вашим питомцам.