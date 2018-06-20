07:52 20 июня

Кривой конь российской идеологии

Мифы – великая вещь. Мы живем в них. Мы живем с ними. И они тоже живут в нас. Мифы формируют наше мировоззрение, меняют наше сознание. Они заставляют нас смотреть на мир по-другому. Мифы воспламеняют людей, провоцируют их массово сходить с ума и совершать безумные поступки: воевать с другими странами, устраивать геноцид и холокост, свергать собственный строй, ввязываться в кровопролитные гражданские войны. «Когда идея овладевает массами, она становится реальной силой», – сказал крестный отец революций 20-го века Карл Маркс. А он знал, что говорил.



Мифы и идеи для любой страны и ее населения – вещь опасная и прекрасная одновременно. Поэтому любое государство мечтает монополизировать право на мифотворчество и генерирование идей. Для этого создаются специальные идеологические аппараты, в которых работают опытные мифотворцы.


Иногда идеологическому аппарату удается создавать мифы, удобные для них и воспринимаемые народом. Иногда – нет. Периодически государевы люди отпускают вожжи мифотворчества, погрязая в текучке неотложных дел. Это очень опасная практика. Потому что тогда мифы рождаются в народной среде самостоятельно (или с подачи внутренней оппозиции), что в среднесрочной перспективе чревато самыми непредсказуемыми последствиями.

Иногда идеологический аппарат делегирует в массы мифы, которые яростно отторгаются народом. Это тоже очень опасно, потому что чревато непредсказуемыми последствиями для страны. Именно из-за кризиса официальной идеологии в свое время без всякого внешнего воздействия рухнул, как пьяный в лужу, Советский Союз.

Как же воспринимаются нашим народом современные государственные мифы? Проанализируем самые популярные из них.

Миф первый (еще с советских времен): про дружбу народов. Якобы у нас она есть. Кто служил в армии, знает, как представители этих народов метелили друг друга по каждому поводу еще в советские времена. А все вместе кидались на русских. Я лично несколько раз (и без особого успеха) разнимал солдат-армян, дерущихся с азербайджанцами, и осетин, бьющихся с ингушами. Проблема была, проблема не решалась, проблема всячески замалчивалась. Но она резала глаза, сердце и душу ее носителям. И полыхнула в итоге фонтанами крови. Сначала в Карабахе, потом в Абхазии, Осетии, Приднестровье, Грузии, далее везде. Море крови, горы трупов, океан страданий. И до сих пор никто не решился официально признать, что нет ее, этой самой дружбы. Есть в лучшем случае мирное сосуществование и дружба между отдельными представителями разных национальностей. Порождением этого мифа советских времен стал другой, не менее вредный идеологический стереотип – про Украину и Армению: куда они, мол, от нас денутся. Украинцы – братский народ, Киев – мать городов русских, для армян Россия – светоч в окошке, вокруг одни недружественные народы с иной верой.

В результате «братские» украинцы пятый год ожесточенно воюют с русскими на Донбассе, а в Армении к власти пришел абсолютно прозападный президент. Старые мифы о вечной дружбе и о том, «куда кто денется», не выдержав испытания временем, разлетелись в клочья, новые, адекватные вызовам эпохи, так и не созданы. В таком случае готовьтесь к новым потрясениям, господа мифотворцы.

Миф второй. Режим Порошенко на Украине неизбежно должен рухнуть. Наверное, потому, что он плохой, русофобский, держится на штыках и нас совершенно не устраивает.

Но режим этот успешно существует пятый год. И нет абсолютно никаких предпосылок для его обрушения. Ну просто ни малейших. Американцы оперативно дают ему бесконечные кредиты, продлевая его существование. И готовы делать это и впредь.

Миф третий. На Украине – экономический коллапс. Господа, на Украине ноне – экономический рост. Слабенький, конечно, но тем не менее.

Миф четвертый. У Украины слабая армия. Тем не менее, бойцы этой слабой армии перебили всех харизматичных лидеров Донбасса: Мозгового, Дремова, Гиви, Моторолу, Мамая (Мамиева)… Значит, не такая уж слабая армия (и особенно ее разведка и диверсионные группы), коли им удаются террористические акты на территории противника? Американцы безостановочно передают Украине самое современное вооружение, опытные западные инструкторы, прошедшие Афганистан, Ирак и Сирию, денно и нощно гоняют украинских солдат на полигонах… Сдается мне, что это шапкозакидательское настроение – наш бич, какое-то родовое проклятие. Мы и немцев хотели в 1941 году шапками закидать, а они в итоге до Волоколамска дошли. Считаю, надо отказываться и от этого мифа тоже. Лучше переоценить противника, чем недооценить его – это во всех военных книжках написано…

Миф пятый. Запад никогда не признает Украину «своей». Так уже признал. Они получили безвиз. Американская туристическая виза выдается на Украине всем желающим в течение трех дней (для сравнения: в России на сегодняшний день ее получить невозможно в принципе, и даже на официальном сайте посольства США в Москве честно предупреждают, что ожидание может затянуться до 250 суток). Миллионы молодых украинцев, не желающие воевать на Донбассе, рванули за рубеж. И в той же Америке миграционная служба распахнула навстречу им свои объятья. Трамп как-то проговорился, что его стране нужно улучшать «человеческое одеяло» страны представителями белой расы. Он почему-то остановился на норвежцах – они ему, похоже, наиболее симпатичны: рослые, голубоглазые. Но норвежцы никуда эмигрировать не хотят. Им и на родине хорошо. А вот молодым украинцам на родине – не очень. Но они – тоже белые. Вполне себе трудолюбивые, кстати. И очень даже улучшают американское «человеческое одеяло». В последние несколько лет они поступательно «отжимают» мексиканцев и негров из многих сфер бизнеса, например, общепита, частного извоза. И американцев это более чем устраивает…

А на днях коммерческий суд Лондона разрешил «заморозку» активов «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза Украины». И это вы называете непризнанием Запада?

Миф шестой. Украина со временем обязательно вернется в геополитическое лоно России. Может, я слепой, но на сегодняшний день не вижу ни единой предпосылки для того, чтобы она в это лоно вернулась. А вот маркеров того, что Украина с каждым днем отрывается от России все сильнее, я вижу более чем достаточно. Как бы навсегда не ушла!

Но это то, что касается украинских мифов и мифов СНГ. У нас ведь есть еще одна болевая точка – Сирия, где, как недавно заявили с самых высоких трибун, мы после трех лет боев наконец-то разгромили ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). После чего бои в этой стране вспыхнули с еще большим ожесточением, что дало лишний повод злопыхателям поупражняться в остроумии: да мы-де разгромили ИГИЛ, только само ИГИЛ об этом не знает. И зачем так?.. Нельзя же выдавать желаемое за действительное.

И самый главный момент: надо наконец-то признать, что война в Сирии – это фактически крестовый поход против всех «неверных» под зеленым знаменем «чистого ислама». Инициатор этого похода, ИГИЛ, держится на трех китах: фактически безграничные человеческие ресурсы (мусульман в мире — полтора миллиарда), прекрасно продуманная идеология социальной справедливости (по игиловским канонам, разумеется) и океан финансов (Саудовская Аравия и иже с ней).

Кроме того, ИГИЛ на сегодняшний день – великолепный социальный лифт для той исламской молодежи, которая по тем или иным причинам не вписалась в карьерную лестницу. А таких в мусульманском мире – десятки (если не сотни) миллионов. Вот и не оскудевают ресурсы. Как говорил в свое время Мишка Япончик, «с этим надо что-то делать». Делать, а не бросать на ветер фразы о полной и окончательной победе над врагом.

И самый интересный миф (из числа последних) – про наши духовные скрепы. Слово, конечно, очень красивое. И наполнено глубоким сакральным смыслом. Но…

Запущен он был в самый разгар санкций, когда у российских олигархов на Западе стали грабить награбленное. Причем награбленное в России же. По версии авторов этого термина, теперь мы все, и олигархи, и простые работяги, должны в этот трудный для Родины час забыть все свои взаимные претензии, сплотиться стеной и встать плечом к плечу перед западной угрозой. Но обворованный никогда не встанет плечом к плечу с теми, кто его обворовывал четверть века. Он видит в них смертных врагов и ненавидит животной ненавистью. Тем более что этого внешнего врага сами олигархи и их внешнеполитические кураторы и создали своей безграмотной политикой. Ведь как рассуждает обыватель? Вы, авторы «скрепной» теории, конечно, красавцы. В начале 90-х по цене трамвайного билета скупили все флагманы российской экономики: «Норильский никель», «Красноярский алюминий» и далее по списку, потом перетащили награбленные капиталы в учрежденные вами же оффшоры на крокодиловых островах. После чего там вас грабанули местные нувориши. И вы бесславно вернулись в Россию, скуля от негодования и сетуя на несправедливость этого мира. А в качестве компенсации бездарно утраченного в оффшорах вздули цены на бензин и подняли пенсионный возраст, тем самым еще один раз ограбив каждого потенциального пенсионера на несколько сотен тысяч рублей. И после всего этого вы хотите каких-то духовных скреп?! Вы ничего не попутали, господа?

Нет, ребята, вы для начала разберитесь со всеми олигархами, на которых богатство свалилось, как цветочный горшок с подоконника, и которых народ иначе как ворами (пардон, крупными и социально ответственными бизнесменами, по версии Пескова) не называет, а уж потом заводите речь про скрепы. Или не заводите вообще. Иначе получается как в анекдоте про еврея в бане, которому его приятели искренне рекомендуют «либо крестик снять, либо трусы надеть».

Но пока весь идеологический аппарат нашего государства напоминает мне такого вот Абрама в парной. Ситуация почти революционная: власть, в свое время отказавшись от национальной идеи и идеологии (и закрепив это 13-й статьей Конституции), не сумела придумать ни одного внятного, понятного массам и принятого ими же идеологического лозунга (мифа). Да, наверное, и не могла его придумать. У степных народов есть поговорка: «Если ты изначально криво сел на коня, тебе на скачках уже не вырулить». Сев криво на идеологического мерина (в смысле, отбросив саму мысль о важности национальной скрепляющей идеи и закрепив это конституционно), наши идеологи пытаются достойно проскакать на его хребте сложнейшую временную дистанцию. Но все их старания не приводят ни к чему, кроме лихорадочных прыжков на хребте скачущего мерина. Народ же, ожесточившись от непопулярных мер, уже начал создавать свои мифы и идеологемы, в которых власть выглядит, мягко говоря, не самым лучшим образом.

Будем ждать великих потрясений?..

Кривой конь российской идеологии
Автор: Игорь Моисеев


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Комментарии 21

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  1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 05:37
    Миф про то что война в Сирии - против неверных неверен. ЭТО Война за право добывать Последнюю дешевую нефть
    aybolyt678
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:36
      Цитата: aybolyt678
      Миф
      Мифы, сказки - это из области литературы...
      Цитата: Игорь Моисеев
      Будем ждать великих потрясений?
      Спасибо, "сыты по горло".
      Иисус Христос ни разу не сказал о свержении "коррумпированной" власти. Вся его "Благая весть" - призыв к честному выполнению "должностных" обязанностей главных идеологов того времени - фарисеев: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. " (От Матфея 23:27-28)
      dsk
    2. Ермак (Александр) Сегодня, 07:30
      Цитата: aybolyt678
      Миф про то что война в Сирии - против неверных неверен. ЭТО Война за право добывать Последнюю дешевую нефть

      Считаю, статья странная. О чем она? Попытка связать мифы и идеологию, в то части, что любая идеология построена на мифах? Или о том, что идеологии у нас нет, но есть мифы? Но я бы не согласился.
      И то и другое считаю неверным. Идеология не всегда построена на мифах и идеология есть всегда. Это однозначно. Ведь идеология суть общества, ее цемент, а граждане кирпичи. Ценности и цели вокруг которых объединяются. Так давайте лучше скажем правду, а не будем ее замазывать, да ходить вокруг да около.
      Сегодня идеология - это идеология потребления и никто ее в гос. власти менять не хочет, она удобна и уже давно обкатана. Кто то не согласен?
      Если вводить новую, то надо указывать цель. и все что сопутствует данной цели. Зачем менять то, что уже работает? В этом есть соль, несчастье обычных людей. А остальным удобно. Управляемое общество. Некоторые достаточно разумные, но при этом все равно не хотят видеть реальное положение вещей и взывают к тому что идеология должна быть, нету ее мол.
      Ермак
  2. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 05:38
    Миф что Патриотизм есть государственная идеология не имеет юридической поддержки, тем более правовых последствий
    aybolyt678
  3. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 05:41
    Бернард Шоу сказал - если вы не знаете куда идете то и окажетесь не там. Понятие Идеологии неразрывно связано с понятием ЦЕЛЬ
    aybolyt678
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:54
      Цитата: aybolyt678
      с понятием ЦЕЛЬ

      "Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
      Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. (Послание к Галатам апостола Павла 3:26-28)
      dsk
  4. kig Сегодня, 05:58
    Согласен со всем, кроме этого:
    Миф первый (еще с советских времен): про дружбу народов - не с тем, что это миф, а в контексте вот этого:
    В результате «братские» украинцы пятый год ожесточенно воюют с русскими на Донбассе, а в Армении к власти пришел абсолютно прозападный президент.
    У автора получается, что война на Донбассе случилась из-за мифа о дружбе народов. А так ли это? Пусть автор поглубже пороется в причинах.
    kig
  5. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:10
    -Вась, у тебя есть мечта ?
    -Да, бросить пить !
    -А что ж не бросишь ?
    -А как жить без мечты !
    Uncle Lee
  6. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 06:39
    Присоединяюсь к 31.6% что на фото.
    Siberia 9444
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:03
      "Среди других мероприятий Столыпина на посту премьер-министра особое значение имеют введение земства в западных губерниях, ограничение автономии Великого княжества Финляндского, изменение избирательного законодательства и роспуск II Думы, положившие конец революции 1905—1907 годов. Во время выступлений перед депутатами Государственной думы проявились ораторские способности Столыпина. Его фразы «Не запугаете!» и «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» стали крылатыми.
      Из личных черт характера современниками особенно выделялось его бесстрашие. На Столыпина планировалось и было совершено 11 покушений. (wikipedia).
      dsk
    2. German Titov (Herat) Сегодня, 07:32
      Я пожалуй где-то посередине между 31.6% и 28.2%.
      German Titov
  7. Егоза (Елена) Сегодня, 06:55
    бойцы этой слабой армии перебили всех харизматичных лидеров Донбасса: Мозгового, Дремова, Гиви, Моторолу, Мамая (Мамиева)… Значит, не такая уж слабая армия (и особенно ее разведка и диверсионные группы), коли им удаются террористические акты на территории противника?

    А откуда известно, что это "подвиги доблестной ВСУ"? Когда-нибудь правда всплывет! Так что автору не стоит проводить анализ на основе "официальных версий"
    Как тут экономика Украины растет....Ага! Растет на бумаге! И люди этот самый "рост " на себе ощущают, т.к. цены на ВСЕ растут с космической скоростью. "Режим Порошенко" да, держится за счет США и просто потому что менять-то на кого сейчас? На Юлю? На Вакарчука? Да люди уже прямо говорят "кого США поставит, тот и будет" Вот так и выживают с полной безнадегой.
    Егоза
  8. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:09
    Часто поднимается вопрос идеологии, а конкретные предложения есть? Критика понятна, но критика без альтернативных предложений - пустословие!
    raw174
  9. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 07:11
    Но режим этот успешно существует пятый год
    существовать и успешно существовать это две суть большие разницы
    Тем не менее, бойцы этой слабой армии перебили всех харизматичных лидеров Донбасса: Мозгового, Дремова, Гиви, Моторолу, Мамая (Мамиева)… Значит, не такая уж слабая армия
    все смешнее и смешнее автор уверен, что знает о чем пишет?
    А на днях коммерческий суд Лондона разрешил «заморозку» активов «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству «Нафтогаза Украины». И это вы называете непризнанием Запада?
    аПтор а какая связь между признанием укрАины как равного партнера и ненавистью англии к России?!

    как я понимаю аПтору лавры писателя жить спокойно не давали и он решил пографоманствовать свалил все в одну кучу перемешал и вывалил, огромный минус статье ни анализа, ни смысла, ни логики
    Василенко Владимир
  10. Molot1979 Сегодня, 07:16
    Игорь, ты сам не видишь логической дырки в своей теории? С одной стороны, дружба народов - миф, стоивший Союзу и всем остальным довольно дорого. С другой стороны - опираться на идеологию Союза. Так миф, или образец для подражания? Тут или трусы надевать, или крестик снимать. Либо одно, либо другое. Или глупый и вредный миф, или образец для подражания. С учетом того, как быстро и кроваво кончился Союз, я бы не стал опираться на его идеологию. Ведь она, хоть и насаждалась и вдалбливалась с младенчества, никого и ни от чего не спасла. Значит - оказалась не жизнеспособной, на вызовы времени ответов не дала и страну не уберегла. Так зачем наступать второй раз на те же грабли? Только чтобы вам, поцтреодам, можно было выхаживать гоголями и всем тыкать тем фактом, что у нас тут не просто государственная идеология, а Та Самая идеология? И пусть страна второй раз погибнет с правильной идеологией, чем будет как-то худо-бедно, но существовать без оной? Лишь бы вам ласкали слух с экранов телевизоров классовой борьбой, делом Ленина и дружбой народов? А не пойти ли вам куда-нибудь в глухую тайгу и не организовать ли там общину красных идеологов? Во главе поставить толтожопого Зюгу. Он КПРФ до срама довел, и вас всех продаст очередному олигарху. И уясни уже две простых вещи.
    1. Наличие официальной идеологии еще никого никогда не спасало. Были у царей Православие-Самодержавие и Народность - сильно им это в феврале 1917 помогло? Про печальную судьбу заидеологизированного СССР уже было сказано. Вот так. Официальная идеология есть, а страны, к которой ее прикладывали, уже нет.
    2. Революционная ситуация - это несоответствие базиса и надстройки. Цитируешь Маркса, так уж цитируй до конца. Несоответствие базиса и надстройки, это когда управляющие элиты уже не могут править старыми методами, а народные массы не желают жить по старым правилам. И вот это, дорогой, и есть революционная ситуация. Идеологические проблемы тут на шестнадцатом месте.
    Molot1979
  11. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:23
    Статья про:
    1. Как все хорошо на Украине. Мельком, правда, упоминается, что это "хорошо" - в кредит, но все же... как хорошо-то, Маша laughing
    2. Про ИГИЛ (запрещен в РФ), который замышлялся, как именно государство, и как государство - успешно не состоялся. Автор, ау-у-ууу... какие-такие там "социальные лифты"? Молчанье было им ответом...
    Ситуация почти революционная: власть, в свое время отказавшись от национальной идеи и идеологии (и закрепив это 13-й статьей Конституции)

    Автор попутал все: национальную идею, госидеологию и... революционную ситуацию. Автор, читайте внимательно Конституцию (в т.ч. и ст. 13).
    Ну, и финальный наброс:
    Будем ждать великих потрясений?

    Ждите, ждите... до морковкина заговенья yes
    Повторяю - уровень статей падает. Стремительным, кхм, домкратом.
    Печально request
    Голован Джек
  12. Bastinda (Михаил) Сегодня, 07:26
    Цитата: Егоза
    Как тут экономика Украины растет....Ага! Растет на бумаге! И люди этот самый "рост " на себе ощущают, т.к. цены на ВСЕ растут с космической скоростью. "Режим Порошенко" да, держится за счет США и просто потому что менять-то на кого сейчас? На Юлю? На Вакарчука? Да люди уже прямо говорят "кого США поставит, тот и будет" Вот так и выживают с полной безнадегой.


    Как тут экономика России растет....Ага! Растет на бумаге! И люди этот самый "рост " на себе ощущают, т.к. цены на ВСЕ растут с космической скоростью. "Режим Путина" да, держится и просто потому что менять-то на кого сейчас? На Жириновского? На Навльного? Да люди уже прямо говорят "кого Путин поставит, тот и будет" Вот так и выживают с полной безнадегой.

    Просто заменил некоторые слова, не меняя смысла.
    Bastinda
  13. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:27
    Каждый раз, при обсуждении идеологии, упускается один важный момент. Идеологическая власть - это власть подконтрольная власти концептуальной. Более по простому: сначала у мужиков рождается идея (концепция) сообразить на троих и более, а потом, в необходимости этого мероприятия, уговариваются (идеология) все сомневающиеся.
    Сначала - мысль, потом действие, сначала идея, потом - убеждение, с начало - концепция, потом - идеология.
    В настоящее время на государственном уровне проводится идеология победившей на выборах в Думу партии ЕР. Победила бы КПРФ - была бы у нас сейчас марксистская идеология, ЛДПР - либерально-демократическая, СР - социал-демократическая...
    Я против назначения какой-то идеологии государственной т.к. только что-то становится государственным, так тут-же включаются все защитные механизмы государства по защите вновь созданной структуры, а это означает, что все другие партии, как носители конкурирующей идеи, будут всячески подавляться. Я хочу иметь право выбора на проводимую идеологию от имени государства. Как только вернётся 6-я ст. в Конституцию, у меня, как и у всех остальных, такого права не будет.
    Boris55
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:43
      В дополнение.
      Все, кто ратует за гос. идеологию. Вы понимаете какая именно идеология будет назначена государственной? Если нет, я вам напомню - Конституционное большинство в Думе принадлежит партии буржуй - ЕР. Именно за то, что бы назначить их идеологию государственной вы и выступаете. За то, что бы цены на бензин взлетали каждую посевную, за то что бы возраст выхода на пенсию был одновременно с похоронами и т.д... Вам действительно этого надо?
      Boris55
  14. wooja (Dmitry) Сегодня, 07:30
    Есть правда в написанном, есть..., нужна идея. Коммунизм , великая американская мечта, Польша от моря до моря, что- то нужно. Хрущев и тот пытался догнать и перегнать америку, Вера- самодержавие - отечество , может возродить? Природа не терпит пустоты и в наши пустоты льется все …., боимся конфликта , постепенно привыкаем к тому что льется, руководство нынче слабое , не орлы, боятся...., а может знают что не потянут... или знают что то еще...,
    wooja
  15. BigRiver (Владимир) Сегодня, 07:44
    "Аналитика" с развенчанием, мощная, конечно.
    Выборочно.
    Миф второй. Режим Порошенко на Украине неизбежно должен рухнуть.

    Нет никакого режима имени Порошенко. Есть режим неустойчивого консенсуса элиток, пришедших после майдана. Вот этот консенсус рушится. Поскольку кормовая база сокращается. И чтобы не видеть этого, нужно обладать особыми талантами.
    Но режим этот успешно существует пятый год. И нет абсолютно никаких предпосылок для его обрушения.

    Мы, наверное, разную Украину видим. И я вижу, что население в поисках лучшей доли бежит с Украины. Я вижу уничтоженное машиностроение, авиапромышленность и судостроение. Вижу катастрофические сокращение рабочих мест и снижение социальных стандартов.
    Социология за май 18-го:
    Юлия Тимошенко – 8% опрошенных. Следом за ней расположились Анатолий Гриценко (6,3%), Олег Ляшко (6%), Петр Порошенко (6%), Владимир Зеленский (5,4%), Святослав Вакарчук (4,8%). Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/kmis-obnarodoval-svezh
    ie-prezidentskie-reytingi-ukrainskih-politikov-11
    51442.html
    Американцы оперативно дают ему бесконечные кредиты, продлевая его существование. И готовы делать это и впредь.

    И сколько дадено за последние пару лет? Да, ровно столько, сколько нужно, дабы Украина оплатила ежегодные проценты по ранее выданным кредитам. Страна этих денег не видит.
    Миф третий. На Украине – экономический коллапс. Господа, на Украине ноне – экономический рост. Слабенький, конечно, но тем не менее.

    Ну, да. Сначала, за пару лет, обрушить ВВП в два раза, а потом его нарастить на 2% - это конечно же успех.
    Миф четвертый. У Украины слабая армия. Тем не менее, бойцы этой слабой армии перебили всех харизматичных лидеров Донбасса: Мозгового, Дремова, Гиви, Моторолу, Мамая (Мамиева)… Значит, не такая уж слабая армия (и особенно ее разведка и диверсионные группы), коли им удаются террористические акты на территории противника?

    Т.е., если бы ЛДНР считала возможным и правильным проводить терракты на территории Украины, она была бы сильна? winked
    Сила армии в ее возможности достигать оперативных и стратегических успехов. Какие успехи есть у ВСУ за 4 года?
    Когда они последний раз проводили операцию, хотя бы силами трех-четырех бригад?
    BigRiver
Картина дня