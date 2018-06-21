07:51 21 июня

«Пулемёт выкопаю, всех порву!» Как правильно воспринимать Путина

Хорошо, написал я критическую статью. О президенте и его правительстве. Имею полное право вынести свое мнение под тухлые яйца и гнилые помидоры.



Да, с комментариями у нас полный швах последнее время, лучше не читать вообще. Достаточно того, что прилетает в письмах. Это интереснее, письма пишут люди в основном большинстве умные, не старающиеся насшибать «звездочек».


И тем не менее.

Естественно, из двух лагерей прилетает.

И именно поэтому очень хочется сказать «в дополнение» буквально пару слов. Этакое мнение о мнениях.

Господа, кричащие на тему того, что Путин — зло, и товарищи, орущие, что Путин — свет в конце тоннеля. Ну нельзя так жить. Мир, он, зараза, не черно-белый. Если у вас нет дальтонизма, это можно увидеть. Глазами. Если есть, спросите близких и поверьте им. Мне верить не призываю.

Зачастую наших посетителей воспринимаешь как детей. Не написал ожидаемого – все, слезы, топотание ножонками, стучание кулачками и все такое. Полные обидки и лужи слезок.

Дорогие дети и взрослые, которые недалеко от детей ушли.

Мы тут недавно наголосовали себе президента. Дружно и со вкусом это обсуждая. И вдруг что-то пошло не так. Точнее, все пошло не так.

Нет, кому-то нормально, кто-то, сотворив себе кумира (вопреки заветам своей церкви) и культивируя личность, считает, что все нормально. Кто-то взвыл. Кто-то пока молчит.

Есть те, кого устраивает игра в пенсии. Матвиенко, Миллер, Сечин, Греф — им нормально и не капает. Ну и высшим менеджерам в топ-компашках тоже.

А вот работягам почему-то не по кайфу. И ладно, белоручки типа меня, а вот на заводах почему-то мат-перемат. И в клиниках тоже. И в школах.

А начавшийся общенациональный грабеж? Нормально?

Дорогие мои, пока основное большинство приникло к экранам телевизоров, наслаждаясь зрелищами настоящего футбола (сам не смотрю, если что, поважнее дела есть), господа депутаты штампуют законы со скоростью электротостера. Каждый день. Вот свеженькое:

«Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей. При этом госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения ребенку в возрасте до 14 лет увеличивается с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.
Закон также устанавливает госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения, изготовленного из материалов на пластиковой основе, в размере 1,5 тысяч рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысяч рублей».


Пока все смотрят чемпионат, периодически возмущаясь ростом пенсионного возраста, господа депутаты нам столько налогов нарисуют, что перспектива остаться без штанов, в одних труселях будет не самой плохой перспективой через год-другой.

Так как там с Путиным?

А никак.

Он не плохой и не хороший. Не черно-белый. И у него есть ходы, которые лично мне реально нравятся. Крым, Усть-Луга, плавучая атомная станция на Севере и всё, с Севером связанное, в комплексе. Если говорить о внешней политике, то разворот от Европы в сторону Китая тоже вполне.

А вот Сирия и Донбасс никак. Просто потому, что вина Донбасса в том, что там нет интересов Миллера и Сечина. Равно как категорически не нравится организованный разгул внутренней коррупции, вылизывание олигархов за счет нас, ну и последние грабежи тоже как-то «не заходят».

Вот против я такого тотального ограбления. Особенно когда грабят все население в пользу кучки олигархов. Всячески их поддерживая и возвеличивая. Ну, как медалька позорного ордена «За заслуги перед Отечеством» сыночку Сечина. В 24 года. Без уточнения, что он там успел заслужить. Не важно, этими медальками всех подряд награждают.

Но вот к крикам "Надо было голосовать не за Путина!!!", «Навальный!» и прочее тоже отношусь так... Да, за Путина не голосовал, факт. Но кто сказал, что Зюганов (пардон, Грудинин) или Собчак – реальные альтернативы?

"Наверху" все мазаны одним миром. Капиталистическим. И якобы противница Путина Собчак (смех, конечно), которая прямо мечтает крестного на свалку истории отправить, и все остальные.

Капиталистическая элита капиталистической России. И за кого ни проголосуй, результат будет один и тот же. Плюс/минус плохо/совсем плохо.

Альтернативы нет и быть просто не может. Никто не бросится махать волшебной палочкой, дабы представить на следующие выборы клон Сталина. А даже если и альтернатива нарисуется, как полукапиталист-полуколхозник Грудинин, то те же господа капиталисты станут заливать его дерьмом, а толпы плебса (простите, электората) радостно завывать, любуясь на это шоу.

Сейчас наверняка вылезет очередной вопрошающий из этой толпы с вопросом: «Что, автор, мы все умрем, все пропало?»

Да, мы все умрем. Это факт. Вопрос только, как и когда. Насчет того, что все пропало и полимеры растащили – это каждому по мере своей глупости соображать.

Частично нарисованные рейтинги (это для Европы и США и самолюбования) и частично соответствующие действительности – палка о двух концах.

Сигнал потенциальным, что все усилия по развалу России изнутри оказались тщетными. Но есть и минус. Какая разница, каким концом этой палки из нас будут вышибать деньги? На борьбу с происками США или на восстановление порушенной Ельциным страны?

В общем, что первое дурь, что второе. Но пока работает.

А в итоге – разрешение на полный беспредел для элит. Этого особо не видно было, но оно есть. Не хочешь уйти на пенсию в 65? Иди в Росгвардию, на пенсию пойдешь в 45 и будешь от души лупить тех, кто не хочет на пенсию в 65.

Дорогие мои, снимайте уже розовые очки. Хватит их носить.

Пора уже определяться, кто вы в самом деле: стадо баранов, которое ведут стричь, или стадо, которое ведут резать? Или все-таки люди, способные мыслить не кнопками «лайк/дизлайк»?

Комментарии пишете, возможно, даже от души. Авторам указываете, как надо писать, а политикам — как надо дела вести. Между тем большинство до сих пор реально считает Медведева плохим, а Путина хорошим.

Я вам тайну открою. Страшную. Путин и Медведев – это одна команда. Одно целое. Давно.

Так же, как Чубайс, Кириенко, Дерипаска, Греф, Миллер, Сечин, Ротенберг и другие. Одна семья. Не Путина. Бориса Николаевича.

Да-да-да, того самого, первого президента, которого 90% на этом сайте клянут и проклинают и которому Путин такой монумент отгрохал.

Это все одно целое.

Сложно понять, конечно, но когда-то, наверное, надо. Вообще – пора бы.

Я вам пример приведу. Свежайший.

Мы тут недовольны пенсионной реформой. Недовольны? Недовольны. Жаль, на митинги из-за ЧМ никак нельзя. Очень жаль, пошел бы, посмотрел бы кто что говорит, глядишь, новые имена нашлись бы.

И вот ответ уже «на мази», как говорится. Ответный ход администрации президента.

Из какой-то мусорной кучи откопали… правильно, Лешеньку Навального!

И, хомячки, сразу говорю, даже не пытайтесь тут верещать на тему «где протест, там Навальный». Все, дорогие мои, условных у него валом, так что либо сидеть вообще тихо и ждать пенсии, либо отрабатывать денежки.

Судя по тому, как завопили все федеральные СМИ дружно и в одной тональности, понятно, кто концерт заказал.

Парни из АП вообще молодцы, бьют сразу двух зайцев наповал:

1. Дискредитация протеста в целом.

Выборы были недавно. Да, те самые, после которых Навального вроде бы вывалили на свалку истории. Навалив на него столько, что КамАЗом не вывезти.

Навальный либерал, предатель и совратитель детей. Живет на грязные денежки Госдепа США/ЦРУ. Значит, все, кто пошел за Лешенькой, априори в дерьме, поскольку пошли вон за кем. Развиваем мысль для хомячков? Правильно, они все тоже предатели и провокаторы.

То, что там вполне окажутся преподаватели и врачи, никого не волнует. Равно как никого из хомячковой биомассы не будет волновать, что на протест вообще никто больше не поведет.

2. Контролируемый лидер протеста – залог контроля самого протеста.

Да, вполне так даже не намекаю, а открыто говорю. Приемчик старый, но ох какой эффективный и недорогой.

Почему так много людей орут о том, что Навальный на содержании у Штатов, и так мало задают себе вопрос, почему, несмотря на такое количество условных сроков (найдите еще одного такого в России), его мало того что не сажают, так еще и за границу регулярно отпускают.

Якобы на лечение. А может, на встречу с кураторами из Госдепа. Не важно, главное – выпускают. А то, что паспорт ему в АП оформляли, так это и приврать мог господин Навальный.

Главное, что, если внимательно так посмотреть – разницы между Алексеем Навальным и Георгием Гапоном почти нет.

Так что все эти лица – из одной колоды. Все. И Навальный очень нужен Путину. И мы все нужны Путину. За наш счет можно очень много чего сделать. И Путин нужен нам. Мы же за него проголосовали, значит, нужен. И вообще, без государя стране плохо. И без президента плохо. А когда олигархи будут править – вообще хуже некуда. Как типа на Украине.

Уважаемые читатели, нам надо умнеть. И умнеть срочно. Чтобы научиться смотреть по сторонам и видеть людей. Тех, на которых можно будет положиться и возложить обязанности.

Заканчивать с идиотскими выкриками типа «пулемёт выкопаю, всех порву». Или «вы все проданы».

Да, мы все здесь проданы. И проданы давно. Проданы капиталистической системе, которой глубоко плевать на все наши переживания. Но делать что-то надо. Пока есть выбор, как у того стада баранов: либо под нож, либо под ножницы.

Все равно и нож, и ножницы пока в руках у Путина. Как будет дальше – увидим. Хотелось бы увидеть.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 41

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  1. Vard Сегодня, 05:44
    Люди одного не понимают... Цель правительства не в том что бы мы жили лучше... А в том что бы они... Жили лучше...
    Vard
    1. iury.vorgul (Берсерк Хома) Сегодня, 06:20
      Я с Вами совершенно согласен. Путин так и сказал: "Цель правительства в том, чтобы улучшить жизнь людей". Весь вопрос в том, кого они (и Путин в том числе), считают людьми. Большинство населения России в их число не входит.
      iury.vorgul
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:33
      Как-то мы уже привыкли, что каждые четыре года вклады населения подлежат обезжириванию на больше чем в два раза. Так повелось еще со времен Ельцина. Вроде бы и президентский срок с 4 до 6 лет увеличили, а четыре года (экпроприации у экпроприированных) - это уже устоявшаяся традиция. Теперь же решили грабануть народ по-крупному (тоже через четыре года после предиущего). Да, ладно, народ молчит и терпит, привык, однако. Но пенсионная реформа даже не столько ограбление века. Она меняет весь наш общественный уклад, сложившийся во всех семьях за последние почти 100 лет. Сменилось пять поколений. Устоялись семейные отношения дед, бабка - дети - внуки. И самое интересное, что одним из важнейших ориентиров был возраст выхода на пенсию. Каждый мог планировать семейные отношения на десятки лет вперед, учитывая помощь родителей в воспитании и уходе за детьми. И этот сложившийся уклад пытаются порушить, перетрясти до основания. И ради чего? Ради прибыли кучки олигархов. Нас пытаются убедить что это мировая тенденция. Да плевать на эту тенденцию, если она резко ухудшает права российских граждан, чьи предки ценой жизни добивались справедливого права на заслуженный отдых в старости. Но власть не упоминает мировую практику взымания налогов с прибыли владельцев заводов, газет, пароходов, где она доходит до 50%. Кого покрываем, господа министры-капиталисты? Вторая ложь об изменении пропорции работающих и пенсионеров. В конце 90-х коэффициент составлял 1,64, сейчас 1,68. Эти цыфири озвучил лидер "Справедливой России" Миронов. И тут он не лукавит. Лукавит нынешняя продажная статистика, ибо она подлее самой подлой лжи. winked
      Автору статьи, респект! hi
      сибиралт
  2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 05:45
    Роман резко поменял тональность своих статей. Злости (или злобы?) стало через край. В целом я всегда согласен с Романом, но раньше, статьи его читались легче. Было больше сарказма, юмора.
    BecmepH
    1. Декларант Сегодня, 06:00
      А тут уж не до юмора и сарказма. Ситуация действительно печальная.
      Декларант
    2. лесовозник (игорь) Сегодня, 06:23
      Рома вообще непостоянный тип - вот и в этой статье переобулся ( ну, или успокоился,подумал) - то он с пеной "топил" за грудинина а тут вдруг уже и нелестно отозвался о нём , высказавшись по теме"чьих они" , повторив то что я неоднократно повторял - все они там одним миром мазаны - коррупционно-олигархическая система выстроенная в 90-е , продолжает совершенствоваться и шлифоваться, и все они независимо от партийной принадлежности её адепты( исключение единицы) - просто у одних большое корыто а у других корытце.
      лесовозник
  3. Bastinda (Михаил) Сегодня, 05:56
    Но делать что-то надо. Пока есть выбор, как у того стада баранов: либо под нож, либо под ножницы.
    Все равно и нож, и ножницы пока в руках у Путина.     Как будет дальше – увидим. Хотелось бы увидеть.

    Почти во всем согласен. Но законных методов, передачи власти, кому то кроме "Семейки" Путина - Ельцина - Чубайса нет.
    А Росгвардия есть, и память о революции, тоже есть... Грустно все это.
    Bastinda
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:34
      Цитата: Bastinda
      Грустно все это.

      Это неизбежно, все прекрасно это понимают, (имеется в виду наверху) и по этому процесс разграбления только ускорился, они уже друг у друга воровать начали. Дальше будет хуже. Но взрыв будет не с низу, когда президент умрет псы начнут рвать страну на куски используя для этого все средства. И тот у кого будет своя армия в виде ЧВК получит преимущество...
      Дырокол
  4. Умник (Вася) Сегодня, 06:17
    Неужели я дожил, на во критикуют путина?!пару лет назад это немыслимо было! Закидают тухлыми помидорами и проклятий ведерко насыпят!
    Умник
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:29
      Цитата: Умник
      Неужели я дожил, на во критикуют путина?!пару лет назад это немыслимо было! Закидают тухлыми помидорами и проклятий ведерко насыпят!

      Позднее зажигание наверно
      Дырокол
    2. Комментарий был удален.
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:19
    "Мнение к мнению". Судя по всему, авторитетный автор не удовлетворён комментариями к своему прошлому мнению. Немного "не туда" пошёл "гнев народный". Главная мысль: Есть Путин и его команда - и с этим надо как-то жить, желательно без мордобоя. Поворчали на ВО - и по работам, огородам, офисам...
    samarin1969
  6. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:19
    Путин и Медведев – это одна команда. Одно целое. Давно.
    Так же, как Чубайс, Кириенко, Дерипаска, Греф, Миллер, Сечин, Ротенберг и другие. Одна семья. Не Путина. Бориса Николаевича.
    Это я давно понял. Помянем Рохлина, Щекочихина, Илюхина, Боровика....
    Uncle Lee
  7. Shiva83483 (Shiva) Сегодня, 06:53
    Что могу сказать автору....во времена оные,у Кобы существовало правило: Критикуешь? Предлагай! Предлагаешь? Делай... критика конечно же есть гут, НО....на ей родимой, не стоит останавливаться, а то как то некрасиво получается, как по мне....
    Shiva83483
    1. Гардамир Сегодня, 07:33
      Предлагаешь? Делай.
      Делать можно если только сам.
      Гардамир
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 06:56
    Т
    ак же, как Чубайс, Кириенко, Дерипаска, Греф, Миллер, Сечин, Ротенберг и другие. Одна семья. Не Путина. Бориса Николаевича
    .    ....Кругом свои , расстрелять не кого laughing ...А самое печальное, если даже будет волна народного протеста,допустим..Кто ее возглавит, либералы - типа Навального...Да они..Это сейчас единственная организованная сила...И ежели они к власти придут,все пойдет жестче...Куда не кинь везде, клин...Одни олигархи у кормушки, другие к ней рвутся...И уже двадцать с лишним лет из меньших зол выбираем меньшее...А иначе быть не может...Общественная формация, капиталистическая..Вот грядут так называемые думские выборы...из кого будем выбирать? ЕДРО и ее филиалы...Помянем СССР, который мы с вами профукали...
    parusnik
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:25
      Цитата: parusnik
      Кто ее возглавит, либералы - типа Навального...

      Для этого его и держат, запасной вариант на случай шухера.
      Цитата: parusnik
      Помянем СССР, который мы с вами профукали...

      Для вас СССР единственный вариант? То что все закончилось этим вас не беспокоит? Все игры с социализмом закончились крахом, итальянский, немецкий, российский, северокорейский и китайский с кубинским все либо умерли, либо в агонии. А у капитализма куда шире перспективы, есть Южная Корея, а есть Греция, есть США и есть Швейцария, есть Индонезия и есть Сингапур. Выбирай нехочу...
      Дырокол
  9. sagitch (Ильдар) Сегодня, 06:56
    Согласен с автором, может не на 100%.
    Пишут многие и ооочень многое. Пишут немолодые, многие видать одиноки, а высказаться хочеться, срочно!
    Кстати, звезды что ли дают на ВО, понимаю что давать должны, но как то не за ними я здесь.
    Вчера ВВП поправил Козака в разговоре, о якобы "теряющих доход нефтянниках по миллиарду в день из за заморозки цен" словами, "Ничего они не теряют, это недополученный доход".
    Бред, любой может заявить то же самое.
    Правительство недополучит если не повысит пенсионный возраст, мы недополучим и так
    далеее.., любой торговец недополучит если не повысит цену.
    Байка:
    Стоит мужик, торгует, ведро картошки за миллион.
    -Ты что, мужик, зачем так дорого!?
    -Да я б продал дешевле, да деньги нужны!
    А вот на бензин спрос есть, и альтернативы нет!
    И еще к остальному.
    В, уже не помню каком фильме прозвучало мнение однго из героев, на женскую логику.
    Герой спрашивает
    -Ты что то обещал той женщине в качестве денежного вознаграждения?
    Получив утвердительный ответ, вновь говорит.
    - надо обязательно ей это отдать, она ведь БАБА! и если сейчас не отдать, она воспримет это так как словно ты у нее эти деньги украл. Ведь она в уме их уже потратила!
    Я так думаю, что если правитальствоо не получат того что они уже на бумаге потратили, обвинят народ в воровстве....
    И еще.., .откуда этот Навальный нарисовался, авансом закройте его, подведет под себя протестное настроение, весь кайф испортит!
    А так хочется на свой 'фестиваль" сходить, не выезжая далеко..
    sagitch
  10. Нонна (Нонна ) Сегодня, 07:05
    Не мораторий на данный закон нужно требовать, а отставки власти и изменения Конституции и политического курса страны добиваться нужно! Правильно Роман пишет. Поднимайте свои задницы, а не скулите здесь. Неужели все мужики в России стали терпилами? Не тошно смотреть, что женщины на коленях стоят перед рабом на галерах и его оккупационной бандой?
    Нонна
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:30
      Цитата: Нонна
      рабом на галерах и его оккупационной бандой

      Какой слог, однако!! Прям трибун геволюции yes
      МИНУС
      Голован Джек
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:34
      Цитата: Нонна
      Не тошно смотреть, что женщины на коленях стоят перед рабом на галерах и его оккупационной бандой?

      Йо моё,этож что нужно употреблять,что бы такое написать то wassat
      Александр романов
  11. рюрикович (Андрей) Сегодня, 07:08
    Гм...А нам что говорить? wassat
    У вас метания на фоне пережитых 90-х и и практически бездонных(для нашего поколения) запасов природных ископаемых, у нас ворчание по поводу тотального обнищания народа ,где пресловутые "попиццот"(пятьсот) зелёных американских тугриков существуют лишь в воспалённых умах Белстата для тиражирования в СМИ, а люди в своём повальном большинстве довольствуются 150-200 тех же зелёных рублей в эквиваленте. request И сие компенсируется гласом "за то у нас няма вайны и усё циха".... При этом, если критически раскинуть мозгами, то даже поверхностный анализ шагов АГЛ и Правительства говорит о том, что экономическия политика при отсутствии природных кладезей вполне здравая и логическая.... То, что "денег нет" актуально и для нас, и для вас....Вот только возможности существования в данных реалиях весьма различаются....Не в нашу пользу.... winked
    Пенсионный возраст у нас уже на протяжении пары лет неуклонно растёт. Каждый год сдвигается вправо на полгода. Через пару лет уже будет для дам 58, для мсье - 63....
    Всё пора на работу бежать hi
    рюрикович
  12. sagitch (Ильдар) Сегодня, 07:08
    ВВП говорил что мы одна команда.
    Вот только когда в карман лезут члены одной команды, как тут быть?
    sagitch
  13. тимофей61 (тимофей) Сегодня, 07:10
    Хватит ныть ! У нас в России народ быстро зажирается , уже забыли 90-е.
    тимофей61
    1. Гардамир Сегодня, 07:30
      уже забыли 90-е
      Что в цирковом училище выпускной? Кругом одни юмористы.
      Гардамир
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:32
        Цитата: Гардамир
        Что в цирковом училище выпускной?

        А что 90х было смешно?
        Александр романов
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:37
          Цитата: Александр романов
          А что 90х было смешно?

          Весело до слез... Особенно как заводчане разворовывая свой родной завод кляли руководство за то что те... делали то же самое, но в больших масштабах.
          Дырокол
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:41
            Цитата: Дырокол
            . Особенно как заводчане разворовывая свой родной завод кляли руководство за то что те... делали то же самое, но в больших масштабах.

            В точку. А сейчас эти работяги на саитах пишут,вот посмотрите на развалины нашего завода,государство всё развалило
            Александр романов
      2. Гардамир Сегодня, 07:43
        В 90х не было смешно, ноглупо и подло приписывать в заслугу изменения в политике и мире одному человеку. Например нефть подорожала в нулевые. В те же нулевые многие предприятия закрылись, вот и некому бастовать. И в пример надо брать лучшее.Когда Путин хотя бы на процент приблизится к 70м, тогда и говорить.
        Гардамир
  14. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:12
    Те кто хоть чем то интересуется уже давно все поняли но их мало, для остальных же есть только выбор между ужасными про американскими либералами и сиятельным ВВП с компанией. А меня ни те не другие не устраивают, я хочу светлое будущее для себя и своих потомков, а быть в рабстве у буржуев не хочу.
    Alex66
  15. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:13
    Ни добавить ни прибавить, остаются лишь одни вопросы, а что делать простому человеку?! За себя уже решил.
    Nix1986
  16. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 07:21
    До последних событий верила, что Путин хочет сделать страну сильной, чтобы остаться в истории как великий руководитель, укрепивший государство. Но когда под спортивный праздник, на который угрохано море денег из госбюджета, денег собранных с народа, людей лишили возможности даже высказать возмущение, прикрываясь проведением мундиаля- больше не верю.
    Почему такая отрицательная реакция населения на повышение пенсионного возраста? Казалось бы нынешним пенсионерам ничего не угрожает, и повышение произойдет еще не скоро. Народ чувствует подвох. За всеми бла-бла пояснениями власти не чувствуется ничего, кроме как уменьшить количество пенсионеров, не заботясь о последствиях. Истина в том, что на выплаты не хватает денег ПФ. А почему? Причины две:
    1. Положенные взносы с высоких з/п снижаются, а с распространенных в стране 10-15 тыс. у большинства сбор получается маленький. Введите отчисления в ПФ с фонда заработной платы. А сегодня недоплаченные в ПФ средства для кого то становятся личным доходом.
    2. ПФ должен быть государственным- там же работают госслужащие и содержать их должно государство, при этом контролируя расходы ПФ на себя любимых. А отчисления в ПФ должны расходоваться исключительно на выплату пенсий и пособий.
    Есть еще третья причина, касающаяся будущих пенсионеров. Собранные в НПФ средства давно растрачены, то что , некоторые из них пока существуют и показывают хорошую отчетность не означает отсутствие финансовой дыры, которую госбюджету закрывать не хочется.
    Истина в том, что под повышением пенсионного возраста скрывается отказ государства обеспечивать пособиями пожилых людей. И народ это чувствует.
    olimpiada15
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:39
      Цитата: olimpiada15
      До последних событий верила, что Путин хочет сделать страну сильной, чтобы остаться в истории как великий руководитель, укрепивший государство

      Действительно...
      Цитата: Гардамир
      Что в цирковом училище выпускной? Кругом одни юмористы.
      Дырокол
  17. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:22
    Можно сколь угодно говорить, но всё проверяется в лихую годину, революции происходят, когда верхи не могут, а низы не хотят... Перевороты делаются в угоду тех, кто дёргает за ниточки, имеет реальное влияние. Да, мы в капитализме, и у этой системы уже есть планетарный хозяин, и есть правила этого хозяина для всех остальных. Пока это так, мы будем жить по чужим уставам, сколь не надувай щёки. Можно изображать самостийность, "многополярность", но вся наша борьба с Западом здесь может уподобиться схватке бойцовых собак, возможно, свято верящих, что они бьются с врагом хозяина, а на самом деле, принося доход своим хозяевам, делающим ставки, делающим деньги. Здесь "собаки" народ и армия, а хозяева мировой капитал. Роман не ответил, что же будет с капитализмом, сдохнет ли он... Отчасти, однако ответил, перефразировав получим, да, все сдохнут... Рано или поздно, в том числе и капитализм, весь вопрос, сдохнет ли капитализм отдельно от цивилизации, или, как планетарный вирус, убьёт сперва нашу нравственность, породив бездуховность, культ денег и мораль потребителей, и истощив ресурсы погубит и саму цивилизацию. Придёт ли новая, справедливая общественная система, будет ли мировой суд над упырями миллиардерами, владельцами транснациональных монополий, у которых руки по плечи в крови, и, которые и дальше готовы на любые преступления, ради своих сверхдоходов, безмерной власти? Время покажет, наверное, не для того великие космические программисты создавали СССР, а после внедрили Россию в капитализм, чтобы поставить крест и на России, и на всей земной цивилизации.
    Per se.
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 07:22
    Все равно и нож, и ножницы пока в руках у Путина. Как будет дальше – увидим. Хотелось бы увидеть.
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    Источник власти - российский народ. Оказанное Путину доверие не подразумевало такой шоковой терапии. Если власть трепалась из каждого утюга о "росте реальных доходов и улучшении состояния экономики", то значит она лгала. Если Путин назначил такое Правительство, значит он за него и отвечает. Корпоративную ответственность с него никто не снимет и всякие отмазки "царь связан Конституцией" не прокатят. И кстати о Конституции. Там не сказано, что власть имеет право ухудшать положение людей, а сказано ровно наоборот, не имеет. То есть то, на чем он клялся, он тут же и нарушил. Люди настроены решительно. Такой букет - бензин, налоги, пенсии им еще аукнется.
    Altona
  19. Гардамир Сегодня, 07:29
    Статья что называется неоднозначная. Но пожалуй больше всего зацепило про капитализм, то что весь капитализм одинаковый. А давайте вспомним времена теперь уже далёкие. Социализм Сталинский не похож на Хрущёвский, а сытый чиновничий Брежневский,далёк от них обоих. Но было нечто единое, то что позволяло называть социализм социализмом.
    Так и сейчас уверен, что Грудининский капитализм был бы другой. Не лучше или хуже, нельзя так ставить вопрос,но другой.
    Гардамир
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:30
      Цитата: Гардамир
      ак и сейчас уверен, что Грудининский капитализм был бы другой. Не лучше или хуже, нельзя так ставить вопрос,но другой.

      Офшорный да wink
      Александр романов
      1. Гардамир Сегодня, 07:44
        Офшорный да
        офшорный это Путинский, а Грудининский производственный.
        Гардамир
  20. Lars971A ( Андрей) Сегодня, 07:31
    Полностью согласен с автором.
    Lars971A
  21. Челдон (Алексей) Сегодня, 07:42
    ЕБН после себя абы кого не оставил!
    Челдон
  22. Smol79 (Александр) Сегодня, 07:42
    Автор, ты кроме того что всех грязью полил мог бы и предложить что нибудь для приличия.
    Smol79
  23. Геннадич (Георгий) Сегодня, 07:51
    а как еще можно воспринимать трусливое ботоксное ничтожество?
    Геннадич
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