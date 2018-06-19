01:43 20 июня
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Российская футбольная сборная впервые в новейшей истории вышла в плей-офф ЧМ

Российская сборная России, критикуемая и критикуемая справедливо, сделала то, чего футбольные болельщики не видели 32 года. Российские футболисты впервые в новейшей истории выходит в плей-офф мирового футбольного первенства. Причём выходит досрочно. Со счётом 3:1 сегодня была обыграна одна из лучших команд Африки – сборная Египта, в составе которой играл Мохаммед Салах – настоящая звезда современного мирового футбола.

Первый тайм для россиян складывался достаточно сложно, однако болельщики чувствовали уверенную игру российских футболистов.

Практически сразу после перерыва мяч в собственные ворота срезал игрок сборной команды Египта. После этого у российской сборной отличились те, кто отличался и в матче с Саудовской Аравией – Денис Черышев и Артём Дзюба.


Российская футбольная сборная впервые в новейшей истории вышла в плей-офф ЧМ


После того как счёт на табло стал 3:0, египтяне реализовали назначенный парагвайским судьёй пенальти. И одиннадцатиметровый идеально исполнил тот самый Салах, который стал лучшим бомбардиром этого сезона в английской премьер-лиге, выступая за Ливерпуль.

«Военное обозрение» присоединяется ко всем поздравлениям в адрес российской футбольной сборной и желает так же уверенно и дальше идти по турниру, который впервые проходит в нашей стране. Следующий соперник – команда Уругвая.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 95

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  1. polpot (Andru) Вчера, 23:03
    Россия вперед с нами бог мы русские
    polpot
    1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Вчера, 23:10
      Цитата: polpot
      Россия вперед

      Всегда,вперёд к Победе!
      Цитата: polpot
      с нами бог

      Господь Бог!
      Цитата: polpot
      мы русские
      Русские! Так точнее и справедливее.Самедов,молодец! Внёс неМалую толику победы России!
      Владимир Тер-Одиянц
    2. хрыч (Хрыч) Вчера, 23:12
      Цитата: polpot
      с нами бог

      Бог слишком большой начальник и слишком занятой, чтоб помогать этим бездельникам wassat А Салах едет домой на хромой козе wassat
      хрыч
      1. Арон Заави (Арон) Вчера, 23:38
        Игра очень приличная. Поздравляю. Желаю ещё побед.
        Арон Заави
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 00:02
          Цитата: Арон Заави
          Поздравляю.

          Это от симпатий к России или от ненависти к Египтянам? wassat wassat
          Патриотов прибавилось. Были Ура-патриоты и Увы-патриоты, добавились Оле-патриоты wassat
          хрыч
          1. Inok10 (Алексей) Сегодня, 00:27
            Цитата: хрыч
            Это от симпатий к России или от ненависти к Египтянам?

            ... Арону это задачка ... lol
            Цитата: хрыч
            Патриотов прибавилось. Были Ура-патриоты и Увы-патриоты, добавились Оле-патриоты

            ... Временное явление, как и погода ... пройдет Чемпионат и все вернется на круга Свои ... и все будет как обычно ... wink ... Мое Почтение Хрыч ! ... давно меня тут не было ... а, как все изменилось ...
            Inok10
      2. vovanpain (Владимир) Вчера, 23:42
        Цитата: хрыч
        Салах едет домой на хромой козе

        Салах вообще-то игрок топ уровня, вот когда ещё остановим Криштиану Рональду или Диего Косту с Иньестой, а все равно молодцы наши, с 1986 года из группы не выходили. Так что может случиться и чудо 2008. drinks С победой good
        vovanpain
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 00:30
          Цитата: vovanpain
          вот когда ещё остановим Криштиану Рональду или Диего Косту с Иньесто

          Надо побеждать Уругвай и выходить с первого места на Португалию - справится с Роналду и Ко будет полегче, чем "объехать испанский автобус" у штрафной. А Иньеста с Костой и Иско могут "прибить" любую сборную.
          Цитата: vovanpain
          с 1986 года из группы не выходили. Так что может случиться и чудо 2008

          "Команда Лобановского" по подбору игроков и исполнению была лучшей в 1986-м. Но споткнулись на бельгийцах, решив, что этого европейского карлика можно объехать на коленке. А сборная Бельгии и 1986-м, и в 2002-м, как и сегодня, когда и Мертенс, и Лукаку в комании с Тибо Куртуа, Венсан Компании, Эден Азар и Кевин Де Боюйне имеет шансы положить на лопатки любую команду турнира.
          Главный вопрос успеха сборной на турнире - мотивация.
          stalkerwalker
          1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 01:19
            Цитата: stalkerwalker
            Надо побеждать Уругвай и выходить с первого места на Португалию - справится с Роналду и Ко будет полегче, чем "объехать испанский автобус" у штрафной. А Иньеста с Костой и Иско могут "прибить" любую сборную.

            Валентин День Добрый drinks drinks (у вас конечно) у нас ночь глубокая laughing Абсолютно согласен, что если выключить Рональду и Португалия может и поплыть, но Испанию смотрел, машина, команда, де Хеа конечно не Касильяс, может наловить бабочек, а может выдать такой матч, что все в экстазе, конечно вчера у нас была и игра на отбой и пасы никуда Испания и Португалия такого не оставят просто, но если будет, такой же сумасшедший настрой, такой кураж, ведь именно ребята летали, а не трусили по полю, будут соблюдать порядок, то может победить и класс. drinks
            Цитата: stalkerwalker
            споткнулись на бельгийцах, решив, что этого европейского карлика можно объехать на коленке

            А это не один раз губило, в Испании в 1982 году, ту же Бельгию и поляки 3-0 выносили и мы 1-0,нам тогда надо было выиграть у Польши и вышли бы в полуфинал, но ничья 1-1 и Лято с компанией заняли третье место, а Бельгия за четыре года обросла мясом, Энцо Шифо, Мишель Прюддомм, выбили тогда СССР, а нынешнее поколение бельгийцев
            Цитата: stalkerwalker
            когда и Мертенс, и Лукаку в комании с Тибо Куртуа, Венсан Компании, Эден Азар и Кевин Де Боюйне имеет шансы положить на лопатки любую команду турнира.

            Валентин чемпионат может и не выиграют, но если будут играть в финале или за 3-е место неудивлюсь ни разу, тем более на фоне Бразилии, Франции, Германии, они именно команда звезда, а не сборище звёзд. drinks drinks
            vovanpain
      3. Sharky (Supreme leader) Вчера, 23:44
        Выиграли, молодцы! Матч был действительно интересный, сначала уверено давили, додавили до 3-0, потом пенальти. А вот, после пенальти инициатива перешла к Египтянам. Затем - с переменным успехом, стало ещё интереснее good.
        Но, давайте честно, качество игры было не на самом высоком уровне. Забирали мяч часто у египетской команды, но реализовать не могли. Сложилось впечатление, что угловые совсем не могут реализовать. Длинные передачи в никуда... скорее всего, нам повезло с группой, что остальные команды не самые сильные. А что дальше? Испания/Португалия с совершенно иным уровнем игры. Конечно, я желаю нашей команде только победы в будущем, но меня терзают смутные сомнения no.
        Sharky
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 00:05
      Кто бы мог позвонить в перерыве после такого неоднозначного первого тайма, и сразу автогол и еще два уверенных? laughing всех с победой, УРА! p.s. ка-52 сами на мистрали не прилетят wassat wassat
      Dimontius
    4. SSR (Roman) Сегодня, 00:31
      Цитата: polpot
      Россия вперед с нами бог мы русские

      Только не против Андоры! Там Бог чисто ржет.
      SSR
    5. ihnovich990 (Павел) Сегодня, 00:36
      Умничка,первым отрапортовался.Скачи дальше.
      ihnovich990
    6. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 00:37
      Цитата: polpot
      Россия вперед с нами бог мы русские

      Молодцы! Бог помогает тем кто все силы отдает победе.
      лаврентий павлович
    7. ihnovich990 (Павел) Сегодня, 00:51
      урряяя!кадилом махать не забываем
      ihnovich990
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 01:09
        Шёл бы ты к своим, Паша.
        Mestny
      2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 01:23
        Цитата: ihnovich990
        урряяя!кадилом махать не забываем

        Ты бы у Бога мозгов попросил бы что ли, может и сжалится над тобой болезным. laughing
        vovanpain
        1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 01:36
          А мне тоже не нравится фраза: с нами Бог. Поиск сразу выдаёт первой сторокой: Gott mit uns и википедию.
          Да и вообще, нужно не на Бога уповать, а самим трудится. Тогда и Боженька поможет. Кто рано встаёт - тому Бог подаёт.
          Хотя, исследователи из университета Мадрида выяснили, что “совы” зачастую превосходят “жаворонков” интеллектуально, а потому могут рассчитывать на более престижную работу и, соответственно, более высокую зарплату.
          hi
          Sharky
  2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Вчера, 23:04
    Вот что делает задорная песенка под гитару и пистолет товарища К., оставленный в раздевалке.

    drinks

    МОЛОДЦЫ!
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 23:08
      Вот что делает хороший пенок под зад, наконец то ставка на наших, полностью себя оправдала.
      Вадим237
    2. Ren (Renat) Вчера, 23:18
      Цитата: Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      и пистолет товарища К., оставленный в раздевалке

      Ну так сборная Египта в Грозном столуется (база у них там) wassat Так что с Рамзаном не всё так однозначно! wink
      Ren
      1. poquello (poquello) Вчера, 23:57
        Цитата: Ren
        Цитата: Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
        и пистолет товарища К., оставленный в раздевалке

        Ну так сборная Египта в Грозном столуется (база у них там) wassat Так что с Рамзаном не всё так однозначно! wink

        а Египет не плохо играл, два гола египтяне забили
        poquello
    3. трассер (Вьюга) Сегодня, 00:01
      Их в раздевалке реально Кадыров ждёт!!!))))
      трассер
  3. Labrador (Дмитрий) Вчера, 23:07
    Мои поздравления команде!
    Labrador
  4. УВБ (Виктор) Вчера, 23:08
    Ещё есть шанс не попасть в 1/8, в случае если саудиты обыграют Египет и Уругвай с разницей в 9 и более мячей, правда вероятность примерно такая, как и что мне на голову сегодня метеорит упадёт. Всех с праздником! drinks
    УВБ
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Вчера, 23:38
      Цитата: УВБ
      вероятность примерно такая, как и что мне на голову сегодня метеорит упадёт.

      сия вероятность - 50% bully
      Василенко Владимир
    2. Freelancer7 (Freelancer7) Сегодня, 00:32
      Но немцам мексиканский метеорит то упал же!!!! )))
      Freelancer7
  5. Vard Вчера, 23:08
    Увы... Обыграть две дворовые команды... Будем посмотреть...
    Vard
    1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 23:10
      Ну команда Египта далеко не дворовая.
      Вадим237
    2. ПалБор (Павел) Вчера, 23:12
      Чёрт, а я и не знал, что это чемпионат среди дворовых пацанов request
      ПалБор
      1. SOF (Александр) Вчера, 23:44
        Цитата: ПалБор
        Чёрт, а я и не знал, что это чемпионат среди дворовых пацанов

        ...а кто здесь не дворовый?!! Франция, Англия, Аргентина или Германия????
        Кто из них отметился чем-то особенным????
        Наши. - Красавцы! Порадовали!!!
        SOF
  6. ПалБор (Павел) Вчера, 23:08
    Ну что тут скажешь...хм...Молодцы!!!!!!!!!
    Честно, неожиданно, ну и слава Богу!
    ПалБор
  7. Million (Влад) Вчера, 23:09
    Уж не за самолет египтяне расплатились?
    Million
    1. Vadim851 (Вадим) Вчера, 23:14
      Не Египет его сбил во-первых. Да, их косяк, что не досмотрели но все же.. шутки об той ужасной трагедии считаю неуместными.
      Vadim851
      1. Million (Влад) Вчера, 23:15
        какие уж тут шутки..
        Million
    2. KLV2018 (Кирилл) Вчера, 23:31
      Цитата: Million
      Уж не за самолет египтяне расплатились?

      нет.
      Египет расплатился за допуск к ним Российских туристов.
      2 откровенных договорняка.
      KLV2018
      1. SOF (Александр) Вчера, 23:45
        Цитата: KLV2018
        2 откровенных договорняка

        ...чушь собачья....
        Так прям все саудовцы и египтяне и ложились под нас....
        Чего хрень-то нести...
        SOF
        1. KLV2018 (Кирилл) Вчера, 23:55
          Цитата: SOF
          Цитата: KLV2018
          2 откровенных договорняка

          ...чушь собачья....
          Так прям все саудовцы и египтяне и ложились под нас....
          Чего хрень-то нести...

          Крым и Украина - уже заезженные темы.
          нужна была новая тема. и её придумали.
          будет как на олимпиаде с хоккеем. без НХЛовцев чудо чемпионы, а на чемпионате мира, где были игроки НХЛ, с треском пролетели.
          пока холопы скачут в футбольном экстазе, им поднимают пенсионный возраст, налоги, коммуналку.
          Испания или Португалия покажет нашим ногомячистам их место.
          KLV2018
          1. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 00:31
            Что KLV2018, сильно бомбит? Прими лекарство
            Сармат Саныч
      2. ПалБор (Павел) Вчера, 23:46
        Цитата: KLV2018
        Цитата: Million
        Уж не за самолет египтяне расплатились?

        нет.
        Египет расплатился за допуск к ним Российских туристов.
        2 откровенных договорняка.

        МИД Украины? Ну привет...
        ПалБор
      3. poquello (poquello) Сегодня, 00:02
        Цитата: KLV2018
        Цитата: Million
        Уж не за самолет египтяне расплатились?

        нет.
        Египет расплатился за допуск к ним Российских туристов.
        2 откровенных договорняка.

        Чемпионата нет, мы всё врёти, это путинские мультики.
        poquello
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 00:15
          Цитата: ПалБор
          МИД Украины? Ну привет...

          Цитата: SOF
          чушь собачья...

          Цитата: poquello
          Чемпионата нет, мы всё врёти, это путинские мультики.

          Ребята, укроп троллит вас, а вы кормите его hi
          vovanpain
          1. SOF (Александр) Сегодня, 00:20
            Цитата: vovanpain
            Ребята, укроп троллит вас, а вы кормите его

            ...да в курсе...
            ...уж чья бы корова мычала, да только не тех, кто из-за бездарности на чемпионат даже не вылез...
            SOF
        2. SOF (Александр) Сегодня, 00:21
          Цитата: poquello
          путинские мультики

          ...!!! прямо как мост "крымский" от " мостфильма" laughing
          SOF
      4. Meckajiuhe Сегодня, 00:06
        Протухни плесень.
        Meckajiuhe
      5. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 00:21
        Цитата: KLV2018
        Египет расплатился за допуск к ним Российских туристов.
        2 откровенных договорняка.

        В таком случае футболёров Бандеростана надо распустить за договорняк по Крыму.
        Парубий - главный тренер уркаинского футбола....
        stalkerwalker
  8. Товарищ Ким (Товарищ Ким) Вчера, 23:11
    Цитата: ПалБор
    Ну что тут скажешь...хм...Молодцы!!!!!!!!!
    Честно, неожиданно, ну и слава Богу!

    Молодцы!!!
    Товарищ Ким
  9. Ren (Renat) Вчера, 23:11
    Мач был напряжённый. После 63 минуты я хотел, чтобы матч быстрее закончился (все три гола уложились в 15 минут второго тайма). Дотерпели, чуть чуть и могли бы не дотерпеть. drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks drinks
    Ren
    1. Злой543 Вчера, 23:46
      Блин, не сопьетесь? what
      Злой543
  10. Vadim851 (Вадим) Вчера, 23:12
    Поздравляем россиян с успехом! С Уругваем результат уже не столь важен, но матч будет очень сложный.
    Vadim851
  11. Korsar4 (Сергей ) Вчера, 23:12
    Обольщаться нечего. Но, если уж играть - то выигрывать. С победой!
    Korsar4
  12. Dazdranagon (Дмитрий) Вчера, 23:13
    А теперь ждем Португалию, или Испанию... wassat
    Dazdranagon
    1. Paranoid50 (Александр) Вчера, 23:17
      Цитата: Dazdranagon
      ждем Португалию, или Испанию...

      А, может, Марокко или Иран... wassat
      Paranoid50
    2. Вольнопёр (Алексей) Вчера, 23:19
      Цитата: Dazdranagon
      А теперь ждем Португалию, или Испанию... wassat

      Анекдот
      - Ты на чемпионате, за кого будешь болеть?
      - Конечно за наших!
      - А потом?

      hi Сорри за пессимизм.
      Вольнопёр
      1. Злой543 Вчера, 23:47
        Правда жизни
        Злой543
  13. Опер (Игорь) Вчера, 23:14
    У р а !!! Умом Россию не понять, аршином общим не измерить! Уже молодцы! Беру все свои прежние слова обратно! За вас, за нас и за спецназ!
    Опер
  14. lopvlad (rr) Вчера, 23:17
    и более всех аплодирует правительство Медведева ведь под такую победу можно по тихому столько законов превращающих россиян в рабов превратить.От пенсионеров избавились а теперь нужно поднять налоги с тех кто ещё дышит.
    lopvlad
    1. Korsar4 (Сергей ) Вчера, 23:19
      Да уж. От мысли - какая пакость может быть под победный шум, не отделаться. Но не каждый же день. Хотя с 90-х годов удивляться отучились.
      Korsar4
      1. lopvlad (rr) Вчера, 23:26
        Цитата: Korsar4
        Хотя с 90-х годов удивляться отучились.


        с момента присоединения Крыма в народе зажглась искра надежды но в первом месяце лета эту искру власть закидала нечистотами.
        lopvlad
        1. Korsar4 (Сергей ) Вчера, 23:34
          Это все звенья одной цепи. "Пока живём - надеемся" (с).
          Korsar4
    2. Вадим237 (Вадим) Вчера, 23:37
      Могут отменить бальную пенсионную систему начисления.
      Вадим237
    3. ПалБор (Павел) Вчера, 23:51
      Цитата: lopvlad
      и более всех аплодирует правительство Медведева ведь под такую победу можно по тихому столько законов превращающих россиян в рабов превратить.От пенсионеров избавились а теперь нужно поднять налоги с тех кто ещё дышит.

      Дайте хоть ночь порадоваться. Все завывания завтра.
      ПалБор
      1. SOF (Александр) Сегодня, 00:26
        Цитата: ПалБор
        Дайте хоть ночь порадоваться. Все завывания завтра

        ....золотые слова!!! ДОСТАЛИ УЖЕ!
        Завтра плакать будете....
        SOF
  15. дахпаз (евгений) Вчера, 23:17
    Не подвели. Молодцы! Дальше Уругвай...там нелегко будет...но голландцев в 08м сделали могут и уругвайцев...а вот в 1/16 уже на грани невозможного...Испания или Португалия...но хочется верить в чудо...
    дахпаз
    1. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 00:03
      Португальцев мы уже обыгрывали, а с испанцами недавно сыграли вничью. И то только потому что в наши ворота 2 левых пенальти назначили.
      Сармат Саныч
    2. freddyk (Александр) Сегодня, 00:19
      Цитата: дахпаз
      но голландцев в 08м сделали могут и уругвайцев..


      Команда, которая делала голландцев была команда звезд, во главе с "русским Месси" Аршавиным. Команда Черчесова не в футбол играет, а бьется на поле, что внушает уважение, конечно. Победы за счет самоотдачи, запредельного настроя , хорошей физподготовки, что покрывает пока отсутствие класса. Есть такая поговорка- "порядок бьет класс" Если физически не сдуемся, на сверхмотивации можно и у Испании выиграть, учитывая, что мы играем дома, Испанцы в гостях. "Рубин" же выигрывал у Барсы, как пример. ЧМ короткий турнир, при доле везения возможно всё.
      freddyk
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 00:41
        Цитата: freddyk
        Цитата: дахпаз
        но голландцев в 08м сделали могут и уругвайцев..
        Команда, которая делала голландцев была команда звезд, во главе с "русским Месси" Аршавиным

        Скажем честно - тогда больше голландцы проиграли, нежели наши выиграли - у "русского Месси" мяч при ударе с ноги "срезался", хоть и попал в ворота. А где сейчас Торбинский? Кто его ещё помнит?
        И испанцы в повторной встрече доказали "ху из ху".
        Саламыч подбирал состав сборной исходя из кондиции игроков, а не "по именам", как того буквально требовали "специалисты всех уровней", брызгая слюной в эфирах и в интернете.
        stalkerwalker
  16. Fulcrum29 (Евгений Даманцев) Вчера, 23:18
    Так держать и в Play-Off!!! good drinks Всех с праздником...!!!)))
    Fulcrum29
  17. Плотник 2329 (Вася) Вчера, 23:19
    Цитата: хрыч
    Цитата: polpot
    с нами бог

    Бог слишком большой начальник и слишком занятой, чтоб помогать этим бездельникам wassat А Салах едет домой на хромой козе wassat

    Не злорадствуй, Хрыч. Русские после боя в противника не плевались
    Салах хорошо играл. Достойный соперник.
    Плотник 2329
  18. Простой (Alexander) Вчера, 23:21
    Поздравляю. drinks

    Кстати после матча неполохой анализ моментов игры провёл Оливер Кан.
    Простой
  19. злой партизан (Полуэкт) Вчера, 23:21
    Теперь надо попадать на Испанию. С Португалией будет сложнее. Хотя и те и те нас в 1/4 вряд ли пустят...
    злой партизан
    1. Плотник 2329 (Вася) Вчера, 23:30
      Конечно не пустят. Пока сами их не проломим.
      Плотник 2329
    2. ПалБор (Павел) Вчера, 23:54
      Цитата: злой партизан
      Теперь надо попадать на Испанию. С Португалией будет сложнее. Хотя и те и те нас в 1/4 вряд ли пустят...

      Наоборот, Испания - команда, а Португалия - Роналду. Одного легче сломать.
      Тьфу-тьфу, здоровья красаучегу smile
      ПалБор
      1. SOF (Александр) Сегодня, 00:28
        Цитата: ПалБор
        здоровья красаучегу

        ...гламурный пАдонАг ...
        мне больше Месси импонирует.... работяга......
        SOF
    3. vovanpain (Владимир) Вчера, 23:56
      Цитата: злой партизан
      Теперь надо попадать на Испанию. С Португалией будет сложнее. Хотя и те и те нас в 1/4 вряд ли пустят...

      Почему what Останови Рональду, остальные начнут оглядываться, а Испания это машина командная, хотя огрехи и у них имеются, например с какой ноги встанет вратарь, де Хеа может выдать спектакль, а может наловить бабочек. drinks hi
      vovanpain
  20. axiles100682 (Александр) Вчера, 23:24
    Да это все потому что мельдоний жрут на завтрак,обед и ужин.Шутка,но если так и дальше пойдет,то боюсь эту тему радуют
    axiles100682
  21. Z_G_R (Алексей) Вчера, 23:27
    Молодцы конечно, бегали, старались. Самое главное не было равнодушных.
    Обольщаться однако не стоит, у нас самая слабая группа на чемпионате, и если не обыграли бы эти две сборных, то было бы полное фиаско. Но все равно молодцы, Египет всё же крепкая команда. Дальше будет уже сложно. Задачу минимум выполнили, теперь посмотрим нашу сборную в противостоянии с реально сильными сборными. По этим матчам и надо будет оценивать игру сборной России.
    Хоть Черчесова и критиковали все кому не лень, он выбрал единственно верную концепцию игры для этого состава, с упором на высокую физ подготовку и прессинг с быстрым переходом в контратаки. Это позволило решить поставленную задачу выхода из группы. В этом респект нашим. Дальше уже будем пробовать прыгнуть выше головы) Выйдет или нет увидим..
    Z_G_R
    1. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 23:55
      Самая слабая группа не наша, а последняя группа которая сегодня играла - с мертвыми Польшей, Колумбией, Сенегалом и Японией
      Сармат Саныч
      1. Z_G_R (Алексей) Вчера, 23:57
        да да да.. конечно. Вы составы то видели этих команд?
        Z_G_R
        1. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 00:10
          Я европейских легионеров во всех командах последней группы знаю практически наизусть. Лучше даже не пытайтесь спорить с профессиональным болельщиком. В нашей группе Египет - самая титулованная команда Африки и Уругвай - уже несколько лет одна из двух сильнейших команд Южной Америки. К слову Уругвай в чемпионатах своего континента практически всегда обыгрывает и Аргентину и часто Бразилию. А Саудовская Аравия одна из трех сильнейших сборных дивизиона Азия и Ближний Восто, к примеру она в последних матчах обыграла Японию. Ту самую которая сегодня уделала лидера последней группы - Колумбию.
          Сармат Саныч
  22. Плотник 2329 (Вася) Вчера, 23:29
    Уругвай бы ещё порвать! Чтоб вкус крови)) насовсем остался, и кураж у пацанов.
    Плотник 2329
  23. Jerk Вчера, 23:49
    32 года ждали!!!
    Jerk
  24. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 23:53
    Друзья, вы не представляете какое ЗАРЕВО у небратьев))) Видать прямо в Ростове laughing
    Сармат Саныч
  25. kakvastam (Каквас Там) Вчера, 23:55
    Поздравляю!
    Хоть сам и ни разу не футбольный болельщик, а всё равно приятно!
    kakvastam
  26. мумхе (Виталий Кокотов) Сегодня, 00:00
    Поспешили? Никуда еще никто не вышел, сушите весла.
    мумхе
    1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 00:56
      6 очков это выход из группы минимум со второго места.Только глупый это не понимает хотя глупым наверное можно и не обьяснять.
      Heterocapsa
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 01:32
      Цитата: мумхе
      Поспешили? Никуда еще никто не вышел, сушите весла.

      Да ладно, попросите Кубок Мира провести в Израиле, тогда мы и за вас поболеем laughing
      vovanpain
  27. Е2--Е4 (Полковник ВМФ) Сегодня, 00:01
    да большое мастерство обыграть такие великие команды
    Е2--Е4
    1. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 00:13
      Египнт - самая титулованная команда Африки, Саудовская Аравия - чемпионы Азии
      Сармат Саныч
  28. sergej987 (Сергей) Сегодня, 00:08
    Ещё ни куда не вышла,а завтра может и выйдет.
    sergej987
    1. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 00:12
      Мы не просто вышли, а вышли фактически(на 80%) с первого места.
      Сармат Саныч
  29. 4803010 Сегодня, 00:27
    Ребята молодцы!!! Так держать!!! И не расслабляться!!!!
    4803010
  30. Meckajiuhe Сегодня, 00:30
    Цитата: SOF
    Цитата: ПалБор
    Дайте хоть ночь порадоваться. Все завывания завтра

    ....золотые слова!!! ДОСТАЛИ УЖЕ!
    Завтра плакать будете....

    Причем плакать совершенно не по делу.плакальщики уже надоели...может хватит ныть уже,пора поработать?
    Meckajiuhe
  31. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 00:38
    Рад, Уругвай надо обязательно обыграть. Ни в коем случае не ничья.
    Сергей-8848
  32. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 00:54
    Победа сборной России над Египтом позволила команде РФ оформить два исторических достижения.

    До этого дня сборная России ни разу в своей истории не набирала очков во втором туре групповых этапов чемпионатов мира.

    1994 год. Россия – Швеция – 1:3
    2002 год. Россия – Япония – 0:1
    2014 год. Россия – Бельгия – 0:1
    Также отметим, что российская команда ранее никогда не набирала больше 3 очков на групповых этапах ЧМ:

    1994 год – 3 очка
    2002 год – 3 очка
    2014 год – 2 очка

    на футбольных сайтах нашествие укро-поляк бомбит сказочно у этих грязных девчат.
    Heterocapsa
Картина дня