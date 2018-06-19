Российская футбольная сборная впервые в новейшей истории вышла в плей-офф ЧМ

Российская сборная России, критикуемая и критикуемая справедливо, сделала то, чего футбольные болельщики не видели 32 года. Российские футболисты впервые в новейшей истории выходит в плей-офф мирового футбольного первенства. Причём выходит досрочно. Со счётом 3:1 сегодня была обыграна одна из лучших команд Африки – сборная Египта, в составе которой играл Мохаммед Салах – настоящая звезда современного мирового футбола.Первый тайм для россиян складывался достаточно сложно, однако болельщики чувствовали уверенную игру российских футболистов.Практически сразу после перерыва мяч в собственные ворота срезал игрок сборной команды Египта. После этого у российской сборной отличились те, кто отличался и в матче с Саудовской Аравией – Денис Черышев и Артём Дзюба.После того как счёт на табло стал 3:0, египтяне реализовали назначенный парагвайским судьёй пенальти. И одиннадцатиметровый идеально исполнил тот самый Салах, который стал лучшим бомбардиром этого сезона в английской премьер-лиге, выступая за Ливерпуль.«Военное обозрение» присоединяется ко всем поздравлениям в адрес российской футбольной сборной и желает так же уверенно и дальше идти по турниру, который впервые проходит в нашей стране. Следующий соперник – команда Уругвая.