АК под «дамский» патрон

В 90-е годы «Ижмаш», ныне вошедший в концерн «Калашников», предпринял весьма удачный маркетинговый ход, возможно, позволивший остаться предприятию на плаву и сохранить кадровый костяк.После развала СССР и начавшейся «конверсии» ВС перспективы завода были весьма туманны. Особенно если учесть, что главной продукцией предприятия (стрелковым оружием) армейские склады были забиты, наверное, на столетие вперед. Необходимо было осваивать гражданский рынок.Ради этого и было принято решение о выпуске ружей, или, как их официально именуют в документах предприятия, «гладкоствольных карабинов» семейства «Сайга» на базе АК.Собственно, охотничий нарезной карабин на базе автомата был разработан еще в 80-х, но в силу особенностей российского законодательства потенциальных покупателей гладкоствольного оружия было несравненно больше.Первой попыткой стало создание «Сайги 310» — гладкоствольного карабина под «промежуточный» патрон М43 – 7,62х39, чье отличие от нарезного прототипа заключалось только в отсутствии нарезов в стволе.Однако и такой вариант правоохранители не одобрили, и в продажу он не попал.Тогда было принято решение о создании оружия под совершенно неизвестный тогда, нераспространенный в нашей стране «гладкий» патрон 410 калибра. Выбор этого «дамского» патрона (на Западе он популярен в качестве боеприпаса для «дамских» и «детских» ружей, с небольшой отдачей и предназначенных для обучения стрельбе), был обусловлен тем, что его размеры и энергетика требовали меньших изменений уже имеющейся конструкции, нежели более «взрослые» калибры.Забегая вперед, отметим, что именно благодаря «Сайге – 410» этот калибр прочно закрепился на российском рынке и получил своих поклонников. Под него даже выпускаются другие ружья.Специфика «святых девяностых» выразилась и в том, что разработкой этого «несерьезного» оружия занялись такие корифеи оружейного дела, как Г. Никонов (разработчик АН-94 "Абакан"), В. Афонин, В. Цыпко, А. Туркин, В. Абрамян, Л. Пономарев и В. Симоненко.Первым детище этой группы стало самозарядное ружье «Сайга-410», предназначенное для промысловой и любительской охоты на мелкого и среднего зверя и птицу, а также самообороны.Оружие имело общую длину 1170 мм при длине ствола 570 мм и весе в 3,4 кг и имело "охотничий" приклад.Однако охотничьи перспективы такого калибра были не слишком очевидными, а в качестве оружия самообороны, столь актуального в те времена, оно обладало слишком большими габаритами.И вскоре в соответствии с техзаданием на создание оружия для обеспечения безопасности жилища и самообороны водителей-дальнобойщиков были разработаны модели «Сайга-410С» и «Сайга-410К».«410 С» получила пистолетную рукоятку и складной приклад от АК-74М. А «410 К» — короткий ствол длиной 330 мм и предохранитель-блокиратор, исключающий, в соответствии с требованием закона, стрельбу со сложенным прикладом.Последнее оружие получилось очень компактным, сбалансированным и «разворотистым» (то, что от него и требовалось). Для людей, знакомых с АК, никаких сложностей с его освоением (в том числе и с наработкой «моторики» стрельбы) не существовало. Именно эта модель стала на некоторое время несомненным фаворитом российского рынка «самооборонного» оружия.Стал и я «счастливым» обладателем этого девайса. Отмечу, что это было далеко не первое мое ружье. Его приобретение было связано с желанием иметь максимально компактную самозарядку, которую можно было возить с собой. Кроме того, с ним я планировал учить стрелять детей, которые тогда были слишком малы не только для 12-го, но и для 20-го калибра.И в этом смысле я не «промахнулся»: отдача у 410-й «Сайги» очень комфортная – мягкая и несколько растянутая. По моим субъективным ощущениям, она даже ниже, чем у АКМ. То есть можно было бы сказать, что быстрая серия из нескольких выстрелов из нее не представляла проблемы, если бы не одно обстоятельство: постоянные задержки при стрельбе. Стреляла она, или, вернее, перезаряжалась, через раз. Так было с большинством имеющихся на тот момент в продаже патронов: с барнаульскими — в стальных гильзах, с краснозаводскоми — в пластиковых. Автоматика ружья нормально работала только с патронами «Спортактив». Но они были слишком дороги и в наличии были только дробовые.Первоначально я решил, что мне достался бракованный экземпляр. Впрочем, изучив тему, я узнал, что это общая проблема. Дело в том, что изначально ружье проектировалось под импортные боеприпасы. В частности, в паспорте указывались патроны «Federal».Характеристики отечественных патронов в силу используемых в них порохов серьезно отличались. И адаптация ружья к отечественным боеприпасам потребовала дополнительной отработки конструкции.Впоследствии эта проблема была решена, и ружья стали уверенно работать с любыми патронами.Мне же предстояло решать проблемы с перезарядкой самостоятельно, без участия специалистов «Ижмаша». И я прошел весь этот путь, детально описанный на оружейных форумах, от укорачивания пружин магазина и снятия фасок до установки различных насадок.Ситуация несколько улучшилась, количество «неперезарядов» сократилось, но о надежной работе автоматики, говорить, увы, не приходилось.При всем при этом необходимо отметить достаточно высокую точность ружья. На дистанции 70 метров барнаульскими патронами с пулей Фостера мне удавалось собирать вполне приличные группы попаданий – диаметром 10-12 см.Следует отметить, что описанная выше «детская болезнь» неперезарядки вполне успешно решалась «самокрутом» — самостоятельным снаряжением патронов с подборкой оптимальных навесок пороха и снаряда, обеспечивающих нормальную работу автоматики.Однако у меня к этому моменту уже подошел срок для приобретения нарезного оружия, и интерес к «Сайге 410 К» у меня ослаб настолько, что я подарил ее своему другу, честно предупредив его о всех ее болячках.Впрочем, для моего друга, принадлежащего к числу «технарей» — исследователей и любящего разрешать всякие технические головоломки, это был скорее плюс, чем недостаток ружья. Из обычного, хорошо работающего с «валовыми» патронами оружия ему стрелять было неинтересно.Помимо описанных проблем, «Сайга 410-К» имеет стальной ресивер и мощный ствол, что в совокупности с длинной «магнумовской» гильзой открывает широчайшие возможности для разнообразных экспериментов с вариантами снаряжения патронов.Решив вопрос с перезарядкой, мой друг принялся изучать пределы возможностей ружья. Он стрелял из него 20-граммовыми пулями. Разгонял заряды до практически «автоматных» скоростей. Одним из самых его любопытных изделий была «контртеррористическая» пуля, как он ее называл по аналогии со спецбоеприпасом, применяемом бойцами антитеррора при штурме воздушных и морских судов.Он выточил алюминиевую пулю и разгонял ее, согласно показаниям хронографа, до 700 м/сек. При этом она очень быстро теряла скорость, и соответственно, пробивную способность.Иными словами, в виде «Сайги-410К» мой товарищ получил любимую игрушку, интерес к которой у него сохранился на долгие годы.Что же касается дальнейшего развития этого гладкоствольного карабина, то наряду с увеличением калибра (в дальнейшем появились «Сайга 20» и «Сайга 12», в которых были использованы многие технические решения, отработанные на «четыреста десятой»), произошла его «милитаризация».То есть ружье было модернизировано для придания ему максимального сходства с «первообразом» — с АК.Главный маркетолог «Ижмаша» Валерий Шилин рассказывал следующую историю появления на свет модели «Сайга-410К-01».По его словам, терские казаки, живущие на юго-восточных землях Ставрополья, в промежуток между первой и второй чеченскими войнами обратились к «Ижмашу» с просьбой разработать для них оружие, с которым они могли бы противостоять бандам террористов, проникающим с мятежных территорий.Техзадание станичников, по словам Шилина, было следующим: оружие должно было быть гладкоствольным (чтобы его приобретать без пятилетнего стажа), но чтобы при этом его было внешне сложно отличить от боевого АК.Честно говоря, эта история вызывает у меня изрядную долю скептицизма. При всем моем уважении к «Сайге 410», рассматривать ее, даже при внешнем сходстве с автоматом, как эффективное средство для борьбы с террористами Хаттаба, Басаева и Гелаева я бы все же не стал.В те времена мне довелось провести немало времени в тех краях, и я хорошо знаю, что казаки, осетинские и дагестанские ополченцы были вооружены отнюдь не гладкостволом. Хотя их оружие и напоминало внешне «Сайгу-410К-01».Северный Кавказ тогда был перенасыщен огнестрельным оружием. А поскольку местные жители приграничья фактически создали отряды самообороны, взяв на себя часть забот милиции, то власти смотрели на это сквозь пальцы.И упомянутое ружье, которое верой и правдой служит не только любителям «пострелушек», но и сотрудникам ЧОП, в тех условиях было неуместно.Хотя история о том, что данная «Сайга» не простое ружье, а «казачье», предназначенное для борьбы с террористами, несомненно, способствовало росту продаж.Впрочем, и безо всяких «легенд» ружье получилось удачное. В нем, помимо чисто «косметических» моментов, предстояло решить важную задачу: отказаться от хорошо себя зарекомендовавших себя газовой камеры и поршня «Сайги-410» и обеспечить перезарядку оружия, используя газоотводный узел АК.Этот вопрос был решен более чем успешно: «Сайга-410К-01», помимо внешнего сходства, приблизилась к прототипу и по уровню надежности. Проблема «зажевывания» гильз была закрыта.В настоящий момент выпускается именно эта версия «четыреста десятой» с добавлением некоторых внешних деталей под обозначениями «Сайга-410К 02 – 04».Мне доводилось стрелять из нескольких таких ружей, и все они демонстрировали неплохую точность при абсолютной надежности. К этому можно прибавить, что автоматные прицельные приспособления серьезно облегчают процесс приведения «Сайги» к нормальному бою.Ажиотаж 90-х вокруг данного изделия, конечно, давно спал, но оно продолжает сохранять популярность среди любителей «пострелушек» и стиля милитари, которым отсутствие стажа мешает приобрести нарезной «гражданский АК».Впрочем, появление «гладкоствола» в 366 калибре серьезно теснит «четыреста десятую» в ее, казалось бы, навсегда занятой нише.