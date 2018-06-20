Чей «бог войны» получит бонус на европейском ТВД? Гонка уникальных снарядов

Ракетно-прямоточный артиллерийский снаряд «155 mm Solid Fuel RamJet»

Демонстратор российского артиллерийского снаряда с носовым ПВРД, к сожалению, на текущий момент представлен лишь макетом

Источники информации:

http://gurkhan.blogspot.com/2017/11/70.html#more

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=20912

http://rbase.new-factoria.ru/news/snaryady-rszo-mogut-byt-s-pryamotochnymi-vozdushno-reaktivnymi-dvigatelyami

Несмотря на то, что 26-я Международная выставка вооружений и технологий обороны «Eurosatory-2018» завершилась в Париже три дня назад, новостной поток об анонсированных на ней образцах перспективного вооружения продолжает активно распространяться и обсуждаться в военно-аналитических блогах и на иных платформах масс-медиа, привлекая всё большее количество любителей и специалистов в области бронетехники, флота, артиллерии и боевой авиации. Одним из таких образцов стал демонстратор 155-мм осколочно-фугасного снаряда с ракетно-прямоточным двигателем, представленным твердотопливным газогенератором открытого типа. Изделие под названием «155 mm Solid Fuel RamJet», разработанное норвежско-финской компанией «Nammo», является в определённой степени неожиданным и прорывным результатом на фоне имеющегося у данного разработчика опыта в производстве боеприпасов к 40-мм американскому автоматическому станковому гранатомёту Mk 47 «Striker», многоцелевых 12,7-мм пуль Mk 211, а также далеко не первостепенного участия в проектировании ракеты-перехватчика «IRIS-T».Очевидно, что на создание данного проекта специалистов «Nammo» подвигло осознание того, что работа над проектированием гибридной ракетной установки и однокомпонентного ракетного двигателя для прототипа британского сверхзвукового автомобиля «Bloodhound SSC» («Supersonic Car») является лишь одноразовой коммерческой сделкой, которая неспособна дать ни заметного экономического роста компании в целом, ни дальнейшего укрепления на рынке вооружений в частности. Ведь проект «Bloodhound SSC» предусматривает преимущественно получение научно-исследовательского опыта в области движения наземных сверхзвуковых объектов. Другое дело — артиллерийские снаряды с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способные обеспечить их операторов массой тактических «плюшек» на современном ТВД против противника, использующего обычные осколочно-фугасные или активно-реактивные снаряды. Такая продукция действительно способна принести настоящий успех небольшой малоизвестной компании.Примечательно, что ещё в далёких 50-х и 60-х гг. ХХ века советские специалисты тщательно прорабатывали конструкцию и принцип действия прямоточных воздушно-реактивных снарядов для систем залпового огня М-24 и БМ-21 «Град» в надежде значительно увеличить дальность действия РСЗО для завоевания полного господства на театрах военных действий во время обмена артиллерийскими ударами с противником, но до воплощения подобных наработок «в железе» очередь на тот период времени так и не дошла, поскольку в то время имелся опыт изготовления и доводки лишь крупных жидкостных ПВРД, предназначенных, к примеру, для первой межконтинентальной сверхзвуковой КР 4К80 «Буря», проект которой закрыли в связи низкой низкой экономичностью ПВРД РД-012У и невозможностью 100%-ного преодоления существующих американских средств ПРО на фоне в 5,5 раза более быстрых МБР 8К71 (Р-7) и 8К74 (Р-7А). Тем не менее, научно-технический прогресс привёл к появлению в середине 60-х гг. зенитно-ракетного комплекса «Круг», основой которого была более компактная, нежели крылатая ракета «Буря», ЗУР 3М8, оснащённая ПВРД с единым воздухозаборником. Именно эта конструкция воздуховода и станет основной в разработке перспективных твердотопливных ракетно-прямоточных снарядов.Об активной работе специалистов тульского «Научно-производственного объединения «Сплав» над созданием ПВРД/РПД для снарядов реактивных систем залпового огня заявил в 14-м году представитель объединения Игорь Иванов. Спустя всего три года, в августе 2017 года, в рамках военно-технического форума «Армия-2017», на стенде Балтийского государственного технического университета уже красовался демонстратор стандартного 152-мм снаряда с прямоточным воздушно-реактивным двигателем для САУ «Мста-С», «Коалиция-СВ», а также буксируемых гаубиц «Мста-Б» и «Гиацинт-Б», что указывает на ведение работ сразу в двух «ветках»: как для ствольной, так и для реактивной артиллерии, состоящей на вооружении российской армии. Так что называть норвежцев с их ракетно-прямоточными снарядами «155 mm Solid Fuel RamJet» первопроходцами в данном направлении уж точно нельзя, особенно учитывая тот факт, что наши специалисты работают ещё и над 203-мм дальнобойным вариантом прямоточного воздушно-реактивного снаряда, адаптированным для дальнобойных самоходных артиллерийских установок типа 2С7 «Пион» и 2С7М «Малка».Здесь стоит отметить, что, если стандартные активно-реактивные снаряды ЗОФ61 для САУ «Мста-С» (орудие 2А64М2) и ЗОФ44 для «Пиона» (орудие 2А44) позволяют добиться лишь 15%-ного и 23%-ного увеличения дальности стрельбы соответственно в сравнении с обычными осколочно-фугасными 152-мм ЗОФ64 и 203-мм ЗОФ43, то новые прямоточные воздушно-реактивные снаряды увеличивают этот показатель либо на 80%, либо более чем в 2 раза (в зависимости от типа, количества и интенсивности подачи твёрдого топлива газогенератором в камеру сгорания ПВРД / РПД). В частности, наши спецы утверждают, что оснащение 152-/203-мм снарядов ПВРД или ракетно-прямоточным двигателем головного или донного типа увеличит дальность до более чем 70 км, что уже станет рекордным показателем для данных калибров. Между тем «головная» конфигурация (переднее расположение двигателя) вызывает некоторые сомнения в 2-кратном росте дальности, потому что разместить крупный и «долгоиграющий» топливный заряд газогенератора в данном случае попросту негде. Такое расположение двигателя увеличит дальность снаряда, но лишь в 1,5—1,7 раза, либо потребуется использование жидкого топлива, подаваемого из встроенных в корпус снаряда баков.Наиболее же оптимальным вариантом является «донная» конфигурация размещения ракетно-прямоточного двигателя с большим зарядом твёрдого или пастообразного топлива, которая сделает данные цифры (70—80 км) более реальными. Двигатель будет запускаться через несколько секунд после выхода из канала ствола орудия набегающим потоком воздуха и длительное время поддерживать высокую скорость полёта артиллерийского снаряда, на уровне 3—3,5М, увеличивая дальность полёта, и, соответственно, кинетическую энергию при поражении удалённого наземного объекта. Есть и негативный момент наличия у снаряда ПВРД / РПД: неизбежное уменьшение массы взрывчатого вещества из-за объёма, отведённого на центральное тело, воздуховод, заряд твёрдого топлива, газогенератор и камеру сгорания.Тем не менее, эта проблема будет частично компенсирована благодаря малому круговому отклонению снаряда (в пределах 5 м), достигаемому за счёт наличия системы управления, представленной малоразмерными носовыми аэродинамическим рулями, и высокой кинетической энергии в момент поражения цели. Ещё одним плюсом подобных боеприпасов станет снижение вероятности перехвата такими средствами ПРО противника, как израильский противоракетный комплекс «Iron Dome», британский ЗРК «Land Ceptor», либо немецкий 6-модульный зенитно-артиллерийский комплекс MANTIS: способность прорыва ПРО увеличивается благодаря высокой скорости полёта снаряда на завершающем участке полёта, что осложняет процесс захвата радиолокационными / оптико-электронными станциями наведения, оставляя расчёту минимальное время.По информации известного военного эксперта Джозефа Треветика, представители ВС США мгновенно проявили интерес к норвежскому снаряду «155 mm Solid Fuel RamJet». Это неудивительно, ведь при аналогичной или незначительно большей стоимости в сравнении со штатовским управляемым снарядом M982 «Excalibur», норвежский воздушно-реактивный снаряд обеспечит 50—60%-й рост дальности с 40 до 60—70 км (при применении из гаубиц M777 и САУ M109A6). При использовании из орудий длиной более 50 калибров дальность может возрасти до 85—90 км. Треветик утверждает, что подобные снаряды способны обеспечить массу тактических преимуществ Корпусу морской пехоты США в случае эскалации широкомасштабного конфликта в западной части Азиатско-Тихоокеанского региона, где небольшие группы островов на спорном архипелаге Спратли и Парасельских островах разделены водными участками Южно-Китайского моря шириной от 20 до 70 км.Так, в случае конфликта с Пекином доставленные на острова десантными катерами на воздушной подушке LCAC 155-мм гаубицы M777 со старыми ОФС и даже «Экскалибурами» не смогут оказывать артиллерийскую поддержку морским пехотинцам, продвигающимся в глубь островной сети, в то время как «155-mm Solid Fuel RamJet» такую возможность обеспечат. Конечно же, Джозеф Треветик не учёл такие обстоятельства, как уже возведённые на островах китайские укрепрайоны, прикрываемые ЗРК HQ-9B и противокорабельными комплексами YJ-12B, но с точки зрения возможностей артиллерии он полностью прав.Куда большее влияние прямоточные воздушно-реактивные снаряды окажут на ход возможного широкомасштабного конфликта на европейском театре военных действий, особенно в районе «Сувалкского коридора» (участка между Белоруссией и Калининградской областью). В случае столкновения ВС России с ОВС НАТО на данном участке, все наши артиллерийские подразделения, дислоцированные в Калининградской области, будут отвлечены на контрбатарейную работу на польском и литовском операционных направлениях, в то время как главным пунктом в списке задач российских и белорусских артиллеристов будет обеспечение поддержки мотострелковых и танковых подразделений, удерживающих под контролем «Сувалкский коридор» для сохранения Калининграда. Протяжённость этого «коридора» как раз и составляет 65 км, а значит, охватить её могут только лишь новые «прямоточные» артиллерийские снаряды, анонсированные на форуме «Армия-2017», ведь тратить на эти цели сотни дорогих стратегических «Калибров» и тактических «Оводов-М» — не лучшая идея. Но не произойдёт ли так, что подкреплённый миллиардными вливаниями Пентагона норвежский проект от «Nammo» войдёт в этап крупносерийного производство быстрее наших образцов? Такая перспектива действительно настораживает.