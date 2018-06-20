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Грибаускайте: Нужно быть душой и сердцем готовыми ко вторжению России
Кто о чём, а вшивый о бане. Именно такой русской народной мудростью можно прокомментировать заявление президента Литвы Дали Грибаускайте, сделанное в интервью немецкому журналу Der Spiegel. По словам г-жи Грибаускайте, страны Запада должны быть готовы к вторжению России в Прибалтику – конкретно в Литву.
Западные страны, по мнению литовского президента, должны «постоянно себя защищать». Грибаускайте отмечает, что нужно показать (России), что Европа может и хочет чувствовать себя защищённой.
Президент Литвы:
Почему-то это заявление во многом напоминает ситуацию из известного анекдота о неуловимом Джо, которого никто и не собирался ловить.
Грибаускайте добавила, что войска России на границах с прибалтийскими странами и Польшей «в 10 раз сильнее войск НАТО».
Президент Литвы:
Что значит быть готовыми «душой и сердцем», г-жа Грибаускайте не уточнила. Неужели – в глубине души надеяться на возвращение России в Прибалтику и беречь в кармане пальто комсомольский билет?..
Далее Д.Грибаускайте добавила, что если партнёры её позицию поддерживают, то никто не вторгнется на литовскую территорию.
Западные страны, по мнению литовского президента, должны «постоянно себя защищать». Грибаускайте отмечает, что нужно показать (России), что Европа может и хочет чувствовать себя защищённой.
Президент Литвы:
Только так на нас никто не нападёт.
Почему-то это заявление во многом напоминает ситуацию из известного анекдота о неуловимом Джо, которого никто и не собирался ловить.
Грибаускайте добавила, что войска России на границах с прибалтийскими странами и Польшей «в 10 раз сильнее войск НАТО».
Президент Литвы:
Мы должны быть (к вторжению России) готовы всеми мыслями, политически, технологически, а также душой и сердцем.
Что значит быть готовыми «душой и сердцем», г-жа Грибаускайте не уточнила. Неужели – в глубине души надеяться на возвращение России в Прибалтику и беречь в кармане пальто комсомольский билет?..
Далее Д.Грибаускайте добавила, что если партнёры её позицию поддерживают, то никто не вторгнется на литовскую территорию.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/D.Grybauskaite/
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