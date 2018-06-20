07:52 20 июня
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Грибаускайте: Нужно быть душой и сердцем готовыми ко вторжению России

Кто о чём, а вшивый о бане. Именно такой русской народной мудростью можно прокомментировать заявление президента Литвы Дали Грибаускайте, сделанное в интервью немецкому журналу Der Spiegel. По словам г-жи Грибаускайте, страны Запада должны быть готовы к вторжению России в Прибалтику – конкретно в Литву.

Западные страны, по мнению литовского президента, должны «постоянно себя защищать». Грибаускайте отмечает, что нужно показать (России), что Европа может и хочет чувствовать себя защищённой.

Грибаускайте: Нужно быть душой и сердцем готовыми ко вторжению России



Президент Литвы:
Только так на нас никто не нападёт.


Почему-то это заявление во многом напоминает ситуацию из известного анекдота о неуловимом Джо, которого никто и не собирался ловить.

Грибаускайте добавила, что войска России на границах с прибалтийскими странами и Польшей «в 10 раз сильнее войск НАТО».

Президент Литвы:
Мы должны быть (к вторжению России) готовы всеми мыслями, политически, технологически, а также душой и сердцем.


Что значит быть готовыми «душой и сердцем», г-жа Грибаускайте не уточнила. Неужели – в глубине души надеяться на возвращение России в Прибалтику и беречь в кармане пальто комсомольский билет?..

Далее Д.Грибаускайте добавила, что если партнёры её позицию поддерживают, то никто не вторгнется на литовскую территорию.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/D.Grybauskaite/
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Комментарии 45

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  1. Vard Сегодня, 05:44
    Это просто заговор... Им всем хочется опять сесть к нам на шею.. и ножки свесить..
    Vard
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:14
      За ней крича и воя бежала паранойя..
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 06:21
        Грибаускайте: Нужно быть душой и сердцем готовыми ко вторжению России
        О душе и сердце вспомнила....путана старая....раньше другим торговала, ещё и на благо Родины wassat
        Чёрный
        1. Татьяна Сегодня, 06:34
          Далее Д.Грибаускайте добавила, что если партнёры её позицию поддерживают, то никто не вторгнется на литовскую территорию.

          Грибаускайте врёт, как сивый мерин!
          Если партнёры позицию Дали Грибаускайте и поддерживают, то Литве и литовскому народу от ответного удара в войне США/НАТО с Россией точно хана!
          Ибо партнёрам Литвы из Пентагона как раз и нужна прокси-война с Россией с литовским, латышским, эстонским, польским и украинским плацдармом для нападения на РФ.
          Татьяна
          1. Чёрный Сегодня, 06:44
            .
            Грибаускайте врёт, как сивый мерин!
            С чего это она мерин?...тогда уж как кобыла заезженная laughing
            Чёрный
            1. Татьяна Сегодня, 06:58
              Цитата: Чёрный
              С чего это она мерин?...тогда уж как кобыла заезженная

              Точно! Как прожжённая колониальная маркитанка в наполеоновских войсках!
              Татьяна
              1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 07:15
                Цитата: Татьяна
                маркитанка

                Это вы ее повысили wassat
                хрыч
        2. Тралл Сегодня, 06:35
          Одного не могу понять, почему она не боится, что Беларусь на них нападет? Мы же с Литвой соседи. Видно заказа не было на белорусофобию просто smile
          Тралл
          1. Чёрный Сегодня, 06:50
            Цитата: Тралл
            Одного не могу понять, почему она не боится, что Беларусь на них нападет?

            Так вы ж за морем? wassat ...Не веришь у - у Женьки Псаки спроси. smile
            Чёрный
        3. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:37
          Чем больше увядает, тем грустнее ей становится, отсюда и крик души с политическим окрасом.
          Неплохой
    2. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 07:26
      Ну не нужны они нам! А как хочется, задрав штаны, бежать за комсомолом.
      Сергей-8848
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:35
      Негра ей надо двухметрового, может и успокоится. winked
      сибиралт
  2. uporov65 (Александр) Сегодня, 05:52
    Опять эта морда высунулась из мутной воды.
    uporov65
    1. ArhipenkoAndrey (Андрей) Сегодня, 06:13
      Высовывается с завидной регулярностью и "мечтает снова пережить налёт" душой, сердцем и всеми остальными органами.
      ArhipenkoAndrey
      1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 06:37
        Вспомнил постановку Юрия Гальцева, там где он пел шансон wassat
        Напали хулиганы на девушку гуртом
        Залезли ей в карманы и даже под пальто
        Но девушка сурово достала пистолет
        Пальнула снова снова и хулиганов нет

        А хулиганов нет нет нет а хулиганов нет
        А хулиганов нет а хулиганов нет

        А девушка сурово достала пистолет
        Пальнула снова снова и хулиганов нет
        Во всех она попала лежат они пластом
        Но долго вспоминала их руки под пальтом

        А руки под пальтом-том-том руки под пальтом
        Bad_Santa
      2. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 06:47
        Всеми остальными местами в первую очередь и именно как в народной песне:
        "﻿Как на Дерибасовской"

        Оц тоц перевертоц,
        Бабушка здорова,
        Оц тоц перевертоц,
        Кушает компот,
        Оц тоц перевертоц,
        И мечтает снова,
        Оц тоц перевертоц,
        Пережить налёт.
        Servisinzhener
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 05:55
    Грибаускайте: Нужно быть душой и сердцем готовыми ко вторжению России
    А про тело, про тело то она забыла, а ведь ему то больше всех достанется....
    svp67
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 05:59
    Грибаускайте как та брошенная баба.Пусть не надеется.Мы в них вторгаться не хотим bully laughing Потом сохраняй им культуру ,язык.Делай из них витрину.Чухонцы они.Ибудут теперь таковыми.Если на вымрут конечно.
    Наблюдатель2014
    1. лысова (владимир) Сегодня, 06:33
      Правильно ( ... в них вторгаться не хотим.), себе дороже, зачем нам трибалтийский головняк. smile
      лысова
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:29
        Назад не брать!!!
        Привет Сергей, Владимир soldier
        На эту, бывшую, смотреть\слушать неча. У неё мантра такая .... такого нам не надо.
        rocket757
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:00
    Как же она МЕЧТАЕТ о вторжении... Фантомная память? Грехи молодости? wassat
    Горный стрелок
    1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 06:58
      А вы не так уж и не правы. Вот выдержка из её биографии:
      Даля Грибаускайте никогда не была замужем и не имеет детей.
      Да она вожделеет орды русских варваров, диких и необузданных. Вторгающихся в Литву во главе с Темнейшим. Ну пусть готовиться. Ну там в душ сходит, чтоб из мохнатки шпротами не несло.
      Вот что бывает когда международную политику начинают вести исходя из своих интимных фантазий.
      Servisinzhener
  6. hunn (Леонид) Сегодня, 06:01
    Сдается мне, после нынешнего ЧМ, трудно будет эуропейцам подобную лапшу на уши развешивать.
    hunn
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 06:11
      Цитата: hunn
      Сдается мне, после нынешнего ЧМ, трудно будет эуропейцам подобную лапшу на уши развешивать.

      А как этому помешает ЧМ? Олимпиада в Сочи по круче по статусу и масштабу была ну и что она изменила?
      Вендиго
      1. raw174 (Равиль) Сегодня, 06:35
        Цитата: Вендиго
        Олимпиада в Сочи по круче по статусу и масштабу была

        Вроде как считается что ЧМ по футболу - более масштабное мероприятие, оно охватывает больше людей и мест проведения больше.
        Цитата: Вендиго
        ну и что она изменила?

        Ничего и ЧМ-2018 ничего не изменит, обязательно в западной прессе появятся статьи о варварах из России...
        raw174
  7. Грац (Грац) Сегодня, 06:08
    Дале грибы не отпускайте
    Грац
  8. dedBoroded Сегодня, 06:19
    Хорошо готовьтесь... Баньку примите, кабанчика забейте, грибочки засолите... Но медосмотр по профилю психиатра уже не пройти.
    dedBoroded
  9. andrewkor Сегодня, 06:21
    Вот ведь как просто набирать политические очки! Объявить о несуществующей "Беде",не дождаться её никогда и на этом фоне заявить о своей победе над "Бедой"! Учитесь,господа! На ВнаУкраине тоже этим забавляются!
    andrewkor
  10. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 06:27
    "Душой и сердцем"! Какой высокий штиль! lol
    ibn.shamai
  11. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 06:31
    Если оценивать готовность самой Дали к войне с Россией, применительно к ее фразе, то ни души, ни сердца у нее нет, как впрочем и совести... Только длинный и гибкий язык, заточенный под удовлетворение западных покровителей. Тьфу, мерзость!
    Alex-a832
  12. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:33
    Наверное,тараканы уже не один рейд провели в голове на мозги прибалтов wassat И судя по высказываниям и даже действиям, они(мозги) оккупированы вредителями уже полностью laughing В отличие от самой Литвы stop
    Парадокс.... fool smile
    рюрикович
  13. ver_ (вера) Сегодня, 06:35
    ..что ей готовиться? - снять исподнее - 0дин секунд..
    ver_
  14. sxfRipper (Александр) Сегодня, 06:36
    страны Запада должны быть готовы к вторжению России в Прибалтику – конкретно в Литву.
    С запада - прямо из Калининградской области, а вот с востока - тут либо через батьку, либо через Латвию. Латыши пока молчат??? И как там Лихтенштейн с Андоррой должны к ЭТОМУ готовиться?
    А про душу и сердце - это она мощно задвинула! Честно призналась, что тело уже никого не интересует.
    sxfRipper
  15. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:36
    Нам и захватывать не надо, сами приползете!
    Ретвизан 8
  16. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:44
    Там кстати выборы скоро? А то обычно эта шизофрения обостряется под выборы, чтобы наскрести побольше голосов.
    Ну или под белку, как у Порошенко, но Даля вроде не бухает...
    Metallurg_2
  17. гильза (максим) Сегодня, 06:50
    Цифровая экономика -миф. Впрочем как и "бумажно-долларовая". Рисунок же реальной экономики складывался веками и в нашем ареале под сенью Российской империи. Все последствия для окраин этого ареала суть есть результат "рванья" многовековых связей,связей центричной экономической системы Российской зоны интересов,устроеной на использовании центральных ресурсов в производственных зонах окраин и европы. С Сибирским периодом модель лишь укрепилась,получив новые ресурсные вливания. Ясный пень ,что экономику,как и историю не обманешь. Терпеть те же сотни лет для переустройства собственных экономик там ,на бывших окраинах никто не намерен, да и в "новом" центре к этаким вливаниям не готовы в предлагаемом хронометраже. П..ц, скоро обратно значит. Мирным путём со всеми "суверенными" обвесами. Но суть собирания единого экономического пространства останется та же...Правда вот ещё КНР подвиснет по серьёзному. Ну да у России -матушки сил немеряно, а если ещё денежку заплатят,то и ещё отыщутся на всех,кто "вернутся" соберётся. А всё же хорошее дело "суверенитет"...Бесплатность бытия государственного на далёкий задний план пожалста...Грядёт, грядёт консервативный экономический уклад...Уже начинает грести)))
    гильза
    1. синоби (Юрий) Сегодня, 07:24
      А вот не факт,не факт.Это раньше все основные производственные мощности находились в европах,сейчас это дальний восток и восточная азия.Прибалты как страны-транзитёры,сами то ничего не производят уже,никому не сдались.Собственно как и добрая половина европы.
      синоби
      1. гильза (максим) Сегодня, 07:38
        В корень зрите, в корень...Интелигентные страны-транзитёры и мелко-ремесленная экономика фабричного типа. Это и была их начинка. Порты,трубопроводы,жд,автотранспорт-доход от этого добра и плюс косметика,фурнитура для всего,ширпотреб для индустриальной глубинки России.И пожалте-богатая жизнь на долгие годы... Разумеется судостроение и сопряжённые с этим производства. Типичный обращик-экономика Белоруси сейчас. Трактора,оборудование не линейного производства. На остаттках станкостроение и двигателестроение широкого,но не промышленного потребления. Вуаля-рост экономического благосостояния волочёт за собой локомотивом и их благосостояние то же. При такой модели сосуществования дружить не просто выгодно (та же тарифная политика) а жизненно необходимо. Если бы в нынешней финансовой позиции РФ модель крутилась,то у "окраин" и понятия разбалансировки бюджета не было бы априори при таком торговом балансе как у нас с Белорусью хотя бы( а поговаривают,что там в лушем случае 60% от возможного,это ж плюс 25% к ВВП при 100%). Но мечты ...мечты. Ну и опять же доверие. Выстроив такую модель-попадаем в зависимость от них же в случае крушения ( а с такими ушлыми соседями,норовящими за сникерс себе в ногу пальнуть ради европризнания вполне себе фактор), т.е. опять мы с танками,но без кастрюль. Политический момент заставит выстроить собственную "ширпотребовскую" экономику и помножит на ноль их перпективы. Причём очень быстро, они же не чешутся в плане экономического маркетинга . Ни качество,ни цена...И так возьмут эти русские! Ну и ждите ответа исторического момента значит.
        гильза
  18. Molot1979 Сегодня, 06:58
    Готовыми надо быть. и душой, и самое главное - телом. Но помни, Даля. У пани Ядвиги было в доме шесть унитазов. Но когда пришли русские, она обкакалась прямо на лестнице.
    Molot1979
  19. anjey (Андрей) Сегодня, 07:00
    Даля наш агент ,к гадалке не ходи,прогиб зачетный бывшей путане из конюшен КГБ....
    anjey
  20. синоби (Юрий) Сегодня, 07:00
    Вроде не девочка давно уже,мечтам предаваться.
    синоби
  21. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:17
    ЕС с будущего года сокращает дотации Прибалтике, вот Даля и вопит про угрозы и вторжения. Литва больше всех получала. Теперь придется самим выживать, а это так непривычно.
    Moskovit
  22. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 07:18
    Зачем такие статьи на ВО? Каждый чих этой мадам освещать. Интереснее в мире ничего не нашлось.
    zapfen
  23. Взломщик (Дмитрий) Сегодня, 07:32
    Пора вторгнуться, чтобы не болтала зря.
    Взломщик
  24. olefoks (Олег) Сегодня, 07:49
    эта успокоится никак не может,опять на халяву пожить хочется
    olefoks
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