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Российские специалисты создали уникальную авиационную бомбу-ракету. Испытания уже идут

РИА Новости публикует информацию из доклада Корпорации тактического ракетного вооружения. В докладе сообщается, что российские специалисты разработали высокоточный авиационный боеприпас, который обладает функционалом как обычной авиабомбы, так и ракеты. В материале говорится о том, что речь идёт о бомбе под маркировкой 9-А-7759.

На данный момент времени авиабомба проходит лётно-конструкторские испытания. При этом тестируют её в самых разных условиях, включая пустынные – с воздействием пыли и песка.

Какой самолёт используется в качестве носителя бомбы-ракеты 9-А-7759? Это фронтовой бомбардировщик Су-34. В ходе испытаний восьмикратно 9-А-7759 использовалась как ракета с осуществлением пусков, а троекратно как авиабомба.


Российские специалисты создали уникальную авиационную бомбу-ракету. Испытания уже идут


О новейшем авиабоеприпасе известно ещё и то, что его наведение осуществляется с применением спутниковой системы ГЛОНАСС – то есть никак не зависит от иностранной спутниковой группировки (в первую очередь – системы GPS).

Кстати, новейшая авиабомба может быть использована далеко не только на самолётах Су-34. В качестве её носителя вполне можно рассматривать, например, Су-35.

О габаритах авиационного боеприпаса нового типа не сообщается.

На данный момент разработкой такого оружия занимаются, к примеру, в Китае. О степени реализации программы бомбы-ракеты в КНР пока данных нет.

Использованы фотографии: Минобороны
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Комментарии 16

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  1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:27
    Если ракету воздух-воздух (да в принципе любую) в полёте просто отцепить (да да, выйти и отцепить) получится свободнопадающая авиабомба.

    Обратно не получится только. В смысле авиабомбу как ракету запустить.

    smile smile smile
    Ванёк
    1. Тралл Сегодня, 06:31
      Цитата: Ванёк
      в полёте просто отцепить

      Если пилот по крылу полезет её отцеплять, то кто самолётом управлять в это время будет? Да и сдует его потоком воздуха. Да и зачем бомба со шрапнелью. А так идея гениальная smile
      Тралл
      1. собаковод Сегодня, 06:40
        Тралл
        Да и зачем бомба со шрапнелью.
        Слишком уж не гениально (накладно), использовать "воздух-воздух", как бомбу. Мне кажется, Ванёк пошутил.
        собаковод
    2. andrewkor Сегодня, 06:40
      Ценю Вашу иронию! Вопрос в цене сего "гаджета" и соответственно в соотношении с эффиктивностью!
      andrewkor
    3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:56
      тут имеется в вижу что одно и тоже изделие может оснащаться двигателем и тогда это ракета . а может и нет . тогда это КАБ .
      у матрасов тоже есть такая тема. как бомба летит на сотню с копейками км . а с двигателем дальность доходит до 450км .
      просто экспл
      1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 07:45
        Цитата: просто экспл
        тут имеется в вижу что одно и тоже изделие может оснащаться двигателем и тогда это ракета . а может и нет . тогда это КАБ .

        наверно имеется ввиду некая рацуха для старых боеприпасов. Навесил перед полётом и получается управляемая ! Тоже вариант, употре-плять на бармалеев с ПЗРК !
        Starover_Z
  2. andrewkor Сегодня, 06:38
    Универсальный боеприпас по любому будет проигрывать специализированному,особенно по цене.Против объектов прикрытых ПВО нужны ракеты или управляемые бомбы,а против "бармалеев" сойдут и "тупые" свободнопадающие бомбы ,но сбрасываемые по команде со спутника,что ВКС России и применила в Сирии.Вышеприведенная инновация сильно смахивает на"распил"бюджета !
    andrewkor
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:57
      наоборот . ибо управляемые бомбы намного дешевле ракет .
      а даже у НАТО нет такой войсковой ПВО как у нас . ну нету у них в войсках ЗРК которые бы отрабатывали б по АСП . а у нас это и Тор и панцирь (правда войсковой только Тор )
      просто экспл
      1. BlackMokona Сегодня, 07:24
        ЗРК Авенджер как пример
        BlackMokona
  3. Умник (Вася) Сегодня, 06:40
    ya_frosia: Связка ломов, как правило, тонет
    alexei: ya_frosia: Но в ртути прекрасно плавает
    zoogenic: alexei: Но если ломы урановые, то и во ртути тонут
    alexei: zoogenic: сам топи урановые ломы в ртути
    Умник
  4. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:43
    Время покажет
    Грибок
  5. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 06:46
    В чем уникальность-то?:))))
    Андрей из Челябинска
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 07:13
      Цитата: Андрей из Челябинска
      В чем уникальность-то?:))))


      Наши наконец то начали испытывать российский аналог американского JDAM.
      ЗВО
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 06:53
    Цитата: Андрей из Челябинска
    В чем уникальность-то?:))))

    -------------------------
    Ну как в чем? Падает себе такая из бомболюка или с пилока как бомба и потом опачки, включается двигатель и понеслась душа в рай. Или наоборот, летела себе как ракета, а потом зависла и стала свободно падать. laughing
    Altona
  7. sib.ataman Сегодня, 07:34
    Видимо речь идёт об универсализации и удешевлении авиационного оружия. Сирийский опыт подсказывает?
    sib.ataman
  8. AID.S Сегодня, 07:43
    В ходе испытаний восьмикратно 9-А-7759 использовалась как ракета с осуществлением пусков, а троекратно как авиабомба.

    Не взрывалась что-ли? laughing
    AID.S
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