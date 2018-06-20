07:53 20 июня
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ВВС Израиля нанесли ответный удар по Газе. Кто же заставит стороны договориться?

Новость из разряда «утренний кофе» - авиация Израиля нанесла удары по территории сектора Газа в ответ на обстрелы со стороны боевого крыла ХАМАС территории Израиля. По сообщениям пресс-службы ЦАХАЛ, в ночь на среду боевики ХАМАС выпустили в направлении Израиля 18 ракет, четыре из которых были перехвачены средствами ПВО. Работала система «Железный купол».

В ответ на обстрел израильская боевая авиация нанесла удары по одиннадцати объектам ХАМАС в секторе Газа. В частности, речь идёт о военных комплексах, принадлежащих палестинской организации.

ВВС Израиля нанесли ответный удар по Газе. Кто же заставит стороны договориться?



Удары израильской авиации были разделены на несколько «подходов». В общей сложности – на три. Третья серия ударов состоялась ближе к утру. О погибших и пострадавших на территории Газы не сообщается. При этом известно, что жертв ракетных обстрелов израильской территории нет.

Этот обмен ударами стал самым крупным за последнее время. При этом можно констатировать, что такого рода сводки стали, к сожалению, будничными. Стороны явно не готовы к преодолению кризиса, и никто не собирается сделать первый и очень важный шаг. А если так, то можно констатировать, что такого рода новости (об обстрелах с той и другой стороны) будут продолжать поступать.

Напомним, что обстрелы территории Израиля, а также провокации у границы возобновились после решения США признать Иерусалим израильской столицей и перенести туда своё посольство. В самом Израиле это решение Вашингтона назвали историческим. Теперь израильская авиация вынуждена совершать боевые вылеты с нанесением ударов по несколько раз в неделю.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. собаковод Сегодня, 06:55
    Кто же заставит стороны договориться?

    Америка! Хизер уже заявила, что они выходят из комитета по правам человека. Зелёный свет дан!
    собаковод
    1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 07:08
      Новость из разряда «утренний кофе» - авиация Израиля нанесла удары по территории сектора Газа в ответ на обстрелы со стороны боевого крыла ХАМАС территории Израиля.

      Вы знаете, если вдруг у ХАМАС появится ядерное оружие и эти "террористы" долбанут по Израилю... я не буду плакать и сожалеть, ведь против Сирии евреи ведут нечестную войну. Возмездие - не более am.
      У меня нет родственников в Израиле, сотрут эту страну с лица Земли, не расстроюсь, если честно. Не потому, что евреи плохие, а потому что они подсiраyт сирийской армии, которая сражается против террористов. Те, которые помогают террористам в Сирии, должны гореть в пламени правосудия, разве не так? request
      Sharky
      1. Чёрный Сегодня, 07:19
        Цитата: Sharky
        Вы знаете, если вдруг у ХАМАС появится ядерное оружие и эти "террористы" долбанут по Израилю... я не буду плакать и сожалеть
        сотрут эту страну с лица Земли, не расстроюсь, если честно.

        Вам нужен хороший психиатр
        Чёрный
        1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 07:24
          Вам нужен хороший психиатр

          Да нет товарищ. Я раз в год прохожу медицинскую комиссию, там же психиатр. Там не просто так, а нужно шапочку надевать с кучей электродов, псих не пройдёт! Вам скинуть копию мед. комиссии? А когда Вы проходили соответствующую проверку?
          Sharky
          1. Татьяна Сегодня, 07:25
            Напомним, что обстрелы территории Израиля, а также провокации у границы возобновились после решения США признать Иерусалим израильской столицей и перенести туда своё посольство. В самом Израиле это решение Вашингтона назвали историческим. Теперь израильская авиация вынуждена совершать боевые вылеты с нанесением ударов по несколько раз в неделю.

            Американские транснациональные военные компании удовлетворены. Нестабильность на БВ благодаря Трампу и Нетаньяху Израилю обеспечена.

            Татьяна
          2. Чёрный Сегодня, 07:36
            Цитата: Sharky
            Вам скинуть копию мед. комиссии?

            Ага...прям на сайте разместите wassat

            Я раз в год прохожу медицинскую комиссию, там же психиатр. Там не просто так, а нужно шапочку надевать с кучей электродов
            laughing
            Чёрный
      2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 07:23
        Цитата: Sharky
        Новость из разряда «утренний кофе» - авиация Израиля нанесла удары по территории сектора Газа в ответ на обстрелы со стороны боевого крыла ХАМАС территории Израиля.

        Вы знаете, если вдруг у ХАМАС появится ядерное оружие и эти "террористы" долбанут по Израилю... я не буду плакать и сожалеть, ведь против Сирии евреи ведут нечестную войну. Возмездие - не более am.
        У меня нет родственников в Израиле, сотрут эту страну с лица Земли, не расстроюсь, если честно. Не потому, что евреи плохие, а потому что они подсiраyт сирийской армии, которая сражается против террористов. Те, которые помогают террористам в Сирии, должны гореть в пламени правосудия, разве ни так? request


        Сколько террактов было в РФ с участием мусульман и прочих правоверных?
        Десятки, сотни?
        Забыли подрывы домов?
        Забыли подрывы метро?
        Забыли подрывы автобусов?

        А что было бы в Норд-Осте, если бы у Хамаса было ядерное оружие?
        Ведь именно в Москве было самое большое количество проведенных террактов вообще.
        В определенные годы - каждый месяц. каждую неделю.
        Или память настолько дырявая.

        Для такого случая Мовсару Бараеву обязательно бы оно досталось - и именно Москва была бы первым городом в котором случился ядерный взрыв.
        не Тель-Авив, а именно Москва.

        Правда. что бы это понять, нужно иметь голову. смотреть историю, окружающую действительность понимать, а не быть Бараном как Sharky (Supreme leader) - который нарушает статьи УК РФ и разжигает межнациональную Рознь уже публично. и хватит писать с украинских клавиатур.
        Тебя выдает слово
        Цитата: Sharky
        подсiраyт
        ЗВО
        1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 07:30

          Правда. что бы это понять, нужно иметь голову. смотреть историю, окружающую действительность понимать, а не быть Бараном как Sharky (Supreme leader) - который нарушает статьи УК РФ и разжигает межнациональную Рознь уже публично. и хватит писать с украинских клавиатур.

          Да я с Калининграда, Вас не обсiрал, меняю некоторые буквы на английские, что бы не наскочить на цензуру. А Вы меня только что оскорбили, назвав бараном, это говорит о вашем низком уровне развития интеллекта. Тут я Вам не помогу, изучайте мат. часть. Возможно, повторите уроки из средней школы, или вы жертва ЕГЭ?
          Sharky
      3. Комментарий был удален.
      4. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:31
        Цитата: Sharky
        если вдруг у ХАМАС появится ядерное оружие и эти "террористы" долбанут по Израилю...

        ... то Иран - точно и полностью, а та же Сирия - возможно и частично, превратятся в ядерные полигоны. Практически, в одночасье.
        Вас это не волнует? Странно...
        Цитата: Sharky
        Вам нужен хороший психиатр

        Да нет товарищ. Я раз в год прохожу медицинскую комиссию, там же психиатр... псих не пройдёт

        Но прошел же laughing
        Не гоните пургу: "шапочка из электродов" - это ЭЭГ, и к психиатрии отношения не имеет. От слова "вообще".
        Так что про
        Цитата: Чёрный
        Вам нужен хороший психиатр

        - подтверждаю. Но опасаюсь, что просто обследование Вам уже не поможет.
        Голован Джек
        1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 07:39
          Не гоните пургу: "шапочка из электродов" - это ЭЭГ, и к психиатрии отношения не имеет. От слова "вообще".

          Я вижу, что Вы далеки от морских мед. комиссий, совершенно не знакомы с ними. Я на Вас не обижаюсь, Вы можете многого не знать, это не Ваша вина. Учите мат. часть или не пишите вздор. За умного сойдёте. good
          Sharky
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:46
            Цитата: Sharky
            Я вижу, что Вы далеки от морских мед. комиссий, совершенно не знакомы с ними

            Более того - мне на них абсолютно... параллельно.
            А психиатра я проходил, работодатель "захотел" при приеме на работу (НПО Комета, Москва, стандарт это у них), и что там и как - доподлинно знаю.
            "Сеточки" там - никаким боком, а вот с врачом часок лично пообщаться, тестики порешать, да потом еще через неделю - полчасика, по результатам... есть у Вас такое? Нет? Тогда фуфло Ваша медкомиссия.
            Впрочем, как и большинство, кхм, подобных.
            А мысли Вы высказываете, простите, совершенно... д'эбильные, что, в свою очередь, уже других наводит на некие, кхм, мысли.
            Как-то вот так wink
            Голован Джек
    2. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:16
      Цитата: собаковод
      Америка! Хизер уже заявила, что они выходят из комитета по правам человека.


      Давно дало было выйти. И смех и грех - в совете сидят страны, у которых с правами человека проблем выше крыши и обвиняют других, причём делают это предвзято.


      Впрочем, и британцам уже это надоело - министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон потребовал от СПЧ убрать из устава Параграф номер 7, посвященный исключительно "нарушению прав человека на Западном берегу и в секторе Газы".
      По словам Джонсона, существование данного параграфа, откровенно дискриминирующего Израиль, только вредит попыткам достижения мира.
      Глава британского МИДа заявил, что, если параграф не будет отменен, Великобритания будет автоматически голосовать против любой резолюции, вынесенной на его основании.
      Tiras
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 07:35
        Цитата: Tiras
        Давно дало было выйти. И смех и грех - в совете сидят страны, у которых с правами человека проблем выше крыши и обвиняют других

        Эт да...
        Американцы здесь оказались честны, стране, в которой официально были разрешены пытки- на место в Совете по правам человека.
        Лопатов
  2. Усталый (Александр Барчев) Сегодня, 07:08
    С фашистскими государствами договариваться бесполезно.
    Усталый
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:25
      Толсто троллите, а тролли как всегда специально забывают, что те, кто хотел договорится с Израилем, например, Египет и Иордания - договорились.

      А всякие глупости про фашизм и прочие слова, в которых вы не разбираетесь и используете, чтобы кинуть в очередной раз кое чего в вентилятор - лучше оставьте при себе.
      Tiras
  3. Vard Сегодня, 07:35
    Война однако... вся проблема в том что Израиль не может справиться с Хамас... от слова совсем... И вопрос времени... когда Хамас придумает что то такое что угробит Израиль...
    Vard
  4. viktor. (Knyt) Сегодня, 07:42
    Цитата: Vard
    когда Хамас придумает что то такое что угробит Израиль...

    hi Не Хамас Израиль угробит а Еврейская Исключительность,высокомерие и Главное поддержка возрождения Фашизма в Штатах, те их и добьют. yes
    viktor.
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