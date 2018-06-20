Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
ВВС Израиля нанесли ответный удар по Газе. Кто же заставит стороны договориться?
Новость из разряда «утренний кофе» - авиация Израиля нанесла удары по территории сектора Газа в ответ на обстрелы со стороны боевого крыла ХАМАС территории Израиля. По сообщениям пресс-службы ЦАХАЛ, в ночь на среду боевики ХАМАС выпустили в направлении Израиля 18 ракет, четыре из которых были перехвачены средствами ПВО. Работала система «Железный купол».
В ответ на обстрел израильская боевая авиация нанесла удары по одиннадцати объектам ХАМАС в секторе Газа. В частности, речь идёт о военных комплексах, принадлежащих палестинской организации.
Удары израильской авиации были разделены на несколько «подходов». В общей сложности – на три. Третья серия ударов состоялась ближе к утру. О погибших и пострадавших на территории Газы не сообщается. При этом известно, что жертв ракетных обстрелов израильской территории нет.
Этот обмен ударами стал самым крупным за последнее время. При этом можно констатировать, что такого рода сводки стали, к сожалению, будничными. Стороны явно не готовы к преодолению кризиса, и никто не собирается сделать первый и очень важный шаг. А если так, то можно констатировать, что такого рода новости (об обстрелах с той и другой стороны) будут продолжать поступать.
Напомним, что обстрелы территории Израиля, а также провокации у границы возобновились после решения США признать Иерусалим израильской столицей и перенести туда своё посольство. В самом Израиле это решение Вашингтона назвали историческим. Теперь израильская авиация вынуждена совершать боевые вылеты с нанесением ударов по несколько раз в неделю.
В ответ на обстрел израильская боевая авиация нанесла удары по одиннадцати объектам ХАМАС в секторе Газа. В частности, речь идёт о военных комплексах, принадлежащих палестинской организации.
Удары израильской авиации были разделены на несколько «подходов». В общей сложности – на три. Третья серия ударов состоялась ближе к утру. О погибших и пострадавших на территории Газы не сообщается. При этом известно, что жертв ракетных обстрелов израильской территории нет.
Этот обмен ударами стал самым крупным за последнее время. При этом можно констатировать, что такого рода сводки стали, к сожалению, будничными. Стороны явно не готовы к преодолению кризиса, и никто не собирается сделать первый и очень важный шаг. А если так, то можно констатировать, что такого рода новости (об обстрелах с той и другой стороны) будут продолжать поступать.
Напомним, что обстрелы территории Израиля, а также провокации у границы возобновились после решения США признать Иерусалим израильской столицей и перенести туда своё посольство. В самом Израиле это решение Вашингтона назвали историческим. Теперь израильская авиация вынуждена совершать боевые вылеты с нанесением ударов по несколько раз в неделю.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти