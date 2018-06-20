11:19 20 июня
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Учения ВСУ с применением ПЗРК и иных средств ПВО. Готовят второй MH17?

Украинские подразделения ПВО и ВВС проводят командно-штабные учения на юге страны. Пресс-служба украинского Минобороны сообщает, что зенитные ракетные дивизионы отрабатывали перемещения на позиции, выполняли воздушное прикрытие войск, обнаруживали, сопровождали и уничтожали условные воздушные цели, организовывали и осуществляли наземную оборону подразделений на полевых позициях.

Обращает на себя внимание, что в ходе КШУ украинские военнослужащие использовали переносные зенитные ракетные комплексы.

Учения ВСУ с применением ПЗРК и иных средств ПВО. Готовят второй MH17?



С учётом большого числа провокаций у линии соприкосновения, отмеченных в последнее время, использование ПЗРК неподалёку от проведения так называемой операции объединённых сил не может не вызывать тревоги. Это при учёте того, что над Украиной продолжают проходить маршруты гражданских авиалайнеров.

Из сообщения пресс-службы украинского военного ведомства:
Также был отработан выход дивизионов на запасные позиции в ночное время. Личный состав действовал уверенно, умело и профессионально.


Настолько же умело и профессионально, как в июле 2014 года, когда наносили удары по малайзийскому авиалайнеру?

Между тем, в Виннице прошла встреча украинских штабных офицеров с натовскими военнослужащими. Отмечается, что обсуждались итоги проведения совместной операции «Северный сокол-2018». В ней принимали участие украинские и датские военнослужащие. Операция проводилась в формате доставки специальных грузов в «высоких» широтах. Так, транспортная авиация задействовалась, к примеру, для доставки топлива в Гренландию.

С украинской стороны участие принимали 44 военнослужащих бригады военно-транспортной авиации ВВС Украины, дислоцированной в Мелитополе. Используя Ил-76, украинские лётчики перевезли 500 тыс. литров топлива с авиабазы ВВС США «Туле» на датскую полярную станцию «Норд».

Использованы фотографии: Минобороны Украины
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Комментарии 19

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:52
    Да никто там уже не летает. Над ВНА. Только те, что к ним и от них. Транзитные - облетают, "на всякий случай"... А вот то, что с ПЗРК бегают... А с чем им ещё бегать?
    Горный стрелок
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:04
      Украину используют как плацдарм. И готовят в надежде стравит славянские народы в братоубийственной войне.
      Teberii
    2. Чёрный Сегодня, 08:06
      Цитата: Горный стрелок
      Да никто там уже не летает. Над ВНА. Только те, что к ним и от них. Транзитные - облетают, "на всякий случай"..

      Облетать то облетают....но эти укурки вполне могут ОБСЕшный вертолёт приземлить рядом с линией соприкосновения. Ну и дальше все "свободные сми" запада тут же всё расследуют и через пять минут вынесут вердикт - Россия....
      Чёрный
      1. Canecat (Canecat) Сегодня, 10:44
        В вердикте в таком случае будет сказано что "птыц" был сбит российским ПЗРК, что не долеко от истины. Российским, т.е. произведенным в России. Читатель не будет думать над этотой "свиной поджаркой", ему важно утолить информационный голод, а то где на самом деле росла и нагуливала бока эта "свинья", его не будет интересовать.
        Залог успеха, избегать точных формулировок, остальное читатель сам додумает. В прочем, это можно часто наблюдать в статьях на ВО.
        Canecat
    3. Spitfire (Алексей) Сегодня, 08:56
      Цитата: Горный стрелок
      Да никто там уже не летает. Над ВНА. Только те, что к ним и от них. Транзитные - облетают, "на всякий случай"... А вот то, что с ПЗРК бегают... А с чем им ещё бегать?


      Транзитные - летают. И европейцы на юга, и турки, и израилетяне в Москву. flightradar24 вам в помощь. А ПЗРК, как тут уже отметили, до транзитников никак.
      Spitfire
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:33
      На всякий случай, эти ПЗРК пригодятся приземлить Порошенко, если тот вздумает сбежать. lol
      сибиралт
    5. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 11:18
      Цитата: Горный стрелок
      Да никто там уже не летает.

      Над посёлком Таирова(Одесса) и Сухим Лиманом (пригорд Одессы) каждые 30-60 минут заходят-взлетают пассажирские самолёты: поляки, французы, турки, собственно украинские и множество лоукостов неизвестного происхождения. Так как эта глупость повторяется уже не первый раз, не поленюсь сниму на видео.
      Нормаль ок
  2. собаковод Сегодня, 07:54
    Учения... Северный ишак. Возят грузы, в экстренной ситуации - даже этого не дозволят - уворуют.
    собаковод
  3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:03
    Учения ВСУ с применением ПЗРК и иных средств ПВО. Готовят второй MH17?

    Желание привлечь читателя кричащим заголовком часто приводит к ляпам. ПЗРК не работают по высотам, на которых летает гражданская авиация - это около 10 тыс.метров. В учениях наверняка задействовали ЗРК типа "Бук", но для повторения провокации с МН17, учения проводить не нужно - это гражданский не защищенный борт. Лучше бы описали реалии, что идет подготовка к нападению на ЛДНР, это больше похоже на правду.
    Alex-a832
  4. silberwolf88 (SS) Сегодня, 08:54
    Да после случая с Боингом ... только там ещё совершают какие-то полёты ... ну ничему-то история не учит ...
    silberwolf88
  5. Бшкаус Сегодня, 09:12
    Готовятся на случай, если Россия вступит на стороне ЛДНР. Я бы поостерегся шапкозакидательных настроении и стеба. У Украины есть С300, Буки и много другого добра. На секундочку, если верить официально МО РФ, то сирия с куда более скромным советским ПВО сорвала атаку из 100 ракет, уделав 70%. Мы же пиково применяли до 40 калибров. Да и в грузии нашу авиацию били украинские расчеты, так что опыт у них не только по ту-154 и боингу. Кстати ПЗРК тоже радости российским вертолетам не доставит. Потери будут в разы выше сирийских и тем более войны трех восьмерок. Россия конечно до Киева дойдет, но цена слишком велика. Так что не будит никаких наступлений ни ЛДНР, ни ВСУ. Там вообще военный тупик. Наступательный потенциал ЛДНР окончательно исчерпали взяв Дебальцево. Сейчас обе стороны играют от обороны, но наступать не может никто, либо слишком кровавой ценой с непредсказуемым результатом, а жить хотят все.
    Бшкаус
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:33
      в целом согласен , кроме темы с калибрами .
      ибо в Сирии по ним работали Бук-М2 и Панцири а это новые ЗРК . С-200 и С-125 почти не проявили себя .
      кроме того в Сирии сирийцы знали по ком будут бить и маршруты полета КР .
      тут этого у каклов не будет .
      просто экспл
      1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 11:14
        Цитата: просто экспл
        в Сирии сирийцы знали по ком будут бить и маршруты полета КР .тут этого у каклов не будет

        Зря так думаете. В странах СНГ все старшие военные когда-то учились вместе. Разведке, не трудно вербовать агентов.
        Нормаль ок
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:23
      Цитата: Бшкаус
      Потери будут в разы выше сирийских и тем более войны трех восьмерок. Россия конечно до Киева дойдет, но цена слишком велика. Так что не будит никаких наступлений ни ЛДНР, ни ВСУ.

      Да, шапкозакидательство всегда есть глупость, поскольку есть недооценка противника. Однако рассматривать Украину, как полноценного военного противника тоже нельзя, если знать настроения среди населения. Любое полноценное военное вмешательство приведет к сдаче власти и массовому дезертирству в ВСУ. Все противодействие перейдет в очаги сопротивления националистов. Это понимают и в США, поэтому до сих пор нет возобновления активного наступления ВСУ в сторону ЛДНР, только слабые провокации, чтобы не дать повода России вмешаться. Крови не миновать, но на Сирию это и близко не будет похоже.
      Alex-a832
  6. Мимопроходил (Дима) Сегодня, 09:38
    Украинский генштаб просто высоко оценил работу ВКС в Сирии
    Мимопроходил
  7. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:00
    ШТА???? Магистральный самолёт из ПЗРК валить? Автор, почитай ТТХ.
    Серж Горелый
  8. rumpeljschtizhen (Анатолий) Сегодня, 10:32
    задрали эти адиозные заголовки
    rumpeljschtizhen
  9. Larum (Larum) Сегодня, 10:33
    Очередное "вот вот нападут"....
    Опять будут сбивать ополченскую авиацию...
    Кстати, кто помнит, сколько сбили ополченцев гады?
    Larum
  10. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 11:11
    Настолько же умело и профессионально, как в июле 2014 года, когда наносили удары по малайзийскому авиалайнеру?

    Голландия утверждает, что Боинг сбили "сепаратисты".
    Нормаль ок
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