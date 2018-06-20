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Германия предложила создать Совет безопасности ЕС
Власти Германии и Франции предлагают европейским странам обсудить возможность создания новых форматов, таких как Совет безопасности ЕС, говорится в сообщении пресс-службы правительства ФРГ.
Там отметили, что в ходе дебатов необходимо обсудить создание новых форматов, таких как Совет безопасности ЕС. Это откроет возможности для более тесной координации в рамках Евросоюза и на внешних форумах.
Также в Берлине призвали укреплять координацию Европы по вопросам ООН, продолжить развитие военного потенциала ЕС, принять на законодательном уровне меры по пресечению в интернете террористической пропаганды, способствовать урегулированию ситуации на востоке Украины.
Кроме того, Берлин и Париж призывают страны бороться со «вторичной миграцией» в Европе, не допускать переезда уже зарегистрированных беженцев на территорию других государств. Как один из видов борьбы с этим явлением предлагается «уменьшение стимулов для вторичной миграции, путем укрепления сотрудничества между европейскими государствами».
Ранее лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили об одобрении проекта укрепления границ Евросоюза.
При реформировании Евросоюза мы должны прислушиваться к голосам наших граждан. Поэтому Франция и Германия полны решимости продолжить гражданские Конференции в ЕС, чтобы начать демократические дебаты в преддверии предстоящих выборов во властные структуры Европы,заявили в правительстве.
Там отметили, что в ходе дебатов необходимо обсудить создание новых форматов, таких как Совет безопасности ЕС. Это откроет возможности для более тесной координации в рамках Евросоюза и на внешних форумах.
Также в Берлине призвали укреплять координацию Европы по вопросам ООН, продолжить развитие военного потенциала ЕС, принять на законодательном уровне меры по пресечению в интернете террористической пропаганды, способствовать урегулированию ситуации на востоке Украины.
Кроме того, Берлин и Париж призывают страны бороться со «вторичной миграцией» в Европе, не допускать переезда уже зарегистрированных беженцев на территорию других государств. Как один из видов борьбы с этим явлением предлагается «уменьшение стимулов для вторичной миграции, путем укрепления сотрудничества между европейскими государствами».
Ранее лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили об одобрении проекта укрепления границ Евросоюза.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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