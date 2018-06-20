Германия предложила создать Совет безопасности ЕС

При реформировании Евросоюза мы должны прислушиваться к голосам наших граждан. Поэтому Франция и Германия полны решимости продолжить гражданские Конференции в ЕС, чтобы начать демократические дебаты в преддверии предстоящих выборов во властные структуры Европы,

Власти Германии и Франции предлагают европейским странам обсудить возможность создания новых форматов, таких как Совет безопасности ЕС, говорится в сообщении пресс-службы правительства ФРГ.заявили в правительстве.Там отметили, что в ходе дебатов необходимо обсудить создание новых форматов, таких как Совет безопасности ЕС. Это откроет возможности для более тесной координации в рамках Евросоюза и на внешних форумах.Также в Берлине призвали укреплять координацию Европы по вопросам ООН, продолжить развитие военного потенциала ЕС, принять на законодательном уровне меры по пресечению в интернете террористической пропаганды, способствовать урегулированию ситуации на востоке Украины.Кроме того, Берлин и Париж призывают страны бороться со «вторичной миграцией» в Европе, не допускать переезда уже зарегистрированных беженцев на территорию других государств. Как один из видов борьбы с этим явлением предлагается «уменьшение стимулов для вторичной миграции, путем укрепления сотрудничества между европейскими государствами».Ранее лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили об одобрении проекта укрепления границ Евросоюза.