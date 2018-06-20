11:20 20 июня
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Германия предложила создать Совет безопасности ЕС

Власти Германии и Франции предлагают европейским странам обсудить возможность создания новых форматов, таких как Совет безопасности ЕС, говорится в сообщении пресс-службы правительства ФРГ.

Антимиграционный митинг в Берлине

При реформировании Евросоюза мы должны прислушиваться к голосам наших граждан. Поэтому Франция и Германия полны решимости продолжить гражданские Конференции в ЕС, чтобы начать демократические дебаты в преддверии предстоящих выборов во властные структуры Европы,
заявили в правительстве.


Там отметили, что в ходе дебатов необходимо обсудить создание новых форматов, таких как Совет безопасности ЕС. Это откроет возможности для более тесной координации в рамках Евросоюза и на внешних форумах.

Также в Берлине призвали укреплять координацию Европы по вопросам ООН, продолжить развитие военного потенциала ЕС, принять на законодательном уровне меры по пресечению в интернете террористической пропаганды, способствовать урегулированию ситуации на востоке Украины.

Кроме того, Берлин и Париж призывают страны бороться со «вторичной миграцией» в Европе, не допускать переезда уже зарегистрированных беженцев на территорию других государств. Как один из видов борьбы с этим явлением предлагается «уменьшение стимулов для вторичной миграции, путем укрепления сотрудничества между европейскими государствами».

Ранее лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили об одобрении проекта укрепления границ Евросоюза.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Чёрный Сегодня, 08:20
    Бабушка Меркель без дедушки совсем вразнос пошла....пусть сперва добьётся , что бы американцы свои оккупационные воска с территории германии убрали, а потом уж про совбез.ЕС в уши дует
    Чёрный
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:39
      Им еще сколько лет под оккупацией ходить ?
      Uncle Lee
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:46
        До скончания века , тут только силой можно решить , а её не видно.
        cniza
        1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:51
          Виктор hi
          Цитата: cniza
          только силой
          против США они не попрут !
          Uncle Lee
          1. рич (дмитрий) Сегодня, 08:56
            снова призрак бродит по Европе
            рич
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:54
              Да, и опять с немцами во главе...
              maxim947
          2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:57
            Приветствую Владимир! hi , как поговаривают есть "тайные" договора до 2090 года , Германия останется оккупированной ...
            cniza
            1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:00
              Цитата: cniza
              до 2090 года

              Долго еще немчикам терпеть. Поэтому их канцлеры такие покладистые под Америку....
              Uncle Lee
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:01
                Видимо им нравится...
                cniza
                1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:05
                  Ха-ха-ха ! Но это уже садомазохизм ! recourse
                  Uncle Lee
                  1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:10
                    Их приучили быть потребителями и думать только о своей утробе , вот и результат.
                    cniza
                    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:48
                      Цитата: cniza
                      Их приучили быть потребителями и думать только о своей утробе , вот и результат.

                      Как бы первый раз Гитлер их из оккупации вытащил, послав всех подальше..., не желательно бы повторения такого выхода их из оккупации...
                      MPN
            2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:02
              Нормально так. Гейропа хочет оберегаться от всех и вся!
              То шо одни из главных затейников всякого бардака, в той же гейропе это предлагают, конечно прикольно! Англичанка то от гейропы отваливает, не в прямом так в переносном смысле, вот бундесфюрер и озаботилась!
              rocket757
      2. AID.S Сегодня, 10:01
        Цитата: Uncle Lee
        Им еще сколько лет под оккупацией ходить ?

        Оккупация немцам никак не мешает, скорее наоборот, не нужна своя большая армия. Жизнь немца налажена и зависит больше от состояния экономики. А она- не плоха.
        AID.S
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:52
      А что, им уже НАТО мало? belay
      сибиралт
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:58
        А там рулевой не они!!! и от руля отходить не собирается .... а по рулить то хочется!
        rocket757
  2. silberwolf88 (SS) Сегодня, 08:52
    А ещё это необходимо для принятия различных местечковых резолюций ... с последующим обязательным их исполнением всем Миром ... ну кроме США конечно ... Примут постановление что русские им должны везде ... и ну давай требовать с нас и наших активов ... вполне себе возможная перспектива ... это как постановление американских судов исполняемых большинством холуйских режимов ...
    silberwolf88
  3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 09:00
    И как назовут? Собес?.. laughing ЕС трещит по швам, в том числе по участию в НАТО. Кто-то хочет подраконить Вашингтон появлением некой альтернативы НАТО на уровне принятия решений по коллективной безопасности в ЕС. Ведь НАТО является карманной конторой для США и нацелена на удовлетворение интересов именно США. А ЕС только успевает навоз за НАТОвскими делами подгребать.
    Alex-a832
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:20
      Привет Алексей soldier
      У нас сегодня мини праздник, так шо проблемами гейропы нам даж не интересны .... оно конечно соседи и торговые партнёры, но как они уже достали!!!
      У них опять похоже поплыло, нью гейропейци пополнение получают, так шо проблемы у тех соседей все ещё впереди!
      rocket757
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:01
        Виктор, привет hi
        Как бы там ни было, но "успехи" наших потенциальных врагов всегда нас радуют! Пусть лучьше в решении собственных социально-экономических проблем упражняются со своим заслуженным "пополнением", чем с нами бодаться готовятся. Развалятся всякие НАТО, так глядишь и мир еще на пол века в Европе продлится, хотелось бы верить...
        Alex-a832
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:00
          Сообща решать проблемы не хотят, не мешали б и то хорошо.
          Похоже, когда их проблема с нью гейропейцами в аут загонит, будут они у нас наших ментов просить! Для передачи опыта т.с и ваще содействия!
          Вот это будет уже не мягкая сила, потому как наших служивых к ангелам не приписать никак, вполне адекватные, главное порядок умеют наводить и держать!
          rocket757
  4. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 09:17
    В Европе практически не осталось стран обладающих хоть каким то суверенитетом, даже во внутренней политике. Совет безопасности ЕС это очередная попытка свалить проблемы с больной головы на несуществующую.
    Кроме того, а как же быть с полномочиями НАТО? Фактически это признание, что НАТО отстаивает исключительно интересы США и к безопасности Европы отношения не имеет.
    Vita VKO
  5. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 11:03
    На роду им написано лежать под амерами и подмахивать.))
    jncnfdybr
  6. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 11:04
    Если туда напринимают всяких оголтелых типа Украины, Прибалтов и Поляков, то нам там делать не чего, весь мозг вынесут своим " ла - ла - ла"!
    Ретвизан 8
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