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Постпредство РФ прокомментировало выход США из Совета по правам человека ООН
В российском постпредстве при ООН назвали циничным заявление США, в котором они объяснили причину своего выхода из Совета по правам человека (СПЧ), передает РИА Новости.
Как отметили российские дипломаты, СПЧ является «ключевой международной площадкой», для защиты прав человека, которая придерживается принципов конструктивного диалога, объективности и беспристрастности.
По их словам, эта структура ООН призвана служить всем государствам-членам, а не одной какой-либо стране.
К сожалению, говорится в комментарии, коллеги из США этого не понимают или не признают, хотя «ответ международного сообщества на их затеи по реформе СПЧ наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе».
Вашингтон, видимо, хотел превратить Совет в послушный инструмент, который бы безропотно продвигал его интересы и наказывал неугодные ему страны. На этом фоне попытки американцев обвинить СПЧ в политизации своей деятельности представляются циничными. По сути, в провале своей инициативы США обвиняют весь мир, включая своих союзников, заявили дипломаты.
В сообщении также отмечается, что в работе Совета имеются недостатки, однако за прошедшее время он доказал свою жизнеспособность.
Напомним, во вторник госсекретарь Помпео и постпред США Хейли объявили о выходе США из Совета по правам человека ООН. Многие страны это решение подвергли критике. Израиль, напротив, завил о полной его поддержке.
Ранее Белый дом неоднократно подвергал СПЧ критике за «предвзятость» по отношению к Израилю, а также выражал недовольство тем обстоятельством, что в его составе находятся Венесуэла, Куба и Китай.
Членство США в Совете истекает в конце 2019 года. Это второй трехлетний срок участия страны в СПЧ. После него Соединенные Штаты не имели право на новое переизбрание.
Как отметили российские дипломаты, СПЧ является «ключевой международной площадкой», для защиты прав человека, которая придерживается принципов конструктивного диалога, объективности и беспристрастности.
По их словам, эта структура ООН призвана служить всем государствам-членам, а не одной какой-либо стране.
К сожалению, говорится в комментарии, коллеги из США этого не понимают или не признают, хотя «ответ международного сообщества на их затеи по реформе СПЧ наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе».
Вашингтон, видимо, хотел превратить Совет в послушный инструмент, который бы безропотно продвигал его интересы и наказывал неугодные ему страны. На этом фоне попытки американцев обвинить СПЧ в политизации своей деятельности представляются циничными. По сути, в провале своей инициативы США обвиняют весь мир, включая своих союзников, заявили дипломаты.
В сообщении также отмечается, что в работе Совета имеются недостатки, однако за прошедшее время он доказал свою жизнеспособность.
Напомним, во вторник госсекретарь Помпео и постпред США Хейли объявили о выходе США из Совета по правам человека ООН. Многие страны это решение подвергли критике. Израиль, напротив, завил о полной его поддержке.
Ранее Белый дом неоднократно подвергал СПЧ критике за «предвзятость» по отношению к Израилю, а также выражал недовольство тем обстоятельством, что в его составе находятся Венесуэла, Куба и Китай.
Членство США в Совете истекает в конце 2019 года. Это второй трехлетний срок участия страны в СПЧ. После него Соединенные Штаты не имели право на новое переизбрание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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