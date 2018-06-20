11:19 20 июня
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Постпредство РФ прокомментировало выход США из Совета по правам человека ООН

В российском постпредстве при ООН назвали циничным заявление США, в котором они объяснили причину своего выхода из Совета по правам человека (СПЧ), передает РИА Новости.



Как отметили российские дипломаты, СПЧ является «ключевой международной площадкой», для защиты прав человека, которая придерживается принципов конструктивного диалога, объективности и беспристрастности.


По их словам, эта структура ООН призвана служить всем государствам-членам, а не одной какой-либо стране.

К сожалению, говорится в комментарии, коллеги из США этого не понимают или не признают, хотя «ответ международного сообщества на их затеи по реформе СПЧ наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе».

Вашингтон, видимо, хотел превратить Совет в послушный инструмент, который бы безропотно продвигал его интересы и наказывал неугодные ему страны. На этом фоне попытки американцев обвинить СПЧ в политизации своей деятельности представляются циничными. По сути, в провале своей инициативы США обвиняют весь мир, включая своих союзников, заявили дипломаты.

В сообщении также отмечается, что в работе Совета имеются недостатки, однако за прошедшее время он доказал свою жизнеспособность.

Напомним, во вторник госсекретарь Помпео и постпред США Хейли объявили о выходе США из Совета по правам человека ООН. Многие страны это решение подвергли критике. Израиль, напротив, завил о полной его поддержке.

Ранее Белый дом неоднократно подвергал СПЧ критике за «предвзятость» по отношению к Израилю, а также выражал недовольство тем обстоятельством, что в его составе находятся Венесуэла, Куба и Китай.

Членство США в Совете истекает в конце 2019 года. Это второй трехлетний срок участия страны в СПЧ. После него Соединенные Штаты не имели право на новое переизбрание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. ioan-e (Борис) Сегодня, 09:19
    Вот и правильно! Этим лицемерам в совете не место!
    ioan-e
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:36
      Наконец -то. Сколько же им можно обмудсменов - дармоедов по всему миру кормить! winked
      сибиралт
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:48
        Да нормально всё, по чесноку. Им на этот совет поф, вот и ушли!
        Кто то думает что этот совет совсем такой белый и пушистый??? Тамошних чинуш и всяких разных радетелей через чистилище надо пропустить!!! Тогда, ВОЗМОЖНО, от организации толк будет.
        Совсем отменять, закрывать, это в нашем мире неможно .... много зла, много где твориться! Надзор нужен!!! Но по чесноку щоб всё было!!!
        rocket757
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:41
          Витя, привет hi чеснок-то у каждого свой, в своем, так сказать , огороде..
          роман66
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:04
            Роман привет soldier
            Вместо всяких комиссий, советов и прочих проверочных органов и предлагаю всех в ЧИСТИЛИЩЕ!
            Оно для всех одно .... а там по факту, либо служить миру, либо в ад, каждому свой!
            rocket757
            1. роман66 (роман) Сегодня, 11:10
              кто чистилище контролировать будет?
              роман66
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:51
        Вашингтон, видимо, хотел превратить Совет в послушный инструмент

        А разве было по-другому? Данный совет и был инструментом. Я за то, чтобы и Россия оттуда вышла, и еще много откудова. Наплодили всяких организаций, которые сидят за народные деньги и носом ворочат, и кто больше внесет тот и прав.
        maxim947
        1. Чёрный Сегодня, 10:08
          ООН давно уже повторил судьбу Лиги Наций. Теперь ссылки на международные институты ничего не стоят.В данном случае это жесткий бюджетный шантаж - Доня режет финансирование ООН, которая ему уже не нужна - америкосы и без мандата этой дряхлой беззубой тусовки творят, что хотят
          Чёрный
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:13
            Американцы больше остальных попользовались данным советом и бросают как "женщину с низкой социальной ответственностью". Теперь хотят новую, молодую, не порченную)) Главное на выхлопе ничего для нас не изменится, как был избирательный подход к отдельным странам, так и останется, по крайней мере в средней перспективе.
            maxim947
            1. MPN (Павел) Сегодня, 10:41
              С Американцами понятно, а вот Израилью этот совет точно не нужен, сами признали подспудно, что мешает он им "соблюдать" права человека на БВ ...
              Ранее Белый дом неоднократно подвергал СПЧ критике за «предвзятость» по отношению к Израилю
              привязались к бедным евреям , убивать не дают...
              Многие страны это решение подвергли критике. Израиль, напротив, завил о полной его поддержке.
              Это просто полизали в свое удовольствие штатам..
              MPN
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:42
      Цитата: ioan-e
      Вот и правильно! Этим лицемерам в совете не место!

      Тем кто нарушает права человека регулярно и по всему миру, нечего делать в этой комиссии ООН.
      Венд
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:50
        Прикольно то, что США от этого "выхода" ничего не потеряют, а только "выиграют"....теперь им в своих действиях, вообще не надо "оглядываться" на это "непонятно что"... wink
        Улиточник N9
        1. ioan-e (Борис) Сегодня, 09:56
          Проблема в том, что такое нарушение международного права, да и здравого смысла в целом, которое демонстрируют матрасники, ничем хорошим для них, а учитывая уровень военных технологий, и для всего мира не закончится!
          ioan-e
        2. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:01
          Цитата: Улиточник N9
          Прикольно то, что США от этого "выхода" ничего не потеряют, а только "выиграют"....теперь им в своих действиях, вообще не надо "оглядываться" на это "непонятно что"... wink

          Да США не особо то и оглядывались
          Венд
          1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 10:07
            Это верно. Ну они хотя бы соблюдали некоторые "официальные" приличия перед тем, как наплевать на них.... Теперь свободны и от этого... wink
            Улиточник N9
  2. Vard Сегодня, 09:19
    Да плевать хотели США и на права человека и на все остальные правила... причём ими же придуманные...
    Vard
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:17
      причём ими же придуманные..

      рич
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:19
    Напомним, во вторник госсекретарь Помпео и постпред США Хейли объявили о выходе США из Совета по правам человека ООН.

    ... будут и дальше беспредельничать.... angry
    a.s.zzz888
  4. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 09:20
    Какое переизбрание? Не понял.
    Doliva63
  5. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 09:21
    Кто больше всех попирает права человека, тот и выходит из СПЧ !
    Uncle Lee
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:42
      это игра такая?
      роман66
  6. лысова (владимир) Сегодня, 09:29
    " Приветствовали решение США в Израиле. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху отметили, что благодарны США за "отважное решение", принятое "против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека".

    РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20180620/1523039563.ht
    ml А разве не правильно сказал ?! А зачем штатам ООН, если они делают что и где хотят. Инфицировали большинство государств в ООН и ушли.
    лысова
    1. Fayter2017 (Роман) Сегодня, 09:34
      Кому кому, а только Израилю заявлять "против лицемерия и лжи" - это верх этого самого лицемерия и лжи!
      Fayter2017
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:38
        Как и всегда. Это родина лицемерия и лжи.
        Mestny
      2. лысова (владимир) Сегодня, 09:40
        Это так, заразили почти всех в ООН - ложью и лицемерием.
        лысова
  7. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 09:30
    Прав для человека за границами США не существует, поскольку понятие "человек" для США за их границей нет.
    Dimy4
  8. Pavil144 (Сергей) Сегодня, 09:44
    У них и так руки развязаны - делают что хотят так что не вижу смысла.
    Pavil144
  9. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 09:58
    Да всё в норме...
    Генсек ООН к Путину приехал, на ковёр.
    Закроет Путин на х.Рен-ТВ эту контору. soldier
    Плотник 2329
  10. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:02
    Цитата: лысова
    Это так, заразили почти всех в ООН - ложью и лицемерием.

    Какие болезненные эти "все" там, в ООН...
    И Чингачгук, великий змей, в детстве тоже был еврей.
    И далее по тексту.
    Плотник 2329
  11. Гардамир Сегодня, 10:03
    И статья, и комментарии... Что правда никто не заметил, что мир меняется? Что мы живём не в год создания ООН? Одним из создателей ООН был Советский Союз, нынешние правители России говорят, что всё советское это зло. Значит и ООН не нужен.
    Гардамир
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:03
    Пин дос ники никогда не соблюдали права человека. Та зачем им в СПЧ находиться, вместо мебели?
    К-50
  13. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:22
    Хех, если бы вышла Россия, сейчас бы тут Россию все защищали, нашли бы аргументы, о том, что там заседают страны у которых с правами человека совсем плохо, вспомнили бы о критике совета правозащитными организациями, о том что совет говорил про Крым.. итд.


    Но раз речь идёт о США и Израиле, то тут конечно все сразу обвиняют их.

    Резко забывают, о том, что там сидят страны с большими проблемами с правами человека, где есть специальный пункт, который касается только Израиля и никакой другой страны, что само по себе дикость и только лицемерие стран сидящих там и ненависть к Израилю позволяет сохраниться этому пункту.

    Количество резолюций принятых против Израиля превышает все вместе взятые, что приняты касательно других стран, где идут войны, нарушаются права, убивают сотни тысяч.

    Весь этот мир во время чумы сейчас тут защищают.




    Как отметили российские дипломаты, СПЧ является «ключевой международной площадкой», для защиты прав человека, которая придерживается принципов конструктивного диалога, объективности и беспристрастности.


    Тут у некоторый короткая память, а ведь после присоединения Крыма тот самый совет по правам человека обвинил Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму...будете дальше защищать совет этот? sad
    Tiras
    1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:47
      Цитата: Tiras
      Тут у некоторый короткая память, а ведь после присоединения Крыма тот самый совет по правам человека обвинил Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму...будете дальше защищать совет этот?

      Какой смысл защищать этот Совет. Вопрос в том, что права человека и демократия не ограничиваются "национальными интересами" отдельных государств. В этом у США меньше всего аргументов. Нарушение прав граждан других суверенных стран - это их любимое занятие, о чем их регулярно на заседаниях Совета тыкали носом в их же каку. Вот и не интересно им быть в этом совете, тем более, что как инструмент в глобальном доминировании этот Совет себя не оправлал.
      Alex-a832
  14. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:53
    Членство США в Совете истекает в конце 2019 года. Это второй трехлетний срок участия страны в СПЧ. После него Соединенные Штаты не имели право на новое переизбрание.
    Я не понимаю, а в чём суть кипеша?
    sabakina
  15. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 10:53
    Да им все равно. Они найдут способ давить на этот союз даже не состоя в нем.)
    jncnfdybr
  16. viktor. (Knyt) Сегодня, 11:04
    Интересно как отреагирует Укрогосударство? wassat
    viktor.
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