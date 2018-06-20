11:20 20 июня
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Турция получит свои F-35. Пентагон проигнорировал мнение Конгресса

Первые истребители-бомбардировщики F-35 Турция получит 21 июня, церемония передачи самолетов пройдет в Форт-Уэрте (штат Техас), сообщают Известия.



Американские конгрессмены выступают против этого решения.


По словам представителя Пентагона Майка Эндрюса, в США уже прибыли турецкие пилоты, которые в скором времени приступят к тренировочным полетам на авиабазе ВВС в Аризоне.

Во вторник турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил, что Анкара найдет альтернативу после решения Вашингтона вывести ее из программы производства новейших самолетов F-35.

Напомним, 18 июня верхняя палата американского конгресса приняла проект военного бюджета на 2019 финансовый год, в котором вводятся ограничения в отношении Турции. Они должны вступить в силу, если Анкара всё же закупит российские зенитные системы С-400. Санкции предполагают исключение Турции из программы производства F-35, что влечет за собой отмену планов по поставке этих самолетов.

В конце прошлого года Москва и Анкара подписали крупнейшее в истории двух государств соглашение о поставке в Турцию ЗРС С-400 «Триумф». Согласно условиям договора, поставки должны начаться весной 2020 года. Власти США и их союзники по НАТО выступили против этой сделки, указав на несовместимость российских комплексов с системой ПВО-ПРО альянса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:01
    Это какой-то цирк с огнями! Израиль будет крайне не доволен...
    Владыка Ситх
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:10
      Деньги решают все))
      maxim947
      1. Чёрный Сегодня, 10:21
        Израиль будет крайне не доволен
        Для США Израиль такие же вассалы, как и канады, Англии и Франции....Когда это хозяина интересовало мнение вассала?....Задача вассалов проводить политику хозяина - это всё , что ему разрешается.
        Чёрный
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 10:11
      А уж как Трамп с зятем!
      рич
    3. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:11
      И не говорите: и ты возьми, и ты, а вот вам партия, а вы не желаете? Нет? Всё равно возьмёте...Будто товар с подходящим к концу сроком годности впаривают. Вот что деньги смертотворящие делают. belay
      ПалБор
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:29
        Цитата: ПалБор
        И не говорите: и ты возьми, и ты, а вот вам партия, а вы не желаете? Нет? Всё равно возьмёте...Будто товар с подходящим к концу сроком годности впаривают. Вот что деньги смертотворящие делают. belay

        Ну я и предполагал, что так и будет..., шантаж в торге, это не значит отказать покупателю... smile Эти ихние
        Власти США и их союзники по НАТО выступили против этой сделки, указав на несовместимость российских комплексов с системой ПВО-ПРО альянса.
        Звучат на грани абсурда... Ну и , что ну будет у Турции 2е системы ПРО-ПВО 1 совместимая, другая нет request
        MPN
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:48
          Это что? Это как так?
          Политика торговлю давит или торговля политику? а тут ещё и пентагон вмешался???
          Т.е. у полосатых три центра силы?
          rocket757
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:51
            Цитата: rocket757
            а тут ещё и пентагон вмешался???

            Вопрос сложный, но пентагон как бы всегда был с торговлей (торговля без пентагона так, черкизон)... и в то же время он является инструментом в руках политиков...
            MPN
          2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:59
            Я вообще уже не понимаю, кто у них там главный.... request
            sabakina
        2. demo (Ван) Сегодня, 11:09
          Понедельник-среда-пятница - одна.
          Вторник-четверг-суббота - другая.
          Воскресенье у обеих отгул.
          demo
  2. Xander (Александр) Сегодня, 10:17
    В Турции выборы 24-го, совпадение или кто-то очень влиятельный решил подкинуть пару процентов для победы Эрдогана? Он как раз там вроде завис около отметки в 50%,чтоб избежать второго тура надо ее пробить recourse
    Xander
    1. Простой (Alexander) Сегодня, 10:21
      Президенты приходят и уходят а партнёрство в НАТе - это святое.
      Простой
  3. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 10:20
    Все же Турция вкладывала деньги в программу JFS , так что было бы просто скотством кинуть ее по этой программе.
    Джек О’Нилл
    1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:32
      Цитата: Джек О’Нилл
      Все же Турция вкладывала деньги в программу JFS , так что было бы просто скотством кинуть ее по этой программе.

      Кому это когда мешало...
      Vol4ara
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:08
      Цитата: Джек О’Нилл
      кинуть ее по этой программе.

      Участников этой JFS кинули еще на начальном этапе. Сейчас отказ США от поставки F-35 Турции повлек бы возврат огромных денег, а возможно и неустойки. Конгресс проголосовал против только потому что они эти $ фантики легко напечатают. Да там и нет ни одного человека который был бы не способен сам купить эскадрилью F-35.
      А вот Пентагон считает не только деньги, но и может предвидеть минимум на шаг последствия таких решений. Поэтому прекрасно понимает, куда потом пойдут эти деньги и кому станет выгоден отказ от поставке Турции этих машин.
      Vita VKO
  4. Гардамир Сегодня, 10:21
    Желательно после этого события перечитать статью здесь на ВО и комментарии.
    Гардамир
  5. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:30
    Бизнес в США доминирует над политической властью. Оружейные лобби рулят. Для нас это и хорошо и плохо, как обычно. Нет поводов ни для радости, ни для огорчения, так что просто наблюдаем за этим театром, кому интересно.
    Alex-a832
  6. Moskovit (Алексей) Сегодня, 10:38
    Наверняка среди турецких пилотов, которые будут учиться на ф-35, есть Ивантейп Петроган.
    laughing
    Moskovit
  7. mavrus (Андрей) Сегодня, 10:46
    Цитата: Alex-a832
    Бизнес в США доминирует над политической властью. Оружейные лобби рулят. Для нас это и хорошо и плохо, как обычно. Нет поводов ни для радости, ни для огорчения, так что просто наблюдаем за этим театром, кому интересно.

    Всё правильно... Прям по Карлу Марксу: "Экономика диктует политику".
    mavrus
  8. Сарториус (Алексей) Сегодня, 11:02
    Надо же продать мегадорогой девайс. А то под некоторыми амерами стулья загорятся, если еще и тут денежку упустят. А конгресс видимо не в доле.
    Сарториус
  9. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 11:07
    Собственно, я и не сомневался что так будет. Все эти разговоры об отмене сделки - просто способ торга.
    YarSer88
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