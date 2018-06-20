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Ситуация в Сирии. Правительственные войска начали наступление в Даръа
В Даръа началась операция по освобождение региона от исламистов. Жители провинции Идлиб пытаются попасть на территорию, подконтрольную правительственным силам. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В северо-восточной части провинции Алеппо вновь начало нарастать напряжение между курдскими и формированиями и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА). Боевики YPG застрелили нескольких боевиков «свободной армии», проводивших разведку в окрестностях Манбиджа. Напомним, курды обязаны покинуть данные территории к концу июля в рамках соглашения, которое было достигнуто в ходе американо-турецких переговоров.
Вчера стало известно о том, что правительственные подразделения при поддержке союзников зачистили от остатков группировки ИГ (запрещена в РФ) всю территорию к югу от населенного пункта Хамима (провинция Хомс) у границы с Ираком, захватив при этом часть оружия боевиков.
В провинции Даръа сирийские самолеты вновь сбросили листовки с призывом к боевикам сложить оружие. Исламисты на обращение не отреагировали. После этого правительственные войска приступили к проведению операции по зачистке региона. Первые стычки с террористами произошли на северо-востоке провинции. В ходе наступления под контроль САА уже перешли несколько поселений. Как пояснили источники, первостепенной задачей сирийской армии является рассечение анклава исламистов надвое и перекрытие каналов снабжения.
Стало известно о массовом бегстве мирного населения из районов провинции Идлиб, оккупированных радикалами. Большинство из них пытаются добраться до позиций сирийской армии. Причиной бегства стал произвол боевиков, которые отбирают у населения последнее имущество и продовольствие. Кроме того, жители чуть ли не ежедневно гибнут в результате взрывов и нападения неизвестных радикалов, становясь жертвами чужих междоусобных разборок.
В северо-восточной части провинции Алеппо вновь начало нарастать напряжение между курдскими и формированиями и протурецкой Сирийской свободной армией (ССА). Боевики YPG застрелили нескольких боевиков «свободной армии», проводивших разведку в окрестностях Манбиджа. Напомним, курды обязаны покинуть данные территории к концу июля в рамках соглашения, которое было достигнуто в ходе американо-турецких переговоров.
Вчера стало известно о том, что правительственные подразделения при поддержке союзников зачистили от остатков группировки ИГ (запрещена в РФ) всю территорию к югу от населенного пункта Хамима (провинция Хомс) у границы с Ираком, захватив при этом часть оружия боевиков.
В провинции Даръа сирийские самолеты вновь сбросили листовки с призывом к боевикам сложить оружие. Исламисты на обращение не отреагировали. После этого правительственные войска приступили к проведению операции по зачистке региона. Первые стычки с террористами произошли на северо-востоке провинции. В ходе наступления под контроль САА уже перешли несколько поселений. Как пояснили источники, первостепенной задачей сирийской армии является рассечение анклава исламистов надвое и перекрытие каналов снабжения.
Стало известно о массовом бегстве мирного населения из районов провинции Идлиб, оккупированных радикалами. Большинство из них пытаются добраться до позиций сирийской армии. Причиной бегства стал произвол боевиков, которые отбирают у населения последнее имущество и продовольствие. Кроме того, жители чуть ли не ежедневно гибнут в результате взрывов и нападения неизвестных радикалов, становясь жертвами чужих междоусобных разборок.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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