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Очередной "Грачонок" начал переход на Каспий для госиспытаний
Девятый катер специального назначения проекта 21980 "Грачонок", спущенный на воду Зеленодольским судостроительным заводом, начал переход на сдаточную базу в Махачкале. По прибытию на базу, катер приступит к ходовым и государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе предприятия.
Катера проекта 21980 строятся на Зеленодольском судостроительном заводе с 2008 года, разработчик катеров - КБ "Вымпел", расположенное в Нижнем Новгороде. Проект 21980 предназначен для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ России, борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Оснащаются современным радиоэлектронным вооружением и средствами обнаружения подводных объектов. На борту катеров имеется водолазное снаряжение.
«Грачонок» — однопалубный катер с непрерывной главной палубой, развитой надстройкой, наклонным форштевнем и транцевой кормой. Для проведения работ имеется кран-манипулятор.
Водоизмещение — 138 т
Длина — 31 м
Ширина — 7,4 м
Осадка — 1,85 м
Скорость — 23 уз
Дальность плавания — 200 миль
Автономность — 5 сут.
Экипаж — 6 чел.
На вооружении катера находится морская тумбовая пулеметная установка (МТПУ) с 14,5-мм пулеметом, противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65 и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".
Кроме Зеленодольского судостроительного завода, строительством катеров данного проекта занимаются "Восточная верфь" г. Владивосток и Рыбинский судостроительный завод «Вымпел».
Катера проекта 21980 строятся на Зеленодольском судостроительном заводе с 2008 года, разработчик катеров - КБ "Вымпел", расположенное в Нижнем Новгороде. Проект 21980 предназначен для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ России, борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Оснащаются современным радиоэлектронным вооружением и средствами обнаружения подводных объектов. На борту катеров имеется водолазное снаряжение.
«Грачонок» — однопалубный катер с непрерывной главной палубой, развитой надстройкой, наклонным форштевнем и транцевой кормой. Для проведения работ имеется кран-манипулятор.
Водоизмещение — 138 т
Длина — 31 м
Ширина — 7,4 м
Осадка — 1,85 м
Скорость — 23 уз
Дальность плавания — 200 миль
Автономность — 5 сут.
Экипаж — 6 чел.
На вооружении катера находится морская тумбовая пулеметная установка (МТПУ) с 14,5-мм пулеметом, противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65 и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".
Кроме Зеленодольского судостроительного завода, строительством катеров данного проекта занимаются "Восточная верфь" г. Владивосток и Рыбинский судостроительный завод «Вымпел».
Использованы фотографии: https://www.korabel.ru/
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