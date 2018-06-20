Очередной "Грачонок" начал переход на Каспий для госиспытаний

Девятый катер специального назначения проекта 21980 "Грачонок", спущенный на воду Зеленодольским судостроительным заводом, начал переход на сдаточную базу в Махачкале. По прибытию на базу, катер приступит к ходовым и государственным испытаниям, сообщили в пресс-службе предприятия.Катера проекта 21980 строятся на Зеленодольском судостроительном заводе с 2008 года, разработчик катеров - КБ "Вымпел", расположенное в Нижнем Новгороде. Проект 21980 предназначен для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ России, борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Оснащаются современным радиоэлектронным вооружением и средствами обнаружения подводных объектов. На борту катеров имеется водолазное снаряжение.«Грачонок» — однопалубный катер с непрерывной главной палубой, развитой надстройкой, наклонным форштевнем и транцевой кормой. Для проведения работ имеется кран-манипулятор.Водоизмещение — 138 тДлина — 31 мШирина — 7,4 мОсадка — 1,85 мСкорость — 23 узДальность плавания — 200 мильАвтономность — 5 сут.Экипаж — 6 чел.На вооружении катера находится морская тумбовая пулеметная установка (МТПУ) с 14,5-мм пулеметом, противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65 и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".Кроме Зеленодольского судостроительного завода, строительством катеров данного проекта занимаются "Восточная верфь" г. Владивосток и Рыбинский судостроительный завод «Вымпел».