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Пентагон ввел запрет на использование коммерческих беспилотников в войсках

Морским пехотинцам США запретили использование малых беспилотников. Такое распоряжение в Корпус морской пехоты США поступило из Пентагона, заявили в пресс-службе. Запрет связан с возможной угрозой в области кибербезопасности.

Пентагон ввел запрет на использование коммерческих беспилотников в войсках


Американское военное ведомство ввело запрет на закупку и применение в войсках серийных коммерческих беспилотников, объясняя это уязвимостью БПЛА в области кибербезопасности, тем самым заставив КМП США отказаться от программы по повышению боевой мощи и эффективности морской пехоты США. В опубликованном меморандуме не называются причины наложенного запрета на серийные коммерческие БПЛА, используемые в американской армии, но одной из версий является "потенциальная угроза безопасности", связанная с продукцией китайской частной компании DJI (Dajiang Innovation Technology), производящей в том числе и беспилотники. По версии сенатора Криса Мерфи, данная компания использует свою продукцию для передачи важных данных правительству Китая. Конечно же ни одного доказательства данного утверждения предоставлено не было, но это не помешало конгрессмену направить соответствующее письмо в Министерство обороны США.


Необходимо отметить, что правительство США неоднократно закупало коммерческие беспилотники для американской армии. В их число входят и БПЛА, выпущенные китайской компанией. Кстати, два года назад компанию также обвиняли в передаче данных китайским властям, но доказать ничего не смогли. Возможно и в этот раз ничего не докажут, но запрет все-таки ввели, а заодно запретили использование в войсках гражданских телефонов и планшетов. Наверное то же из-за китайцев...







Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 5

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  1. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 11:26
    Паранойя- параноикам.
    Вкд Двк
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:18
      Блин, вот понимаю умом, что это просто борьба за военный бюджет.
      Но в данном случае этот эпизод на пользу армии США. Труднее будет засечь сигнал и расшифровать специализированного БПЛА, заточенного под шифрование сигналов. Хреновая новость.
      what
      Shurik70
  2. MPN (Павел) Сегодня, 11:28
    Наверное то же из-за китайцев...
    smile Ну теперь уже ближе к телу..., смотрю на это ... интересней чем футбол...
    MPN
  3. Saling (Дмитрий) Сегодня, 11:42
    Ну а почему бы и нет. Это у нас иностранные компы и комплектующие используют не думая. А некоторые великовозрастные неумные люди еще и смартфоны Apple с собой таскают на секретных объектах.
    Saling
  4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:57
    нормальная такая предусмотрительность! Да и центровые компании теперь будут беспилотники делать, за хорошие такие бабосики! Без конкурентов можно и развернуться!
    rocket757
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