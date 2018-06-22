09:01 22 июня

Богатства водоёмов России

В истории России известны времена, когда она была обеспечена рыбой настолько, что никому даже в голову не приходило развивать морское и океаническое рыболовство у дальних берегов, как в наше время. В 19-м веке, например, обычная треска была на русских столах редкой диковиной по имени "лабардан". Но не потому, что её не хватало, архангельские поморы ловили трески предостаточно, но она пользовалась слишком малым спросом (только у отдельных "продвинутых" гурманов), так что основную часть русской трески вывозили и сбывали в странах Средиземноморья, особенно в Италии. Да и зачем треска, если полно было осетрины, сёмги и всех видов речной и озёрной рыбы — буквально за копейки!



В плановом хозяйстве Советского Союза перед Великой Отечественной войной главными поставщиками рыбы для нужд армии и населения числились Азовское море, Каспийское, а главное, Аральское море, оно вообще было всесоюзным садком по своему изобилию и продуктивности. Перед самой войной в Сталинград приезжал маршал Ворошилов и обсуждал с местным руководством возможности поставок в войска каспийской воблы из Волги и азовской тарани из Дона в таких объёмах, чтобы каждый красноармеец мог во время пеших переходов всегда вытащить из-за голенища сушёную рыбёху и подсолониться на привале, как это уже бывало в Первую мировую войну. После войны во всех московских пивнушках стояли мешки с воблой, и каждый, кто купил кружку пива, мог из них брать рыбы сколько надобно. Однако уже в 70-е годы прошлого века воблу на сухой паёк получали только подводники и горные стрелки.


В 50-е годы прошлого века началось бурное развитие промышленности, все крупные реки перегородили плотинами, начался интенсивный водозабор и загрязнение, а Арал стал быстро пересыхать, так как почти всю воду рек его бассейна забирали на полив хлопка. Уловы рыбы по стране снизились резко и многократно. Тогда решили развивать добычу и переработку океанической рыбы. Построили огромные траулеры и рыбоперерабатывающие плавбазы, затраты на это превысили даже расходы на военно-морской флот. После чего столкнулись с проблемой: наше тогдашнее население с очень большим недоверием отнеслось к невиданным доселе рыбам и другим морепродуктам. Были срочно выпущены в продажу кулинарные книги с подробным описанием новых видов рыб, способов их приготовления и поедания. Одновременно с этим в Москве и Ленинграде проводились выставки-дегустации-продажи специально приготовленных блюд из морской рыбы и морепродуктов.

И вот однажды, когда я был ещё в пятом классе, мой отец, вернувшись из командировки в Москву, привёз огромную рыбину с почти чёрной кожей. Пахла она просто замечательно! Парой вилок он разодрал её на крупные куски. Под кожей обнаружилось восхитительно-белое, слоистое сочное мясо... Это была треска горячего копчения! Её, эту первую треску, я запомнил и полюбил на всю жизнь, но сколько потом ни покупал такой же трески, уже никогда не ощущал вкуса, равного вкусу той, первой: качество приготовления было ниже…

Во время моей службы в армии варёная треска, а также её когда-то "сорные" родственники, минтай и хек, были уже обыкновенной частью солдатского питания.



Прямо с детства я пристрастился к рыбной ловле и полюбил чтение по этой тематике, о видах и свойствах разных рыб, в том числе гастрономических… И вот, читая русскую классику даже из школьной программы, натыкался достаточно часто на сведения о рыбе под названием "налим". У Гоголя, например, сообщалось, что икра и особенно молоки налима делают уху особенно вкусной, а у Салтыкова-Щедрина воспевалась печень налима.

Уже будучи старшеклассником, я услышал рассказы отцов своих одноклассников. Они работали вахтовиками по добыче нефти и газа на Ямале. Бывая в тех местах во время вахт, они покупали у рыбаков из коренного населения местную рыбу и рыбопродукты. В ямальских глубоководных озёрах находится почти 70 процентов всех запасов сиговых рыб России, именно там массово добывают такие суперделикатесы, как палия, пелядь, чир, муксун, ряпушка. Но вахтовики вместо этого предпочитали покупать у рыбаков местную щуку, рассказывая, что она необыкновенно жирна и несравненно лучше по вкусу, чем щука из Волги и других рек средней полосы и юга России. А ещё они брали у местных рыбаков печень налима. Налимы там водятся обильно и они очень крупны, но местные эту рыбу не едят, а ловят специально для вахтовиков. Поймают, вытащат печень, а сами тушки бросают на снег, мол, песцы потом подберут.

Лет в 27 я побывал у родственников на Вологодчине, где однажды в октябре месяце поучаствовал в рыбалке на реке Сухоне в составе местной артели, которая заготавливала рыбу для продажи в магазине рабочего снабжения Сокольского целлюлозно-бумажного комбината. Мы ловили неводом и, выбирая из него пойманную рыбу, находили много мелких, по 300-400 г, налимчиков. Рыбаки называли их "килунами" и выбрасывали назад в реку. На боках всех налимчиков были чётко видны круглые язвочки. Сокольский комбинат сбрасывал в Сухону много неочищенной воды, и все налимы в реке были из-за этого больны. Позже, за чаем у костра артельные старики рассказали мне, что до революции и ещё в 1920-е годы на Сухоне зимой был целый промысел налимов. Местные эту рыбу сами не ели, считали несъедобной для себя, но ловили на заказ. Ловили очень интересно. Приобретались выбракованные лошади, их умерщвляли, распарывали им брюхо, после чего эти туши на канатах опускали на ночь в проруби. Наутро их вытаскивали из прорубей, в брюхах было полно налимов. Крупных забирали, мелких отпускали в реку. Туши опять опускали в проруби. Из крупных налимов заказчики потом извлекали печень, а сами тушки продавали в магазинах Ленинграда и Москвы.



Работая на Волжском трубном заводе, я познакомился с любителями зимней рыбалки, которые рассказывали, что регулярно в январе накануне нереста видят, как налимы ходят прямо под прозрачным льдом напротив плотины Волжской ГЭС, а иногда даже крутятся возле лунок зимних рыболовов, сидящих в этом месте. Вообще же, любители в наших местах ловят налимов по ночам на живца и червя, начиная с октября осенью и с апреля весной. Они также говорят, что налимы в это время могут брать и на кусочки свежего мяса.

В конце концов я познакомился с трудами классика русской рыбалки Сабанеева, из которых узнал, что налим — это единственный пресноводный представитель семейства тресковых (!) рыб. Что эта рыба чрезвычайно чувствительна к чистоте воды, и уже в 19-м веке исчезла в среднем течении Москвы-реки из-за того, что туда сливали городские нечистоты. Нерест налима проходит в январе, а после установления первого льды налимы поднимаются со дна и некоторое время ходят подо льдом, привыкая к низким температурам. В наших местах лёд образуется поздно, вот и ходят налимы под ним буквально перед самым своим нерестом. Вообще, эта рыба холодолюбива, и летом у неё что-то вроде спячки на дне в норах и корягах, желательно поблизости от холодных донных ключей. На северах налима много, а вот у нас на нижней Волге он всего лишь встречается в местах, где очень глубоко или есть холодные ключи у дна. На Ахтубе такие ключи имеются…

Из других источников довелось выяснить, что печень налима в русской высокой кухне ценилась выше любой икры, готовилась как особый изыск в ресторанах, чрезвычайно украшали стол пироги-расстегаи с этой печенью. А перед революцией был даже налажен экспорт консервов печени налима. Нынешние консервы из печени трески и минтая — это отголосок-воспоминание о давних консервах из печени налима.

Сам я своего первого, да и последнего налима случайно поймал в 80-е годы прошлого века в Ахтубе, во второй половине августа (!) на живца донкой для судака. Это было на глубокой яме, в которой имелось несколько крупных холодных ключей. Эти ключи хорошо ощущались полосами холодной воды на поверхности во время наших купаний в жаркий полдень. Так вот, на мою донку попалась килограммовая налимиха с икрой. Дома мы её тогда просто пожарили со всеми потрохами.

В лихие девяностые, когда все выживали кто во что горазд, на Центральном рынке Волгограда однажды увидел, как женщина пыталась продать пару налимов средней величины. Налимы были горячего копчения. Тогда я их не купил, но осмотрел и даже попросил предоставить возможность понюхать. Запах был прекрасен!



Недавно, в апреле, мои друзья рыбачили в районе плотины Волжской ГЭС донками на живца и пучки червей. Целью их рыбалки были именно налимы, а места, где их можно было всего вероятнее встретить, указал по моей просьбе ихтиолог из Волгоградского института озёрного и речного рыболовства Василий Болдырев. Всё удалось, и мне подарили пару налимов по 700 г и 1 кг. Тогда я договорился с другими моими друзьями, имевшими коптильню, чтобы они закоптили тушки горячим способом, а печень приготовили отдельно. Что и было сделано с подробным запечатлением процесса на фотографиях. И когда я попробовал результат, то сразу вспомнил ту, самую первую копчёную треску моего детства: вкус был почти один в один и даже ещё лучше! А печень налима я вообще описывать не буду, её надо просто вкусить… Непременно!!
Автор: Михаил Гольдреер


11

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 05:58
    Если учесть то что сливается в Волгу... Промышленные стоки... То удивительно то что в ней еще что то водиться...
    Vard
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:59
      Цитата: Vard
      То удивительно то что в ней еще что то водиться...

      Да не только стоками рыбу выбили, еще не контролируемый вылов тому виной. В Переволоках вся Уса перегорожена сетями. Причем не частниками, а под "крышей" рыбсовхоза. Квоты на 100 кг, а вылавливают тонну. Размеры ограничиваются одной ячеёй сети, а ловят чуть ли не марлей. Рыбинспектора на "подсосе".
      Нужно запрещать промышленный лов лет на пять, ПОЛНОСТЬЮ. Ну и сбросы конечно контролировать, особенно зимой, когда под лед всякую каку без наказано сливают. hi
      Ингвар 72
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:06
    Я ловил минтай, селедку, сайру, скумбрию и бил морзверя. На могучем флоте. Теперь только воспоминания...
    Uncle Lee
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:41
      Цитата: Uncle Lee
      Я... бил морзверя

      Почему-то ржу.
      Ничего личного, понятно, что профессиональный жаргон, но... "я бил морзверя" - это сильно good
      Голован Джек
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:43
        Цитата: Голован Джек
        профессиональный жаргон

        Если Вам это непонятно, могу объяснить hi
        Uncle Lee
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:02
          Цитата: Uncle Lee
          бил морзверя

          Сивуч, белуха? Читал про промысловиков, интересно. А калан(шкурка) говорят на вес дороже золота - правда, али врут?
          Ингвар 72
          1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:30
            Лахтак, ларга, акиба и сивуч. Все по квотам. Зверобойная флотилия, десять шхун финской постройки. Потом большие ЗРС. А это зш "Нерпа"
            Uncle Lee
          2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:50
            Цитата: Ингвар 72
            А калан

            За наши шкурки платили на аукционе в Англии до 20 $. Про калана не знаю, нам его бить не давали. Научники отстреливали пару штук и шкурки отправляли в Москву.
            Uncle Lee
        2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:36
          Цитата: Uncle Lee
          Цитата: Голован Джек
          профессиональный жаргон

          Если Вам это непонятно, могу объяснить hi

          Да все мне понятно. Меня просто фраза позабавила. Чисто спросонья hi
          Голован Джек
          1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:42
            Процесс просыпания должен происходить синхронно с подъёмом. !
            Козьма Прутков-гипнотизер. Мысль № 17
            Uncle Lee
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:43
              Цитата: Uncle Lee
              Процесс просыпания должен происходить синхронно с подъёмом

              Теоретически - да.
              Обычно же так: поднять - подняли, а вот разбудить - забыли.
              Регулярно наблюдаю в утренней электричке laughing
              Голован Джек
              1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:45
                Цитата: Голован Джек
                Обычно же так: поднять - подняли, а вот разбудить - забыли.

                Это происходит очень часто и со многими... lol
                Uncle Lee
      2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:32
        Цитата: Голован Джек
        это сильно

        Конечно сильно - это же карабин СКС !
        Uncle Lee
  3. Шалтай (Александр) Сегодня, 07:01
    Рыба это хорошо . Некоторых приятелей приучил вместо пития гадкого регидрона на высоте , заточить вяленую рыбеху .
    Шалтай
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:05
      Килограмм 15-20? У нас прошлый год мужики на квок 115 кг. вытащили. Около 4 часов выводили.
      Ингвар 72
      1. Шалтай (Александр) Сегодня, 07:08
        Цитата: Ингвар 72
        Килограмм 15-20?

        Чуть побольше , гончий был , голова маленькая , 23 кг . Больше 40 кг - 2м. 5 см не ловили .
        Шалтай
  4. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 07:29
    "Атмосфера была мерзопакостная,но рыба была.."-Аркадий Райкин". Многие утверждают, что рыбы меньше стало в результате
    повышенного отлова ее.Это я считаю бредом.У нас, на Волге раньше рыбу ловили кругами,бреднями и были рыбколхозы,а
    рыбы не становилось меньше.Пока Волгу не перегородили каскадом ГЭС.Дикое использование этих сооружений привело к тому,что рыбе перегородили пути к икрометанию.Сейчас никому нет дела до природной скорости течения этой реки.При таком таком подходе Волга скоро превратится в болото.Я уж не не говорю о бесконтрольных сбросах в реку,которая всегда
    была гордостью России.
    nikvic46
  5. Крановщик Нахамкинсон (Крановщик Нахамкинсон) Сегодня, 07:50
    У нас пока всё слава богу.
    С рыбой на Енисее нормально.
    И сиг есть и ряпушка и пелядь.
    Есть и стерлядь.
    Есть и хариус и ленок и таймень.
    Налима тоже как
    Так что ....
    Плохо что при заполнении
    С-Ш ГЭС, посчитали что кормовой базы
    будет достаточно.
    И запустили леща,которого раньше никогда не было,который сейчас расплодился неимоверно.
    И вреда от него.....
    Крановщик Нахамкинсон
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:51
    Рыба ушла на дальний кордон, по крайней мере в Азовском море...Промышленный лов в Азовском море, бычка запрещен..Раньше его за рыбу никто не считал, так пацанам на забаву...жаренный он конечно просто класс...Чехонь, уже в Кубани редкость, а помню детство..апрель сидим на уроках как на иголках, быстрее на речку чехонь ловить, косяками шла...
    parusnik
    1. Непонятливый (Boris) Сегодня, 08:38
      Бычков, мы "бубырями" называли и выбрасывали обратно в воду. Они и на пустой крючек клевали!:))) За рыбу не считали, потому-что сельди и мелких карасей на жареху или засолку за часа 2 пол-ведра надергивали из Дона или оросительных каналов. О раках, вообще речи не веду, ибо ели их летом до линьки, тоннами, собирая их с водорослей, похожих на пучки нитей (тина, в простонародье). Запекали в глине с картошкой и помидорами, добавив зелени. Картошку, фрукты и овощи и зелень просили у колхозных сторожей. Им не жалко, лишь-бы поля не портили. Рыбалка с ночевкой в степи, без надзора, с пацанами 9-10 лет. Нынешнее поколение не поймет... Так и родители отпускали, не боялись всяких извращенцев. Это потом появился Чикотило и его подражатели...
      Непонятливый
Картина дня