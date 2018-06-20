14:24 20 июня
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В США оценили «Калининградский бастион»: старые корабли и новейшие ракеты

Балтийский флот ВМФ РФ имеет в своем составе преимущественно «старые и полуразрушенные корабли», однако наличие высокоточных ракет и современных систем ПВО представляет опасность для американских авианосцев и новейших истребителей F-35, пишет The National Interest.

В США оценили «Калининградский бастион»: старые корабли и новейшие ракеты


Автор отмечает, что американские авианосцы типа Nimitz или Ford слишком велики и уязвимы для военных действий в ограниченном пространстве Балтики. Новые российские крылатые ракеты представляют для них реальную угрозу.


По его совам, в таких условиях также теряет смысл применения палубных истребителей 35C.

Издание приводит мнение американского эксперта Майкла Кофмана, утверждающего, что наибольшую опасность для вооруженных сил западных стран на Балтике представляют комплексы С-400, «Искандер» и «Бастион», радиус действия которых достигает 250-350 км.

Сегодня Россия получила возможность атаковать авианосцы и другие корабли, а также воздушные наземные цели с помощью высокоточного оружия большой дальности, что становится всё большей головной болью для союзных войск в Европе, отмечает эксперт.

Издание приходит к выводу, что в случае конфликта американцам следует держать свои авианосцы на большом расстоянии от российского «бастиона» – вне зоны досягаемости ракет. Кроме того, автор посоветовал командованию наряду с F-35C использовать истребители F/A-18E/F Super Hornet, дальность полета которых может увеличить дозаправочный танкер, например, находящийся в разработке танкер-беспилотник MQ-25 Stingray.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 42

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  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:43
    Про "Кинжал" еще забыли сообщить, очень он матрасии "понравится"! am
    Egorovich
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 11:59
      "Кинжал" это номинально "Искандер" только на 2000 км + боевой радиус Миг-31, 700 км. = 2700 км.
      Romario_Argo
    2. Vitauts (Vitauts) Сегодня, 12:31
      Мультфильмы - это хорошо, но ответьте на три вопроса.
      1. Где были испытаны эти ракеты? Теперь должно быть что-то вроде Чернобыля.
      2. Как с биологической защитой для пилотов самолетов?
      3. Сколько вы заплатите за такое оружие?
      Vitauts
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:44
        У вас с головой все в порядке????? "Кинжал" способен нести как конвенционный, так и ядерный заряд. Ядерные заряды взрывают сейчас только в головах тех, кто с ней не дружит. yes
        Egorovich
        1. Vitauts (Vitauts) Сегодня, 12:55
          речь идет о ядерном двигателе
          Vitauts
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:12
            Современный ядерный двигатель работает путём пропускания водорода через активную зону реактора. Если из реактора не будут вылетать элементы стержней (как это было на испытаниях 50-ых годов, когда ещё не додумались делать урановые стержни для таких реакторов одним куском в виде спирали), то заражения практически нет. Водород, даже если поймает нейтрон, превращается в не-радиоактивный дейтерий. И очень маленький процент трития в выхлопе при гиперзвуке рассеивается на большой территории, да ещё и в верхних слоях атмосферы.
            Shurik70
            1. Vitauts (Vitauts) Сегодня, 13:18
              ... но когда эта ракета упадет?
              Vitauts
              1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:21
                Если по противнику - там атомный заряд рванёт.
                А на испытаниях наверняка вместо боеголовки парашют был. Если на каждое испытание будет урановый реактор по полигону распылён, то полигонов не напасёшься.
                А перед этим - испытания на стенде.
                hi
                Shurik70
          2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:13
            "Кинжал" - гиперзвуковая аэробаллистическая ракета Х-47М2 с двигателем РДТТ. О ядерном двигателе на "Кинжале" нигде не сообщалось. Бред wassat .
            Egorovich
          3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:24
            почему американцы такие тупые ?
            нету в Кинжале ядерного двигателя .
            просто экспл
          4. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 14:07
            Вы путаете "Кинжал" с крылатой ракетой с ядерным двигателем.
            Sergej1972
        2. Vitauts (Vitauts) Сегодня, 12:59
          но с моей головой все в порядке
          У вас, похоже, проблемы с воспитанием и манерами
          Vitauts
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:26
            и че . плацебо Вам помогает ?
            просто экспл
      2. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 12:56
        Цитата: Vitauts
        Мультфильмы - это хорошо, но ответьте на три вопроса.
        1. Где были испытаны эти ракеты? Теперь должно быть что-то вроде Чернобыля.
        2. Как с биологической защитой для пилотов самолетов?
        3. Сколько вы заплатите за такое оружие?

        Ты путаешь гиперзвук и ракету с ядерным двигателем, ещё не принятию на вооружение. И не надо сюда приплетать Чернобыль, в нем было 190 тонн топлива, голову включайте иногда
        Vol4ara
        1. Vitauts (Vitauts) Сегодня, 13:03
          и какой двигатель?
          Vitauts
          1. PPD (Дмитрий) Сегодня, 14:15
            Цитата: Vitauts
            и какой двигатель?

            А самому поискать религия не позволяет?
            PPD
      3. raw174 (Равиль) Сегодня, 12:59
        Цитата: Vitauts
        1. Где были испытаны эти ракеты? Теперь должно быть что-то вроде Чернобыля.

        wassat а в человеке должно быть что-то вроде здравомыслия...
        Цитата: Vitauts
        2. Как с биологической защитой для пилотов самолетов?

        С этим всё в порядке! Все привиты от кори и гепатита. Медкомиссию проходят, средствами контрацепции пользуются, а если Вы про Радиацию, знайте, что свинцовые тельники в России выдают всем.
        Цитата: Vitauts
        3. Сколько вы заплатите за такое оружие?

        Я готов отдать ещё 5 лет до пенсии сверху soldier
        raw174
  2. собаковод Сегодня, 11:48
    Кроме разжигания конфликтов, ничего позитивного. Всё сравнивают, у кого причиндалы лучше.
    собаковод
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:53
      Нормальный такой совет - А не лезьте вы к нам - слушать не хотят! А стоит послушаться.
      rocket757
      1. роман66 (роман) Сегодня, 12:05
        да и вообще -
        следует держать свои авианосцы на большом расстоянии от российского «бастиона»
        пусть держат их в мексиканском заливе
        роман66
      2. собаковод Сегодня, 12:06
        Нормальный такой совет - А не лезьте вы к нам - слушать не хотят! А стоит послушаться.

        Там скряга решил собрать все сокровища мира. И его остановит только топор в крышке гроба американской "демократии".
        собаковод
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:39
          Гвоздь, шуруп, даж супер клей ... лишь бы крышку совать не смогли!
          rocket757
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:53
    что то часто они начали посматривать на нашу Калининградскую область...
    taiga2018
    1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 12:01
      Цитата: taiga2018
      что то часто они начали посматривать на нашу Калининградскую область...

      Потому что она для них как заноза в ж
      Vol4ara
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:19
    Блин, у NI уровень аналитики на уровне 5 класса средней школы, пусть меня к себе возьмут, будет хотя бы 7-й wassat
    Yrec
  5. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:23
    «старые и полуразрушенные корабли», однако

    4 корвета пр. 20380, 2 МРК пр. 21631
    Romario_Argo
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 12:39
    Цитата: Romario_Argo
    4 корвета пр. 20380, 2 МРК пр. 21631

    ------------------------
    Тоже об этом подумал. Нам бы еще примерно столько же "не нового и полуразрушенного" и Балтика была бы вполне.
    Altona
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 12:41
    Цитата: Yrec
    Блин, у NI уровень аналитики на уровне 5 класса средней школы, пусть меня к себе возьмут, будет хотя бы 7-й

    ----------------------------
    Напишите заявление в редакцию, что хотите стать техническим обозревателем, знаете ТТХ военной техники, следите за мировыми трендами, умеете сравнивать и анализировать различную информацию. Согласны работать "литературным негром" для раскрученных авторов. laughing laughing
    Altona
  8. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 12:43
    Цитата: Vitauts
    Мультфильмы - это хорошо, но ответьте на три вопроса.
    1. Где были испытаны эти ракеты? Теперь должно быть что-то вроде Чернобыля.
    2. Как с биологической защитой для пилотов самолетов?
    3. Сколько вы заплатите за такое оружие?

    Ты что то путаешь дядя! Реч идет о пкрк кинжал, а не про авангард, можешь сомневаться сколько угодно, есть он у нас или нет... Когда все начнется он к тебе обязательно прилетит!
    BoomAndroid
    1. Vitauts (Vitauts) Сегодня, 13:08
      Я не сомневаюсь, но вы не сомневаетесь, что получите то же самое.
      Vitauts
      1. lysyj bob (СЕРГЕЙ) Сегодня, 14:13
        Цитата: Vitauts
        но вы не сомневаетесь, что получите то же самое.



        Мы чего-то не знаем о латвийском ВПК?.. Готовы "послушать сейчас"...
        lysyj bob
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 12:44
    Цитата: роман66
    пусть держат их в мексиканском заливе

    --------------------------
    Авианосец-это вообще то средство проецирования силы, а не прибрежный корабль. Приходится гонять их по всему миру. laughing
    Altona
  10. Vitauts (Vitauts) Сегодня, 12:44
    В случае войны в Калининградской области все будет уничтожено с самого начала беспилотными самолетами, затем ракетами и авиацией. Как долго у вас будет достаточно S400?
    Авиационные возможности НАТО и России несравнимы
    Vitauts
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:21
      В случае войны Нато будет уничтожано.
      Грибок
    2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:33
      в составе ЗРК С-400 имеются РЛС с режимом наведение по "радиотени", то есть отсутствию отраженного сигнала, остальное довершают ЗУР с АГСН
      только опять же всё у нас в комплексе
      сначала по Европе, будет нанесён превентивный удар (!) рсзо, отрк, крмб, крвб - надеюсь до ЯО не дойдёт
      Romario_Argo
  11. LVMI1980 Сегодня, 12:44
    Цитата: Vitauts
    Мультфильмы - это хорошо, но ответьте на три вопроса.
    1. Где были испытаны эти ракеты? Теперь должно быть что-то вроде Чернобыля.
    2. Как с биологической защитой для пилотов самолетов?
    3. Сколько вы заплатите за такое оружие?

    А вы не путаете??
    У "Кинжала" нет ядерной энергетической установки, она у "Буревестника"
    LVMI1980
    1. Vitauts (Vitauts) Сегодня, 12:57
      Ваши мультфильмы показывают, что ядерный двигатель
      Vitauts
      1. san4es Сегодня, 13:36
        Цитата: Vitauts
        ...ядерный двигатель

        ... -- это про крылатую ракету "Буревестник" (дорабатывается).

        ...Все остальные, -- КР и гиперзвуковая Х-47М2 "Кинжал", с традиционными двигателями...Передай там у себя, что всё нормуль hi
        Ваши мультфильмы показывают

        san4es
      2. Стилет_71 Сегодня, 14:00
        Цитата: Vitauts
        Ваши мультфильмы показывают, что ядерный двигатель

        Да что ты к двигателю привязался? Ты про боевую часть спроси! Мы вас всех взорвем касетными БЧ снаряженными ядерными балалайками и смесью "Новичка" и мельдония am
        Короче, приготовьтесь и покайтесь wassat
        Стилет_71
    2. Vitauts (Vitauts) Сегодня, 13:05
      Путин сказал, что это так
      Vitauts
  12. viktor. (Knyt) Сегодня, 12:47
    Автор отмечает, что американские авианосцы типа Nimitz или Ford слишком велики и уязвимы для военных действий в ограниченном пространстве Балтики. Новые российские крылатые ракеты представляют для них реальную угрозу. Как бы им хотелось чтоб Россия была по вооружению как Афганистан,привыкли бомбить без наказано подыхать то ох как не хочется. am .
    viktor.
  13. Комментарий был удален.
  14. Manager (Евгений) Сегодня, 13:15
    Цитата: Vitauts
    Ваши мультфильмы показывают, что ядерный двигатель

    У Кинжала твердотопливный двигатель, ядерный должен быть на другой ракете.
    Manager
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