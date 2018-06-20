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Корпус морской пехоты США выбрал новый колесный бронетранспортер

Компания ВАЕ Systems выиграла тендер на поставку Корпусу морской пехоты США перспективного плавающего бронетранспортера с колесной формулой 8х8. Согласно заключенного контракта, компания поставит КМП США до конца 2019 года 60 предсерийных машин, а сначала 2020 года приступит к серийному их производству, пишут американские СМИ.

Корпус морской пехоты США выбрал новый колесный бронетранспортер


Данная модель бронетранспортера является совместной разработкой BAE Systems с итальянской группой Iveco на основе созданного Iveco бронетранспортера VBA (модификация бронетранспортера SUPERAV).


Корпус бронетранспортера сварной из броневых стальных листов, обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов. Заложена возможность усиления бронезащиты путем установки навесной брони. В носовой части машины слева находится отделение управления с местом механика-водителя, справа от него - моторно-трансмиссионное отделение (МТО) с многотопливным дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 500-560 л.с. (368-412 кВт). Десантное отделение находится в корме корпуса и вмещает 12 полностью экипированных пехотинцев. Посадка и высадка десанта осуществляется через кормовые двери или люки в крыше корпуса. БТР оснащен новой дистанционно управляемой необитаемой башенной установкой Oto Melara HITFIST Overhead Weapon Station, оснащенной 30-мм автоматической пушкой АТК Mk 44, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и контейнерной пусковой установкой ПТРК Rafael Spike.

Хотя вес БТР составляет 24 тонны, машина является водоплавающей. Скорость в 10 км/ч на воде достигается с помощью двух гребных винтов, при этом БТР сохраняет мореходность при волнении до трех баллов.









Использованы фотографии: breakingdefense.com
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Комментарии 28

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  1. alekc75 Сегодня, 11:53
    большой шкаф-не промахнешся!!!!
    alekc75
    1. tihon4uk ( Дмитрий ) Сегодня, 12:06
      А наш бтр Бумеранг разве сильно меньше, тоже большой шкаф, высота 3,5 метра.
      tihon4uk
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:17
        Гигантомания поразила военные умы. Что у нас, что у них. Интересно, а по габаритам эти монстры везде проходят?
        Yrec
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:59
          Гигантомания ладно.
          Но вот почему они вздумали закупать для армии БТР с противопульной стальной бронёй? И это после "Бредли" с алюминиевыми стенами. Неужто задумались о безопасности пассажиров?
          Странно это.
          Shurik70
        2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:45
          габарите не самая большая проблема . ибо ПТУР сейчас такие что не промахнутся даже по советской БТТ которая в разы меньше по размерам .
          тут проблема в том что габариты увеличиваются при сохраненном весе .
          то есть толщина брони падает . или же она остается как и прежде но растет средний вес . и они перестают плавать или быть десантируемыми .
          просто экспл
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:30
      Из чего вы там не промахнётесь, крупнокалиберные снайперские винтовки его не пробьют, РПГ надо на расстояние прицельного выстрела подойти 200 - 400 метров и скорее всего этот новый БТР без комплектов защиты не останется.
      Вадим237
      1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 14:05
        Какой-то этот пепелац нереально высокий...
        marlin1203
  2. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 11:58
    Это только мне кажется, что это большая удобная мишень?
    alstr
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:02
      А они шо, на нем ещё и воевать будут? А вдруг поцарапают?
      rocket757
    2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:24
      А иначе нельзя. Загоризонтная высадка при волнении до трёх баллов, мелкие машины эти требования попросту не потянут.
      Ну и в плюс большой "десант" в 12 человек не считая экипажа, причём "с вещами", которые опять таки из-за требований загоризонтной высадки нельзя разместить на броне, как это делают на "Страйкере"
      Лопатов
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:44
        Усё может быть, да и тенденция такая прослеживается.
        Оно конечно и не надо, но можно потом будет посмотреть, сколько их закажут для войск. Это реальный показатель, оценка.
        rocket757
    3. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:07
      Цитата: alstr
      Это только мне кажется, что это большая удобная мишень?

      Попадите в неё с 800 метров, в движении, из Мт-шки. Я вам часы подарю.
      Нормаль ок
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:21
        Если хоть одну подарят древним шумерам, наши уж точно попадут с Мт-шки, благо есть практика, пацаны отчаянные, не боятся ни чёрта ни бога))
        Генерал Песчаных Карьеров
  3. д^Амир (Дамир) Сегодня, 12:00
    что-то он как бы это..... великоват... в высоту особенно...
    д^Амир
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:03
      Высоко сижу, далеко гляжу!
      Скажем так, им ВИДНЕЙ!
      rocket757
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 12:07
        Добрый день!!! видней чего??? как прилетает что-то бронебойное??? и про защиту от мин ничего не сказано...
        д^Амир
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:32
          Судя по конструкции, подрыв противотанковой под колесом, точно выдержит.
          Вадим237
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:47
          Это к тому, что жираф мелкий, ему подальше видеть хот-ца.
          Тенденция такая, техника крупнее, защищённее. а это вес, габариты увеличивает в первую очередь ... к тому ж плавучесть нужна.
          Чудо конструкторской мысли короче!
          Посмотрим, кто и сколько его закажет? Вот реальная, более-менее, оценка и будет.
          rocket757
    2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:09
      Традиция-с. smile
      Вот гусеничный БТР КМП США (переименованный в БМП):
      Alexey RA
  4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:00
    Симпатишный агрегат. Бо-о-ольшой!
    Короче, дело покажет, каков он будет в реале!
    rocket757
  5. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:02
    Очередной попил бюджета?
    Зачастили парк обновлять...
    gukoyan
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:16
      Не путайте КМП и Армию, сиречь Сухопутные войска ВС США.
      Их морпехи в прошлый раз обновлялись в начале 80-х. Приняв на вооружение LAV-25
      Лопатов
  6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:09
    Серьезная машины, целых 12 человек десанта, 30-мм пушка, ПТРК, пулемет, понятно что тепловизоры и связь все на уровне. Чем-то наш "Бумеранг" напоминает... Только у нас вроде поменьше десантников...

    На счет того, что это легкая мишень - забудьте это... Почитайте хотя бы об эффективности новых противокумулятивных сеток из стальных тросов (вместо щитов из стальной ленты), а про КАЗ который скорее всего тоже будет и на этом БТР я и не говорю...
    Ratmir_Ryazan
  7. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 12:48
    Ого! Серьезный аппарат. Как-то Бумеранг на его фоне уже не так внушает. Еще и корпус стальной, а не люминий. Учитывая средства Соединительный государств, нет и сомнений, что перевооружение пройдет быстро. А у нас так и будет 4шт на парадах кататься. Зато какие кепки новые запилили для солдатиков!
    Инжeнeр
  8. kordon332 (виктор) Сегодня, 12:51
    Реальная машина. А то 37км/ч на плаву, мощность двигателя 2000 л.с., выход на редан и т.д. и т.п., быстро их жизнь приземлила.
    kordon332
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:16
      Цитата: kordon332
      Реальная машина. А то 37км/ч на плаву, мощность двигателя 2000 л.с., выход на редан и т.д. и т.п., быстро их жизнь приземлила.

      Денег.нет. smile
      Это же нищеброды из КМП - у них традиционно бюджета на современные машины не хватает. Во времена Холодной войны, когда уже даже в Египте собирали "Абрамсы", КМП продолжал раскатывать на М60. Впрочем и сейчас КМП имеет танки, уступающие армейцам на пару модификаций. А ещё Marines до сих пор заказывают "Кобры" и "Хьюи" и сделали БМП из БТР времён Вьетнама. smile
      Alexey RA
  9. tacet (Владимир) Сегодня, 13:38
    Гребные винты не анахронизм ли ?
    tacet
  10. san4es Сегодня, 13:49
    hi ...является совместной разработкой BAE Systems с итальянской группой Iveco на основе созданного Iveco бронетранспортера VBA (модификация бронетранспортера SUPERAV).
    san4es
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