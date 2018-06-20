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Порошенко меняет правила прохождения военной службы: армия пожилых и инвалидов?

Президент Украины поставил свою подпись под документом, который касается особенностей прохождения военной службы. Речь идёт о законе, который даёт возможность продолжить свою службу даже тем из ветеранов, которые по медицинским показателям признаны к ней негодными. Другими словами, человек, который служил на той или иной воинской должности, но в связи с состоянием здоровья уволенный со службы, теперь сможет на неё вернуться.

Какая аргументация при этом используется:
Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, которые не требуют физических нагрузок.


Это нововведение далеко не единственное в структурах вооружённых сил Украины и других силовых ведомств. Так, закон, подписанный Петром Порошенко, предусматривает повышение предельной планки приёма в военные вузы с 23-х лет до 30. Заявлено, что это поможет поступить в вузы, например, «ветеранам АТО».


Повышается и предельный возраст пребывания в запасе для женщин – до 60 лет.

Порошенко меняет правила прохождения военной службы: армия пожилых и инвалидов?


Из закона:
Это обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс.


Также заявлено, что «в особый период» военная служба по контракт может составлять от одного года до 10 лет.

Получается, что отныне украинскую армию могут наполнить люди с серьёзными проблемами со здоровьем, включая женщин в погонах в возрасте под 60 лет.

Такой закон не мог бы появиться, если бы майданные власти не испытывали проблем с контролем численности армии.

Использованы фотографии: Минобороны Украины
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Комментарии 27

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  1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:50
    ладно если просто инвалиды,а если инвалиды умственные...
    taiga2018
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:56
      Цитата: taiga2018
      ладно если просто инвалиды,а если инвалиды умственные...

      Которых большинство..., ну главное без физических нагрузок... winked
      MPN
      1. Чёрный Сегодня, 12:17
        Ну точно документальное кино laughing
        Пеца - гений.... wassat ...Старухам и инвалидам делать в Польше нечего,( поэтому соскочить не вариант) так что добро пожаловать в АТО.Нечего на завалинках семечки лузгать wassat
        Чёрный
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:52
          Таким законом можно воспользоваться по-уму (предоставлять военным специалистам, утратившим здоровье, возможность продолжить службу на местах, где их травма не помеха), либо по-украински (начнут грести в армию всех, прямо как у Я.Гашека в эпизоде про медкомиссию Бравого Солдата Швейка, где забраковали только одного призывника, умершего во время осмотра, при этом назвав того симулянтом)
          Shurik70
    2. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:12
      Умственные инвалиды уже давно все в АТО или после АТО или утилизированы.
      Yrec
    3. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:05
      Цитата: taiga2018
      ладно если просто инвалиды,а если инвалиды умственные...

      Не обижайте обитателей сайта ВО. Тут 75% таких.
      Нормаль ок
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:10
      человек, который служил на той или иной воинской должности, но в связи с состоянием здоровья уволенный со службы, теперь сможет на неё вернуться.
      В приказном порядке, даже если против, а придется.
      Венд
  2. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:55
    Осталось старых бандеровцев в строй поставить, пусть тряхнут стариной, и передают свой богатый опыт.
    sgr291158
  3. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 11:56
    Про Порошенку и его войска - это для особо двинутых по теме Украины. Пенсионный кавардак, бензиновая свистопляска - вот что должно быть в новостях.
    Сергей-8848
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:02
      Цитата: Сергей-8848
      Пенсионный кавардак, бензиновая свистопляска - вот что должно быть в новостях.

      почему на ВО только это должно быть в новостях?хотите только таких новостей вэлкам на "эхо" и "дождь",вы сделаете поразительное открытие,оказывается там сплошь одни "радетели"благополучия пенсионеров,просто все эти годы они это очень искусно скрывали...
      taiga2018
      1. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 12:06
        По моему убеждению, на "ВО" не должны быть новости преимущественно про закидоны Порошенко. И совершенно зря Вы отсылаете собеседника на помойку...
        Сергей-8848
        1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:13
          Цитата: Сергей-8848
          на "ВО" не должны быть новости преимущественно про закидоны Порошенко

          ну всё таки эта новость про военные "закидоны" Порошенко,что на ВО вполне логично...и конечно информационную войну никто не отменял,тем более если противник сам даёт информационный повод,почему бы не использовать...ну а про пенсию и бензин здесь тоже довольно часто появляются материалы и кстати очень критические...
          Цитата: Сергей-8848
          И совершенно зря Вы отсылаете собеседника на помойку.

          согласен,не самое лучшее место,ну какое никакое альтернативное мнение,есть грех,иногда почитываю...
          taiga2018
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:09
      Цитата: Сергей-8848
      Пенсионный кавардак, бензиновая свистопляска - вот что должно быть в новостях.

      Да эти новости разве что из утюга не слышны. И пока народ в истерике обсуждает пенсионные дела, звонит в колокола и пытается что-то доказать власти - эта власть под шумок пропихнет закон об увеличении НДС до 20%. А потом выйдет президент, и скажет свое решительное НЕТ увеличеню возраста. Пока. Года на 2-3, а там посмотрим...
      helmi8
    3. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:16
      Эти темы иди читай и плач на другие сайты. Тут всё про военную технику.
      Грибок
  4. ded100 (Сергей) Сегодня, 12:09
    Скоро увидим киборгов пенсионеров вот воистину гробики будут!! wassat
    ded100
  5. вит (виталий) Сегодня, 12:14
    в 41м такое под Москвой было,в 45м под Берлином. Всех в бой бросали. Видимо Бурятские Конные Броневойска уже под Киевом стоят-а мы ничего не знаем! request
    вит
  6. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:16
    Это обеспечит гендерное равенство

    так это- "святое"!!! wink
    Masya Masya
  7. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 12:17
    видать мяско украинское свежее заканчивается, переходят на б\у отходы
    Не либероид Русский
  8. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 12:37
    Знаете, вот честно, в свете последних "предложений" правительства РФ, читать такие "язвительные" статьи о том, как на руине "все плохо"- просто противно, как и противны те, кто пишет их...
    Улиточник N9
  9. Бшкаус Сегодня, 12:40
    Хочу на минуточку напомнить что в России совсем недавно принят аналогичный закон для "ограниченно годных", позволяющий им чудесно исцелиться после посещения святого источника. Что у нас, что в Украине, к таким мерам приходят в угрожаемый период, и значит для этого есть серьезные основания не от хорошей жизни. Нравится кому то, или нет, но в ВСУ появляется все больше людей с реальным боевым опытом против серьезного противника (коим я считаю нас) этот опыт нужно уважать и учитывать, что бы чего не вышло. По поводу инвалидов так скажу: герой СССР Алексей Маресьев был успешным летчиком-истребителем не смотря на отсутствие стоп. Я своими глазами видел как мой друг во время драки срывал с себя протез и прыгая на одной ноге, забивал им до полусмерти обидчиков. Не малое значение играет мотивация и опыт которых у ВСУ не меньше нашего и трагедия в том, что мы по разные стороны баррикад
    Бшкаус
  10. Curious (Victor) Сегодня, 12:47
    Еесли с сайта ВО убрать тему Украины, сайт потеряет как минимум 80% "посетителей". Прямо информационный наркотик какой-то. Вот уж действительно Луна в Козероге, каша в голове. Все нормальные люди гордятся тем, что у них лучше, а тут все время ищут, у кого еще хуже и этим утешаются.
    Curious
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:47
      Если убрать Украину то сайт ничего не потеряет.
      Грибок
  11. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 12:52
    Ну, это ваше субъективное мнение.
    Если Вам не нравится тема "Военном обозрении", гоу на другие ресурсы где полно обсуждений и бензина и пенсионной вакханалии.
    Или теперь из каждого холодильника должен нестись призыв на баррикады?
    Кому - то и Украина интересна, кому-то Сирия...
    Ретвизан 8
    1. Curious (Victor) Сегодня, 13:50
      Ну если Вам не нравится мой комментарий к теме на ВО, гоу, как Вы изволили выразиться, на другой ресурс. Или заведите свой.
      Curious
  12. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:02
    Другими словами, человек, который служил на той или иной воинской должности, но в связи с состоянием здоровья уволенный со службы, теперь сможет на неё вернуться.

    Абсолютно нормальный закон. Яркий пример, - Мересьев.
    Нормаль ок
  13. мих-ай Сегодня, 13:04
    А что фуражки без свиных ушей? Как то не по украински
    мих-ай
  14. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:15
    армия пожилых и инвалидов?


    Скорее сборище блатных и нищих.
    Генерал Песчаных Карьеров
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