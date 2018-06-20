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Порошенко меняет правила прохождения военной службы: армия пожилых и инвалидов?
Президент Украины поставил свою подпись под документом, который касается особенностей прохождения военной службы. Речь идёт о законе, который даёт возможность продолжить свою службу даже тем из ветеранов, которые по медицинским показателям признаны к ней негодными. Другими словами, человек, который служил на той или иной воинской должности, но в связи с состоянием здоровья уволенный со службы, теперь сможет на неё вернуться.
Какая аргументация при этом используется:
Это нововведение далеко не единственное в структурах вооружённых сил Украины и других силовых ведомств. Так, закон, подписанный Петром Порошенко, предусматривает повышение предельной планки приёма в военные вузы с 23-х лет до 30. Заявлено, что это поможет поступить в вузы, например, «ветеранам АТО».
Повышается и предельный возраст пребывания в запасе для женщин – до 60 лет.
Из закона:
Также заявлено, что «в особый период» военная служба по контракт может составлять от одного года до 10 лет.
Получается, что отныне украинскую армию могут наполнить люди с серьёзными проблемами со здоровьем, включая женщин в погонах в возрасте под 60 лет.
Такой закон не мог бы появиться, если бы майданные власти не испытывали проблем с контролем численности армии.
Какая аргументация при этом используется:
Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, которые не требуют физических нагрузок.
Это нововведение далеко не единственное в структурах вооружённых сил Украины и других силовых ведомств. Так, закон, подписанный Петром Порошенко, предусматривает повышение предельной планки приёма в военные вузы с 23-х лет до 30. Заявлено, что это поможет поступить в вузы, например, «ветеранам АТО».
Повышается и предельный возраст пребывания в запасе для женщин – до 60 лет.
Из закона:
Это обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс.
Также заявлено, что «в особый период» военная служба по контракт может составлять от одного года до 10 лет.
Получается, что отныне украинскую армию могут наполнить люди с серьёзными проблемами со здоровьем, включая женщин в погонах в возрасте под 60 лет.
Такой закон не мог бы появиться, если бы майданные власти не испытывали проблем с контролем численности армии.
Использованы фотографии: Минобороны Украины
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