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ПЗРК «Игла» возвращаются в сирийскую армию

Военнослужащие сирийской армии вновь начнут применять переносные зенитные ракетные комплексы. В интернете впервые за несколько лет появилось изображение бойца правительственных войск с ПЗРК «Игла-1», пишет Российская газета.

ПЗРК «Игла» возвращаются в сирийскую армию


До недавнего времени подобное оружие можно было увидеть только в руках боевиков незаконных формирований. В результате их применения было подбито значительное количество вертолетов и самолетов различных типов и назначения.


Источником поступления ПЗРК в террористические группировки, как правило, являлись захваченные армейские склады, а также зарубежные спонсоры. Речь идет о переносных комплексах «Игла», «Стрела-2», китайских FN-6 и северокорейских HT-16PGJ (последние находились лишь в арсеналах САА).

Ранее Пхеньян приобрел лицензию на производство этого оружия. По некоторым данным, комплексы HT-16PGJ выпускаются до сих пор, мало того, они проходят модернизацию.

Что касается поставки комплексов из-за рубежа, то это не было массовым явлением. Западные кураторы справедливо опасались, что ПЗРК могут, рано или поздно, появится в других горячих точках, например в Афганистане, где они будут применяться уже по натовским летательным аппаратам.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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Комментарии 13

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:24
    Серьёзно готовятся к наступлению на юге - вдруг игиловские ф-15/16/35 с чёрными флагами на хвосте со стороны Израиля или Иордании залетят. Из Ливана уж точно.
    Yrec
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:31
      С самолётами навряд ли, а с вертушками на ура.
      maxim947
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:45
        До недавнего времени подобное оружие можно было увидеть только в руках боевиков незаконных формирований ... Источником поступления ПЗРК в террористические группировки, как правило, являлись захваченные армейские склады

        Охренеть логика. В армии "Игл" не было, а у бандформирований были ... с армейских складов.
        ПЗРК никогда и не уходила из армии, только ИГИЛ не пользуются (не пользовались пока) вертолётами. А Израиль в зону поражения не входил, с территории Ливана ракетами долбит.
        Появление ПЗРК в частях означает, что появились/ожидаются цели для них. А вот какие именно - вопрос очень интересный.
        Shurik70
  2. Lek38 (Илькин) Сегодня, 12:33
    Тем временем МО Аз-на признало проведение операцию Гуннут в направлении Нахичевана ,о которой впервые рассказали Армянские СМИ .Но МО Аз-на об этом молчала ,сегодня показан репортаж ,в котором показали позиции армян ,дорогу Ереван Карабах которую армия Аз-на держит под контролем, и карту действий. В общей сложности 11 000 гектаров стратегических высот которое вернуло армия Аз-на .
    Кроме этого МО Аз-на заявил о новых вертолётах с вооружением дальностью 10-50 км ,скорее речь о Белл412 .Так же о новых системах ПВО ,на параде ходят слухи что покажут новые баллистические ракеты Турецкого производства .Закир Гасанов сказал «На параде вы увидите оружие, о котором слышали, но не видели»
    Lek38
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 12:40
      Ну, так у вас же теперь новые "друзья" и заботливые родители-США и ЕС. Все жалобы к ним.... wink
      Улиточник N9
      1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 12:47
        Цитата: Улиточник N9
        Все жалобы к ним.

        Никаких жалоб всё чики пуки ))
        Азербайджан одна из двух пост-советских которая не легла ни под США(НАТО) ни под Россию(ОДКБ) .
        Наоборот подписала соглашение о неприсоединении к военным блокам .Хрен редьки не слаще в данном случае .
        Lek38
        1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 12:52
          Тогда, о чем Ваш предыдущий пост? winked если все..."чики пуки"....?
          Улиточник N9
          1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:03
            Цитата: Улиточник N9
            Тогда, о чем Ваш предыдущий пост? winked если все..."чики пуки"....?

            О том что проведена успешная операция ,захвачены новые стратегические высоты с которых можно контролировать дорогу, по которой будет возможна переброска армянских ВС в Карабах .Им придется делать крюк через Мартуни или Веди для переброски ,следующая цель село Кяркю чтобы держать дорогу объездную через Веди ,на расстоянии минометного огня .Куплены новые виды вооружения которые покажут ,среди них американские вертолёты что говорит о том что эмбарго может уже формально снято ,ракеты,баллистические ,зенитные .Чем не чики пуки ?При том что освобождение земель в Направлении Нахичевана были внезапными для армян ,потеряли одного военнослужащего освободив 11 000 гектаров горной и не только территории .
            Lek38
          2. трассер (Вьюга) Сегодня, 13:05
            "Чики пуки " это так, для самовзбадриваия. Напряжение будет расти прямопропорционально напряжению между Анкарой и Вашингтоном. Армения плавно перешла под внешнее управление США ( де факто). Анкара же будет использовать в нужный момент КОНФЛИКТ Армении и Азербайджана в своих интересах. И всего то..Этакая " Бабайка" для достижения своих интересов. Армения в этой парадигме отношений тоже в "шоколаде". " С нами Америка" . Чего то знакомое.
            трассер
            1. Lek38 (Илькин) Сегодня, 13:35
              Цитата: трассер
              Чики пуки " это так, для самовзбадриваия. Напряжение будет расти прямопропорционально напряжению между Анкарой и Вашингтоном. Армения плавно перешла под внешнее управление США ( де факто). Анкара же будет использовать в нужный момент КОНФЛИКТ Армении и Азербайджана в своих интересах. И всего то..Этакая " Бабайка" для достижения своих интересов. Армения в этой парадигме отношений тоже в "шоколаде". " С нами Америка" . Чего то знакомое.

              Армения перешла под контроль США ?))) Армения вассальное государство России ,вся экономика завязана на Россию ,небо Армении ,граница с Турцией у Армении под контролем ВС России .Армения в ОДКБ а не в НАТО .Турция будет использовать ? может Россия ?У Турции нету экономических и военных интересов в Армении ,у неё граница закрыта с Арменией .А так всё правильно сказали просто поменяйте Турцию на Россию ,если России нужна будет не стабильность она даст команду своему вассалу .У России проблемы с США ,это России нельзя пускать Аз-на на американскую ориентацию и рычаг это Армения .Первое Турция с Арменией не имеет отношений ,Второе Армению контролирует не США а Россия ,третье Турция и так в отличных отношениях с Аз-ном .
              Всё с ног наголову поставил ,аналитик блин )))
              Lek38
            2. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 13:36
              Даа, уж. А ведь были совсем недавно одной семьёй, вместе работали, растили детей. Как больно бьют эти всходы оголтелого национализма, радуя всех, кто скрежетал зубами на СССР.
              faridg7
  3. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:42
    Готовят горячий приём для не прошенных залётных?
    gukoyan
    1. 9PA (Евгений) Сегодня, 14:02
      Надоело все, надо епнуть калибром с тяз по Стамбулу, предупредив если чо то ядерная война. Толку все это
      9PA
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