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ПЗРК «Игла» возвращаются в сирийскую армию
Военнослужащие сирийской армии вновь начнут применять переносные зенитные ракетные комплексы. В интернете впервые за несколько лет появилось изображение бойца правительственных войск с ПЗРК «Игла-1», пишет Российская газета.
До недавнего времени подобное оружие можно было увидеть только в руках боевиков незаконных формирований. В результате их применения было подбито значительное количество вертолетов и самолетов различных типов и назначения.
Источником поступления ПЗРК в террористические группировки, как правило, являлись захваченные армейские склады, а также зарубежные спонсоры. Речь идет о переносных комплексах «Игла», «Стрела-2», китайских FN-6 и северокорейских HT-16PGJ (последние находились лишь в арсеналах САА).
Ранее Пхеньян приобрел лицензию на производство этого оружия. По некоторым данным, комплексы HT-16PGJ выпускаются до сих пор, мало того, они проходят модернизацию.
Что касается поставки комплексов из-за рубежа, то это не было массовым явлением. Западные кураторы справедливо опасались, что ПЗРК могут, рано или поздно, появится в других горячих точках, например в Афганистане, где они будут применяться уже по натовским летательным аппаратам.
До недавнего времени подобное оружие можно было увидеть только в руках боевиков незаконных формирований. В результате их применения было подбито значительное количество вертолетов и самолетов различных типов и назначения.
Источником поступления ПЗРК в террористические группировки, как правило, являлись захваченные армейские склады, а также зарубежные спонсоры. Речь идет о переносных комплексах «Игла», «Стрела-2», китайских FN-6 и северокорейских HT-16PGJ (последние находились лишь в арсеналах САА).
Ранее Пхеньян приобрел лицензию на производство этого оружия. По некоторым данным, комплексы HT-16PGJ выпускаются до сих пор, мало того, они проходят модернизацию.
Что касается поставки комплексов из-за рубежа, то это не было массовым явлением. Западные кураторы справедливо опасались, что ПЗРК могут, рано или поздно, появится в других горячих точках, например в Афганистане, где они будут применяться уже по натовским летательным аппаратам.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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