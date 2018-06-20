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Новая экипировка для инженерных штурмовых подразделений поступит до конца года
Российские саперы, входящие в штурмовые подразделения инженерных войск, до конца данного года получат новую экипировку и новый бронещит, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Согласно сообщению военного ведомства, в подразделения штурма и разграждения инженерных войск поступят в течении этого года новейшие комплекты разминирования ОВР-3Ш. Каждый комплект включает в себя костюмы боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Штурмовой" в количестве восьми штук, а также бронещит, нож штурмовой и нож сапера, а кроме этого - набор средств, позволяющих проникнуть в любое здание.
ОВР-3Ш предназначен для саперов штурмовых подразделений инженерных войск, выполняющих задачи по обеспечению боевых действий в условиях городской застройки. Масса одного костюма "Рейд-Л-Штурмовой" составляет 25 килограммов.
В настоящее время в вооруженных силах Российской Федерации создано десять подразделений штурма и разграждения. Формирование данных подразделений в составе ВС РФ началось в 2014 году. Штурмовые взводы входят в состав инженерно-саперных полков, штурмовые роты - в состав инженерных бригад. Штурмовой батальон входит в состав инженерно-саперной бригады центрального подчинения.
Согласно сообщению военного ведомства, в подразделения штурма и разграждения инженерных войск поступят в течении этого года новейшие комплекты разминирования ОВР-3Ш. Каждый комплект включает в себя костюмы боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Штурмовой" в количестве восьми штук, а также бронещит, нож штурмовой и нож сапера, а кроме этого - набор средств, позволяющих проникнуть в любое здание.
ОВР-3Ш предназначен для саперов штурмовых подразделений инженерных войск, выполняющих задачи по обеспечению боевых действий в условиях городской застройки. Масса одного костюма "Рейд-Л-Штурмовой" составляет 25 килограммов.
В настоящее время в вооруженных силах Российской Федерации создано десять подразделений штурма и разграждения. Формирование данных подразделений в составе ВС РФ началось в 2014 году. Штурмовые взводы входят в состав инженерно-саперных полков, штурмовые роты - в состав инженерных бригад. Штурмовой батальон входит в состав инженерно-саперной бригады центрального подчинения.
Использованы фотографии: Пресс-служба Минобороны РФ
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