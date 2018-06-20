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Новая экипировка для инженерных штурмовых подразделений поступит до конца года

Российские саперы, входящие в штурмовые подразделения инженерных войск, до конца данного года получат новую экипировку и новый бронещит, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Новая экипировка для инженерных штурмовых подразделений поступит до конца года


Согласно сообщению военного ведомства, в подразделения штурма и разграждения инженерных войск поступят в течении этого года новейшие комплекты разминирования ОВР-3Ш. Каждый комплект включает в себя костюмы боевой защитной экипировки "Рейд-Л-Штурмовой" в количестве восьми штук, а также бронещит, нож штурмовой и нож сапера, а кроме этого - набор средств, позволяющих проникнуть в любое здание.


ОВР-3Ш предназначен для саперов штурмовых подразделений инженерных войск, выполняющих задачи по обеспечению боевых действий в условиях городской застройки. Масса одного костюма "Рейд-Л-Штурмовой" составляет 25 килограммов.

В настоящее время в вооруженных силах Российской Федерации создано десять подразделений штурма и разграждения. Формирование данных подразделений в составе ВС РФ началось в 2014 году. Штурмовые взводы входят в состав инженерно-саперных полков, штурмовые роты - в состав инженерных бригад. Штурмовой батальон входит в состав инженерно-саперной бригады центрального подчинения.

Использованы фотографии: Пресс-служба Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:47
    костюмы боевой защитной экипировки ОВР-3Ш - включающий - "Рейд-Л-Штурмовой" имеют элементы экзоскелета для защиты ног, чтобы не оторвало ни чего laughing laughing

    фото: разминирование в Пальмире. Сирия
    Romario_Argo
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:11
      Цитата: Romario_Argo
      костюмы боевой защитной экипировки ОВР-3Ш - включающий - "Рейд-Л-Штурмовой" имеют элементы экзоскелета для защиты ног, чтобы не оторвало ни чего laughing laughing

      Чего смешного?
      НасРать
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:36
        Ему смешно когда у него что то отрывает.
        Чича сквад
      2. консерватор (Александр) Сегодня, 13:36
        парень радуется за обмундирование. наконец то. я тоже очень рад заботой о защите солдата
        теперь дело за малым - выпустить миллиона полтора комплектов, на первые несколько лет

        а то в моем бронежилете вместо пластин были зашиты деревяшки в свое время. На мой немой вопрос - комбат сказал давай уже издуй от сюда wassat найдешь пластину, вшей ее и будет тебе счастье.

        Ну пока войны не было, ходить хоть легче было laughing

        и с ногами хорошо придумали, не улетит далеко, а пришить можно, если сделать все вовремя
        консерватор
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