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Британские спецслужбы: Террорист готовился обезглавить Терезу Мэй
Британские СМИ продолжают заявлять о предотвращении террористического акта в здании правительства Соединённого королевства. Так, заявлено, что молодой мужчина собирался проникнуть в здание, располагающееся по адресу: Лондон, Даунинг-стрит, 10.
В материале The Independent утверждается, что подозреваемым является 20-летний Закария Рахман, который причастен к деятельности в Британии террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). По версии следствия, этот молодой человек намеревался взорвать самодельную бомбу у ворот здания, а потом нейтрализовать охрану (внимание!) с помощью перцового баллончика.
Из материала:
Далее приводятся все подробности того, как собирался с Мэй поступить этот Рахман. Может быть, использовать «Новичок»?.. Нет!
По версии Скотланд-Ярда, террорист собирался обезглавить главу британского правительства.
Напомним, арест Рахмана был осуществлён осенью прошлого года. С тех пор британское следствие и выдаёт "подробности готовившегося покушения".
Что обращает на себя особое внимание? Отправил его "подрывать" здание правительства сотрудник британской спецслужбы, предварительно снабдив муляжом взрывного устройства. При этом представитель контрразведки заявил в беседе с Рахманом, что он «представитель ИГИЛ»*. Выходит, что предложение обезглавить Терезу Мэй тоже исходило именно от британских спецслужб?
Чтобы теперь объявить Рахмана несостоявшимся террористом, в деле появилась пометка, что тот «интересовался расположением зданий правительственных органов и спецслужб Соединённого королевства». Видимо, это и станет одним из главных доказательств вины Захарии Рахмана, за счёт которого кто-то в Британии получит орден за предотвращение теракта.
В материале The Independent утверждается, что подозреваемым является 20-летний Закария Рахман, который причастен к деятельности в Британии террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). По версии следствия, этот молодой человек намеревался взорвать самодельную бомбу у ворот здания, а потом нейтрализовать охрану (внимание!) с помощью перцового баллончика.
Из материала:
Террорист далее собирался проникнуть в здание, где совершить покушение на премьер-министра Терезу Мэй.
Далее приводятся все подробности того, как собирался с Мэй поступить этот Рахман. Может быть, использовать «Новичок»?.. Нет!
По версии Скотланд-Ярда, террорист собирался обезглавить главу британского правительства.
Напомним, арест Рахмана был осуществлён осенью прошлого года. С тех пор британское следствие и выдаёт "подробности готовившегося покушения".
Что обращает на себя особое внимание? Отправил его "подрывать" здание правительства сотрудник британской спецслужбы, предварительно снабдив муляжом взрывного устройства. При этом представитель контрразведки заявил в беседе с Рахманом, что он «представитель ИГИЛ»*. Выходит, что предложение обезглавить Терезу Мэй тоже исходило именно от британских спецслужб?
Чтобы теперь объявить Рахмана несостоявшимся террористом, в деле появилась пометка, что тот «интересовался расположением зданий правительственных органов и спецслужб Соединённого королевства». Видимо, это и станет одним из главных доказательств вины Захарии Рахмана, за счёт которого кто-то в Британии получит орден за предотвращение теракта.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/TheresaMayOfficial
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