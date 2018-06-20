14:25 20 июня
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Британские спецслужбы: Террорист готовился обезглавить Терезу Мэй

Британские СМИ продолжают заявлять о предотвращении террористического акта в здании правительства Соединённого королевства. Так, заявлено, что молодой мужчина собирался проникнуть в здание, располагающееся по адресу: Лондон, Даунинг-стрит, 10.

В материале The Independent утверждается, что подозреваемым является 20-летний Закария Рахман, который причастен к деятельности в Британии террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). По версии следствия, этот молодой человек намеревался взорвать самодельную бомбу у ворот здания, а потом нейтрализовать охрану (внимание!) с помощью перцового баллончика.

Из материала:
Террорист далее собирался проникнуть в здание, где совершить покушение на премьер-министра Терезу Мэй.



Далее приводятся все подробности того, как собирался с Мэй поступить этот Рахман. Может быть, использовать «Новичок»?.. Нет!

По версии Скотланд-Ярда, террорист собирался обезглавить главу британского правительства.

Британские спецслужбы: Террорист готовился обезглавить Терезу Мэй


Напомним, арест Рахмана был осуществлён осенью прошлого года. С тех пор британское следствие и выдаёт "подробности готовившегося покушения".

Что обращает на себя особое внимание? Отправил его "подрывать" здание правительства сотрудник британской спецслужбы, предварительно снабдив муляжом взрывного устройства. При этом представитель контрразведки заявил в беседе с Рахманом, что он «представитель ИГИЛ»*. Выходит, что предложение обезглавить Терезу Мэй тоже исходило именно от британских спецслужб?

Чтобы теперь объявить Рахмана несостоявшимся террористом, в деле появилась пометка, что тот «интересовался расположением зданий правительственных органов и спецслужб Соединённого королевства». Видимо, это и станет одним из главных доказательств вины Захарии Рахмана, за счёт которого кто-то в Британии получит орден за предотвращение теракта.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/TheresaMayOfficial
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Комментарии 35

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  1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 13:06
    террорист собирался обезглавить главу британского правительства

    Ну от этого у нее ума бы не убавилось
    pvv113
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:14
      Это либо самопиар, либо не выполнили то что обещали террористам.
      Венд
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 13:27
        Когда пьяный Ельцин с моста свалился - тоже покушением назвали
        pvv113
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:36
          А мы тут чего то про новичек обсуждаем.., да на фоне данного теракта , новичек это шедевр британского фольклора..
          А так сказка красивая так бы хотелось, что бы сбылась... ну прямо как в детстве...
          MPN
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 13:40
            Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! wink
            pvv113
            1. роман66 (роман) Сегодня, 13:53
              рубить будем? или по старинке ледорубом? привет hi
              роман66
        2. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:39
          Террорист готовился обезглавить Терезу Мэй

          Хоть не стали врать, что предварительно он собирался надругаться над ней, агенты наверное подумали, что это будет уже перебор....
          maxim947
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 13:41
            Не на что зариться wink
            pvv113
            1. роман66 (роман) Сегодня, 13:55
              есть такое слово - надо! а чтоб поняли , что это политическое надругательство - контрольное в голову lol
              роман66
        3. рич (дмитрий) Сегодня, 13:52
          террорист собирался обезглавить главу британского правительства.

          а на фото голова у нее точно приклеяная. Даже кол-во пикселей с остальным изображением не совпадает. Каламбур, однако)))
          рич
      2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:04
        Науке известны случаи, когда обезглавленная курица продолжало жить... Так что прорыв террориста не сильно бы повредил мелкобритам.
        Серж Горелый
    2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:21
      Жалко, что у него не получилось обезглавить Бабу-Ягу. Хорошее бы дело сделал. yes
      Egorovich
    3. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:22
      Хренасе чем пичкают английского обывателя... Голову Терезе хотели отрезать!!! Народ то, аглицкий верит демократическим СМИ и доблестным сотрудника Скотланд-Ярда!!! bully
      Поди кровищи у датчан позаимствовали, что бы залить Лондон, Даунинг-стрит, 10., но операцию пришлось сократить! Что бы показать эффективность не только спец служб, но и Терезы! wink laughing

      НасРать
  2. Доктор Бармалей (Александр) Сегодня, 13:06
    Террорист готовился обезглавить Терезу Мэй

    Бездарная копия с украинского шедевра "Убийство Бабченко".
    Доктор Бармалей
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:07
    Британские спецслужбы: Террорист готовился обезглавить Терезу Мэй
    Я думаю, что зря это он, отсутствие головы бы эта "ржавая Леди" и не заметила бы...
    svp67
    1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:14
      Цитата: svp67
      Я думаю, что зря это он, отсутствие головы бы эта "ржавая Леди" и не заметила бы...

      но и рот открывать бы не смогла, помои лить, ересь нести... всё польза... wink
      Masya Masya
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:38
        Цитата: Masya Masya
        но и рот открывать бы не смогла, помои лить, ересь нести... всё польза...

        Ну начнем с того, что примчалась бы их "скорая помощь", умеющая творить чудеса и оживлять людей, отравленных боевыми ОВ, что им стоит тут же её и пришить на место. Но главное, что во время, когда голова отсутствовало бы, то за неё говорили бы её министры иностранных дел и обороны...различия ни кто бы и не заметил
        svp67
        1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:50
          Ну начнем с того, что примчалась бы их "скорая помощь", умеющая творить чудеса и оживлять людей, отравленных боевыми ОВ, что им стоит тут же её и пришить на место

          они там все Франкенштейны... belay
          Masya Masya
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:55
            Цитата: Masya Masya
            они там все Франкенштейны...

            Похоже на то...
            svp67
      2. роман66 (роман) Сегодня, 13:56
        еще неизвестно, чем она там разговаривает...
        роман66
      3. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 14:00
        Мариночка love А если у неё, как у Гидры, вместо одной отрубленной - две отрастают? Вдвое больше вреда будет. belay
        Svarog51
  4. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 13:16
    Зато какой профессионализм спецслужб и служб охраны! "Террорист" должен был нейтрализовать охрану перцовым баллончиком! А почему не духами "Шанель %5"? laughing
    Стройбат запаса
    1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 14:04
      Привет, Иван hi Не-е, "Шанель" нельзя! Там на этот запах вся охрана сбежится. Они же там это, ну ... того... толерантные. Кто их знает, чего у них на уме. feel
      Svarog51
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 14:12
        Сергей, приветствую! Если вся охрана сбежится - еще лучше! Бесшумная, гуманная и демократично-толерастная нейтрализация. Просвещенная гейропа, ети её вентилятор
        Стройбат запаса
        1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 14:19
          Так их даже "Новичок" не берёт, живучие, как тараканы. Тут надо что то другое. Может "Коктейль Молотова" подойдёт? request
          Svarog51
  5. gurzuf Сегодня, 13:17
    Эх Рахман! Надо было Терезу отваром лаврового листа травить! laughing
    gurzuf
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:59
      Ну,Вы,садюга--запор же будет навек...... good
      HAM
  6. AID.S Сегодня, 13:24
    Хаяли-лаяли? Лейстред в ударе!
    AID.S
  7. -ш- (Саша) Сегодня, 13:33
    я б посмотрел)
    -ш-
  8. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:39
    интересно, после скрипалей им поверят ?
    Не либероид Русский
    1. bumerang. Сегодня, 13:53
      Вы только посмотрите на фото, те с которыми сфотографировалась Мей, те поверят и не в такое... ни одного нормального лица, рядом с ней, такое впечатление, что зашла в психиатрическую больницу..... wassat
      bumerang.
  9. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:56
    Сорвался кинохит-"Тереза без головы"!
    Хотя можно уже снимать и так ,головы как таковой у неё нет в принципе....
    HAM
    1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 14:09
      Сорвался кинохит-"Тереза без головы"!

      Ага! Лошадь отказалась от участия в съёмках. wink
      Svarog51
  10. sxfRipper (Александр) Сегодня, 14:14
    По версии Скотланд-Ярда, террорист собирался обезглавить главу британского правительства.
    Следствие пока не выяснило, что должно было бы стать орудием преступления - топор Родиона Раскольникова или световой меч Дарта Вейдера.
    sxfRipper
    1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 14:23
      Следствие пока не выяснило, что должно было бы стать орудием преступления - топор Родиона Раскольникова или световой меч Дарта Вейдера.

      Коллега hi Так, ясное дело - паровоз Анны Карениной. Только он доехать не успел. У них колея другая. lol lol
      Svarog51
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