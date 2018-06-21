А напоследок натворю! Проект резолюции ООН от Молдавии

По заявлению министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудора Ульяновского, секретариат ООН зарегистрировал проект резолюции под названием «Вывод ограниченной группы российских войск с территории республики Молдова», и 22 июня Генеральная Ассамблея ООН должна будет ее обсудить.Глава молдавского МИД подчеркнул: «Уже 10 стран – членов ООН подписались под резолюцией как соавторы». Это дает министру повод ожидать, что остальные члены международной организации поддержат инициативу.Откуда у Т. Ульяновского такие радужные ожидания, непонятно. Летом 2017 года постпред Молдовы при ООН Виктор Морару уже предлагал включить этот вопрос как дополнительный пункт в повестку заседаний, а в сентябре на заседании Генассамблеи за это выступил премьер Павел Филип. Но инициативу отложили. И ничего сверхъестественного, что могло бы внушить прозападному парламентскому большинству Молдовы такой оптимизм, за это время не произошло. А вот времени до выборов все меньше и меньше…Власти Молдавии еще в 2014 году без каких-либо дискуссий подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, тем самым отрезав молдавским производителям путь на рынки стран ЕАЭС, прежде всего на российский. Позиций Молдавии на европейском рынке этот шаг отнюдь не укрепил, зато молдавский рынок оказался перенасыщен европейскими товарами. Изначально не дававший право на работу безвизовый режим, распиаренный на Украине как национальное достижение, у молдаван энтузиазма не вызвал. После провала связанных с ассоциацией ожиданий у прозападного большинства в молдавском парламенте остался только один выход – попытаться выехать на волне антироссийских акций, примазавшись к бурной деятельности их украинских коллег.Кстати, МО Украины накануне объявило о решении призвать на сборы аж 500 офицеров запаса ВСУ. И хотя в заявлении пресс-службы ведомства отмечается, что резервистов не будут привлекать к участию в активизировавшейся в последнее время «операции объединенных сил» на Донбассе, одна из целей призыва звучит как «приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты отечества». Киев, видимо, таким образом пытается подчеркнуть свое стремление к развертыванию в регионе миротворческой миссии…Но вернемся к Молдавии. Выдворение российских актеров, журналистов, общественных деятелей и ученых; запрет на трансляцию российских новостных программ; высылка российских дипломатов после отравления в Лондоне Сергея Скрипаля – все это звенья одной цепи. А после избрания президентом республики Игоря Додона – еще и элементы внутриполитической борьбы.Проект резолюции, решение Конституционного суда о признании устаревшим закона о функционировании языков на территории бывшей МССР, где русский был назван «языком межнационального общения» – во многом удары по деятельности президента, направленной на сближение с Москвой и активизацию переговорного процесса с Тирасполем, в которых он несколько преуспел.То, что в проекте резолюции молдавские власти говорят о выводе складов с боеприпасами и охраняющей их ОГРВ, а против миротворческого контингента якобы ничего не имеют, – не более чем уловка.Расположенная на территории Приднестровья оперативная группа российских войск – преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России. Основной ее задачей наряду с охраной складов с боеприпасами как раз и является миротворческая миссия. К тому же Кишинев уже не раз предлагал начать диалог о замене нынешней миротворческой операции на гражданскую миссию под международным мандатом.В Тирасполе же инициативу агонизирующего правительства Молдовы, не сглаживая углов, назвали несущей деструктивный характер и направленной на подрыв основ миротворческой операции, заявив, что в регионе, «кроме миротворческих сил, нет никакого другого военного контингента России».