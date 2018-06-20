Полтораку нужно 4 млрд. долларов, чтобы "закрыть границу с Россией"

Украина хочет "закрыть" воздушное пространство на границе с Россией. Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак на заседании правительства, на это украинскому государству требуется "всего то ничего", а именно четыре млрд. американских долларов.Со слов главы украинского военного ведомства, вышеназванной суммы было бы достаточно для приобретения пяти дивизионов американской системы ПВО Patriot, с помощью которой Украина полностью бы закрыла российскую границу. Вот только где взять такие большие деньги, в правительстве Украины не знают.На фоне такого громкого заявления министра обороны Украины совсем не "смотрится" заявление Мариупольского отряда Государственной пограничной службы Украины, который наконец-то нашел деньги на ремонт своего самого "большого" корабля. На сайте государственных закупок Украины размещен тендер на проведение определенных работ и доковый ремонт корабля «Донбасс» проекта 205П.Корабль морской охраны 2-го ранга «Донбасс» (BG-32) был заложен на производственном объединении «Алмаз» (город Санкт-Петербург, Россия) 28.05.1982 года. До июня 1992 года – ПСКР-705.Водоизмещение: 211 т (стандартное), 245 т (полное); Длина: 39,98 м; Ширина: 7,91 м; Осадка: 1,96 м; Скорость хода: до 34 узлов; Дальность хода: 1910 миль (при 11,4 узлов), 500 миль (35 узлов); Автономность: 10 суток; Силовая установка: 3х4000 дизели М-503Г;Экипаж: 31 человек (5 офицеров); Вооружение: 2х2 30-мм АУ Ак-230 (с системой управления МР-104 «Рысь”), 2-4 12,7-мм ДШКМ, 2 7,62-мм ПКМБ, 2 сбрасывателя глубинных бомб (12 ГБ ББ-1 или БПС), торпедные аппараты демонтированыРанее на Украине заявили, что Россия значительно усилила морскую составляющую пограничных сил и ужесточает условия для судоходства в направлении украинских портов. При этом Россия имеет возможности для быстрого наращивания своих сил и средств за счет состава Черноморского Флота и Каспийской флотилии.