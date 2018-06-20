14:24 20 июня
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Полтораку нужно 4 млрд. долларов, чтобы "закрыть границу с Россией"

Украина хочет "закрыть" воздушное пространство на границе с Россией. Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак на заседании правительства, на это украинскому государству требуется "всего то ничего", а именно четыре млрд. американских долларов.

Полтораку нужно 4 млрд. долларов, чтобы "закрыть границу с Россией"


Со слов главы украинского военного ведомства, вышеназванной суммы было бы достаточно для приобретения пяти дивизионов американской системы ПВО Patriot, с помощью которой Украина полностью бы закрыла российскую границу. Вот только где взять такие большие деньги, в правительстве Украины не знают.


На фоне такого громкого заявления министра обороны Украины совсем не "смотрится" заявление Мариупольского отряда Государственной пограничной службы Украины, который наконец-то нашел деньги на ремонт своего самого "большого" корабля. На сайте государственных закупок Украины размещен тендер на проведение определенных работ и доковый ремонт корабля «Донбасс» проекта 205П.

Корабль морской охраны 2-го ранга «Донбасс» (BG-32) был заложен на производственном объединении «Алмаз» (город Санкт-Петербург, Россия) 28.05.1982 года. До июня 1992 года – ПСКР-705.

Водоизмещение: 211 т (стандартное), 245 т (полное); Длина: 39,98 м; Ширина: 7,91 м; Осадка: 1,96 м; Скорость хода: до 34 узлов; Дальность хода: 1910 миль (при 11,4 узлов), 500 миль (35 узлов); Автономность: 10 суток; Силовая установка: 3х4000 дизели М-503Г;
Экипаж: 31 человек (5 офицеров); Вооружение: 2х2 30-мм АУ Ак-230 (с системой управления МР-104 «Рысь”), 2-4 12,7-мм ДШКМ, 2 7,62-мм ПКМБ, 2 сбрасывателя глубинных бомб (12 ГБ ББ-1 или БПС), торпедные аппараты демонтированы

Ранее на Украине заявили, что Россия значительно усилила морскую составляющую пограничных сил и ужесточает условия для судоходства в направлении украинских портов. При этом Россия имеет возможности для быстрого наращивания своих сил и средств за счет состава Черноморского Флота и Каспийской флотилии.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 18

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  1. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 13:39
    А что не 40? Проси 40 всё равно не тебе потом отдавать, а заявление громкое сделать можно.
    Azazelo
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:41
      Полтораку нужно 4 млрд. долларов, чтобы "закрыть границу с Россией"

      4 млрд. долларов, импортный магнитофон и две кожаных куртки. Импортные laughing
      рич
      1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 14:04
        А зачем етому "дредноуту" глубинные бомбы, если у него гидроакустического комплекса нет?
        marlin1203
        1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:07
          Думал, где я этого хряка видел? Точчно! Прямр вылитый Сердюков! Я спокоен за армию Великих Шумеров.
          Серж Горелый
          1. роман66 (роман) Сегодня, 14:14
            мне показалось - или у него губы накрашены?
            роман66
            1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:19
              Тсс. Вы чего? Серж. Роман не палите нашего загримированного Штирлица Табуреткина laughing
              рич
      2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 14:10
        Что и говорить, полководец, взрощенный на помпушках. Такие обстоятельства как полувойна и полумир самое то чтобы озолотиться и потом мемуары писать, да других поучать.
        Неплохой
    2. MPN (Павел) Сегодня, 14:09
      winked
      Цитата: Azazelo
      А что не 40? Проси 40 всё равно не тебе потом отдавать, а заявление громкое сделать можно.

      пяти дивизионов американской системы ПВО Patriot, с помощью которой Украина полностью бы закрыла российскую границу.
      А как же забор? Не? Уже не катит?
      MPN
      1. роман66 (роман) Сегодня, 14:16
        коллега! вы же авиатор! самолет перелетит забор, если только не очень высокий.забор - против танков!
        роман66
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:24
          Так повыше поднять.. wink
          MPN
  2. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 13:44
    Всего 4, да это ерунда, просите и дано будет вам. Что привыкать что ли клянчить.
    sgr291158
  3. polpot (Andru) Сегодня, 13:45
    Вот интересно а морда не треснет
    polpot
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 14:02
      С такой рожей не треснет! Еще и маловато будет)))
      solzh
  4. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:49
    Полтораку нужно 4 млрд. долларов, чтобы "закрыть границу с Россией"
    а точнее распилить и отложить на счета в оффшоре на черный день... вдруг успеет сбежать
    Не либероид Русский
  5. AID.S Сегодня, 13:52
    Ров и забор для получения личного мильярда уже не канают?
    AID.S
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:53
    Пять дивизионов "Пэтриот" может и что то решили бы в вопросе ПВО, но только что то, не более того...За "Пэтриот" станет вопрос о закупке войсковых систем ПВО, артиллерии, танков, пехотного оружия...а это уже суммы, сопоставимые с со всем военным бюджетом США
    svp67
  7. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 14:16
    Надо срочно Сеню отзывать...
    Ирек
  8. demo (Ван) Сегодня, 14:23
    У него и так рожа ни в какое зеркало не влазит полностью. А тогда совсем порвется.
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