Миссия ООН: Радикалы на Украине чувствуют себя над законом, власть закрывает глаза

Эти люди требуют, чтобы правосудие восторжествовало. На данный момент никакого продвижения в следствии нет. Праворадикальные группы, которые осуществляли и продолжают осуществлять нападения на цыган, на мирные демонстрации, чувствуют здесь себя над законом.

Миссия правозащитников Организации объединённых наций опубликовала исследовательский отчёт по продолжающемуся на Украине «расследованию» по делу о преступлении в Одесском Доме профсоюзов. Отчёт опубликован на основании работы ооновской миссии под руководством Фионы Фрейзер на Украине.Недавний этап работы миссии по правам человека – с февраля по май 2018 года.По словам Фионы Фрейзер, сотрудники миссии ООН не установили никакого прогресса в следствии по делу о трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года.Фрейзер отметила, что она лично встречалась с родственниками погибших и людьми, которые сумели выбраться из Дома профсоюзов живыми, и беседовала с ними.Из заявления главы миссии по правам человека ООН:По словам Фионы Фрейзер, у них хватает смелости хвастаться своими преступлениями в социальных сетях, и при этом украинская правоохранительная система молчит.Также Фрейзер добавила, что радикалы оказывают давление на судейский корпус, осуществляют нападения на правозащитников, на что исполнительная власть страны смотрит сквозь пальцы.Пожалуй, это самый жёсткий доклад в отношении украинских реалий, который был подготовлен представителями ООН со времён большой крови на майдане в Киеве. Насколько он повлияет на политику украинских властей – вопрос открытый.