14:21 20 июня
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Миссия ООН: Радикалы на Украине чувствуют себя над законом, власть закрывает глаза

Миссия правозащитников Организации объединённых наций опубликовала исследовательский отчёт по продолжающемуся на Украине «расследованию» по делу о преступлении в Одесском Доме профсоюзов. Отчёт опубликован на основании работы ооновской миссии под руководством Фионы Фрейзер на Украине.

Недавний этап работы миссии по правам человека – с февраля по май 2018 года.

По словам Фионы Фрейзер, сотрудники миссии ООН не установили никакого прогресса в следствии по делу о трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года.


Фрейзер отметила, что она лично встречалась с родственниками погибших и людьми, которые сумели выбраться из Дома профсоюзов живыми, и беседовала с ними.

Из заявления главы миссии по правам человека ООН:
Эти люди требуют, чтобы правосудие восторжествовало. На данный момент никакого продвижения в следствии нет. Праворадикальные группы, которые осуществляли и продолжают осуществлять нападения на цыган, на мирные демонстрации, чувствуют здесь себя над законом.


Миссия ООН: Радикалы на Украине чувствуют себя над законом, власть закрывает глаза


По словам Фионы Фрейзер, у них хватает смелости хвастаться своими преступлениями в социальных сетях, и при этом украинская правоохранительная система молчит.

Также Фрейзер добавила, что радикалы оказывают давление на судейский корпус, осуществляют нападения на правозащитников, на что исполнительная власть страны смотрит сквозь пальцы.

Пожалуй, это самый жёсткий доклад в отношении украинских реалий, который был подготовлен представителями ООН со времён большой крови на майдане в Киеве. Насколько он повлияет на политику украинских властей – вопрос открытый.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 18

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:56
    Насколько он повлияет на политику украинских властей – вопрос открытый.

    Киевская хунта не может контролировать действия праворадикальных групп. Поэтому доклад миссии правозащитников ООН никак и не насколько не повлияет. на политику киевской хунты.
    solzh
    1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 14:01
      Дануна!!!... "Круглое оказывается действительно круглое"!!!Аплодисменты, занавес....
      marlin1203
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:07
        Этот бардак кому то очень выгоден и он будет поддерживаться.
        Идущий
    2. alexmach (Александр) Сегодня, 14:16
      Я думаю Вы заблуждаетесь. Был период непосредственно после переворота, когда они действительно боялись радикальной улицы и но этот период в 14 году и закончился. Все они могут контролировать. Другое дело что не хотят и используют эти группы в своих собственных интресах.
      alexmach
    3. MPN (Павел) Сегодня, 14:20
      Американцы прилюдно послали СПЧ, а Киевсакя хунта больше ни кого не слушает , остальные и так знают про этот беспредел...
      MPN
  2. polpot (Andru) Сегодня, 13:57
    Вот новость, а 4 года они типа это не видели ,людей живьем жгли , мародерили ,писателей убивали ,а таперича ООН прозрело , чудны дела твои Господи .
    polpot
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 14:03
      4 года они типа доказательства собирали...
      solzh
  3. рич (дмитрий) Сегодня, 13:57
    Также Фрейзер добавила, что радикалы оказывают давление на судейский корпус, осуществляют нападения на правозащитников, на что исполнительная власть страны смотрит сквозь пальцы.

    пытаются дистанцировать власти от радикалов. К сожалению -это одна шайка-лейка
    рич
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:01
      может уже и не одна - выросло дитятко хрен прикажешь уже
      роман66
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:04
        Одна, Рома, одна. а вот если те же радикалы перестают слушаться власти - с ними не церемонятся. Тот-же Сашко Белый - тому пример
        рич
        1. роман66 (роман) Сегодня, 14:08
          Дим, как-то мне сдается, что если хохловласти не проведут "ночь длинных ножей" в ближайшее время. то уже и не справятся
          роман66
          1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:16
            Интересная мысль. Неожиданная. Но исторические аналогии имеют место. И в Китае, и в Германии сменивших режим штурмовиков новые власти вырезали. Да и судьбы пламенных революционеров в 33-37 г.г. в СССР сложились подобным образом
            рич
          2. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:16
            Цитата: роман66
            если хохловласти не проведут "ночь длинных ножей" в ближайшее время. то уже и не справятся

            Ой, во владе Украины есть такой человек по фамилии Аваков, он читает все это и понимает, что ни чего то мы не понимаем и радуется. Все эти "ультрасы", они все ручные, а кто вдруг захочет самостоятельности, то линия фронта на Донбассе уже не одного такого успокаивала и на вечно
            svp67
            1. роман66 (роман) Сегодня, 14:18
              Аваков не производит впечатления мыслящего существа
              роман66
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:20
                Цитата: роман66
                Аваков не производит впечатления мыслящего существа

                А зря...
                svp67
  4. Овсень (Иван) Сегодня, 14:07
    Так! Сегодня СГА заявили, что выходят из Совета ООН по правам человека.Ну следуя шумерской логике ждем их телодвижений в этом направлении. . Раз "папа" выходит куда ж "дитятку" деваться?Для них теперь Совет ООН по правам человека не авторитет. и все эти доклады просто бумага. .
    am
    Овсень
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:13
    Миссия ООН: Радикалы на Украине чувствуют себя над законом, власть закрывает глаза
    Оба на...ну влада глаза на нациков то не когда не открывала, а с чего это ООН вдруг решила открыть...?
    svp67
  6. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 14:15
    РадиКала , крутой мальчика...
    Ирек
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