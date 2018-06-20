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Новую боевую машину морпехов оснастят газовой турбиной

Обнародованная концепция перспективной боевой машины морской пехоты (БММП) вызвала значительный интерес у военных специалистов, пишет Вестник Мордовии.

Новую боевую машину морпехов оснастят газовой турбиной


Дело в том, что «плавающий танк» решено оснастить силовой газотурбинной установкой в 1500 л.с. Как отмечают эксперты, российские конструкторы после периода некоторого охлаждения вновь проявили интерес к этой теме.


Так, в войска стали возвращаться танки Т-80БВ (правда, в модернизированном виде). А теперь заговорили о газовых турбинах для БММП. И если ранее для колесного варианта боевой машины был выбран двигатель в 1250 л.с., которым уже оснащаются танки типа Т-80У и Т-80БВМ, то на «плавающий танк» будет установлена турбина в 1500 л.с.



При собственном весе в 35 тонн БММП будет обладать высокой удельной мощностью и по показателю «максимальная скорость» превзойдет все имеющиеся мировые аналоги. Заявленная максимальная скорость на суше – 75 км/час, на воде – 37 км/ч.

Модульная конструкция бронемашины позволит создавать варианты с орудиями калибра 57 мм и 125 мм. Предусмотрена возможность установки ПТУР и другого вооружения.



Как отмечает автор материала, получая на вооружение такую технику, морская пехота станет высокотехнологичным родом войск, способным выполнять любые поставленные задачи.

Использованы фотографии: УВЗ, Отвага2004
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Комментарии 23

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:17
    Интересный проект.Скорость в 37 км по воде!Плюс сильное вооружение.У американцев была такая разработка но вбухав много денег его прикрыли.
    Magic Archer
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:29
      .Скорость в 37 км по воде! Да на этой машине можно смело за сомалийскими пиратами гоняться
      рич
      1. роман66 (роман) Сегодня, 14:34
        своим ходом в Америку пойдут
        роман66
        1. san4es Сегодня, 14:48
          hi Ром
          Цитата: роман66
          своим ходом в Америку пойдут

          ...На глиссере...29 узл. (в ролике) = 53 км/ч при 850 л/с (суша) и 2703 л/с (на воде)
          san4es
          1. роман66 (роман) Сегодня, 14:53
            Саня. привет hi т.е. врага все же встретим?
            роман66
      2. Per se. (Сергей) Сегодня, 16:48
        Цитата: рич
        Скорость в 37 км по воде!
        Это при выходе на глиссирование, для которого нужно относительно спокойное море. У нас, в своё время, были торпедные катера, типа Г-5, но, одно дело ставить рекорды в тихую погоду и мирное время, совсем другим делом оказались реалии войны, где далеко не всегда можно было летать на 50 узлах... Немцы сделали ставку на килевые, а не реданные катера, которые получились намного здесь удачнее. Что до упорного лоббирования БММП, с оглядкой на авторитет янки и их потуги с EFV, вряд ли это, мягко говоря, мудрое решение. Как уже отмечалось здесь в комментариях, от своего уродца американцы отказались, имея тучу УДК и полное господство на море. Если спускам "Грачат" радуемся, как спуску авианосца, то лучше бы сейчас БМП-3Ф морпехам дали, тем более, что кроме фантастических для нас "загоризонтных высадках", есть вполне насущные боевые потребности в таких морях, как Каспий, Балтика и Чёрное...
        Per se.
    2. MPN (Павел) Сегодня, 14:30
      Болиды , для гонок? Ну вообще то это уже гибрид судна и еще чего то. На судах движки вообще то всегда мощные ставят...
      MPN
    3. san4es Сегодня, 14:40
      Цитата: Magic Archer
      ...У американцев была такая разработка.
      san4es
    4. Yrec (Юрий) Сегодня, 16:17
      Обещать - не значит жениться. Морпехи, как и весь надводный военный флот, финансируется по остаточному принципу. Маловероятно, что им новую БМП запилят. В лучшем случае БМП-3 и БТР-80/82 под них модернизируют. Всё остальное немореходно из-за компоновки.
      Yrec
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:20
    ГТД это конечно интересное решение, для такой машины. И видимо было бы хорошо произвести унификацию, но тут не стоит забывать и о дополнительном дизельном или ГТД малой мощности для ВСУ. Так как скорость скоростью, но на месте топливо по беречь не мешало бы
    svp67
    1. seos Сегодня, 14:30
      Да она и в таком исполнении на 5-7 м. $ потянет .... Не купят ее военные, дешевле десантными катерами высадку устраивать...

      Для любого проекта должно быть экономическое обоснование - у этого проекта его нет! Более того нет концепции применения такой техники и рода войск которым нужна эта машина ...
      seos
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:40
        Цитата: seos
        Более того нет концепции применения такой техники и рода войск которым нужна эта машина ...

        Морским пехотинцам. Раньше первая волна шла на КВП, сейчас, за их неимением, будут идти на этих машинах
        svp67
  3. 123456789 Сегодня, 14:32
    Новую боевую машину морпехов оснастят газовой турбиной


    Все плюсы ГТД перечеркивает их стоимость.
    123456789
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:41
      Цитата: 123456789
      Все плюсы ГТД перечеркивает их стоимость.

      В данном случае, это не столь категорично. Таких машин не требуется тысячи.
      svp67
    2. dauria (Алексей) Сегодня, 14:45
      Все плюсы ГТД перечеркивает их стоимость.


      И пыль. Если со стоимостью ещё можно побороться большой серией, унификацией с турбовальными движками для вертолётов, то пыль сжирает лопатки за полгода. Десятую часть ресурса не выработают. Для зимы и средней полосы и севера нормально, и запуск в лютый мороз не проблема, для степей и юга лучше дизелюха.
      dauria
  4. Галеон (Андрей) Сегодня, 14:50
    35 тонн. При ширине 3,5м и длине около 7м в пресной воде осадка такой БММП составит около 1,5м. 37км/ч?! Это будет превосходный показатель.
    Галеон
    1. SanichSan (Александр) Сегодня, 16:15
      и еще один важный показатель... при 35 тоннах движок в 1500 лошадей! это 43 лошади на тонну!!! похоже про 75км/ч на суше изрядно занизили.. или это по полю???? belay
      SanichSan
  5. alatanas (Александър Атанасов) Сегодня, 14:57
    По моему мнению газовая турбина - движок прожорливый, да и редуктор объемистый по размеру будет. Потом еще и высокая температура выхлопа - тоже не преимущество. request
    alatanas
  6. dgonni (Dgon) Сегодня, 15:07
    Авторы представляют себе комплекс проблем в плане засолевания газовой турбины? Ну и потребность в топливе играет не последнюю роль. Одним словом прожект для распила бабла!
    dgonni
  7. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 15:10
    Еще одна «уникальная»машина,у нас скоро,как у индусов,такая номенклатура всякой техники не унифицированной будет,как у индусов laughing
    Что за черт,вместо кораблей и катеров десантных на воздушной подушке ,какую то вундервафлю опять лепят дорогую.
    Proton
  8. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 15:38
    Дурь..Газовая турбина для плавающей машины-это утопия с целью отмывания огромного куска бабла, и не более..
    Злой 55
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:10
      И вопрос открытый - куда и как на них высаживаться, при отсутствии десантных кораблей, надеюсь всё это останется на картинке.
      Вадим237
      1. prodi Сегодня, 16:32
        вот это - да. Морпехи - совершенно непонятный ресурс наших адмиралов
        prodi
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