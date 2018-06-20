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Новую боевую машину морпехов оснастят газовой турбиной
Обнародованная концепция перспективной боевой машины морской пехоты (БММП) вызвала значительный интерес у военных специалистов, пишет Вестник Мордовии.
Дело в том, что «плавающий танк» решено оснастить силовой газотурбинной установкой в 1500 л.с. Как отмечают эксперты, российские конструкторы после периода некоторого охлаждения вновь проявили интерес к этой теме.
Так, в войска стали возвращаться танки Т-80БВ (правда, в модернизированном виде). А теперь заговорили о газовых турбинах для БММП. И если ранее для колесного варианта боевой машины был выбран двигатель в 1250 л.с., которым уже оснащаются танки типа Т-80У и Т-80БВМ, то на «плавающий танк» будет установлена турбина в 1500 л.с.
При собственном весе в 35 тонн БММП будет обладать высокой удельной мощностью и по показателю «максимальная скорость» превзойдет все имеющиеся мировые аналоги. Заявленная максимальная скорость на суше – 75 км/час, на воде – 37 км/ч.
Модульная конструкция бронемашины позволит создавать варианты с орудиями калибра 57 мм и 125 мм. Предусмотрена возможность установки ПТУР и другого вооружения.
Как отмечает автор материала, получая на вооружение такую технику, морская пехота станет высокотехнологичным родом войск, способным выполнять любые поставленные задачи.
Дело в том, что «плавающий танк» решено оснастить силовой газотурбинной установкой в 1500 л.с. Как отмечают эксперты, российские конструкторы после периода некоторого охлаждения вновь проявили интерес к этой теме.
Так, в войска стали возвращаться танки Т-80БВ (правда, в модернизированном виде). А теперь заговорили о газовых турбинах для БММП. И если ранее для колесного варианта боевой машины был выбран двигатель в 1250 л.с., которым уже оснащаются танки типа Т-80У и Т-80БВМ, то на «плавающий танк» будет установлена турбина в 1500 л.с.
При собственном весе в 35 тонн БММП будет обладать высокой удельной мощностью и по показателю «максимальная скорость» превзойдет все имеющиеся мировые аналоги. Заявленная максимальная скорость на суше – 75 км/час, на воде – 37 км/ч.
Модульная конструкция бронемашины позволит создавать варианты с орудиями калибра 57 мм и 125 мм. Предусмотрена возможность установки ПТУР и другого вооружения.
Как отмечает автор материала, получая на вооружение такую технику, морская пехота станет высокотехнологичным родом войск, способным выполнять любые поставленные задачи.
Использованы фотографии: УВЗ, Отвага2004
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