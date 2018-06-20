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МИД РФ предупредил о последствиях финансирования "Белых касок" в Сирии

Российский МИД предупреждает, что за выделением США новой финансовой помощи "Белым каскам" в Сирии, вероятней всего последуют новые провокации с применением химического оружия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Самаре.

МИД РФ предупредил о последствиях финансирования "Белых касок" в Сирии


Она заявила, что такие колоссальные, по меркам Сирии, финансовые вливания в организацию "Белые каски", позиционирующую себя как гуманитарную, приведут к новым провокациям и новым вбросам в зависимых от США СМИ. "Белые каски" занимаются оплачиваемой и заказываемой США деятельностью по постановочным сюжетам якобы применения химического оружия правительственными силами против мирных жителей. Все выявленные факты подготовки провокаций будут фиксироваться российской стороной и публиковаться в СМИ.


Напоминаем, что госдепартамент США после месячного перерыва решил продолжить финансирование организации "Белые каски" за "исключительный вклад в спасение 100 тысяч мирных жителей в условиях конфликта в Сирии". По словам представителей Госдепа, на эти цели будет выделено порядка $6,6 млн.

Россия неоднократно выступала с разоблачением деятельности "Белых касок". заявляющих себя как сугубо гуманитарная организация. По заявлениям МИД России и Минобороны, организация активно привлекается для постановочных сюжетов о якобы имевших место случаях применения сирийским режимом химического оружия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:23
    Ну не будут они деньги на "белые каски" тратить, тут же им предложат свои услуги "розовые", "голубые", "радужные" каски. Уж лучше пусть "белым" платят, эти то уже себя достаточно дискредитировали
    svp67
    1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 14:26
      Цитата: svp67
      Уж лучше пусть "белым" платят, эти то уже себя достаточно дискредитировали

      Мария Захарова говорит очевидные вещи. А почему? Да потому что это никому не навредит! Казачка то засланная...
      Рагнар лодброк
      1. Комментарий был удален.
      2. krot (Павел) Сегодня, 15:43
        Цитата: Рагнар лодброк
        Мария Захарова говорит очевидные вещи. А почему? Да потому что это никому не навредит! Казачка то засланная...

        Скорее поверю в ваше невежество ( т.е.неграмотность) Чем в "засланную козачку". А в скобочках пояснил для вас специально, вдруг "невежество" неправильно истолкуете..
        krot
        1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 15:56
          Верьте во что хотите. Хоть в "доброго царя, хоть в "великого премьера", хоть в "искреннего" Пескова. Да только у них у всех родственники за рубежом живут не по долгу службы, а по хотению.
          И без скобок, ведь мне всё равно, как Вы истолкуете. Я всего-то поделился мнением, оставил комментарий.
          Рагнар лодброк
          1. krot (Павел) Сегодня, 16:37
            И что, что живут родственники? За рубежом мусора нет, и пыли.. и ходить и жить приятно! Но это не меняет мировозрения челокека. Если патриот- то патриот.. А Гозман был Гозманом и остался Г..м! Но это не значит, что с ним, или Венедиктовым общаться нельзя.. И я не верю в царей.. Я вижу кто и как себя поставил и ведет! А верите как раз вы в подобные картинки с надписями.. И все от невежества)
            krot
            1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 16:42
              Цитата: krot
              Если патриот- то патриот.

              Согласен, патриот, но только не России.

              vena45.livejournal.com/4914086.html
              Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook объяснила, почему она носит звезду Давида, как познала Бога и о ненависти к национализму. М.Захарова-Венедиктов. При этом крещеная М.Захарова скромно умолчала, что Израиль является двуглавой нацистской теократией, в которой Конституцию заменяет тора и синедрион толкователей во главе с двумя главными раввинами — от сефардов и ашкеназов, — которые наследуют свои должности.
              Рагнар лодброк
              1. krot (Павел) Сегодня, 16:45
                Теория заговоров, и сионские протоколы.. понятно) Я в НЛО тоже верю!
                krot
                1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 16:46
                  Верьте хотя бы глазам своим! Обратите внимание, что у неё на шее.
                  Рагнар лодброк
                  1. krot (Павел) Сегодня, 16:47
                    Вы против иудаизма как религии? или против евреев?
                    krot
                    1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 16:52
                      Я против того, чтоб русский народ дурачили во благо евреев!
                      Вспомните хоть одного иудея, который бы действовал против Израиля. Таких нет! Так на благо чьей страны она работает? России? Когда у нас конфронтация в Сирии.
                      Смешно!
                      Рагнар лодброк
                      1. krot (Павел) Сегодня, 16:57
                        Мой дед в Белоруссии спас еврея от нацистов, скрывая его в погребе дома. Хотя сам белорус! И ему не мешало это.. А ваша "религия" на нацистскую более смахивает. Я примеров могу привести массу, где евреи стоят за честь нынешней России.. Кедми, Соловьев. Этих полюбому знаете. А еще у меня друзья евреи есть и с ними я общаюсь довольно хорошо и знаю их мировозрение. Поэтому нечего тут разводить болтовню пропагандистскую, основанную на домыслах и фейках
                        krot
                    2. Shahno (Павел) Сегодня, 17:00
                      Просто кто то пытается заниматься разжиганием сами знаете чего... Но захотелось человеку поискать себя, он что стал агентом Мосада?
                      Shahno
              2. Shahno (Павел) Сегодня, 16:54
                Не вижу ничего в этом предосудительного. Каждый выбирает свой путь. Вы плохо понимаете законы Торы, они выше законов светского суда.... Законы Торы не обязательны к исполнению, но обязательны к пониманию... Никто вас не осудит если вы пьете пиво в шабат, кроме самого себя...
                Shahno
                1. krot (Павел) Сегодня, 17:03
                  Когда люди не грамотны, им легко втереть очи, показывая звезду давида на шее Захаровой..
                  krot
    2. MPN (Павел) Сегодня, 14:35
      Цитата: svp67
      Уж лучше пусть "белым" платят, эти то уже себя достаточно дискредитировали

      Ну а деньги..., пойдут каски wink в столовую, отобрать да и все...
      MPN
  2. рич (дмитрий) Сегодня, 14:24
    "Белых касок" за их пристрастие к умыванию людей водой из шлангов называют "мойдодырами"
    рич
  3. Вася Свояков (Василий ) Сегодня, 14:24
    Надо отловить эти белые каски и переодеть в белые тапочки...
    Вася Свояков
  4. Комментарий был удален.
  5. rruvim (Роман) Сегодня, 16:32
    А у Захаровой вместо креста что висит? "Шестерёнка"?
    rruvim
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:38
      Конечно, картели, сговор... Звезда Давида. Заметьте не я то сказал...
      Shahno
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