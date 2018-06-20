МИД РФ предупредил о последствиях финансирования "Белых касок" в Сирии

Российский МИД предупреждает, что за выделением США новой финансовой помощи "Белым каскам" в Сирии, вероятней всего последуют новые провокации с применением химического оружия. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Самаре.Она заявила, что такие колоссальные, по меркам Сирии, финансовые вливания в организацию "Белые каски", позиционирующую себя как гуманитарную, приведут к новым провокациям и новым вбросам в зависимых от США СМИ. "Белые каски" занимаются оплачиваемой и заказываемой США деятельностью по постановочным сюжетам якобы применения химического оружия правительственными силами против мирных жителей. Все выявленные факты подготовки провокаций будут фиксироваться российской стороной и публиковаться в СМИ.Напоминаем, что госдепартамент США после месячного перерыва решил продолжить финансирование организации "Белые каски" за "исключительный вклад в спасение 100 тысяч мирных жителей в условиях конфликта в Сирии". По словам представителей Госдепа, на эти цели будет выделено порядка $6,6 млн.Россия неоднократно выступала с разоблачением деятельности "Белых касок". заявляющих себя как сугубо гуманитарная организация. По заявлениям МИД России и Минобороны, организация активно привлекается для постановочных сюжетов о якобы имевших место случаях применения сирийским режимом химического оружия.