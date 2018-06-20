17:06 20 июня
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ЕС объявил о введении дополнительных пошлин на товары из США

Европейский союз заявил о вводе ограничительных мер на американские товары. Дополнительные пошлины вводятся на импорт из США в страны ЕС.

ЕС объявил о введении дополнительных пошлин на товары из США


В Брюсселе уточнили, что под ввозные дополнительные пошлины попадают импорт стальной и алюминиевой американской продукции, а также сельхозтовары. Данные ограничительные меры станут ответом Европейского союза на введение Соединенными Штатами ввозных пошлин на экспорт из Европы стали и алюминия. При этом ответные меры Брюсселя коснутся товаров на сумму 2,8 миллиарда евро.


Напомним, что в конце марта США заявило о вводе в целях национальной безопасности ввозных пошлин на сталь в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов.

На данный момент о введении дополнительных пошлин на американские товары заявила и Россия. Ограничительные меры коснутся товаров на сумму более полумиллиарда долларов. При этом Россия еще не определилась со списком товаров, облагаемых дополнительными пошлинами. Согласно мнению экспертов, пошлины могут быть введены практически на все что поставляется из США, включая табачную и алкогольную продукцию, сельхозтовары и лекарства, кроме товаров не имеющих аналогов в России.

Ранее на действия Вашингтона ответил Пекин, уже установив пошлины на некоторые американские товары.

Использованы фотографии: http://cherepovec.bezformata.ru/
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Комментарии 21

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:39
    Все как-то усложняется, отношения ухудшаются, Мир катится по наклонной и прежним уже не будет...
    maxim947
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:43
      И на что мы пошлины введем, чего то не придумаю кроме колы и макдональса...
      MPN
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:44
        В статье сказано - табак, алкоголь и то что Вы написали и этого уже не мало.
        При этом пошлинами обложат только те товары, аналоги которых есть на российском рынке.
        maxim947
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:48
          В российскую столицу направляется группа сенаторов из США. Они хотят на месте понять, как можно улучшить отношения между двумя странами. Не исключено, что за этим последует встреча президентов — в середине июля в Европе. Американские дипломаты выражают осторожную надежду на восстановление контактов, прерванных с 2014 года.

          РИА Новости https://ria.ru/world/20180620/1523016747.html
          НасРать
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:53
            С этими вроде все понятно, вот почему на ЧМ по футболу приехало больше всех туристов из США? Непонятно. Это еще при том что, матрасы не вышли в финальную часть)))
            maxim947
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:57
              Цитата: maxim947
              С этими вроде все понятно, вот почему на ЧМ по футболу приехало больше всех туристов из США? Непонятно. Это еще при том что, матрасы не вышли в финальную часть)))

              Предположу: много приехавших - наши бывшие соотечественники, приехали зубы лечить.. с экономили и на визе, и на стоматологе.. laughing
              НасРать
              1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:02
                А это вариант)))
                maxim947
              2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:00
                Сомнительно, учитывая, что цены на гостиницы скакнули к Чемпионату раза в три. Гостиница в Петербурге, где я спокойно останавливался в феврале за 70 евро ночь, сейчас стОит 300
                voyaka uh
      2. Bastinda (Михаил) Сегодня, 14:50
        Откажемся от закупки компьютеров? Чипы Intel и AMD это санкционный продукт? laughing
        Bastinda
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:52
          AMD можно из Дрездена(Германия) получать... laughing
          НасРать
        2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:31
          Откажемся от закупки компьютеров? Чипы Intel и AMD это санкционный продукт?

          Проектирует Израиль, производит Китай, где тут омерика?
          Электронику можно купить в Китае, винду скачать с торрента.
          И всё laughing
          Генерал Песчаных Карьеров
      3. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 16:40
        Макдональдс наши продукты использует, ничего не ввозит. Только если запретить ввоз концентрата Кока-Колы.
        Rostislav
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:45
      Цитата: maxim947
      Мир катится по наклонной

      Да и пусть катится,кому нужен такои мир
      Александр романов
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:50
        На фоне такой тенденции наша задача сохранить мир у нас, и для этого надо смотреть как минимум лет на 30-50 вперед, а тут завтрашний день спрогнозировать сложно...
        maxim947
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:00
          Цитата: maxim947
          На фоне такой тенденции наша задача сохранить мир у нас,

          Ага,сохранишь тут,пол саита инфицированных революцию требуют.
          Цитата: maxim947
          а тут завтрашний день спрогнозировать сложно..

          Трамп введет пошли против кого то еще
          Александр романов
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:03
            ...пол саита инфицированных революцию требуют.

            Это точно) И Сталина потом.
            maxim947
      2. рич (дмитрий) Сегодня, 14:51
        Интересно Трамп начал свое президентство. Европа, Китай и Россия обложили пошлинами американские товары. И это целиком и полностью заслуга Трампа.
        Нобелевскую премию по экономике в студию fellow
        рич
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:08
          В принципе, США мощное государство и если внутри все консолидируются, они всё перемогут!
          Только никакого сплочения не получиться, очень похоже на то.
          И похоже на то, что предстоит очередной бардак.
          rocket757
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:46
    Все мировые войны начинались с экономических противоречий...и то, что творится сейчас очень не радует
    svp67
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 15:09
      Да, ощущение надвигающейся задницы последнее время не покидает.
      Ушлый_башкорт
  3. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:35
    Процесс пошел.
    NF68
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