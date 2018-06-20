ЕС объявил о введении дополнительных пошлин на товары из США

Европейский союз заявил о вводе ограничительных мер на американские товары. Дополнительные пошлины вводятся на импорт из США в страны ЕС.В Брюсселе уточнили, что под ввозные дополнительные пошлины попадают импорт стальной и алюминиевой американской продукции, а также сельхозтовары. Данные ограничительные меры станут ответом Европейского союза на введение Соединенными Штатами ввозных пошлин на экспорт из Европы стали и алюминия. При этом ответные меры Брюсселя коснутся товаров на сумму 2,8 миллиарда евро.Напомним, что в конце марта США заявило о вводе в целях национальной безопасности ввозных пошлин на сталь в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов.На данный момент о введении дополнительных пошлин на американские товары заявила и Россия. Ограничительные меры коснутся товаров на сумму более полумиллиарда долларов. При этом Россия еще не определилась со списком товаров, облагаемых дополнительными пошлинами. Согласно мнению экспертов, пошлины могут быть введены практически на все что поставляется из США, включая табачную и алкогольную продукцию, сельхозтовары и лекарства, кроме товаров не имеющих аналогов в России.Ранее на действия Вашингтона ответил Пекин, уже установив пошлины на некоторые американские товары.