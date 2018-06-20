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Кикабидзе в интервью DW: Ненавижу герб СССР
Известный по многим советским фильмам, признанным настоящей классикой отечественного кинематрографа, актёр Вахтанг Кикабидзе дал интервью немецкой информационной службе Deutsche Welle. В этом интервью народный артист Грузинской ССР размышляет о жизни в Советском Союзе, а также о России, в которой уже не был около 10 лет.
Кикабидзе, которого в России за его актёрские работы любят и уважают десятки миллионов зрителей, мягко говоря, нелестно высказывается о самой Российской Федерации. Напомним, что Кикабидзе в 2008 году объявил, что в Россию «ни ногой» из-за «российской агрессии». Той самой «агрессии», когда по личному приказу Саакашвили грузинская армия убивала российских миротворцев и поливала огнём из «Градов» спящий Цхинвал.
В приуроченном к 80-летию артиста юбилею интервью, которое брала Жанна Немцова, Кикабидзе заявил о том, что был очень рад распаду Советского Союза.
Кикабидзе:
По словам Кикабидзе, он ненавидит герб СССР. Серп и молот грузинский (советский) актёр назвал символом «хреновой жизни» и выразил сомнение умственными способностями тех, кто этот герб придумал.
Единственным плюсом СССР, по мнению Кикабидзе, он считает межнациональное уважение, которого, как он считает, нет сейчас.
Интервьюируемый:
И даже советский кинематограф, одним из символов которого стал (благодаря советской школе) и сам г-н Кикабидзе?
При этом Кикабидзе заявил фактически о поддержке грузинской агрессии против Южной Осетии в 2008 году, так как «шла ползучая аннексия, и российские военные постоянно передвигали проволоку в сторону Грузии».
В связи с этим возникает интересный вопрос: если бы не СССР, кто бы сегодня знал о таком старом грузинском гражданине как Вахтанг Кикабидзе? И если человек так ненавидел СССР и всё советское, то как же тогда позволял себе играть в советских кинокартинах.
И когда этот человек фальшивил? – тогда или сейчас...
Стоит отметить, что для большинства россиян Кикабидзе ассоциируется не с сегодняшними его заявлениями, а с его ролями в советском кино.
Кикабидзе, которого в России за его актёрские работы любят и уважают десятки миллионов зрителей, мягко говоря, нелестно высказывается о самой Российской Федерации. Напомним, что Кикабидзе в 2008 году объявил, что в Россию «ни ногой» из-за «российской агрессии». Той самой «агрессии», когда по личному приказу Саакашвили грузинская армия убивала российских миротворцев и поливала огнём из «Градов» спящий Цхинвал.
В приуроченном к 80-летию артиста юбилею интервью, которое брала Жанна Немцова, Кикабидзе заявил о том, что был очень рад распаду Советского Союза.
Кикабидзе:
Даже стол накрыли. Ребята сидели, гуляли. (...) Было сложно себе представить, чтобы эту огромную махину можно разнести в пух и прах.
По словам Кикабидзе, он ненавидит герб СССР. Серп и молот грузинский (советский) актёр назвал символом «хреновой жизни» и выразил сомнение умственными способностями тех, кто этот герб придумал.
Единственным плюсом СССР, по мнению Кикабидзе, он считает межнациональное уважение, которого, как он считает, нет сейчас.
Интервьюируемый:
Все остальное было очень плохо.
И даже советский кинематограф, одним из символов которого стал (благодаря советской школе) и сам г-н Кикабидзе?
При этом Кикабидзе заявил фактически о поддержке грузинской агрессии против Южной Осетии в 2008 году, так как «шла ползучая аннексия, и российские военные постоянно передвигали проволоку в сторону Грузии».
В связи с этим возникает интересный вопрос: если бы не СССР, кто бы сегодня знал о таком старом грузинском гражданине как Вахтанг Кикабидзе? И если человек так ненавидел СССР и всё советское, то как же тогда позволял себе играть в советских кинокартинах.
И когда этот человек фальшивил? – тогда или сейчас...
Стоит отметить, что для большинства россиян Кикабидзе ассоциируется не с сегодняшними его заявлениями, а с его ролями в советском кино.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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