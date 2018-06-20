17:09 20 июня
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Кикабидзе в интервью DW: Ненавижу герб СССР

Известный по многим советским фильмам, признанным настоящей классикой отечественного кинематрографа, актёр Вахтанг Кикабидзе дал интервью немецкой информационной службе Deutsche Welle. В этом интервью народный артист Грузинской ССР размышляет о жизни в Советском Союзе, а также о России, в которой уже не был около 10 лет.

Кикабидзе, которого в России за его актёрские работы любят и уважают десятки миллионов зрителей, мягко говоря, нелестно высказывается о самой Российской Федерации. Напомним, что Кикабидзе в 2008 году объявил, что в Россию «ни ногой» из-за «российской агрессии». Той самой «агрессии», когда по личному приказу Саакашвили грузинская армия убивала российских миротворцев и поливала огнём из «Градов» спящий Цхинвал.

В приуроченном к 80-летию артиста юбилею интервью, которое брала Жанна Немцова, Кикабидзе заявил о том, что был очень рад распаду Советского Союза.


Кикабидзе:
Даже стол накрыли. Ребята сидели, гуляли. (...) Было сложно себе представить, чтобы эту огромную махину можно разнести в пух и прах.


По словам Кикабидзе, он ненавидит герб СССР. Серп и молот грузинский (советский) актёр назвал символом «хреновой жизни» и выразил сомнение умственными способностями тех, кто этот герб придумал.

Единственным плюсом СССР, по мнению Кикабидзе, он считает межнациональное уважение, которого, как он считает, нет сейчас.

Интервьюируемый:
Все остальное было очень плохо.


И даже советский кинематограф, одним из символов которого стал (благодаря советской школе) и сам г-н Кикабидзе?

Кикабидзе в интервью DW: Ненавижу герб СССР


При этом Кикабидзе заявил фактически о поддержке грузинской агрессии против Южной Осетии в 2008 году, так как «шла ползучая аннексия, и российские военные постоянно передвигали проволоку в сторону Грузии».

В связи с этим возникает интересный вопрос: если бы не СССР, кто бы сегодня знал о таком старом грузинском гражданине как Вахтанг Кикабидзе? И если человек так ненавидел СССР и всё советское, то как же тогда позволял себе играть в советских кинокартинах.

И когда этот человек фальшивил? – тогда или сейчас...

Стоит отметить, что для большинства россиян Кикабидзе ассоциируется не с сегодняшними его заявлениями, а с его ролями в советском кино.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 111

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 15:05
    Старческий маразм? Или наружу вылазит все... ? Понты превыше чести...
    MPN
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:07
      Нужно быть неблагодарным человеком, чтобы очернять страну, которая подняла его до больших высот.
      Венд
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 15:34
        Цитата: Венд
        Нужно быть неблагодарным человеком, чтобы очернять страну, которая подняла его до больших высот.

        больше всех поливают Союз как раз те кто жил припеваючи и был обласкан, но ни кто из них не оказался ни от званий ни от премий, прав был Ильич, "интеллигенция - гoвнo нации"
        Василенко Владимир
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:50
          А вот с цитатами Ильича надо быть поосторожнее! Он и о русском народе не лучше говаривал, а Маркс с Энгельсом славян так просто ненавидели считая их законченными консерваторами, а по большевистски контрой! Да и вы извините конечно, Владимир Иванович, но разве может интеллигент одобрять стрельбу из Градов по ночному городу со спящими жителями?! Какой он интеллигент этот Кикабидзе?! Именно, что неудовлетворенная посредственность вознесенная по местечково национальному признаку (у нас очень любили партаппаратчики советскую Грузию и грузин) до заоблачных далей! Мимино помните? Вопрос задают герою Кикабидзе - а кто такой Мимино?! Он сам на это очень честно отвечает - птичка - невеличка так никто в общем! Еще в этом фильме есть знаковая фраза - знаете, что Мимин, который кур грузил катитесь вы колбаской по Малой Спасской!
          Опер
          1. Чёрный Сегодня, 15:54
            Иногда лучше петь, чем говорить.... laughing.....у дедушки Вахтанга в силу возраста явно прогрессирует старческое слабоумие.
            Чёрный
          2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 16:37
            Цитата: Опер
            кто такой Мимино?! Он сам на это очень честно отвечает - птичка - невеличка так никто в общем!

            Этот вопрос относился к песенке "Чита-брита" (или как там правильно транслитерировать?).
            Avis-bis
          3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 16:56
            Цитата: Опер
            Он и о русском народе не лучше говаривал

            и?
            в конкретном случае он прав или нет?
            Василенко Владимир
        2. sso-250659 (Сергей) Сегодня, 16:14
          Так ведь именно этого и не могут простить! От кормушки отлучили.......
          sso-250659
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:43
        На фото два брата..Один надувной,второй-маразматичный..Но оба оленя..
        210окв
      3. Pirogov Сегодня, 16:34
        Цитата: Венд
        Нужно быть неблагодарным человеком, чтобы очернять страну, которая подняла его до больших высот.

        Это на его совести, хотя какая сволочи может быть совесть!? А нам нужно меньше обращать внимание на всяких димилидзе и т.д.....много чести для гнид.
        Pirogov
      4. g1v2 (Виталий) Сегодня, 16:38
        Вся наша советская интеллигенция в 80-х в основе такой была. И те что умерли и те что живы. Они то и разгоняли перестройку , проводили в массы обсирание всего и вся. Те кто остался в РФ мнили себя "совестью нации", призывали каяться перед всеми. Почитаешь мемуары или интервью тогдашних обвешанных наградами , как они страдали и всегда держали фигу в кармане и становится мерзко. Те , кто принадлежал к элитам нацреспублик мгновенно перекрасились в националистов. По простой причине. В Союзе они были одними из многих, а в своей отдельной стране - светочи нации и законодатели моды. request
        Тч Кикабидзе или Ахеджакова ничем не выделяются из своего поколения - это был мейнстрим на тот момент. Время изменилось, а переделаться они уже не могут. Ненавидеть их глупо. Их просто жалко. Тч можно смотреть старое советское кино , но не стоит задумываться о тех кто его снял. Испортится все впечатление от продукта. request
        g1v2
      5. bekub (Борис) Сегодня, 17:08
        Одним словом УБЛЮ ДОК
        bekub
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 15:09
      Ну, конечно советская геральдика была никчемная. И это надо признать. В данном же случае этого плющит, т.к. Грузия - несостоявшаяся государственность. Ныне обчекрыженная территориально, дотационная страна, с несамостоятельной политикой, а гонору-то было.
      хрыч
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 15:10
        Интересно, он Ларису Ивановну до сих пор хочет?
        СРЦ П-15
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 15:12
          Какая ему Лариса Ивановна, простатит и геморрой его друзья, творческое и мужское бессилие wassat
          хрыч
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 15:16
            Цитата: хрыч
            Какая ему Лариса Ивановна, простатит и геморрой его друзья

            Вы забыли о главной его подруге - импотенции. При таких друзьях, без этой подруги не обойтись! yes
            СРЦ П-15
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 15:17
              Цитата: СРЦ П-15
              Вы забыли о главной его подруге - импотенции.

              А я подправил свой коммент wassat
              хрыч
              1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 15:18
                Цитата: хрыч
                А я подправил свой коммент

                А Кикабидзе уже ничего не подправит... smile
                СРЦ П-15
        2. Пленник (Айрат) Сегодня, 15:59
          Да похоже уже, что он больше дона Педро хочет.
          Пленник
        3. Чёрный Сегодня, 16:04
          Цитата: СРЦ П-15
          Интересно, он Ларису Ивановну до сих пор хочет?
          Нет, его устроил Сарбазан wassat
          Чёрный
      2. трассер (Вьюга) Сегодня, 15:51
        Суть " робких грузин " именно в этом. Понты в сочетании с дикой бедностью.
        трассер
    3. тол100в (Игорь) Сегодня, 15:11
      Цитата: MPN
      Или наружу вылазит все...

      Эти высказывания наглядно показали из чего сделан Кикабидзе, не путать с Мимино!
      тол100в
    4. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 15:16
      Что поделаешь, не всем нравится СССР. И основания для этого, увы, есть. А что, все довольны нынешней Россией? После очередной идеи Правительства сколько причитаний в комментариях...
      zapfen
      1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 15:35
        Цитата: zapfen
        И основания для этого, увы, есть

        озвучьте
        Василенко Владимир
    5. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 15:23
      Яркий последователь Михая Волонтира ! Тому тоже не нравился Советский Союз перед развалом, на волнах плясок национальных суверенитетов ! Этот хочет так же закончить, почти в безвестности ?
      Starover_Z
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 16:00
        Стоит отметить, что для большинства россиян Кикабидзе ассоциируется не с сегодняшними его заявлениями, а с его ролями в советском кино.

        Много ли у него ролей то было?
        Кикабидзе - это солист и лицо популярного в СССР ансамбля "Орэро"
        рич
        1. МВГ (Валерий) Сегодня, 16:45
          Фильмы "Не горюй", "Мимино". В остальном только песни
          МВГ
    6. Кент0001 (евгений) Сегодня, 15:59
      Благодаря СССР-вот это (существо, по другому не назову) что-то значило. А без СССР возможно улицы бы мел.
      Кент0001
    7. sso-250659 (Сергей) Сегодня, 16:13
      Сколько волка не корми, а у осла все равно ... длиннее.....
      sso-250659
      1. Dikson (Евгений) Сегодня, 16:50
        а у слона - толще..
        Dikson
    8. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 17:02
      Цитата: MPN
      Старческий маразм?

      До поры,до времени скрытый враг.
      Цитата: MPN
      Понты превыше чести..

      А ведь Страна,под этим Гербом прнесла этому индивидуму Всё!
      Владимир Тер-Одиянц
  2. notingem (Андрей) Сегодня, 15:06
    Сдачи не надо. Пижон
    notingem
  3. alatanas (Александър Атанасов) Сегодня, 15:07
    Интервью не безплатное, прдполаглаю. Кто платит - тот и музыку заказывает.
    alatanas
    1. роман66 (роман) Сегодня, 15:16
      да не... антисоветчиков с советским прошлым - пруд пруди, только поставь микрофон - изольются на вторичный продукт. платить не надо
      роман66
  4. Гардамир Сегодня, 15:07
    И чО, Какая разницы, кто ненавидит СССР. Здесь на ВО уйма посетителей гордящихся ненавистью ко всему советскому
    Гардамир
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:11
      Цитата: Гардамир
      Здесь на ВО уйма посетителей гордящихся ненавистью ко всему советскому

      Тут гораздо больше тех,кто ненавидит Россию,флаг России,называют власовскои тряпкои и прочее. И в большинстве своем это те,кто очень любит СССР.
      Кикабидзе я понять могу, а вас нет!
      Александр романов
      1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 15:18
        В чем понимание Кикабидзе? В том, что республики думали как они кормят Москву, а оказалось наоборот, и республики тихонько умирают потребляя русский газ и электричество.
        СССР сила.
        hhhhhhh
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:37
          Цитата: hhhhhhh
          В чем понимание Кикабидзе?

          Он русофоб до мозга костеи и ждать от него другого нет смысла
          Цитата: hhhhhhh
          СССР сила.

          Ну и где твоя сила?
          Александр романов
          1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 16:34
            СССР вернется. Или ты за исламский проект?
            hhhhhhh
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:54
              Цитата: hhhhhhh
              СССР вернется.

              Комунисты не вернутся,а Россия будет
              Александр романов
      2. Гардамир Сегодня, 15:24
        ненавидит Россию
        Как у вас красиво получается. Не надо путать представителя олигархов со страной. Россия была всегда, а президенты приходят и исчезают.
        Гардамир
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:38
          Цитата: Гардамир
          . Не надо путать представителя олигархов со страной.

          Для тебя я смотрю страна ,это просто страна,а для меня люди. 76% процентов ,которые за Путина проголосовало во враги запиши.
          Александр романов
      3. обыватель (андрей) Сегодня, 15:27
        Цитата: Александр романов
        Кикабидзе я понять могу,

        А вот и главный ненавидящий СССР нарисовался.
        Цитата: Александр романов
        Тут гораздо больше тех,кто ненавидит Россию

        Очень попрошу не путать РОССИЮ и ее либеральное правительство.
        обыватель
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:34
          Цитата: обыватель
          Очень попрошу не путать РОССИЮ и ее либеральное правительство

          Тут на саите я не видел ни одного еврея,который бы обсирал свою страну или правительство. Зато я видел много любителей СССР,которые свидомому хохлу плюсики ставили,за то,что он фекалиями в правительство кидался. Вы в союзники готовы записать последнее *****.
          И призывать к революции в России,призывать к гражданской воине ,только по политическим взглядам,может только конченный .
          Вы не просто ненавидите правительство,вы ненавидите Россию,она для вас враг. Потому что я часть России и таких ,как я миллионы.
          Вы большевички уже раз устроили кровавую боиню в России ,больше этого вам не позволят сделать.

          И что касаемо самого правительства. Ваше правительство комунистов ,разорвало страну на куски. Ваши комунисты миллионы людеи загнали в нищету. А сейчас ты тут спасителем выступаешь сидишь. Да не пошли бы вы большевики куда подальше. Что бы духу вашего в России не было
          Александр романов
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:02
            Цитата: Александр романов


            И что касаемо самого правительства. Ваше правительство комунистов ,разорвало страну на куски. Ваши комунисты миллионы людеи загнали в нищету. А сейчас ты тут спасителем выступаешь сидишь. Да не пошли бы вы большевики куда подальше. Что бы духу вашего в России не было

            За это же самое мне админ "выговор" сделал, не далее как вчера!!! laughing Смешно, ей - богу! Как дети малые...
            НасРать
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:04
              Цитата: НасРать
              За это же самое мне админ "выговор" сделал, не далее как вчера!!

              Скоро и мне прилетит laughing
              Александр романов
              1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:06
                Защищают коммуняк... Затаили те обиду, после выборов.. wassat
                Сейчас на сайте, коммуняки совместно с украинскими ботами действуют... negative
                НасРать
          2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 16:40
            Цитата: Александр романов
            Вы большевички уже раз устроили кровавую боиню в России

            Историю подучи, кликуша...
            Avis-bis
      4. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 15:36
        Цитата: Александр романов
        Кикабидзе я понять могу

        а нам объясните?
        Василенко Владимир
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:49
          Цитата: Василенко Владимир
          а нам объясните?

          Выше читаи
          Александр романов
          1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:00
            романов вам в реале за хамство физию не чистили?
            с каких пор мы с вами на "ты"?!
            Василенко Владимир
      5. Stas157 (Стас) Сегодня, 15:44
        Цитата: Александр романов
        Тут гораздо больше тех,кто ненавидит Россию,флаг России,называют власовскои тряпкои

        Вот и известный грубиян-склочник нарисовался, который намеренно путает понятия Россия(Родина) и режим(власть олигархов и обслуживающих их Путина, Медведева, Кудрина...)!
        Stas157
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:50
          Цитата: Stas157
          режим(власть олигархов и обслуживающих их Путина, Медведева, Кудрина...)

          Стасик,ты даже не представляешь,сколько у тебя сейчас союзников в США,Европе и Украине. Они все мечтают сменить власть вРоссии. Ты даваи стараися им помочь.
          Наводворская тоже боролась с властью в СССР,ее в психушку закрыли. Чиатя тех,кто хочет сменить власть в России,понимаю.что в СССР поступали правильно .Жаль что сейчас нет такои практики
          Александр романов
          1. Stas157 (Стас) Сегодня, 15:58
            Цитата: Александр романов
            Стасик,ты даже не представляешь,сколько у тебя сейчас союзников в США,Европе и Украине. Они все мечтают сменить власть вРоссии. Ты даваи стараися им помочь.

            Уберите этого сумасшедшего с сайта! Этот агрессивный тип, как что не по нем тут же переходит на личности и провоцирует свары. Ведь что характерно! Нормальных форумчан банят по чем зря, а разные хамские личности здесь процветают!
            Stas157
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:01
              Цитата: Stas157
              Уберите этого сумасшедшего с сайта!

              Стасик ,из под тебя потекло wassat
              Стасик ,ты должен свергнуть власть в России,Госдеп тебя не забудет. Стараися,на митинг Анального сходи. Стань ты мужиком хоть раз в жизни
              Александр романов
              1. Stas157 (Стас) Сегодня, 16:04
                Цитата: Александр романов
                Стасик ,из под тебя потекло

                Цитата: Александр романов
                Стань ты мужиком хоть раз в жизни

                Как это видно, течет из тебя, дружок!
                Stas157
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:06
                  Цитата: Stas157
                  Как это видно, течет из тебя, дружок!

                  Не реви
                  Александр романов
                  1. Stas157 (Стас) Сегодня, 16:15
                    Цитата: Александр романов
                    Не реви

                    У тебя богатое воображение! Зачем ты этот спам тут пишешь? Все ветки, где ты появляешься, испоганил! Что раньше писали по заборам и туалетам, теперь ЭТО недоразумение пишет здесь.
                    Stas157
                    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:27
                      Цитата: Stas157
                      Зачем ты этот спам тут пишешь? Все ветки, где ты появляешься, испоганил

                      Вливаися
                      Александр романов
                      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 16:37
                        Цитата: Александр романов
                        Вливаися

                        Не. Давайте без меня!
                        Stas157
              2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:01
                Цитата: Александр романов
                Стасик ,из под тебя потекло

                другого уже за это забанили вусмерть
                Василенко Владимир
      6. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 16:39
        Не надо путать Россию и молодую страну РФ.
        СССР как раз был преемником Российской империи и гордился тысячелетней историей, а молодая страна - ей ещё даже тридцати нет, это нынешний премьер сказал, он-то врать не будет!
        А вот ненавидящих Россию и любящих СССР я что-то не встречал, горечь и злость высказываний чаще связана именно с обидой за любимую Родину, и направлена она не на страну, а на её нынешнее руководство.
        kakvastam
  5. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:09
    Почему на ВО нужно обсуждать интервью даннное 80м грузином немецкой газете? Я уже не говорю ,что большинствп немцев он фигура неизвестная, но и в русскоязычном интернете не появись этого сообщения никто бы о старом артисте не вспомнил бы.
    Арон Заави
    1. Гардамир Сегодня, 15:20
      Почему
      ну не повышение же пенсионного возраста обсуждать. Так глядишь в ком-нибудь патриотизм взыграет, начнут кричать, "да лучше пенсионный возраст поднять, чем кикабидзев терпеть"
      Гардамир
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 15:46
        Повышение возраста обсуждайте на других ресурсах. Надоели уже плакать.
        Грибок
        1. Stas157 (Стас) Сегодня, 16:45
          Цитата: Грибок
          Повышение возраста обсуждайте на других ресурсах. Надоели уже плакать.

          Вы модератор? Или указывать любите? Люди пишут и обсуждают, что им интересно, а тема пенсии сей час самая актуальная в стране, и упомянута была в связи с темой о Кикабидзе. Если вам здесь не интересно, так идите сами на другие ресурсы, а не указывайте другим.
          Stas157
    2. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 15:22
      Без паблисити нет просперити ©
      Еще Ильф и Петров об этом писали.
      Большинство народу уже и забыло о его существовании, помер бы - никто и не узнал бы об этом.
      Камикадзе я понять могу, человек посильным способом денег заработал, а аффтара статьи - нет.
      inkass_98
    3. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 15:24
      Ну, по части необходимости обсуждения интервью на ВО согласен- не понял к чему это тут.
      А насчет большинства немцев и воспоминаний в русскоязычном интернете...
      В Германии сейчас достаточно много наших дезертиров живет, немецкая пресса работает и по этим умам. А воспоминания- я только вечера три назад с удовольствием пересмотрел "Мимино", ну не ложится на этот образ то, что озвучивает статья в немецкой газете, не прилипает. А вот Макара теперь слушать не могу- воротит чойто.
      faridg7
  6. Опер (Игорь) Сегодня, 15:12
    Ну об этой теме можно говорить до бесконечности!!!))))) И из обласканных советской властью грузин и популярный советский актер в мягкое место зацелованный и опять же прошу заметить из национальных окраин так сказать...)) Это вам не какой нибудь Петя Палкин гармонист из клуба села Кукуева! Кикабидзе это гордость советской культуры и яркий пример нового человека! Хотя в РСФСР конечно вполне хватало тоже сильно залюбленных и как потом оказалось жутко пострадавших деятелей культуры - хоть женщину которая поет вспомните, хоть Макаревича не побоюсь этого страшного слова!
    Опер
  7. бухаш (Олег Швецов) Сегодня, 15:15
    Как актёр был хорош ,песни пел душевные,а как человек-кто же его знает ?Судя по разным интервью и прочим высказываниям умом не блещет.Старость -не радость,бог с ним.
    бухаш
    1. обыватель (андрей) Сегодня, 15:30
      Цитата: бухаш
      Как актёр был хорош ,песни пел душевные,а как человек-кто же его знает ?

      Частенько кажется, что у актеров лучше получается озвучивать чужие мысли (роли), чем выражать свои.
      обыватель
  8. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:16
    он ненавидит герб СССР


    Большинству бывших граждан Советского Союза на старого маразматика наплевать. Вот он и бесится.
    Не стоит на этих чуркистанов внимание обращать - они этого нам не простят lol
    Генерал Песчаных Карьеров
  9. Fedalex (Alex) Сегодня, 15:18
    Когда он умрёт, то в некрологах напишут, что умер ВЕЛИКИЙ актёр, а как человек - ДЕРЬМО!
    Fedalex
    1. Fedalex (Alex) Сегодня, 15:20
      Блин, получилось - ВЕЛИКОЕ ДЕРЬМО...
      Fedalex
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 15:20
    Цитата: хрыч
    Ну, конечно советская геральдика была никчемная.

    --------------------------
    Почему тогда она сейчас так популярна? Особенно футболки и олимпийки с гербом СССР. Может дело все-таки не в геральдике как таковой, а как ее обыграть, выигрышно подать? Совсем недавно была статья, что Adidas периодически выпускает одежду и обувь с символикой СССР.
    Altona
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 15:21
    Цитата: Александр романов
    Кикабидзе я понять могу, а вас нет!

    ---------------------------
    Конечно, понять Кикабидзе можно. Потому что уровень его развития и адекватности схож с вашим белогвардейским.
    Altona
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:40
      Цитата: Altona
      Потому что уровень его развития и адекватности схож с вашим белогвардейским.

      Шариков,не пишите мне больше. Еще раз пишу,уповая на высшие силы,поскольку ваш уровень адекватности ,не дотягивает ,даже до такого ущерба,как Кикабидзе
      Александр романов
  12. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 15:22
    Я уже давно заметил, что значительное количество великих советских актёров, режиссёров, певцов, так любимых в России и не только, оказались временщиками. Вышло так, что им плевать было на культуру, на народ в 90-е годы, когда они Ельцина поддерживали. Беспринципные личности.
    Может правильно, что их ограничивали в свободе действий в советское время? Сейчас полная свобода, а толку нет. Не культура, а помойка.
    Fedoslov
  13. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 15:23
    Гнидa - Мимино П Н Х к Бандере в пекло :-)))
    Шариков Полиграф Полиграфович
  14. Комментарий был удален.
  15. Шариков Полиграф Полиграфович Сегодня, 15:27
    Антисоветчик - всегда РУСОФОБ !!!
    Это аксиома и этого НЕ изменить...
    Шариков Полиграф Полиграфович
  16. РядовойСА Сегодня, 15:28
    продажная, старая па*аль !
    РядовойСА
  17. Radikal Сегодня, 15:33
    Цитата: faridg7
    Ну, по части необходимости обсуждения интервью на ВО согласен- не понял к чему это тут.
    А насчет большинства немцев и воспоминаний в русскоязычном интернете...
    В Германии сейчас достаточно много наших дезертиров живет, немецкая пресса работает и по этим умам. А воспоминания- я только вечера три назад с удовольствием пересмотрел "Мимино", ну не ложится на этот образ то, что озвучивает статья в немецкой газете, не прилипает. А вот Макара теперь слушать не могу- воротит чойто.

    Кстати сам фильм с националистическим душком, если кто заметил... sad
    Radikal
  18. камо (дмитрий ) Сегодня, 15:33
    глядя на это вспоминается песенка про старика Козлодоева из фильма Асса
    https://www.youtube.com/watch?v=nPp
    zJYZLj1o
    камо
  19. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 15:37
    Кикабидзе,Макаревич,Ахеджакова,М.Ефремов.......
    Что это!?Старческое недержание,или уже бесятся с жиру?
    Чем старее-тем сильнее словесная диарея,"творческая интеллигенция"....
    HAM
  20. Лексей (Алексей) Сегодня, 15:38
    Актёр одной роли нашёл на чём пиарится )))
    Лексей
  21. faterdom (Андрей) Сегодня, 15:39
    Сами мы выдумали себе кумиров. Какие у него "актерские работы"? "Мимино"? "Ларису Ивановну хочу"? Так Фрунзик Мкртчан в этой ленте не хуже, даже колоритнее. И вообще вся популярность этого кино основана на добром отношении всего СССР к несколько чудаковатым, но милым соотечественникам из Закавказья. А оказалось, там взросли грузинские националисты-фашисты под фюрерством З. Гамсахурдиа, сына советского писателя, обласканного ненавидимой советской властью. Который, кстати, в эпилоге своих псевдоисторических произведений не забывал никогда вывести актуальный рефрен об общности судьбы грузинского и русского народов.
    Что еще о Кикакбидзе? Вокально-инструментальный ансамбль "Ореро"? Кто-нибудь помнит? А ведь издавался нехилыми тиражами грампластинок! Только вот "Лейся песня" или там, "Самоцветы" в магазинах свободно не было (не говорю уж про про "Абба" или "Битлз"), а "Ореры" - навалом везде.
    Что еще? Общая импозантность, седина, борода, манеры и тусовки с артистической элитой в 90-е? И все это дает право считать таких "выдающимися актерами современности"?
    Господа-товарищи, а не мы ли их испортили, этих всех макаревичей-ахеджаковых-кикабидзе? Когда соглашаемся с этой лестью, что они "выдающиеся" а то и тиражируем ее? И вот уже новое поколение, алкозависимому Ефремову невыносимо стыдно "за Крым", и он готов "подарить мост Украине" ! Даритель, блин. Вот на свои пусть построит, и потом дарит...
    faterdom
  22. polpot (Andru) Сегодня, 15:41
    Пожилой очень не умный человек , умом он и в молодости не отличался а сейчас тем более ,кроме отвращения ни при СССР ни сейчас не вызывает
    polpot
  23. Slon_on (Пётр) Сегодня, 15:42
    Интересно, циркониевый браслет не предлагал купить? И каким боком он "Военному обозрению"?
    Slon_on
  24. alekc75 Сегодня, 15:44
    гнилое нутро проявилось
    alekc75
  25. Stas157 (Стас) Сегодня, 15:52
    Кикабидзе заявил фактически о поддержке грузинской агрессии против Южной Осетии в 2008 году

    У дяденьки двойные стандарты он радуется, когда распалась Россия(как форма СССР), но почему то против того же процесса в Грузии.
    Stas157
  26. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 15:53
    Пел такую замечательную песню с такими замечательными словами "Мои года - моё богатство", а мудрости с годами так и не приобрёл. Да что там мудрости! Просто ума и элементарной порядочности - и тех нет. А иначе бы знал - уважающий себя мужчина не станет публично ругать Родину, жену и мать. Это удел низких и слабых людишек.
    Николай Фёдоров
  27. james (Partial) Сегодня, 15:55
    Дрянь продажная.
    james
  28. sxfRipper (Александр) Сегодня, 15:57
    Интерес к нему давно пропал, вот и пыжится Буба, как может.
    Жаль... И певец, и артист - он был весьма неплох!
    sxfRipper
  29. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 16:00
    В приуроченном к 80-летию артиста юбилею интервью, которое брала Жанна Немцова, Кикабидзе заявил о том, что был очень рад распаду Советского Союза.

    Да и в ж@@у старого маразматика. Советский Союз и кинематограф сделал все для его карьеры артиста и певца. Что-то я не ощущаю современного грузинского кино и Кикабидзе в главных ролях. А вот Александра Калягина, который живет и трудится в России - очень даже ощущаю. Хотя бы в том фильме "Тренер" где он сыграл неплохую и неэпизодическую роль тренера пацанов "мальков"
    Корсар0304
  30. komrad buh (Игорь) Сегодня, 16:01
    С козла молока не взять
    komrad buh
  31. Романенко (Сергей) Сегодня, 16:06
    Думаю, он не фальшивит.
    От сердца говорит, но увы, не от разума.
    Да и откуда взять?
    Он и сам много раз рассказывал про свои умственные способности, из школы его несколько раз выгоняли за тотальную неуспеваемость, учиться он категорически не хотел, да и не давалось.
    Спасло его умение петь, попал в национальный ансамбль Орэро, а потом само собой, как-то оказался в кинематографе не получив никакого образования, даже не закончив среднюю школу.
    Став в достаточно короткое время звездой, проделав путь из реальной грязи в князи, он естественно зазвездился и как все звезданутые в СССР наверное ночами не спал, хотел жить "как у них"....
    Поэтому нет ничего удивительного в появлении таких персонажей как Буба, Макар, Ахеджакова и иже с ними.
    Залюбленные при советской власти, обожравшиеся на фоне не очень сытной жизни остальных, они хуже врагов, потому что их любили миллионы.
    А они решили, что в результате могут всем плевать в лицо.
    Наверное эта беда многих наших звезд.
    Медные трубы не всем по силам.
    Романенко
  32. ЦУС-ВВС (Валерий) Сегодня, 16:06
    с детства он мне не нравится!!!
    ЦУС-ВВС
  33. filalex79 (Алексей) Сегодня, 16:08
    Со временем всё тайное становится явным! Типичный представитель " интеллигенции "!
    filalex79
  34. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 16:08
    - ну что сказать по этому поводу?
    - Очередной гаденыш.
    Silvestr
  35. intuzazist (интузазист) Сегодня, 16:17
    Я мимино давно не смотрю! Из-за этой твари..........
    intuzazist
  36. Swed (Сергей) Сегодня, 16:18
    Вахтанг Кикабидзе умер, а этого я знать не знаю.
    Swed
  37. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 16:25
    Какие десятки миллионов любят и уважают этого придурка? Он противен и отвратителен многим.. Я это отношу к ученым и специалистам предприятий ОПК.
    мичман
  38. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 16:25
    Возможен ещё и такой вариант - Кикабидзе просто мягкий поддатливый человек. Даёт интервью русофобке г-же Немцовой - даёт вот такое вот интервью, которое мы здесь обсуждаем. Давал бы интервью Геннадию Дубовому - пропел бы по-другому. Он же артист... tongue
    Николай Фёдоров
  39. Дед Махно (Алексей) Сегодня, 16:30
    Кусок грузинского овечьего помета
    Дед Махно
  40. ушкуйник (Владимир) Сегодня, 16:33
    Если кратко: кому он на фиг нужен, кроме читы-бриты.
    ушкуйник
  41. Imobile (Игорь) Сегодня, 16:34
    И если человек так ненавидел СССР и всё советское, то как же тогда позволял себе
    В Советском Союзе все ненавидели советское из-за огромного отставания от уровня западной жизни и от " безнадеги, когда каждый был уверен, что дальше будет хуже, я это очень хорошо помню. И ничего, молча ходили на работу.
    Imobile
  42. Рав Рав (Рав Рав) Сегодня, 16:37
    Это как в знаменитом мультфильме,,С ума по одному сходят,а не все вместе", а здесь все наоборот после 80, один с молодухой не справился, другой умишком тронулся, ждём продолжения wassat
    Рав Рав
  43. тасха Сегодня, 16:38
    Уважаемые читатели ВО! У нашего любимого сайта наблюдается острая нехватка материалов...Кто может, помогайте!
    Ну а некоторым читателям нужен повод.. И понеслась...
    тасха
  44. Влад Петров (Владимир) Сегодня, 16:47
    Сейчас, когда он Мимино узрел, во что превратилась цветущая беззаботная Грузия, то Вахтангу стало ясно, виновата Россия. Оказалось, что за газ и свет надо платить. Что осетины абхазы не хотят национализма грузин и послали их далече а грузины давай убивать НАТО давай. Вот и метаморфозы, в головах Вахтангов. Что тут удивляться у все это братьев бывших
    Влад Петров
  45. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 16:52
    Что он, что Жанна Немцова друг друга стоят - прости_тутки. Мы-то с какого перепугу из этого инфоповода комментарии пишем? Новости в мире закончились? От души надеюсь, что Божья кара дочу покарает как "папашку её героического". А Мимино кроме пенсионеров СССР и так никому не сдался.
    АнГиНа
  46. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:59
    Чесслово, какие-то они не благодарные. Благодаря СССР и его кинематографу стали любимы и популярны, как артисты. Не стало Союза и теперь они на перегонки кричат, как они СССР и всё советское ненавидят. Взять того же Каспарова (шахматиста), Волонтира (артист из Молдавии, цыгана играл), вот Кикабидзе отметился, ещё поэтесса была из Узбекистана/Таджикистана (не помню точно, а проживает сейчас, между прочим в Москве) и много других.
    Просто люди походу не имеют ни стыда, ни совести, не говоря уже про элементарную человеческую благодарность.
    Все эти нормальные человеческие качества не про них. Так позволено ли нам, их зрителям и болельщикам, называть их людьми после этого? what
    К-50
  47. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 17:08
    Даже стол накрыли. Ребята сидели, гуляли. (...) Было сложно себе представить, чтобы эту огромную махину можно разнести в пух и прах.

    Тоже хорошо помню этот радостный день. Правда стола не накрывал и петарды не запускал. А зря. Молодец Вахтанг. good
    профессор
Картина дня