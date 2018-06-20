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Таиланд получил очередной самолет SSJ100

Во вторник в аэропорту Бангкока приземлился третий самолёт SSJ100 в бизнес-версии (SBJ), сообщает bmpd.



Самолет в модификации SSJ100-95SBJ имеет серийный номер 95132 и предназначен для Королевских ВВС Таиланда. Свой первый полет он совершил в Комсомольске-на-Амуре в мае 2017 года, после чего около года проходил кастомизацию (индивидуализация изделия под заказ конкретного покупателя) в Италии на предприятии компании SuperJet International (SJI).


Контракт на поставку третьего самолета был подписан в декабре 2016 года. Стоимость сделки не указывается.

В 2016 году ВВС Таиланда уже получили два самолета Sukhoi Business Jet (SBJ) в VIP-комплектации по договору, заключенному в 2014 году.

Все три лайнера входят в состав 603-й эскадрильи шестого авиационного крыла. Воздушные суда получили обозначение B.L18. и предназначены для перевозки руководства страны, а также высшего командования Вооруженных сил Таиланда.



Как сообщили в АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), Таиланд стал первых зарубежным покупателем бизнес-версии самолета SSJ100.

Эксплуатантами данной версии в РФ являются специальный летный отряд «Россия», авиакомпания РусДжет, летный отряд МЧС России и другие.

В общей сложности в настоящее время эксплуатируется (включая Таиланд) уже 10 самолетов SSJ100 в бизнес-версии.

Использованы фотографии: ВВС Таиланда, АО «Гражданские самолеты Сухого»
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Комментарии 35

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:20
    Таиланд получил очередной самолет SSJ100
    "Аэробус" в Иран законтрактовал сотни своих самолетов, а мы КАЖДОМУ новому произведенному и проданному радуемся...Докатились. Наши "Уральские Авиалинии" законтрактовали покупку Боингов, в ближайшие 5-7 лет, в дополнение к имеющимся Аэробусам, причем НОВЫХ и полных аналогов нашему МС-21. Но вот МС-21 они не покупают. Как же это патриотично. Тем более учитывая, что в уральской "Титановой долине" "Боинг" решил построить еще один завод, для производства нужных ему деталей из титана
    И с такой "мудрой" и "вумной" внутренней политикой нашего "горяче любимого правительства", которое ТАК нравится нашему Президенту, мы вообще уже остались без своих самолетов на воздушных линиях пассажирских перевозок. Печально и стыдно смотреть на "флайрадар", видя, что творится в небе Европы и Северной Америки и как пусто над нашей территорией.
    svp67
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 15:25
      Цитата: svp67
      и как пусто над нашей территорией

      Зато нашим ПВО легче работать laughing А правительство, да, паршивое am
      хрыч
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:49
        Цитата: хрыч
        Цитата: svp67
        и как пусто над нашей территорией

        Зато нашим ПВО легче работать laughing А правительство, да, паршивое am

        Уже переобулся? Ты же давеча рассказывал, что правительство имеет право на все, что все недовольные должны заткнуться, а слабые (пенсионеры, инвалиды и больные) должны сдохнуть во имя процветания правящего класса?
        Гаргантюа
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 15:51
          Ух ты.
          Цитата: Гаргантюа
          недовольные должны заткнуться а слабые (пенсионеры, инвалиды и больные) должны сдохнуть во имя процветания правящего класса?

          Приведи скрин, Чудотворец wassat
          Есть законные процедуры, включая отзыв депутатов, в связи с недоверием. Пенсионную реформу есть возможность остановить. Включая обращение к Царю. Отзывайте депутатов, вот 9 сентября, прокатите едросов на выборах. Создавайте инициативные группы избирателей, а не бухтите тут бестолку. Отставки Митьки добиться есть все возможности.
          хрыч
          1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:58
            Цитата: хрыч
            Приведи скрин, Чудотворец

            Поищи в своих комментариях, примерно, с 18 марта по 1 апреля.
            Гаргантюа
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 15:59
              Цитата: Гаргантюа
              Поищи в своих комментариях с 18 марта по, примерно, 1 апреля.

              Тебе надо, ты и ищи wassat
              хрыч
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:35
      Цитата: svp67
      Но вот МС-21 они не покупают

      И не будут покупать. Если бы это был полностью отечественный самолет, то был бы какой то смысл, на случай введения полного санкционного запрета на поставку в Россию запчастей к самолетам. На Арбузы и Бобики запчасти можно найти по всему миру на вторичном рынке, на сухой ты нигде их не возьмешь, в случае чего. На самом деле, причин, по которым авиакомпании не берут сухие, очень много: ненадежность, плохое сервисное обслуживание, высокая цена и т.д.
      Гаргантюа
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:37
        Цитата: Гаргантюа
        по которым авиакомпании не берут сухие, очень много: ненадежность, плохое сервисное обслуживание, высокая цена и т.д.

        Основная причина в отсутствии нормальных лизинговых программ, для данного самолета, а тут очень важна роль Государства, которое у нас обеспокоенно иными вопросами
        svp67
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 15:42
          Цитата: svp67
          Основная причина в отсутствии нормальных лизинговых программ, для данного самолета, а тут очень важна роль Государства, которое у нас обеспокоенно иными вопросами

          Государство уже столько денег вбухало в этот самолет, что не сосчитать. ГСС, на минуточку, до сих пор не вышли на безубыточное производство. Угадайте, кто покрывает данные расходы? Еще нужно вспомнить про похороненный благодаря лобби SSJ проект полностью отечественного Ту-334.
          Гаргантюа
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:45
            Цитата: Гаргантюа
            Угадайте, кто покрывает данные расходы?

            Вангую : "ПЕНСИОНЕРЫ"
            svp67
          2. Stas157 (Стас) Сегодня, 17:01
            Цитата: Гаргантюа
            ГСС, на минуточку, до сих пор не вышли на безубыточное производство.


            За последние два года ГСС резко улучшила свои финансовые показатели и практически выбралась из кризиса. Выручка компании в прошлом году увеличилась на треть, до 55 миллиардов рублей. При этом почти втрое сократился убыток, сейчас он составляет около миллиарда рублей.
            Stas157
    3. д^Амир (Дамир) Сегодня, 15:44
      но как быть с этой новостью???? "Airbus может не выполнить контракт с Ираном из-за санкций США, сообщили СМИ"
      https://ria.ru/world/20180615/1522808440.html
      д^Амир
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:49
        Цитата: д^Амир
        но как быть с этой новостью????

        Вполне нормально. Эти же санкции и по нашему "СуперДжету" ударят, если что...там ведь то же много американского
        svp67
    4. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:47
      Цитата: svp67
      Таиланд получил очередной самолет SSJ100
      "Аэробус" в Иран законтрактовал сотни своих самолетов, а мы КАЖДОМУ новому произведенному и проданному радуемся...Докатились. Наши "Уральские Авиалинии" законтрактовали покупку Боингов, в ближайшие 5-7 лет, в дополнение к имеющимся Аэробусам, причем НОВЫХ и полных аналогов нашему МС-21. Но вот МС-21 они не покупают. Как же это патриотично. Тем более учитывая, что в уральской "Титановой долине" "Боинг" решил построить еще один завод, для производства нужных ему деталей из титана
      И с такой "мудрой" и "вумной" внутренней политикой нашего "горяче любимого правительства", которое ТАК нравится нашему Президенту, мы вообще уже остались без своих самолетов на воздушных линиях пассажирских перевозок. Печально и стыдно смотреть на "флайрадар", видя, что творится в небе Европы и Северной Америки и как пусто над нашей территорией.

      Вообще то новость не в том, что продали очередной самолет. Ведь не пишут же, когда Аэрофлот закупает или Мексика. Тут все дело в том, что самолеты закупило правительство страны. А не просто авиакомпания. Уральские Авиалинии закупают потому, что пока МС-21 нет и вначале будет поставляться тем, кто раньше его заказал. А авиакомпании самолеты нужны. И ждать 7-8 лет они не могут. Иран закупает потому, что выбора нет. Им ближнемагистральные самолеты не нужны.
      Muvka
      1. SSR (Roman) Сегодня, 16:58
        Цитата: Muvka
        Иран закупает потому, что выбора нет. Им ближнемагистральные самолеты не нужны

        + но Иран в свою игру играет и после того как ДАМ их С-300 киданул, они нашу "корзину" серьёзно пересмотрели.
        SSR
    5. Грибок (Витёк) Сегодня, 15:49
      Почему плачешь?
      Грибок
    6. тол100в (Игорь) Сегодня, 16:09
      Цитата: svp67
      и как пусто над нашей территорией.

      И как пусто в наших карманах. Даже "флайтрадар-24" об этом знает! Без волевых решений этот вопрос с места не столкнуть!
      тол100в
    7. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:11
      Цитата: svp67
      Таиланд получил очередной самолет SSJ100
      "Аэробус" в Иран законтрактовал сотни своих самолетов, а мы КАЖДОМУ новому произведенному и проданному радуемся...Докатились. Наши "Уральские Авиалинии" законтрактовали покупку Боингов, в ближайшие 5-7 лет, в дополнение к имеющимся Аэробусам, причем НОВЫХ и полных аналогов нашему МС-21. Но вот МС-21 они не покупают. Как же это патриотично. Тем более учитывая, что в уральской "Титановой долине" "Боинг" решил построить еще один завод, для производства нужных ему деталей из титана
      И с такой "мудрой" и "вумной" внутренней политикой нашего "горяче любимого правительства", которое ТАК нравится нашему Президенту, мы вообще уже остались без своих самолетов на воздушных линиях пассажирских перевозок. Печально и стыдно смотреть на "флайрадар", видя, что творится в небе Европы и Северной Америки и как пусто над нашей территорией.

      По поводу флайтрадара. Вы в курсе как он работает? Что чтобы показывались самолеты, нужно ставить специальные устройства, которые связываются с транспондерами и отсылают инфу на сервера флайтрадара. Вы уверены, что они у нас по всей стране стоят? И еще, в Европе живет порядка 600 млн человек. А в России 150. Т.е. в 4 раза больше. Теперь разделите Европейский трафик на 4 и сравните снова.
      Muvka
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:19
        Цитата: Muvka
        Теперь разделите Европейский трафик на 4 и сравните снова.

        Делите....
        svp67
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:21
          Все то же самое. Заметьте. Над Уралом и дальше над Сибирью нет ни одного самолета. Подсказать почему? Или сами догадаетесь? Хотя над европейской частью страны с той стороны летит немало самолетов. А теперь возьмите то, что западнее и севернее Урала летит и скопируйте несколько раз на всю Сибирь. И умножьте на 4. Если не знаете, как система работает, не суйтесь.
          Muvka
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:30
            Цитата: Muvka
            Над Уралом и дальше над Сибирью нет ни одного самолета.

            Видимо потому, что у нас там нет не Хабаровска, не Владивостока, не Камчатки, не Сахалина. Я Вас правильно понял?
            Цитата: Muvka
            А теперь возьмите то, что западнее и севернее Урала летит и скопируйте несколько раз на всю Сибирь.

            Если Вам так нравится "натягивать сову на глобус" то можете заниматься этим с БОЛЬШИМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ.
            Цитата: Muvka
            И умножьте на 4. Если не знаете, как система работает, не суйтесь.

            Ага, шли бы со своими "советами", аэродромы подметать и далее. А Вы трафик над океанами и пустыней видите? Там чья территория, эти самолеты в чью копилку приплюсовывать? Или Вы их сразу на "0" помножили? Если Вы пытаетесь быть "святее Папы Римского", то это Вы зря. Ранее у нас самолеты летали в каждый районный центр, и четко по расписанию, а сейчас где то расписание? Хотя аэродромы остались...
            svp67
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:46
              Видимо потому, что у нас там нет не Хабаровска, не Владивостока, не Камчатки, не Сахалина. Я Вас правильно понял?

              Но откуда западнее Урала взялось так много самолетов? Подскажите. Они изниоткуда взялись? Почему их не один и не два, а больше десятка? Но я вижу, что разговариваю с упоротым человеком, который не хочет видеть факты.
              Muvka
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:52
                Цитата: Muvka
                Но откуда западнее Урала взялось так много самолетов?

                А восточнее Урала у нас, так понял земли и городов НЕТ
                Цитата: Muvka
                Почему их не один и не два, а больше десятка?

                Скажу почему, потому, что для того, что бы слетать в Пермь, Омск, Салехард, да куда угодно, из Екатеринбурга проще и быстрей лететь ЧЕРЕЗ Москву. Вот от куда у нас там хоть какой то трафик.
                Цитата: Muvka
                Но я вижу, что разговариваю с упоротым человеком, который не хочет видеть факты.

                Интересное обвинение в своих заблуждениях других. Вы то хоть понимаете, в какой стране мы живем. Какова её протяженность с востока на запад? И кто мне объяснит ДЛЯ ЧЕГО сделано так, что билеты за границу ДЕШЕВЛЕ внутри российских ? У нас самое богатое население? Оно имеет возможность на велике от конца в конец ездить?
                svp67
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:20
    Вчера буквально летел на СУПЕРДЖЕТЕ домой с ЧМ.И есть с чем сравнить.До Москвы на Боинге а из Внуково уже на Сухом.И сравнения не в пользу американца!Наш тише.Расстояние между креслами больше.С моим ростом(1.80)в боинге упирался коленями в сухом даже место свободное есть.Понятно что американец старше,но!Наши только учиться делать гражданские самолёты!И надеюсь это не последняя разработка гражданского самолета КБ Сухого!БРАВО!!!
    Magic Archer
    1. MPN (Павел) Сегодня, 15:34
      Приятно чего то кроме помоев слышать про наши самолеты. good drinks hi
      MPN
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:41
        Цитата: MPN
        Приятно чего то кроме помоев слышать про наши самолеты.

        Ну и я добавлю, про самолет. Те же "Уральские Авиалинии" присылали комиссию для оценки "Сухого СД". Самолет ПОНРАВИЛСЯ, но , для него нет нормальных предложений по лизингу. Он откровенно ДОРОГ, в сравнении с самолетами Боинга и "Аэрбаса" и даже "Бомбардье"
        svp67
        1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:43
          Ну Боинги и Аэрбасы ближнемагистральных самолетов не выпускают, тут скорее конкуренты те же Бомбардье и Эмбраеры
          Стирбьорн
    2. Yeraz (Ali) Сегодня, 15:41
      Цитата: Magic Archer
      До Москвы на Боинге а из Внуково уже на Сухом.И сравнения не в пользу американца!

      тут надо учтнить линейка у боинг и аэрбай большая,на какой моделе производства какого года и в какой комплектации вы летели???
      Я тоже летел Аэрбайс Аэрофлота и Аэрбас Азал(Азербайджанские авиалинии)Разница для пассажира огромная,поскольку Аэрофлот заказ условно БАЗОВУЮ версию,а Азал полная комплектация.Я даже подумал тот ли это самолет.
      не говорю,что МС плохой я на нем не летал,просто хочется полной картинки сравнения.
      Yeraz
    3. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 16:17
      Так ещё бы не понравилось, там в суперджете значительная часть элементов не отечественной разработки и производства, а зарубежной.
      И ещё новость: У Apple скопилось $267 млрд свободных денежных средств. Больше стоимости всех крупнейших нефтегазовых компаний России:
      Роснефть - $66 млрд
      Лукойл - $55 млрд
      Газпром - $53 млрд
      Новатэк - $38 млрд
      Газпром нефть - $23 млрд
      Татнефть - $23 млрд

      К слову, у Apple больше денег, чем годовой бюджет России ($245 млрд.).
      Fedoslov
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 16:32
        Причём тут Apple? Если статья про самолёт.
        Грибок
        1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:37
          При чём тут гражданский самолёт если сайт ВОЕННОЕ обозрение?
          Чича сквад
          1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:46
            Цитата: Чича сквад
            При чём тут гражданский самолёт если сайт ВОЕННОЕ обозрение?
            самолет для тайских ВВС
            Стирбьорн
  3. san4es Сегодня, 15:25
    Таиланд получил очередной самолет SSJ100

    hi Длина: 29,94 м.
    Высота: 10,28 м.
    Размах крыльев: 27,80 м.
    Крейсерская скорость: 830 км/ч (0,78M).
    Максимальная скорость: 860 км/ч (0,81M).
    Дальность полета: 3048 км (для SuperJet100-95LR 4578 километров).
    Потолок: 12200 м. (эшелон FL400).
    Длина разбега: 1731 м.(для SuperJet100-95LR 2052 метра).
    Число пассажирских мест: 98 человек в базовой компоновке.
    Экипаж: 3 человека (бортпроводник и два пилота).
    Максимальная посадочная масса: 41000 кг.
    Силовая установка:SaM146 — 1S17 (два экземпляра) (для SuperJet100-95LR SaM146 — 1S18 (два экземпляра)).
    Диаметр фюзеляжа: 3,24 метров;
    Площадь крыла: 77 кв.м.
    Пассажирских дверей: 4 шт.
    Объём багажных отсеков: 21,7 куб.м.
    Взлётная максимальная масса: 45880 кг (для SuperJet100-95LR 49450 кг);
    Платная нагрузка: 12245 кг.
    Масса пустого самолета 24250 кг.
    Масса топлива в баках: 15805 л.
    Силовая вспомогательная установка: Honeywell RE220.
    Длина пробега: 1630 м.
    san4es
  4. Krev Сегодня, 15:51
    Цитата: svp67
    которое ТАК нравится нашему Президенту

    Ни разу не видел чтобы оно ему прямо таки НРАВИЛОСЬ!
    Krev
  5. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:51
    Порадуюсь в кои-то веки за нашу промышленность. Азиатский рынок перспективный, а эксплуатация 3-х Суперджетов королевской семьей Таиланда хорошая реклама!
    Стирбьорн
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