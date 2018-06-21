«Русская весна» на Украине в 2014 г. Часть 1. Харьковский съезд и начало сопротивления

Бурная политическая весна 2014 года на Украине и круговорот событий на Юго-востоке определили судьбы тысяч людей, косвенно или напрямую принявших участие в них. Сегодня ходит много версий и оценок тех событий. Люди задаются вопросом: почему массовые народные протесты не остановили путчистов и не привели к желаемому результату?Вопросов много. Почему Россия забрала Крым, а Донбасс — нет? Что произошло в Харькове и Одессе? Как появились ДНР и ЛНР и почему не заканчивается война? Зачем были заключены Минские соглашения? И много еще других «почему». На эти сложные вопросы нет простых и однозначных ответов.Мне как непосредственному участнику тех событий тогда тоже не всё было понятно. После долгой изоляции я попытался собрать информацию и проанализировать всё, что происходило в разных городах Юго-востока и сложить в единое целое. В чем-то я участвовал лично, что-то мне рассказали непосредственные участники событий или написали в своих воспоминаниях.Существуют разные версии тех событий. Каждый оценивает их в меру своего понимания и информированности. Я излагаю свой взгляд, возможно, где-то и ошибаюсь, но это мое понимание происходящего, независимо от того, нравится это кому-то или нет. Раньше я коротко изложил свое видение по этому поводу, но возникло слишком много вопросов, и я решил более подробно поделиться своими впечатлениями.Происходящее в 2014 году на Юго-востоке было не только внутренним делом Украины, а и частью глобального противостояния между Россией и США, что влияло на эти процессы. Качество этого влияния было принципиально разным.В отличие от США, создававших из Украины в годы её независимости своего вассала, Россия довольно пассивно вела себя на её политическом поле и практически не вмешивалась. На Украине никогда не существовало серьезного пророссийского движения, поддерживаемого Россией. Российское руководство решало все вопросы «по договоренности» с правящими элитами и представителями крупного бизнеса и никогда не пыталось создать опору в украинском обществе. С таким пониманием украинских реалий и развивались события в 2014 году.После февральского путча самые массовые протесты начались в Харькове, что было не случайно. Во-первых, в Харькове всегда были очень сильные пророссийские настроения, и украинский национализм поддерживался в основном только маргиналами.Во-вторых, команда Януковича в лице его сына за несколько лет до этих событий начала переориентироваться с Донецка на Харьков. Опора была на губернатора Добкина, мэра Кернеса и младоолигарха Курченко.Всем руководил Кернес, а в качестве ударной силы использовал бойцовский клуб «Оплот» во главе с Жилиным, костяк которого составляли спортсмены, бывшие правоохранители и полукриминальные элементы. Были там и вменяемые люди, ориентированные на Россию. Эту организацию Кернес уже года два безуспешно пытался встроить в пророссийское движение. «Оплот» несколько раз засветился и в Киеве в противостоянии с боевиками путчистов.Самое интересное, что первую попытку организовать сопротивление путчистам на Юго-востоке предприняла, как это ни странно, команда Януковича (по всей видимости, при поддержке российского руководства). Еще в начале февраля 2014 по команде Клюева в Харькове пытались создать ополчение и начали организовывать «Юго-восточный фронт». Занимались этим Добкин и Кернес, ставку делали на «Оплот». Янукович эту идею не поддержал, и она так и не была реализована.В Харькове 22 февраля 2014 года должен был состояться съезд актива «Партии регионов». События в Киеве развивались настолько стремительно, что команде Януковича пришлось действовать по ситуации и переименовать его в съезд депутатов всех уровней Юго-востока.Почему так произошло? Достигнутое перемирие между властью и оппозицией 20 февраля было нарушено, боевики пошли в наступление на правоохранителей, а «неизвестные» снайперы убили несколько десятков человек с двух сторон. Ситуация в Киеве резко осложнилась, и Добкин, наверняка не по своей инициативе, делает заявление о необходимости переноса ряда государственных учреждений в Харьков. Начинается подготовка к съезду.21 февраля Янукович подписывает соглашение об урегулировании кризиса. При обсуждении соглашения от России присутствуют посол Зурабов и спецпредставитель Лукин. Соглашение от имени России должен был подписать Лукин, на фотокопии соглашения видно, что предусмотрена его подпись. Но он соглашение не подписал. Почему? Предполагаю, что российскому руководству стало известно, что оно выполняться не будет, и была дана команда Лукину не пописывать его и покинуть Киев, что он и сделал.После подписания соглашения боевики в ночь на 22 февраля захватывают все правительственные здания, и власть переходит к путчистам. Янукович и его команда срочно бежит в Харьков, где утром должен состояться съезд.Наша группа была в числе делегатов съезда. Я видел, насколько серьезно была представлена Россия. Присутствовали все губернаторы приграничных российских областей и председатели комитетов по делам СНГ Госдумы и Совета Федерации. Все говорило о том, что планируется что-то серьезное. В зале было несколько тысяч делегатов, готовых поддержать президента «в изгнании» и организовать отпор путчистам.На съезде должна была присутствовать практически вся властная команда во главе с Януковичем, Азаровым и Клюевым. Они были в Харькове, но на съезд так никто и не явился. Накануне вечером Лукин покинул Киев, власть была в руках путчистов, всё было подготовлено для организации сопротивления в Харькове, но в последний момент Янукович струсил.Как описывает его окружение, он впал в прострацию и не мог принимать адекватных решений. Из Харькова, бросив всех, решил бежать в Донецк к Ахметову. Заготовленный сценарий без Януковича был нереализуем, и принимать другие решения пришлось уже в процессе съезда. То, что произошло дальше на съезде, мне тогда было непонятно, значительно позже эта тайна была приоткрыта свидетелями бегства Януковича.Съезд начался в радужных тонах, зачитывается проект резолюции о непризнании путчистов, призыве к местным органам власти отозвать свои полномочия, переданные Киеву, и правоохранителям — не поддерживать путчистов. От имени как бы ополчения Жилин заявляет о готовности чуть ли не с оружием в руках противостоять путчистам. Примерно часа через два после начала съезда ведущий Добкин объявляет о продолжении съезда… на улице. И на этом все заканчивается. Никакого продолжения съезда не было, произошло нечто экстраординарное, и все руководители съезда срочно разбегаются из Харькова, в том числе и «первое ополчение Кернеса».До организаторов съезда, по всей видимости, было доведено, что план организации сопротивления в Харькове не сработал, и эту деятельность надо сворачивать. Власть в Киеве находилась в руках путчистов, полностью контролируемых США. Стало понятно, что путчисты ни при какой ситуации не потерпят российской базы в Севастополе, и России ничего не оставалось, как принять решение забрать Крым.При как бы действующем президенте Януковиче делать это было как-то не с руки, и тогда организуется целая операция с российским спецназом по «спасению» Януковича и вывозу его за пределы Украины. Когда все это было выполнено, как заявил российский президент в известном фильме, он дал силовикам команду готовить «возвращение Крыма домой».Часть команды Януковича едет за ним в Донецк, часть вместе с Добкиным через Белгород покидает Украину. В итоге первая попытка организации сопротивления на Юго-востоке заканчивается провалом, Харьков бросается на произвол, судьбы людей никого не интересуют.Если Добкин остался при российской команде, то Кернес со съезда сразу же полетел к Коломойскому договариваться, как жить дальше. Тот популярно объяснил ему, что в Киеве власть путчистов надолго, Россия потеряла влияние на Украине и надо дружить с путчистами. Кернес все понял и вернулся в Харьков теперь уже совершенно с другими задачами.В Киеве, конечно, знали, что на съезде планируется организовать сопротивление путчистам во главе с Януковичем, и для недопущения этого завезли в Харьков автобусами порядка тысячи боевиков и молодежи в основном из Киева. Они в окружении милиции стояли пред дворцом спорта, где проходил съезд. Учитывая, что съезд неожиданно закончился ничем, им никаких команд не давали, они бездействовали.К вечеру толпа боевиков перемещается на центральную площадь города, пытается захватить здание обладминистрации, громит все на своем пути, оскверняет и пытается снести памятник Ленину. К полуночи все заканчивается, и их увозят из Харькова. В здании обладминистрации остается небольшая группа местных радикалов и депутатов, поддерживающих путчистов. Харьковская молодежь разгоняет от памятника кучку радикалов и строит вокруг него баррикады.На следующее утро взбудораженный город начинает стекаться к памятнику, к обеду уже было несколько тысяч. Это был День защитника Отечества, мы заранее готовили шествие в честь праздника и через интернет и социальные сети призывали всех выйти на площадь. Так запланированное шествие спонтанно переросло в митинг против путчистов.Вокруг памятника начали возводить палаточный городок. Памятник неожиданно становится символом сопротивления. Люди массово несли продукты, одежду, сдавали деньги, записывались в добровольцы, так как все ожидали, что боевики из Киева могут вернуться. Специально никто это не готовил и не организовывал, никакого вмешательства извне и близко не было.Протест объединил разные организации и людей разных убеждений. Здесь были пророссийские активисты, коммунисты, социалисты, монархисты, бывшие офицеры, афганцы, молодежь, казаки, десантники. Появились даже люди, которые явно были не в ладах с законом. Четкого плана действий не было, всех объединяло одно – протест против путчистов и уверенность, что Россия нас не бросит.Постепенно палаточный городок начал самоорганизовываться. Коммунисты предоставили усилительную аппаратуру, стали проводиться митинги, любой желающий мог выступить у микрофона. Появились и люди мэра, попытались препятствовать установке российских флагов. Не получилось.«Первое ополчение» в лице «Оплота» куда-то испарилось. Жилин накануне выехал в Россию и больше в городе не появлялся. Необходимо отдать должное: отдельные члены «Оплота» впоследствии принимали участие в силовых акциях, воевали и погибали на Донбассе. Никак не проявили себя ни «Украинский выбор» Медведчука, ни «пророссийские» организации, объединенные «Россотрудничеством»: их как будто никогда и не существовало.К концу дня на площади неожиданно появился Кернес, а за ним Добкин. Они выступили и поддержали протестующих, народ их радостно приветствовал. Позже подтянулись люди мэра и предприняли попытку формирования второго «ополчения Кернеса». Это группа формировалась из чиновников и близких к мэру людей, никаким авторитетом не пользующихся. Они в основном занялись хозяйственными вопросами и охраной лагеря.Эта попытка также оказалась безуспешной, Кернес так и не смог получить поддержку зарождающегося сопротивления. Через несколько дней в палаточном городке вокруг инициативных лидеров начали формироваться группы единомышленников, ставшие впоследствии ядром харьковского сопротивления.На площади сложилось два противостоящих лагеря: с одной стороны у памятника — противники путча, с другой, в здании обладминистрации, — сторонники путча, усиленные завезенными из других регионов боевиками (примерно до ста человек).Мэр периодически приезжал в палаточный лагерь и призывал примириться с группой путчистов с другой стороны площади. Его выступления и призывы не находили отклика у протестующих, их стала возмущать соглашательская позиция мэра, и он постепенно стал терять авторитет.В других городах Юго-востока, от Одессы до Харькова, происходили протесты населения против путчистов, аналогичные харьковским. Сосредоточены они были не только в областных центрах, но и в малых городах, особенно на Донбассе. Протесты также были спонтанными и неорганизованными, никто ими не руководил. Местные элиты начали предпринимать шаги, пытаясь возглавить протестное движение, и кое-где это им удавалось.Продолжение следует…